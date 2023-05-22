Депутат Госдумы: словами о потерях РФ в Артёмовске Байден хочет оправдать поражение ВСУ

Американский президент на саммите «Большой семерки» заявил, что российские военные потеряли в боях за Бахмут примерно сто тысяч человек ничего не говоря при этом о том, сколько там погибло украинских военнослужащих. Своими словами о потерях РФ в Артемовске Байден хочет оправдать поражение ВСУ.
Об этом заявил заместитель главы комитета по обороне Государственно Думы РФ Юрий Швыткин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Депутат Госдумы считает, что глава американского государства выдает желаемое за реальность.
Позиция Байдена понятна – как можно больше негатива в отношении нашей страны, они как-то хотят оправдать поражение ВСУ, практически НАТО потерпело поражение в Артемовске
- комментирует Швыткин заявление президента США.
Можно догадаться, что ни сам Байден, ни его марионетка Зеленский не сомневались в скорой потере Артемовска, ведь и тот, и другой ранее заявляли, что город не имеет никакой стратегической значимости.
Но даже если предположить, что они правы, для России действия ЧВК «Вагнер» в этом населенном пункте и его последующее освобождение все равно сыграли важную роль. Ведь в это время наши войска на других направлениях получили передышку, так как там отмечалось относительное затишье.
Окончательное освобождение Артемовска от украинской армии произошло 20 мая.Сначала эту новость сообщил глава «вагнеровцев» Евгений Пригожин, а затем официально подтвердили в Министерстве обороны.