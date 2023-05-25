Как во 2-м гвардейском армейском корпусе ВС РФ относятся к ЧВК «Вагнер»

Уже длительное время в российском медийном поле создается героический образ ЧВК «Вагнер», бойцы которого воюют не только на фронте, но и против вредителей в тылу, которые якобы мешают лучшей штурмовой пехоте. После завершения штурма Бахмута (Артемовска), который продолжался более девяти месяцев, многие говорят о том, что «Вагнер» является самым успешным военизированным подразделением России. В связи с чем у обывателя, наблюдающего за ходом военной операции на Украине со стороны, создается ощущение, что хорошо воюет только частная наемная армия.
При этом все уже забыли и про штурмы Мариуполя, Рубежного, Северодонецка, которые штурмовал отнюдь не «Вагнер». Про то, что ВС РФ, а в особенности 1-й и 2-й армейские корпуса ВС РФ (Народная милиция ДНР и ЛНР), сейчас продолжают жесткие штурмы укрепрайонов в Марьинке, под Авдеевкой, штурмы позиций украинских войск (с незначительными продвижениями) под Купянском. И все это в условиях отсутствия полноценной огневой поддержки артиллерии, из-за суточных лимитов боеприпасов. Причем лимиты эти куда более жесткие, чем у ЧВК «Вагнер», которые часто жаловались на нехватку боеприпасов, посему в Луганске и Донецке с некоторым недоумением смотрели на интернет-флешмоб «дайте снаряды «Вагнеру».
Не забыли на Донбассе и некоторые «темные страницы» истории данной ЧВК, которая до 2022 года имела здесь совершенно иную репутацию, чем сейчас. О том, как к «Вагнеру» относятся во 2-м гвардейском армейском корпусе (Народной милиции ЛНР), поговорим с бойцом 14-го БТрО НМ ЛНР «Призрак» Андреем Морозовым («Мурзом»).
– Андрей, общеизвестно, что многие в Луганске, особенно участники событий 2014 года, не очень хорошо относятся к ЧВК «Вагнер» по причине того, что они имели отношение к убийству некоторых полевых командиров на Луганщине. Поэтому возникает вопрос – как к ЧВК «Вагнер» относятся в НМ ЛНР и почему?
– С одной стороны, память никому не отшибло, и по опыту 2014–2015 годов все заставшие тот период прекрасно помнят, что наёмник – это человек, который за деньги стреляет в кого прикажут. Сегодня он вместе с тобой, завтра – ты неугоден, и он против тебя.
С другой стороны, реально воюющие подразделения армейцев и «Вагнеров» нормально взаимодействуют на низовом уровне – там, куда не дотягиваются отголоски политических игр. На этом же уровне хорошо видно, почему некоторые армейские части проигрывают «Вагнерам». Частному подрядчику невыгодны избыточные потери – это бьёт его по карману, поэтому «Вагнера» оснащены хорошей закрытой цифровой связью, современными БПЛА самолётного типа, СИБЗами (средства индивидуальной броневой защиты – Прим. авт.) и так далее. В ВС РФ компенсации по ранениям и гибели бойцов из зарплат генералов не вычитают, поэтому можно отправлять людей в бой без связи, без БПЛА и СИБЗ так, как это было в начале СВО.
То есть реальные слабости армейцев и сами армейцы, и вагнеровцы понимают хорошо.
А вот дальше начинается PR и политические игры. В которых пиарщики Пригожина разгоняют то «Дай снаряды Вагнерам», то «А! Армейцы опять побежали». И то, и другое людей раздражает, потому что когда люди примерно знают свой средний дневной расход 152-х и средний дневной расход на аналогичные задачи у частников, а потом слышат, что частникам надо дать ещё больше снарядов, у них возникают вопросы – почему ЧВК занимается войной, а армия – бесконечным кровавым жертвоприношением «мясных штурмов», единственная возможная рациональная цель которого – не дать противнику оттянуть артиллерию и резервы против «Вагнера».
