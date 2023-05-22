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Минобороны Польши заявило, что обнаруженная под Быдгощем ракета не представляла угрозы и не намеренно запускалась на территорию страны

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Минобороны Польши заявило, что обнаруженная под Быдгощем ракета не представляла угрозы и не намеренно запускалась на территорию страны

В Польше явно решили смягчить риторику по поводу обнаруженной в районе города Быдгощ ракеты, которую ранее власти страны классифицировали как «российскую». Это следует из заявления военного ведомства. В Министерстве обороны Польши заявили, что обнаруженная ракета не представляла угрозы и не намеренно запускалась на территорию страны.


По версии польского военного ведомства, целью запуска данной ракеты было запутывание системы противоракетной обороны Украины. Однако ракета изменила траекторию полета и самоуничтожилась, утверждают польские власти.

В Минобороны Польши заявляют, что данная ракета была запущена в декабре 2022 года. Однако ее фрагменты нашли только в апреле 2023 года. Глава Офиса президента Польши Павел Шрот ранее утверждал, что боеголовка ракеты была залита бетоном, так как запуск ракеты осуществлялся не с целью поражения каких-либо объектов.

Таким образом, Варшава пытается не идти на конфликт с Россией. По логике, польское руководство должно было бы заявить очередные претензии по поводу падения «российской», как оно утверждает, ракеты. Но, вероятно, поступили соответствующие указания из «заокеанского центра», и польские власти изменили свою риторику.

Напомним, что так было и в прошлый раз, когда ракета упала на территорию Польши, в результате чего погибли два сельскохозяйственных работника. Но тогда, как выяснилось впоследствии, это была украинская ракета и Польше не оставалось иного выхода, как замять ситуацию.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Gnesener1900
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14 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:59
    0
    Глубоко начхать что там в Польше говорят по поводу этой ракеты...
    Меня больше волнуют поставки оружия НАТО с территории этой русофобской страны ВСУ...вот с этим надо бороться...а не раздувать всякую ерунду.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:15
      +3
      Чтобы принять покрашеный бетон за боеголовку надо быть полным идиотом . laughing
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:04
    +4
    Таким образом, Варшава пытается не идти на конфликт с Россией.
    С чего это вдруг первые среди равных в русофобии решили смягчить трактовку события? Столько возможностей открывалось в очередной раз наехать на Россию и уже началась подготовка к этому в СМИ. И вдруг... Значит ракета опять была украинской.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 12:15
      +1
      Значит ракета опять была украинской.

      Хуже если эта ракета была изначально польской, но потом они подарили её укропии. bully
    2. saygon66
      saygon66 Сегодня, 12:18
      0
      - А чтобы не "рвануло" раньше времени... Не полностью ещё подготовились.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:03
      0
      Цитата: rotmistr60
      С чего это вдруг первые среди равных в русофобии решили смягчить трактовку события?

      В Польше тоже многие понмали и друге начали понимать к чему их ведут сидящие у власти. Вот выдержка из опубликованного материала на сайте "Мысль Польская".
      « В очередной раз выясняется, что безопасность Польши - это фикция. В очередной раз выясняется, что утверждение о том, что Украина защищает Польшу, ведя войну против России, является бессмыслицей. Ракета под Быдгощем показывает, что русские, если бы захотели, в конце концов, решили бы польский вопрос без проблем, и НАТО не смогло бы не то что защитить нас, но и подсчитать сотни тысяч, если не миллионы жертв. В одном надо отдать должное идиотам, кричащим, что "это наша война!".

      Эта ракета - даже если она прилетела не из России, или Беларуси - доказала, что это уже наша война. Наша война в том смысле, что она может в любой момент переместиться на нашу территорию, и ничто нас от нее не защитит, а исход будет для нас катастрофой.

      Я должен исправить одну мысль из предыдущего текста. Я писал, что если начнется китайско-​американская война, Польша останется один на один с Россией, фактически находясь с ней в состоянии войны. Ракета под Быдгощем доказывает, что нет необходимости в китайско-​американской войне, которая ведется в другой части света. Если русские захотят, они ударят по Польше, и ничто и никто им не помешает.....

      Как вы думаете, полякам удастся поумнеть, или их научат уму-​разуму падающие российские ракеты?»

      Анджей Шлезак
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:08
    0
    Сусанин не виноват.... wassat .........................................
  4. Fantazer911
    Fantazer911 Сегодня, 12:08
    +1
    В Польше явно решили смягчить риторику по поводу обнаруженной в районе Быдгоща ракеты, которую ранее власти страны классифицировали как «российскую».

    Названия же у них Быдгоща, вначале бегло читая офигел, прочёл Быдлоща, и в голове оценил Польшу с этой фразой как положительно laughing
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:10
    0
    Конечно,не намерянно.С намерением прилетела бы не пустышка.Да,и кости свои из Смоленска заберите.Это место для вас-проклятое.Еще с начала 17 века
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:17
    +1
    А был ли вообще "мальчик", да еще с бетоном в голове? Обычно в ноги бетон заливают.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:14
      0
      Цитата: Uprun
      А был ли вообще "мальчик", да еще с бетоном в голове?

      Mysl Polska
      «Предположительно, ракета могла нести ядерный боезаряд. Считалось, что это произошло несколько месяцев назад, но о происшествии стало известно только благодаря грибнику, который нашел части ракеты. Сама собой напрашивается цепочка ассоциаций: ракета, ядерный боезаряд, грибник и, наконец, ядерный гриб.»
  7. kromer
    kromer Сегодня, 12:24
    +1
    В Министерстве обороны Польши заявили, что обнаруженная ракета не представляла угрозы и не намеренно запускалась на территорию страны.


    Если признать, что представляла угрозу и была запущена намеренно, то нужно объявлять России войну. А США пока такого разрешения не давали Польше.
  8. Джорж Милославский
    Джорж Милославский Сегодня, 12:24
    +1
    3 месяца искали обломки, чего ради хайпа не сделаешь)))
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:46
    0
    Таким образом, Варшава пытается не идти на конфликт с Россией. По логике, польское руководство должно было бы заявить очередные претензии по поводу падения «российской», как оно утверждает, ракеты. Но, вероятно, поступили соответствующие указания из «заокеанского центра», и польские власти изменили свою риторику.
    Хозяин барин... холопам остаётся только подчиниться и поддакивать.