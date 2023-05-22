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В Оренбургской области предотвращена диверсия украинских спецслужб

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В Оренбургской области предотвращена диверсия украинских спецслужб

ФСБ удалось предотвратить в Оренбургской области теракт, готовившийся украинскими спецслужбами. В городе Новотроицк Оренбургской области правоохранителями был задержан гражданин России, который по указанию украинских спецслужб намеревался совершить поджог железнодорожного электрооборудования и здания военкомата.


ФСБ области опубликовала кадры задержания злоумышленника. Неудавшийся террорист признался в том, что был завербован украинскими спецслужбами для подготовки терактов. В качестве первого задания кураторы из Украины поручили ему совершить поджог релейного шкафа возле городской узловой железнодорожной станции. В качестве следующих целей должны были стать здания военкоматов и управления ФСБ.

Кураторы из украинских спецслужб подробно инструктировали подозреваемого в подготовке диверсий — обозначали цели, скидывали координаты, описывали порядок действий для реализации теракта, а также убеждали в необходимости подобных действий. У задержанного мужчины были обнаружены химикаты, используемые при изготовлении взрывчатки, которые он прятал в оборудованном в лесу тайнике. В мобильном телефоне злоумышленника найдена переписка с представителями украинских спецслужб.

Также следствием установлено, что после совершения серии поджогов 25-летний террорист намеревался участвовать в вооруженном конфликте на Украине на стороне боевиков киевского режима.

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27 комментариев
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 12:46
    +4
    Ну получит он 15 или 25 лет отсидки, а дальше что?
    Может всё же вернуться к кардинальным мерам в условиях ведения СВО?
    1. Венд
      Венд Сегодня, 12:53
      +3
      Цитата: кредо
      Ну получит он 15 или 25 лет отсидки, а дальше что?
      Может всё же вернуться к кардинальным мерам в условиях ведения СВО?

      А дальше всё, жизнь спущена в унитаз. Но меры нужно ужесточать, на уровне закона.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:55
      +1
      Цитата: кредо
      Ну получит он 15 или 25 лет отсидки, а дальше что?

      Так устроено уголовное законодательство, что без причинения ущерба срок наказания подсудимому снижается.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 13:21
        +1
        В 25 присесть на 10 - считай, жизнь сломана уже
        Гена hi
    3. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:56
      +3
      Можно найти и более рациональные варианты использования такого рода осужденных за терроризм ков - изменников. Скажем, - "в кандалы" и на восстановительные работы в Артёмовске. Далее, - в Славянске... Далее, в Херсоне... И т.д...
  2. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 12:47
    +1
    по какой статье интересно квалифицируют. если гос. измена то пожизненно
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:01
      +1
      Цитата: incoggnoto
      по какой статье интересно квалифицируют. если гос. измена то пожизненно

      Иногда некоторые забывают, что смена руководителя государства происходит с одновременным помилованием ранее осуждённых. История с помилованием Хрущёвым убийц и отморозков УПА больно аукнулась нам, да и такие руководители как Горбачёв и Ельцин принесли нам много горя своей непоследовательной, а порой и разрушительной политикой в отношении всякого отребья.

      Так вот, что бы не случилось так, что отсидев различные сроки за терроризм сытые и упитанные треповы и им подобные вышли на свободу для продолжения своих чёрных дел у населения нашей страны была 100 % гарантия что жизнь террористов не разменяют, ради либеральных и "гуманистических" ценностей, на жизнь законопослушного населения России.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:02
      +1
      Цитата: incoggnoto
      по какой статье интересно квалифицируют. если гос. измена то пожизненно

      Скорее всего по статье "Шпионаж" собирание по заданию иностранной разведки или лица... сведений...
  3. aakvit
    aakvit Сегодня, 12:48
    +2
    Допросить, выявить связи - и к стенке! А то содержи его в МНСО за налоги россиян! Да и сволочь он либерастическая, похоже, раз собирался воевать против Родины... Однозначно - к стенке! negative
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:06
      +3
      Цитата: aakvit
      Допросить, выявить связи

      Именно так yes

      Цитата: aakvit
      и к стенке!
      А, работать, на процветании Родины, кто будет?
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 13:35
      0
      ....к стенке