Один-единственный забег на вражеский опорник после артподготовки в 4 (четыре) снаряда мог бы многое поменять во взглядах на мир у репостящих популярный слоган про снаряды. Упрощая, пригожинский пиар прибавляет «Вагнерам» восторженных почитателей, но всё больше злит людей с невосторженным образом мыслей.
– В ЧВК «Вагнер» набирали достаточно много людей с судимостями, уголовников. В Луганске ходили слухи о том, что они занимаются грабежами и «беспределом» в прифронтовой зоне. Насколько эти слухи соответствуют действительности?
– Если говорить конкретно о подразделениях ЧВК «Вагнер», то именно воюющим подразделениям этого ЧВК «заниматься грабежами и «беспределом», как правило, просто некогда и негде. Как и обычным военным, реально ведущим боевые действия. Они находятся или непосредственно на передовой, или в пунктах временной дислокации поблизости от передовой, где грабить особо нечего, и мирных жителей не так много. Это касается и подразделений ЧВК, набранных из заключенных – их перемещения ещё более ограничены.
Но кроме боевых подразделений, у данного ЧВК есть также своя комендантская служба, в численно-организационном плане примерно эквивалентная полку. Этот «комендантский полк» контролирует блокпостами и патрулями тылы зоны ответственности ЧВК, в которых ему делегированы комендантские функции. Эти люди постоянно находятся на краю цивилизации со всеми её соблазнами – только руку протяни, если есть деньги. Ну а деньги до завершения контракта проще всего добыть, злоупотребляя властью и используя «репутацию фирмы», созданную боевыми подразделениями. Вот, например, типовой случай – смертельное ранение при попытке ограбления капитана Игоря Мангушева из 4-й омсбр ВС РФ вечером 3 февраля этого года.
– Насколько мне известно, вы неоднократно поднимали вопрос о причастности ЧВК «Вагнер» к убийству Игоря Мангушева, однако никаких официальных комментариев от следствия по итогу так и не последовало. Расскажите о произошедшем подробнее.
– Неудавшаяся попытка «автоподставы» закончилась погоней на дороге Стаханов – Кировск, машину Игоря догнали, подрезали. И попробовали его, запершегося в машине, «выкурить» обстрелом машины с разных сторон. Потом поняли, что пистолета у Игоря нет – штатный свой автомат он, как положено, оставил в оружейке ПВД, а пистолет ему просто не выдали. Выбили водительское стекло, открыли машину, под угрозой оружия заставили разблокировать смартфон, так как наличных у него с собой много не было.
До того как на звуки этих выстрелов приехала стахановская милиция, выяснилось, что Игорь – человек, работавший в прошлом на Пригожина как политтехнолог, человек, который, очевидно, не будет молчать о таком происшествии и которому достанет связей добиться разбирательства. Вот тут-то у нападавших и сдали нервы – прозвучал ещё один выстрел.
Примерно до 5 утра длилось разбирательство на месте событий, после чего нападавших... отпустили. И ещё долго не заводили уголовное дело, потому что как написать, что вот, застали мы их над человеком, лежащим с пулей в голове, поговорили – поговорили и... отпустили их. Неловко.
Зато на следующий день в Интернете дружественные ЧВК медийщики и военкоры начали массово разгонять версию про то, что Игорь якобы пытался прорваться через какой-то блокпост, и ему вслед выстрелили. Разумеется, никакого блокпоста в том месте никогда не было, а история про «стреляли вслед» никак не объясняет прострелы машины со всех сторон, включая пулю, вошедшую в приборную панель через нижний край лобового стекла.
Никакого поста не было. Просто люди, входящие в комендантскую службу «Вагнера», высматривали по вечерам удобные жертвы – тогда ещё местным военным зарплаты выдавали наличными.
Евгений Пригожин, огласив эту ситуацию и выдав грабителей местным правоохранительным органам, мог из этого случая сделать показательный пример очищения своей организации от гнили, но решил иначе – руками своих медийщиков и военкоров, отрабатывающих темники, представить нашего боевого товарища алкоголиком и скандалистом, погибшим по собственной глупости. Это выбор Пригожина.