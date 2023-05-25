Военное обозрение
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Как во 2-м гвардейском армейском корпусе ВС РФ относятся к ЧВК «Вагнер»

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Как во 2-м гвардейском армейском корпусе ВС РФ относятся к ЧВК «Вагнер»

Уже длительное время в российском медийном поле создается героический образ ЧВК «Вагнер», бойцы которого воюют не только на фронте, но и против вредителей в тылу, которые якобы мешают лучшей штурмовой пехоте. После завершения штурма Бахмута (Артемовска), который продолжался более девяти месяцев, многие говорят о том, что «Вагнер» является самым успешным военизированным подразделением России. В связи с чем у обывателя, наблюдающего за ходом военной операции на Украине со стороны, создается ощущение, что хорошо воюет только частная наемная армия.


При этом все уже забыли и про штурмы Мариуполя, Рубежного, Северодонецка, которые штурмовал отнюдь не «Вагнер». Про то, что ВС РФ, а в особенности 1-й и 2-й армейские корпуса ВС РФ (Народная милиция ДНР и ЛНР), сейчас продолжают жесткие штурмы укрепрайонов в Марьинке, под Авдеевкой, штурмы позиций украинских войск (с незначительными продвижениями) под Купянском. И все это в условиях отсутствия полноценной огневой поддержки артиллерии, из-за суточных лимитов боеприпасов. Причем лимиты эти куда более жесткие, чем у ЧВК «Вагнер», которые часто жаловались на нехватку боеприпасов, посему в Луганске и Донецке с некоторым недоумением смотрели на интернет-флешмоб «дайте снаряды «Вагнеру».

Не забыли на Донбассе и некоторые «темные страницы» истории данной ЧВК, которая до 2022 года имела здесь совершенно иную репутацию, чем сейчас. О том, как к «Вагнеру» относятся во 2-м гвардейском армейском корпусе (Народной милиции ЛНР), поговорим с бойцом 14-го БТрО НМ ЛНР «Призрак» Андреем Морозовым («Мурзом»).

– Андрей, общеизвестно, что многие в Луганске, особенно участники событий 2014 года, не очень хорошо относятся к ЧВК «Вагнер» по причине того, что они имели отношение к убийству некоторых полевых командиров на Луганщине. Поэтому возникает вопрос – как к ЧВК «Вагнер» относятся в НМ ЛНР и почему?

– С одной стороны, память никому не отшибло, и по опыту 2014–2015 годов все заставшие тот период прекрасно помнят, что наёмник – это человек, который за деньги стреляет в кого прикажут. Сегодня он вместе с тобой, завтра – ты неугоден, и он против тебя.

С другой стороны, реально воюющие подразделения армейцев и «Вагнеров» нормально взаимодействуют на низовом уровне – там, куда не дотягиваются отголоски политических игр. На этом же уровне хорошо видно, почему некоторые армейские части проигрывают «Вагнерам». Частному подрядчику невыгодны избыточные потери – это бьёт его по карману, поэтому «Вагнера» оснащены хорошей закрытой цифровой связью, современными БПЛА самолётного типа, СИБЗами (средства индивидуальной броневой защиты – Прим. авт.) и так далее. В ВС РФ компенсации по ранениям и гибели бойцов из зарплат генералов не вычитают, поэтому можно отправлять людей в бой без связи, без БПЛА и СИБЗ так, как это было в начале СВО.

То есть реальные слабости армейцев и сами армейцы, и вагнеровцы понимают хорошо.

А вот дальше начинается PR и политические игры. В которых пиарщики Пригожина разгоняют то «Дай снаряды Вагнерам», то «А! Армейцы опять побежали». И то, и другое людей раздражает, потому что когда люди примерно знают свой средний дневной расход 152-х и средний дневной расход на аналогичные задачи у частников, а потом слышат, что частникам надо дать ещё больше снарядов, у них возникают вопросы – почему ЧВК занимается войной, а армия – бесконечным кровавым жертвоприношением «мясных штурмов», единственная возможная рациональная цель которого – не дать противнику оттянуть артиллерию и резервы против «Вагнера».

