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Западная пресса: США могут стать гарантом безопасности Украины по образцу отношений с Израилем

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Западная пресса: США могут стать гарантом безопасности Украины по образцу отношений с Израилем

В настоящее время вопрос членства Украины в НАТО, активно педалируемый украинским руководством, не встречает поддержки со стороны ключевых участников альянса, включая США. Но есть другой вариант обеспечения безопасности Украины, о котором пишет издание The Wall Street Journal.


По утверждению западной прессы, США могут стать гарантом безопасности Украины по образцу отношений с Израилем. Как известно, Израиль в НАТО не входит, но имеет тесные военные связи с США. К ним относятся, в частности, гарантии на оружие и передовые военные технологии.

Подобный сценарий может быть реализован на Украине. В перспективе, если не произойдет тотальной смены режима в Киеве или Украина не прекратит свое существование в качестве независимого и единого государства, Запад, и в первую очередь, США, могут заняться перевооружением и модернизацией украинских вооруженных сил, развитием в стране военной промышленности, в том числе и посредством предоставления Украине соответствующих военных технологий.

Понятно, что для России такой сценарий несет очень большую угрозу. Фактически на рубежах нашей страны будет укрепляться очень враждебно настроенное крупное государство, спонсируемое и вооружаемое Западом, возможно – в еще больших масштабах, чем в настоящее время.

Предотвратить такое развитие событий можно лишь полной победой в специальной военной операции и вынуждением Украины принять нейтральный статус, который, впрочем, тоже может не стать однозначной гарантией отказа Киева от дальнейших военных авантюр, о чем свидетельствует пример таких нейтральных во второй половине ХХ века стран как Финляндия или Швеция, подавших заявки о вступлении в Североатлантический альянс.
Использованы фотографии:
Президент Украины
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14 комментариев
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  1. ААК
    ААК Сегодня, 13:43
    -3
    Вполне может случиться, особенно ближе к выборам в штатах, ну а руководство России встретит подобный шаг очередной самой-самой глубокой озабоченностью...
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:59
      0
      Цитата: ААК
      руководство России встретит подобный шаг очередной самой-самой глубокой озабоченностью...

      Если такое случится, то это буде последний день руководства России.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:00
      0
      По утверждению западной прессы, США могут стать гарантом безопасности Украины по образцу отношений с Израилем.

      Ага, winked это если отодвинуть от Украины Россию на тоже расстояние как до Израиля.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:48
    +1
    Лиса хочет стать гарантом безопасности в курятнике . Да неее, гарантами будете становится где нибудь в районе Мексики
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:02
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Лиса хочет стать гарантом безопасности в курятнике . Да неее, гарантами будете становится где нибудь в районе Мексики

      Особенно их гарантии подтвердят оставшие в резервациях индейцы.
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:48
    +1
    Неужели в Wall Street Journal думают, что одного еврея во главе целой страны достаточно, что бы относиться к ней как к еврейскому государству?
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 13:53
      +2
      Неужели в Wall Street Journal думают, что одного еврея во главе целой страны достаточно, что бы относиться к ней как к еврейскому государству?
      Нет, нужно еще накаченное ненавистью, чувством собственного превосходства, оголтелое, кровожадное стадо граждан.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:00
      0
      Цитата: Дилетант
      одного еврея

      Он не еврей, а ж...добандэровец.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:49
    +2
    Израилю противостоят неядерные державы,гарант чувствует себя комфортно,до определённого момента.А момент такой был,что гарант сказал хватит,навоевались.В этом большая разница.Идиоты в США не перевелись.Избирателю в США сейчас важнее гарантийные обязательства Белого Дома внутри страны.А за нарушения в эксплуатации ,США легко снимут своих шавок с гарантийного обслуживания и легко поставят на эстокаду любого из своей кагорты, но пока место занято ЕС, провинился торгует с Россией вопреки командам погоняльщика.
  5. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 13:49
    +1
    Нельзя допускать образования израиля на границах РФ.
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:52
    0
    США могут стать гарантом безопасности Украины

    штаты априори не могут быть гарантом.... выжмут, выпьют и кинут.........
  7. Сибирь55
    Сибирь55 Сегодня, 13:53
    0
    По утверждению западной прессы

    И давай эксперты всех мастей копья здесь ломать: "может случится", "глубокая озабоченность"...
    Капец!
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:00
    0
    США могут стать гарантом безопасности Украины по образцу отношений с Израилем
    Вот только Украина далеко не Израиль. Но военное сотрудничество, которое и сегодня активно ведется да еще на договорной основе примет с радостью. После чего обнаглеет еще больше.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:00
    0
    Только полное физическое уничтожение нацисткого режима на Украине: других вариантов у России нет.