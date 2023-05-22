Губернатор Белгородской области: Регион подвергся массированной информационной атаке Украины на фоне обстрела Грайворонского района ВСУ

Нет ни раненых, ни убитых

В настоящее время Белгородская область стала объектом серьезной информационной атаки со стороны киевского режима. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Как отметил губернатор, информационная атака с украинской стороны предпринимается на фоне обстрела ВСУ Грайворонского района Белгородской области. Гладков подчеркнул, что в Грайворонском районе при обстреле украинскими формированиями ни один мирный житель не пострадал.- отметил Гладков.В социальных сетях распространяется информация с призывами к эвакуации в Шебекинском городском округе Белгородской области. Эта информация распространяется якобы от лица администрации округа. Но, как подчеркивает Гладков, эти призывы не соответствуют действительности. Если будет ухудшение или улучшение ситуации, об этом сообщит региональная администрация, отметил губернатор.Отметим, что в последнее время и многие российские Telegram-каналы распространяют вбросы о предстоящем наступлении ВСУ в Белгородскую область, прорывах диверсантов, которые затем не подтверждаются официальными источниками.Такая информационная кампания осуществляется киевским режимом с целью распространения панических настроений среди гражданского населения, срыва полноценной жизни в регионе. Белгородская область и так периодически обстреливается ВСУ, но обо всех случаях сообщает администрация региона официально, и в этом, кстати, Вячеслава Гладкова упрекнуть нельзя – это действительно реально работающий и заботящийся о безопасности области губернатор.