Один-единственный забег на вражеский опорник после артподготовки в 4 (четыре) снаряда мог бы многое поменять во взглядах на мир у репостящих популярный слоган про снаряды. Упрощая, пригожинский пиар прибавляет «Вагнерам» восторженных почитателей, но всё больше злит людей с невосторженным образом мыслей.

– В ЧВК «Вагнер» набирали достаточно много людей с судимостями, уголовников. В Луганске ходили слухи о том, что они занимаются грабежами и «беспределом» в прифронтовой зоне. Насколько эти слухи соответствуют действительности?

– Если говорить конкретно о подразделениях ЧВК «Вагнер», то именно воюющим подразделениям этого ЧВК «заниматься грабежами и «беспределом», как правило, просто некогда и негде. Как и обычным военным, реально ведущим боевые действия. Они находятся или непосредственно на передовой, или в пунктах временной дислокации поблизости от передовой, где грабить особо нечего, и мирных жителей не так много. Это касается и подразделений ЧВК, набранных из заключенных – их перемещения ещё более ограничены.

Но кроме боевых подразделений, у данного ЧВК есть также своя комендантская служба, в численно-организационном плане примерно эквивалентная полку. Этот «комендантский полк» контролирует блокпостами и патрулями тылы зоны ответственности ЧВК, в которых ему делегированы комендантские функции. Эти люди постоянно находятся на краю цивилизации со всеми её соблазнами – только руку протяни, если есть деньги. Ну а деньги до завершения контракта проще всего добыть, злоупотребляя властью и используя «репутацию фирмы», созданную боевыми подразделениями. Вот, например, типовой случай – смертельное ранение при попытке ограбления капитана Игоря Мангушева из 4-й омсбр ВС РФ вечером 3 февраля этого года.

– Насколько мне известно, вы неоднократно поднимали вопрос о причастности ЧВК «Вагнер» к убийству Игоря Мангушева, однако никаких официальных комментариев от следствия по итогу так и не последовало. Расскажите о произошедшем подробнее.

– Неудавшаяся попытка «автоподставы» закончилась погоней на дороге Стаханов – Кировск, машину Игоря догнали, подрезали. И попробовали его, запершегося в машине, «выкурить» обстрелом машины с разных сторон. Потом поняли, что пистолета у Игоря нет – штатный свой автомат он, как положено, оставил в оружейке ПВД, а пистолет ему просто не выдали. Выбили водительское стекло, открыли машину, под угрозой оружия заставили разблокировать смартфон, так как наличных у него с собой много не было.

До того как на звуки этих выстрелов приехала стахановская милиция, выяснилось, что Игорь – человек, работавший в прошлом на Пригожина как политтехнолог, человек, который, очевидно, не будет молчать о таком происшествии и которому достанет связей добиться разбирательства. Вот тут-то у нападавших и сдали нервы – прозвучал ещё один выстрел.

Примерно до 5 утра длилось разбирательство на месте событий, после чего нападавших... отпустили. И ещё долго не заводили уголовное дело, потому что как написать, что вот, застали мы их над человеком, лежащим с пулей в голове, поговорили – поговорили и... отпустили их. Неловко.

Зато на следующий день в Интернете дружественные ЧВК медийщики и военкоры начали массово разгонять версию про то, что Игорь якобы пытался прорваться через какой-то блокпост, и ему вслед выстрелили. Разумеется, никакого блокпоста в том месте никогда не было, а история про «стреляли вслед» никак не объясняет прострелы машины со всех сторон, включая пулю, вошедшую в приборную панель через нижний край лобового стекла.

Никакого поста не было. Просто люди, входящие в комендантскую службу «Вагнера», высматривали по вечерам удобные жертвы – тогда ещё местным военным зарплаты выдавали наличными.

