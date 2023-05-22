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Губернатор Белгородской области: Регион подвергся массированной информационной атаке Украины на фоне обстрела Грайворонского района ВСУ

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Губернатор Белгородской области: Регион подвергся массированной информационной атаке Украины на фоне обстрела Грайворонского района ВСУ

В настоящее время Белгородская область стала объектом серьезной информационной атаки со стороны киевского режима. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.


Как отметил губернатор, информационная атака с украинской стороны предпринимается на фоне обстрела ВСУ Грайворонского района Белгородской области. Гладков подчеркнул, что в Грайворонском районе при обстреле украинскими формированиями ни один мирный житель не пострадал.

Нет ни раненых, ни убитых

- отметил Гладков.

В социальных сетях распространяется информация с призывами к эвакуации в Шебекинском городском округе Белгородской области. Эта информация распространяется якобы от лица администрации округа. Но, как подчеркивает Гладков, эти призывы не соответствуют действительности. Если будет ухудшение или улучшение ситуации, об этом сообщит региональная администрация, отметил губернатор.

Отметим, что в последнее время и многие российские Telegram-каналы распространяют вбросы о предстоящем наступлении ВСУ в Белгородскую область, прорывах диверсантов, которые затем не подтверждаются официальными источниками.

Такая информационная кампания осуществляется киевским режимом с целью распространения панических настроений среди гражданского населения, срыва полноценной жизни в регионе. Белгородская область и так периодически обстреливается ВСУ, но обо всех случаях сообщает администрация региона официально, и в этом, кстати, Вячеслава Гладкова упрекнуть нельзя – это действительно реально работающий и заботящийся о безопасности области губернатор.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Настоящий Гладков"
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14 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:22
    +2
    ЦИПСОшники во всю шуруют в СМИ проталкивая свою ложь и
    русофобию везде где только можно... это встречаю практически на всех ресурсах в том числе и на ВО.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:33
      0
      Ципсошники уже выложили видео с захватом российского пограничного пункта и убитом пограничнике, в голову добивали. Ещё выложили видео, как фашистский танк пересекает границу, а укрофашист зигует на обочине. am
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:38
        0
        Провал вынудил Киев активизироваться на информационном фронте, считает военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.

        «Центры информационно-психологических операций киевского режима пытаются посеять панику среди жителей Белгородской области. Задействованы выруси, которых курирует ГУР. Сняты постановочные видео, где боевики противника позируют на фоне декораций и заявляют, что осуществили рейд аж до Безлюдовки. При этом поступают ложные сообщения об эвакуации, массовые обзвоны и рассылки, цель которых посеять панику. Так же противник осуществляет демонстрационные действия у ЛБС и это сейчас лишь имитация активных действий», — написал военкор в Telegram-канале.
      2. Gpn27
        Gpn27 Сегодня, 13:46
        0
        На канале Два майора пишут, что погибший пограничник - постановка. Два танка и три БМП были, но уехали после обстрела.
    2. Николай310
      Николай310 Сегодня, 13:35
      +2
      Русофобия на ВО??? А в чем она заключается? Что сводки женераля Ко-Ко-Ко круглосуточно не транслируют? Или что одно резчика по дереву не целуют во все места???

      Главными русофобами являются те,кто 1,5 года без малого чушню рассказывают про время работает на Россию и щелкают со своих диванов хаймарсы как орешки...
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:42
        +1
        Майор Гром про прошедшую ночь.
        Ночная калибровка, мы сейчас скрестим пальцы, должна оказаться очень результативной. Начать хочется с того, что наши поразили штаб отбитых из «Кракена». По предварительным данным результативно. Надеемся, что Чили (лидер Кракена) тоже был там.
        Параллельно этому калибровка началась и на Одесщине. Гераньки там сделали своё дело, ибо имея заряд в 25 кг попали куда надо, так что по сообщениям местных «дома ходили ходуном, а зарево было всю ночь». Кстати, тревоженька (как выражаются местные) сработала только после прилёта. Проспали. Кстати, местные также сообщили, что все немногие расчёты ПBO спешно покидали свои позиции и понятно почему, если взять ситуацию со славным городом, который при основании получил имя - Екатеринослав.
        Там наши провели комплексную калибровку. Самую мощную за всё время. Три волны разнообразных подарков посетили около 20 объектов. Зарево было, как днём. Оно и не удивительно, ведь город едва ли не главный хаб в подготовке наступа на юге.
        Также были не обделены вниманием и другие города, в основном там отработали Гераньки. Кроме того, уже традиционно и рутинно были смачно обработаны позиции на востоке. Старались ВКС и ФАБы. В целом идёт планомерная работа по липосакции различных складов и расположений личного состава. Помимо непосредственного результата это ещё и демотивирующий психологический фактор, согласно некоторым отчётам.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:34
    +1
    Самым лучшим опровержением фейков были бы обгоревшие тушки всук от границы минимум до Полтавы.
  3. Николай310
    Николай310 Сегодня, 13:34
    -2
    Все хорошо,прекрасная маркиза и хороши у нас дела...

    Как помнится,основанием для плановой с опережением графика были что укрепим на Донбассе...в итоге и на Донбассе практически ничего и Белгородчина раскрыта...
    1. frruc
      frruc Сегодня, 13:43
      0
      Николай310........основанием для плановой с опережением графика были........

      ......плановой с опережением, чего ? Вы читали, что сами-то написали ?
  4. Armavir
    Armavir Сегодня, 13:39
    +1
    А говорящие головы губеров вообще привыкли отвечать за свои слова???? Если уже и по другим источником пошло, что есть и погибшие и обстрелы и видео с коптера, ну пусть этот хмырь снимет сюжет с границы, с этого кпп, чтоб всех успокоить и показать что все лажа, и не верьте,
    Ну та сторона хватает времени и средств к примеру и создать "фейк" и тд, ну разве сложно так снять и опровергнуть если это не так??? . С*ки, думали что это будет вечно стояние такое? Область не надо оборонять вечно? что за хрень творится ....
    1. frruc
      frruc Сегодня, 13:54
      -1
      Armavir ......Если уже и по другим источником пошло, что........

      Ну если вы в полной мере владеете обстановкой по данной теме, то скиньте ссылку откуда вы черпаете информацию.
      1. Armavir
        Armavir Сегодня, 13:57
        0
        https://www.yaplakal.com/forum1/topic2617210.html
        Хоть сайт и типа развлекательный, но тащат туда обычно очень оперативно все события и отовсюду люди. и как правило все именно так от первых лиц в 99 проц. случаев. И там новости на много быстрее появляются чем тут или на других сайтах
  5. сайгон
    сайгон Сегодня, 13:45
    -1
    Так опять моча по трубам опять усе пропало , ну нет точных данных чего базлать то .
    Как только где какой трындеж так ВСУковские табаки начинают ор и рев .
    Сколько уже можно .
  6. Николай310
    Николай310 Сегодня, 13:54
    +1
    Любят всё-таки укры одного резчика по дереву...нет бы вчера ему на ДР подарок приподнести...так ведь нет,дали отметить и погулять как следует...да и гладенький стелет мягко...только вот видео об ином говорит