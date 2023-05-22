МТ-ЛБ: незаменимая «мотолыга»

Отечественный многоцелевой бронетранспортер МТ-ЛБ, получивший прозвище «мотолыга», можно без преувеличения назвать «автоматом Калашникова» в мире бронетехники. Безотказный, универсальный, предельно простой обслуживании и дешевый – все это относится к машине, созданной в 60-е годы прошлого столетия и несущей службу в ВС РФ, а также армиях других стран по сей день.
Стоит отметить, что номенклатура боевых (и не только) машин, созданных на шасси «мотолыги», исчисляется десятками. Между тем модернизационный потенциал многоцелевого бронетранспортера не исчерпан, а это значит, что в будущем он еще послужит нашей Родине.
К слову, о службе. МТ-ЛБ использовался во многих региональных конфликтах, включая войну в Афганистане и обе чеченские кампании. В то же время, замечен «мотолыга» и в зоне СВО, причем, в довольно необычной конфигурации. На шасси МТ-ЛБ смонтирована корабельная зенитная установка.
Напомним, что после распада СССР многоцелевой бронетранспортер производился в Харькове. Базовая версия имели массу 9,7 тонн, оснащалась 240-сильным двигателем ЯМЗ-236/238 и могла развивать скорость свыше 60 км/ч по шоссе, а также до 6 км/ч на плаву.
С 2014 года по всем известным причинам, поставки «мотолыги» в российскую армию прекратились. Однако «жизнь» легендарного бронетранспортера на этом не завершилась.
Еще в 2018 году собственную модернизацию МТ-ЛБ предложил завод «Ремдизель», расположенный в Набережных Челнах. Машину решили оснастить новым 360-сильным, но более легким, двигателем ЯМЗ-238В и новыми гусеницами с закрытым шарниром. Все это позволяет снизить вес машины на 800 кг, что дает «маневр» для установки на нее дополнительной брони или модулей с вооружением, в зависимости от выполнения поставленной задачи.
Об истории создания уникального бронетранспортера, который используется в более, чем 20 странах мира: