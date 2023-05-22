Западная пресса: США могут стать гарантом безопасности Украины по образцу отношений с Израилем

В настоящее время вопрос членства Украины в НАТО, активно педалируемый украинским руководством, не встречает поддержки со стороны ключевых участников альянса, включая США. Но есть другой вариант обеспечения безопасности Украины, о котором пишет издание The Wall Street Journal.
По утверждению западной прессы, США могут стать гарантом безопасности Украины по образцу отношений с Израилем. Как известно, Израиль в НАТО не входит, но имеет тесные военные связи с США. К ним относятся, в частности, гарантии на оружие и передовые военные технологии.
Подобный сценарий может быть реализован на Украине. В перспективе, если не произойдет тотальной смены режима в Киеве или Украина не прекратит свое существование в качестве независимого и единого государства, Запад, и в первую очередь, США, могут заняться перевооружением и модернизацией украинских вооруженных сил, развитием в стране военной промышленности, в том числе и посредством предоставления Украине соответствующих военных технологий.
Понятно, что для России такой сценарий несет очень большую угрозу. Фактически на рубежах нашей страны будет укрепляться очень враждебно настроенное крупное государство, спонсируемое и вооружаемое Западом, возможно – в еще больших масштабах, чем в настоящее время.
Предотвратить такое развитие событий можно лишь полной победой в специальной военной операции и вынуждением Украины принять нейтральный статус, который, впрочем, тоже может не стать однозначной гарантией отказа Киева от дальнейших военных авантюр, о чем свидетельствует пример таких нейтральных во второй половине ХХ века стран как Финляндия или Швеция, подавших заявки о вступлении в Североатлантический альянс.