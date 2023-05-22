Военное обозрение
Войти Регистрация

МТ-ЛБ: незаменимая «мотолыга»

10
МТ-ЛБ: незаменимая «мотолыга»

Отечественный многоцелевой бронетранспортер МТ-ЛБ, получивший прозвище «мотолыга», можно без преувеличения назвать «автоматом Калашникова» в мире бронетехники. Безотказный, универсальный, предельно простой обслуживании и дешевый – все это относится к машине, созданной в 60-е годы прошлого столетия и несущей службу в ВС РФ, а также армиях других стран по сей день.


Стоит отметить, что номенклатура боевых (и не только) машин, созданных на шасси «мотолыги», исчисляется десятками. Между тем модернизационный потенциал многоцелевого бронетранспортера не исчерпан, а это значит, что в будущем он еще послужит нашей Родине.

К слову, о службе. МТ-ЛБ использовался во многих региональных конфликтах, включая войну в Афганистане и обе чеченские кампании. В то же время, замечен «мотолыга» и в зоне СВО, причем, в довольно необычной конфигурации. На шасси МТ-ЛБ смонтирована корабельная зенитная установка.

Напомним, что после распада СССР многоцелевой бронетранспортер производился в Харькове. Базовая версия имели массу 9,7 тонн, оснащалась 240-сильным двигателем ЯМЗ-236/238 и могла развивать скорость свыше 60 км/ч по шоссе, а также до 6 км/ч на плаву.

С 2014 года по всем известным причинам, поставки «мотолыги» в российскую армию прекратились. Однако «жизнь» легендарного бронетранспортера на этом не завершилась.

Еще в 2018 году собственную модернизацию МТ-ЛБ предложил завод «Ремдизель», расположенный в Набережных Челнах. Машину решили оснастить новым 360-сильным, но более легким, двигателем ЯМЗ-238В и новыми гусеницами с закрытым шарниром. Все это позволяет снизить вес машины на 800 кг, что дает «маневр» для установки на нее дополнительной брони или модулей с вооружением, в зависимости от выполнения поставленной задачи.

Об истории создания уникального бронетранспортера, который используется в более, чем 20 странах мира:

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. svp67
    svp67 Сегодня, 19:23
    +4
    Напомним, что после распада СССР многоцелевой бронетранспортер производился в Харькове.
    А на территории РФ в МУРОМЕ на заводе "Муромтепловоз".
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:25
    +1
    Кажись, первая статья тут про мтлб)
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 19:30
      0
      На шасси МТ-ЛБ смонтирована корабельная зенитная установка.
      Дежа вю.
  3. dump22
    dump22 Сегодня, 19:40
    +2
    Нормальная машина. Главное не пытаться ее использовать непосредственно на поле боя, вот это ошибка.
  4. ada
    ada Сегодня, 19:44
    0
    Замечательная машина, что тут ещё сказать? Служила в батарее и пунктом управления и шасси "Штурма".
  5. Сергей Валов
    Сергей Валов Сегодня, 19:55
    +2
    А разве МТ-ЛБ бронетранспортёр? Вроде бы это бронированный тягач. Эдак любую САУ можно танком обозвать и в атаку бросить.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 20:06
      +1
      Простите, но бронетранспортёр это буквально и есть бронированный тягач.
    2. kapitan92
      kapitan92 Сегодня, 20:07
      0
      Цитата: Сергей Валов
      А разве МТ-ЛБ бронетранспортёр? Вроде бы это бронированный тягач. Эдак любую САУ можно танком обозвать и в атаку бросить.

      МТ-ЛБ (многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный.
      Транспортировка людей, грузов, широко используется в роли артиллерийского тягача.
      Вероятно автору статьи больше нравится название - бронетранспортер! hi
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 20:08
    0
    Ямз-238 как не крути, а легче он не станет.
  7. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 20:29
    0
    Отличная машина, ничего не скажешь, одна из моих любимых машин. Кроме того, это еще и эстетически красиво. Он определенно не был рожден как военный транспорт, и фотографии транспортного отсека, которые я видел, заставляют задуматься. Но он остается отличным средством. Я бы избегал морской башни, очень плохой перекресток laughing