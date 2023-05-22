В Оренбургской области предотвращена диверсия украинских спецслужб

ФСБ удалось предотвратить в Оренбургской области теракт, готовившийся украинскими спецслужбами. В городе Новотроицк Оренбургской области правоохранителями был задержан гражданин России, который по указанию украинских спецслужб намеревался совершить поджог железнодорожного электрооборудования и здания военкомата.ФСБ области опубликовала кадры задержания злоумышленника. Неудавшийся террорист признался в том, что был завербован украинскими спецслужбами для подготовки терактов. В качестве первого задания кураторы из Украины поручили ему совершить поджог релейного шкафа возле городской узловой железнодорожной станции. В качестве следующих целей должны были стать здания военкоматов и управления ФСБ.Кураторы из украинских спецслужб подробно инструктировали подозреваемого в подготовке диверсий — обозначали цели, скидывали координаты, описывали порядок действий для реализации теракта, а также убеждали в необходимости подобных действий. У задержанного мужчины были обнаружены химикаты, используемые при изготовлении взрывчатки, которые он прятал в оборудованном в лесу тайнике. В мобильном телефоне злоумышленника найдена переписка с представителями украинских спецслужб.Также следствием установлено, что после совершения серии поджогов 25-летний террорист намеревался участвовать в вооруженном конфликте на Украине на стороне боевиков киевского режима.