Евгений Пригожин, огласив эту ситуацию и выдав грабителей местным правоохранительным органам, мог из этого случая сделать показательный пример очищения своей организации от гнили, но решил иначе – руками своих медийщиков и военкоров, отрабатывающих темники, представить нашего боевого товарища алкоголиком и скандалистом, погибшим по собственной глупости. Это выбор Пригожина.
Автор:
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28 комментариев
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  1. Konnick
    Konnick Сегодня, 04:18
    +4
    2-й армейский корпус пусть вспомнит мобилизованных из Самары которых командование корпуса разместили в Макеевке, в ПТУ. Также Мурз пусть расскажет как они воюют с 23 февраля 2022 года в Марьинке и озвучит потери НМ ДНР. Еще пусть расскажет как их 11 мсп ( Восток) штурмовал два дома на окраине Мариуполя три недели в то время как 150 дивизия прошла через весь Мариуполь. А уж всяческих отжатий автомобилей с 2014 года можно и им вспомнить,
    1. Велизарий
      Велизарий Сегодня, 04:49
      0
      Цитата: Konnick
      2-й армейский корпус пусть вспомнит мобилизованных из Самары которых командование корпуса разместили в Макеевке, в ПТУ. Также Мурз пусть расскажет как они воюют с 23 февраля 2022 года в Марьинке и озвучит потери НМ ДНР. Еще пусть расскажет как их 11 мсп ( Восток) штурмовал два дома на окраине Мариуполя три недели в то время как 150 дивизия прошла через весь Мариуполь.

      Смешали в кучу кони,люди. Вы путаете 2 корпус с первым,ДНР с ЛНР, Марьинку с Северским Донцом, 11 полк с 4 бригадой. Уж не говоря о том,что Мариуполь брали помимо 150 дивизии еще куча частей, как из кадровых ВС РФ ( морская пехота ),так и из НМ ДНР.
      И непонятно, при чем здесь глупое противопоставление ВС РФ и НМ ( а сейчас это уже единое целое) когда тема статьи Вагнер и мясные штурмы в целом.
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 05:05
        -1
        Смешали в кучу кони,люди.

        Возможно я на эмоциях перепутал, но особых заслуг у пиаренной Мурзом НМ ЛНР еще меньше. У меня друг воевал в 14-м году под Луганском, так что я наслышан о их повадках. Мурз и раньше неровно дышал к ЧВК Вагнер. А уж про одиозного Мангушева лучше бы и не вспоминал, пусть расскажет откуда паджерик взялся у его друга и куда он ехал. Вот чего я не ожидал увидеть на ВО так это такую статью.
        1. Велизарий
          Велизарий Сегодня, 05:22
          +3
          Цитата: Konnick
          Возможно я на эмоциях перепутал но особых заслуг у пиаренной Мурзом НМ ЛНР еще меньше

          Вообще -то его 4 бригада воюет с начала СВО без ротаций и смены и идет только вперед, но оно конечно,куда ей до таких прославленных соединений как дважды бежавшая с оставлением всей техники Кантемировская или иных таких же "перегруппировщиков". Но вообще-то само противопоставление одних подразделений ВС РФ другим глупо и преступно. Эта наша армия ,наша общая беда и болезнь,бойцы той же Кантемировской не виноваты в таких решениях начальства.
          Цитата: Konnick
          А уж про одиозного Мангушева лучше бы и не вспоминал

          Ну конечно,действующего капитана Российской армии убили выстрелом в голову ,но мы об этом говорить не будем и его же и объявим "одиозным". Я так понимают и убитый Мозговой для Вас " одиозный " ?
          Я конечно,желаю Вам всего наилучшего ,но нет у Вас желания самому пообщаться с комендатским полком Вагнеров ? Или поучаствовать в мясном штурме " распиаренных" частей ЛНР, типа мартовского 2022 года штурма Рубежного когда там легла вся 7 бригада ?
          Ощущения будут незабываемые.....
          1. Konnick
            Konnick Сегодня, 05:42
            0
            Я так понимают и убитый Мозговой для Вас " одиозный " ?

            Ну конечно,действующего капитана Российской армии убили выстрелом

            Вот не надо сравнивать светлого человека с мастером эпатажа.
            У какого еще капитана ВС РФ есть автомобиль Паджеро в собственности или это стало причиной его остановки патрулем ночью.? В зоне боевых действий?

            типа мартовского 2022 года штурма Рубежного когда там легла вся 7 бригада ?

            А это уже говорит об уровне командиров НМ ЛНР. Особенно Пасечника.
  2. moneron
    moneron Сегодня, 04:20
    +2
    поплыло заказное дерьмо на вагнер....то девочки изнасилованные бывшим вагнеровцем....теперь обиженные донецкие и луганские решили всомнить старое....понятно откуда в российских сми подул вонючий воздух.
    донецким и луганским нужно вспомнить что они и сами не без греха. а то что пригожин может использовать общественные площадки для сохранения жизней своих бойцов, ему за это честь и хвала. у других командиров российской армии, в том числе бывшей милиции донецка и луганска жопа чинопочитания язык съела.
    пригожин всенародно озвучивает реальные проблемы на лбс....и не нужно затыкать ему рот по любым причинам.
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 05:08
      +2
      Цитата: moneron
      .теперь обиженные донецкие и луганские решили всомнить старое

      Убийство Берега - это не старое! Если вы не бабочка поденка, конечно...
    2. Жгучая_Крапива
      Жгучая_Крапива Сегодня, 05:12
      +1
      На один случай, когда трагедия попала в прессу, приходятся десятки и сотни случаев, когда о трагедии никто не узнал. Когда у жертвы не было родственников, или у родственников не хватило упертости, энергии и свободного времени ходить пробивать лбом стены, не оказалось знакомых журналистов, и широкой огласки дело не получило.
      Подумайте об этом. О подводной части айсберга, которая всегда много больше надводной. Всю такую информацию советую умножать на сто, и не надо себя успокаивать, что это выдумки, наоборот, такие вещи обычно в сми сильно сглаживаются и преуменьшаются.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 04:39
    +2
    Там у всех хватает, а по шапке за разборки в прессе надо выдать именно всем
    1. Жгучая_Крапива
      Жгучая_Крапива Сегодня, 05:17
      +3
      Нет, надо просто дать всем равные возможности высказываться. Состязательный судебный процесс с открытыми прениями сторон придумали не просто так. Это веками проверенный способ установления истины.
      Плохо не то, что Пригожин орет, а то, что он один орет.
  4. двп
    двп Сегодня, 04:48
    +5
    Интересно,почему фронтовые командиры говорят,что у нас во всех подразделениях лимит снарядов? А правительственные СМИ и генералы кричат что все склады завалены,промышленность работает в полную мощность,снаряды поставляются в любых количествах. Кто то из них врет. То ли те кто без этих снарядов на передовой воевать не может,то ли тот кто уже давно отвык говорить правду народу России. А Пригожин правильно и делает что требует снаряды. Если бы его активно поддержали другие фронтовые офицеры ,командиры частей,то наши чиновники зашевелились бы намного быстрее. Сталин и его наркомы ,к лету 1943года уже смогли организовать эвакуацию промышленности и преодоление снарядного голода. А ВВП с подельниками и через год не могут путем ничего организовать. Только в Иране железную дорогу построить,да Турции АЭС запустить. А сейчас Эрдогана турки не выберут,придет другой президент у них и всё,снова восторженные вопли о нашей международной победе.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 05:39
      +1
      Цитата: двп
      Сталин и его наркомы ,к лету 1943года уже смогли организовать эвакуацию промышленности и преодоление снарядного голода.

      А вы почитайте, как именно. Недавно как раз про это на ВО статья была, так вот - преодолели снарядный голод не выпуском на Урале, а ужесточением расхода, именно! А то до Москвы и вначале под Москвой именно неоправданно выкидывали снаряды абы куда, по первому свистку, жаль, не вспомню, как статья называлась, ну, поискав - найдете
  5. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 04:57
    +1
    В ВС РФ компенсации по ранениям и гибели бойцов из зарплат генералов не вычитают, поэтому можно отправлять людей в бой без связи, без БПЛА и СИБЗ

    Достаточно было одной этой фразы. Всё остальное - лютая зависть и мелкие обидки. Несолидно.
    1. Жгучая_Крапива
      Жгучая_Крапива Сегодня, 05:19
      0
      Зависть - нормальное чувство. Если кого-то назначили любимчиком и снабжают лучше других, это мерзко. Или несправедливости ещё надо радоваться?
  6. Жгучая_Крапива
    Жгучая_Крапива Сегодня, 04:59
    -3
    Автору респект!

    Собственно, это издержки любых кувалд - применение таких методов быстро выходит из-под контроля.
    1. Виктор Ценин
      Виктор Ценин Сегодня, 05:23
      +2
      Во-первых, в компании в общем и целом всё под жёстким контролем, а методология работает эффективно. Во-вторых неумный человек всегда найдётся в любой организации. В-третьих, акцентируя внимание на предполагаемых преступниках, стоило бы предположить их вероятную судьбу.
      Статья, прикрываясь общими отношениями между ЧВК и АК, имеет упор на дело Берега, если решили выносить, а не узнавать непосредственно где надо, то заявляйте об этом прямо.
  7. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 05:01
    +6
    Мясные штурмы это ,конечно,катастрофа. У то же Мурза в данном отношении показателен один из последних постов с роликом с такого "штурма" в результате которого около 20 наших бойцов попали в плен. И что характерно - еще с прошлого года отсутствие элементарно правильных действий по действию противнику во фланг и тыл объясняли отсутствием у нас людей.
    Но между тем во время преступных и тупых лобовых штурмов мы положили столько людей ,что их хватилось бы на то чтобы окружить всю группировку укропов в Донбассе.
    Что касается Вагнеров,то "расцвет" Вагнеров есть следствие заката и тяжелейшего кризиса в нашей армии. Нужно лечить армию и государство и тогда никакой Вагнер нам будет не нужен.
    1. Романов
      Романов Сегодня, 05:50
      0
      Лечить уже поздно, увы. Это гангрена. Только ампутация и чем скорее, тем лучше для организма в целом.
  8. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:02
    0
    "Медийная" война,между подразделениями
  9. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 05:05
    0
    Я так понимаю что дана команда Вагнер залить дерьмом и с ним же смешать?Особый акцент сделать на то что там чуть ли не все тотально уголовники,а этот контингент может только ножичками махать в пьяной драке,да лохов на бабло разводить. Только вот гражданин Бирюков обьясните почему "уголовный элемент;массово гибнет в боях с оружием в руках?И не мешало бы узнать кого набирал Пригожин из числа бывших и нынешних заключённых. А статья вами написанная дурно пахнет,и тянет явно на заказуху. Админы,по хорошему чтобы не было сейчас на сайте массовой грызни,удалите пожалуйста просто эту статью!
    1. Ru_Na
      Ru_Na Сегодня, 05:16
      +2
      А что Пригожин по вашему не мешает с фекалиями МО?! В своём последнем интервью Евгений Викторович много чего наговорил и что даже чуть ли не народные дружины освободили Крым, а Армия с МО так в стронке стояли. Идёт обычная грызня башен Кремля за финансовые потоки в оборонке, поэтому и льётся вся эта грязь, а истина где то посередине.
    2. Жгучая_Крапива
      Жгучая_Крапива Сегодня, 05:39
      -1
      На заказуху тянет ваш коммент. А кого набирал Пригожин - это надо спросить у Пригожина. Организация в правовом смысле крайне непонятная, и кто там служит, только Пригожин и знает. Он вот внезапно вспомнил, что у него даже сын Пескова служил (который на всю страну отказался идти в военкомат по причине того, что он господин Песков, и был публично поддержан отцом). Так как проверить, кто именно сейчас служит в "Вагнере"?
  10. ВлР
    ВлР Сегодня, 05:09
    +3
    Прошли сообщения, что вагнеровский уголовник, у которого контракт закончился 19 мая, уже успел в Новосибирской области изнасиловать двух девочек - учениц 4 и 5 класса. Боюсь, это только начало. Страна вздрогнет, когда "птенцы Вагнера" массово начнут выходить в"дембель". И возникает вопрос, почему честные мобилизованные люди служат неопределённый срок без внятных перспектив возвращения домой, а уголовники Пригожина покидают строй уже через 6 месяцев?
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 05:18
      +2
      И возникает вопрос, почему честные мобилизованные люди служат неопределённый срок без внятных перспектив возвращения домой, а уголовники Пригожина покидают строй уже через 6 месяцев?
       Так в этом и весь и прикол.Отпахал полгода и с чистой совестью..А на длительные сроки не выгодно,не было бы желающих,шансы выжить уменьшаются и оказаться на свободе.Дали 5 лет,допустим,год отсидел,смысл заключать контракт на три?А полгода самое то.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 05:38
      +1
      Цитата: ВлР
      вопрос, почему честные мобилизованные люди служат неопределённый срок без внятных перспектив возвращения домой, а уголовники Пригожина покидают строй уже через 6 месяцев?

      Ну, так мобилизорованные - лохи, а сидельцы - правильные пацаны.
      На воле, ну дела, жизнь мёдом не была.
      Работали, таскали батареи,
      Но шлема не нашли, зачем - то дом зажгли,
      На даче у барыги присмирели.
      Один московский кент, по прозвищу доцент,
      Бежал из мест лишения свободы.
      На льду у тайника он встретил двойника -
      Такая вот ирония природы.
  11. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 05:37
    0
    Мурза самого ссаными тряпками гнать надо - есть за что.
    Нашли у кого "интрывью" брать. =_=
  12. vet
    vet Сегодня, 05:38
    0
    У нас на глазах вырос и набрал невиданную силу монстр - ЧВК Вагнер, владельцу которого, как и его наёмникам, никакие законы не писаны. Захотел оставить позиции - и никто не может ему приказать их удержиаать - это как? Лично у меня, создаётся впечатление, что Пригожин в любую минуту может организовать государственный переворот. И в Кремле, похоже этого переворота очень боятся. ЧВК Вагнер в его нынешнем виде - это приговор и развалившим армию Шойгу у Сердюкову, и нынешнему верховному командующему Путину. Насколько нужно быть некомпетентными, чтобы все надежды теперь возлагать на уголовников, которые ставят условия и ведут переговоры положив ноги на стол? И чуть-что угрожают уйти с фронта, обрушив его.
  13. север 2
    север 2 Сегодня, 05:54
    0
    кидаться фекалиями -структуры Вагнера на структуры МО, а МО на Вагнера , это до добра недоведёт , но врагу это потеха и поиск слабых мест вокруг главнокомандующего России .Что касается нынешней статьи , то я не зная истинны и правды с окоп Донбасса ,смею всё таки заметить , что Пригожина упорно и методично ,но в скором ежедневно , начнут превращать в Распутина Nr2 , только военизированного !
    Ну а если верховный прислушается Пригожина и на место Шойгу и Герасимова назначит Мезенцева и Суровикина , то Двор и вокруг него сразу завопят -что современный верховный слушается современного Распутина . Те чьи лампасы не испачканы окопной грязью,те грудью станут за свои тёплые места , предварительно заказав ещё и статьи в СМИ , что бы Пригожина подвести точно под "портрет" "Распутинства".