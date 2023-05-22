Министр иностранных дел Австрии: Власти страны выступают за сохранение диалога с Россией

Западу следует и в дальнейшем вести переговоры с Россией. Мы видим, что администрация президента США Джо Байдена тоже движется в этом направлении. Москва же, в свою очередь, является участницей многих международных организаций, а потому, именно от неё всерьёз зависит реализация глобальных климатических и экологических целей

Думаю, что сейчас для Москвы явно неподходящее время вести переговоры

Власти Австрии выступают за сохранение диалога с Россией, продолжая поддерживать с ней неформальный канал общения. Об этом министр иностранных дел страны Александр Шалленберг рассказал в интервью немецкому изданию Welt.– отметил министр в беседе с Welt.Вместе с тем подчеркнул он, Россия по-прежнему является крупнейшим географическим соседом ЕС, а также крупнейшей ядерной державой в мире.Что же касается конфликта на Украине, то, по мнению главы австрийского внешнеполитического ведомства, Москва на данном этапе не готова сесть за стол переговоров с Киевом.– считает глава австрийской дипломатии, отметив, что Брюссель должен при этом продолжать оказывать Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь.Напомним, что двумя месяцами ранее Шалленберг заявлял о том, что Европа, как и большая часть европейских компаний заинтересована в развитии сотрудничества с Россией. В этой связи, он также выступал в защиту австрийского банка Raiffeisen, продолжающего свою деятельность на территории РФ. Однако уже спустя какое-время, Европейский центральный банк потребовал от вышеупомянутого финансового учреждения свернуть свой бизнес в нашей стране. Банк же, в свою очередь, пообещал урезать там свою деловую активность. В начале мая Raiffeisen Bank International принял решение о закрытии корсчетов всех российских банков, за исключением своей «дочки».