Минобороны Польши заявило, что обнаруженная под Быдгощем ракета не представляла угрозы и не намеренно запускалась на территорию страны

В Польше явно решили смягчить риторику по поводу обнаруженной в районе города Быдгощ ракеты, которую ранее власти страны классифицировали как «российскую». Это следует из заявления военного ведомства. В Министерстве обороны Польши заявили, что обнаруженная ракета не представляла угрозы и не намеренно запускалась на территорию страны.По версии польского военного ведомства, целью запуска данной ракеты было запутывание системы противоракетной обороны Украины. Однако ракета изменила траекторию полета и самоуничтожилась, утверждают польские власти.В Минобороны Польши заявляют, что данная ракета была запущена в декабре 2022 года. Однако ее фрагменты нашли только в апреле 2023 года. Глава Офиса президента Польши Павел Шрот ранее утверждал, что боеголовка ракеты была залита бетоном, так как запуск ракеты осуществлялся не с целью поражения каких-либо объектов.Таким образом, Варшава пытается не идти на конфликт с Россией. По логике, польское руководство должно было бы заявить очередные претензии по поводу падения «российской», как оно утверждает, ракеты. Но, вероятно, поступили соответствующие указания из «заокеанского центра», и польские власти изменили свою риторику.Напомним, что так было и в прошлый раз, когда ракета упала на территорию Польши, в результате чего погибли два сельскохозяйственных работника. Но тогда, как выяснилось впоследствии, это была украинская ракета и Польше не оставалось иного выхода, как замять ситуацию.