      Присоединяюсь, Андрей! Он при СССР не жил. Такой житель воспитался-получился в постсоветской России. Укро-нацистская сволочь
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:48
    +1
    А случаев всё больше и больше, страха у людей нет перед наказанием, про патриотизм вообще лучше помолчу, вот и получается что чем дальше в лес, тем больше дров.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:48
    0
    Очень надеюсь, что Новый год этот чел встретит в "Полярной Сове", как и последующие 20.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:05
      +1
      Uprun hi, Полярная сова как и остальные "особые" тюрьмы это либо для животных либо кто наворочал на всю страну. А этот уже "обычный" да и не получит он 20 и сидеть будет на строгаче.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:49
    +3
    ФСБ области опубликовала кадры задержания злоумышленника. Неудавшийся террорист признался в том, что был завербован украинскими спецслужбами для подготовки терактов.
    . Это... реальность!
    Мозги набекрень не только у тамошних, у нас тоже такие есть... их ряды надо, даже не прорежать, прополоть радикально, без сожаления.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:29
      +1
      Цитата: rocket757
      Это... реальность!

      Эта реальность и расставит все точки над i bully
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 13:45
      0
      Цитата: rocket757
      ....Мозги набекрень не только у тамошних, ... их ряды надо, даже не прорежать, прополоть радикально, без сожаления.

      Да, Виктор, hi Гоблин ещё раньше упоминал про поджёг релейного шкафа....Начальные действия для завербованных, что ли такие, поэтапно усложняют, но всегда платят за каждый шаг. Треповой, вроде, по 20 000 .платили каждый раз. Меня что бесит? Что она прошения стала просить. Кому нужны её просьбы после всего.
  7. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 12:51
    -2
    Чушь полная. Как то два года назад не донес, в кусты присел. Так наша Росгвардия меня окружила с АКСУ и вопросом : "А что это тут делаешь?"
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:27
      0
      Цитата: мордвин 3
      Как то два года назад не донес,

      Эээ winked дружище, в понимании "не донёс" нужно уточнение, как в понятии "выпили всЕ, или выпили всЁ" ?
  8. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 12:53
    0
    Да пожизненное либо по законам военного времени, чтоб не кормить лишний рот. Да и остальным чтоб не повадно было
  9. solar
    solar Сегодня, 13:00
    -2
    В Оренбургской области предотвращена диверсия украинских спецслужб

    у этих спецслужб, как я вижу, длинные руки
  10. Черчиль
    Черчиль Сегодня, 13:07
    -3
    Из ацетона, масла машинного, типа пудры алюминиевой, офигенная взрывчатка получиться в "100 килотонн тротилового эквивалента". Костры разжигать в походе такими компонентами. Какая то мутная история в районном городишке Новотроицке. Завербовали, как, где. Поджечь УФСБ в Новотроицке што ли. Там районный отдел, или отделение в лучшем случае, в одном здании с полицией-милицией.
    1. Владимир Михалев
      Владимир Михалев Сегодня, 13:38
      0
      Самая простая взрывчатка ингадрит. Селитра + керосин. Взрывная мощность соответствует 400 куб. см на 100 грамм. То есть по силе равна аммониту, который используют в взрывных работах на карерах. С добавлением алюминиевой пудры можно довести до 450 куб. см. Так что не зная характеристики ВВ, не стоит высказывать такие мнения.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:16
    +1
    задержан гражданин России
    Коль со снятием моратория на смертную казнь пока проблемы, то необходимо сразу по приговору суда лишать и российского гражданства. Отсидел положенный судом срок, пинком под задницу, а так как он ни кому за пределами нашей страны не нужен, то добавить новый за незаконное прибывание на территории России.
  12. Дмитрий22
    Дмитрий22 Сегодня, 13:19
    0
    Предлагаю бороться с подобной фигнёй методом DDOs атаки: разработать методички и передать их неравнодушным гражданам, а так же курсантам училищ МВД/ФСБ/и пр (в качестве производственной практики). по которым можно подставиться под вербовку, тянуть с противника деньги и контакты, фабриковать доказательства диверсий, просто тупо отнимать у нехороших людей время, что бы на работу с реальными злодеями у них не оставалось ресурсов. В экстремальном случае - написать кучу ботов с тем же функционалом. И тема завянет сама собой. Фсё.
  13. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 13:22
    0
    задержан гражданин России

    Был гражданином, значит надо лишить его этого звания, раз этой твари и другим не дорога своя Родина...
  14. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:23
    +1
    Тут показали одного идиота ,тот что за 10 тыс РУБЛЕЙ ,сжег Коран .А теперь ему срок дадут такой ..............