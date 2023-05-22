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Министр иностранных дел Австрии: Власти страны выступают за сохранение диалога с Россией

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Министр иностранных дел Австрии: Власти страны выступают за сохранение диалога с Россией

Власти Австрии выступают за сохранение диалога с Россией, продолжая поддерживать с ней неформальный канал общения. Об этом министр иностранных дел страны Александр Шалленберг рассказал в интервью немецкому изданию Welt.


Западу следует и в дальнейшем вести переговоры с Россией. Мы видим, что администрация президента США Джо Байдена тоже движется в этом направлении. Москва же, в свою очередь, является участницей многих международных организаций, а потому, именно от неё всерьёз зависит реализация глобальных климатических и экологических целей

– отметил министр в беседе с Welt.

Вместе с тем подчеркнул он, Россия по-прежнему является крупнейшим географическим соседом ЕС, а также крупнейшей ядерной державой в мире.

Что же касается конфликта на Украине, то, по мнению главы австрийского внешнеполитического ведомства, Москва на данном этапе не готова сесть за стол переговоров с Киевом.

Думаю, что сейчас для Москвы явно неподходящее время вести переговоры

– считает глава австрийской дипломатии, отметив, что Брюссель должен при этом продолжать оказывать Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь.

Напомним, что двумя месяцами ранее Шалленберг заявлял о том, что Европа, как и большая часть европейских компаний заинтересована в развитии сотрудничества с Россией. В этой связи, он также выступал в защиту австрийского банка Raiffeisen, продолжающего свою деятельность на территории РФ. Однако уже спустя какое-время, Европейский центральный банк потребовал от вышеупомянутого финансового учреждения свернуть свой бизнес в нашей стране. Банк же, в свою очередь, пообещал урезать там свою деловую активность. В начале мая Raiffeisen Bank International принял решение о закрытии корсчетов всех российских банков, за исключением своей «дочки».
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10 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:11
    -2
    Похоже пока недоумки в Хиросиме решали сдан Артёмовск или не сдан ,кто то решил что он сдан в одно лицо.Что то это мне стало напоминать ,а вспомнил 1944 год.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 13:21
      -2
      А может 1992й? С Козыревым иностранцы тоже очень любили говорить...а пока МИД больше на козыревский похож,чем на Громыко
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:40
        0
        С козыревским МИДом ,мы не приросли бы территорией равной почти Болгарии. tongueПоляки подсуетились и пересчитали налоги Райфайзена которые он заплатил в России ,хороший залп Калибров на эти деньги получился.Они сейчас все налоги запада в России на Калибры пересчитывают.Мода у них такая.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 13:52
          0
          Глава МИД Австрии Александр Шалленберг считает, что до конца этого десятилетия отношения между ЕС и Россией будут весьма напряжёнными, а снятия санкций с Москвы в скором времени не произойдёт ...

          Надеюсь, что не до конца десятилетия, а подольше.
          Россия, наконец-то, стала развивать свою промышленность и сельское хозяйство, не взирая на желание "элиты" всё продать.
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 13:42
        0
        Этот Шелленберг какую-то дичь несёт. С ним нужно вести такой же диалог, как с Шикльгрубером. am
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:13
    0
    Власти страны выступают за сохранение диалога с Россией

    Трепачии и лжецы...у них диалог только о санкциях на Россию и нашей капитуляции может идти.
    Все теперь решается на поле боя.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 13:22
      -2
      На каком? На том самом,на котором бесконечные продления зерновых сделок и жесты добрых воль согласно плану,но с опережением графика?
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:31
      +1
      В истории отношения между РИ и Австрией(точнее Австро-Венгерской Империей)всегда были "интересными".Если не враждовали,то вечно спасали австрияаов от разгрома.Они могут улыбаться и говорить о диалоге,но могут в любой момент подставить подножку
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:32
    +1
    Западу следует и в дальнейшем вести переговоры с Россией
    Вот только разговоры Запада (о переговорах и речи нет) сводятся к одному - "победа на поле боя", "Россия агрессор" и санкции, санкции и еще раз санкции. Австрия говоря одно на деле спокойненько подстроилась под этот общий европейский тренд.
    1. LeutnantTom
      LeutnantTom Сегодня, 13:58
      0
      Вещи движутся, потому что австрия не отправляет солдат на украину для разминирования. Украина теперь называет австрийцев нацистами. многие австрийцы сейчас требуют прекратить «поддержку»