Депутат Госдумы: словами о потерях РФ в Артёмовске Байден хочет оправдать поражение ВСУ

Позиция Байдена понятна – как можно больше негатива в отношении нашей страны, они как-то хотят оправдать поражение ВСУ, практически НАТО потерпело поражение в Артемовске

Американский президент на саммите «Большой семерки» заявил, что российские военные потеряли в боях за Бахмут примерно сто тысяч человек ничего не говоря при этом о том, сколько там погибло украинских военнослужащих. Своими словами о потерях РФ в Артемовске Байден хочет оправдать поражение ВСУ.Об этом заявил заместитель главы комитета по обороне Государственно Думы РФ Юрий Швыткин в эфире радиостанции «Говорит Москва» Депутат Госдумы считает, что глава американского государства выдает желаемое за реальность.- комментирует Швыткин заявление президента США.Можно догадаться, что ни сам Байден, ни его марионетка Зеленский не сомневались в скорой потере Артемовска, ведь и тот, и другой ранее заявляли, что город не имеет никакой стратегической значимости.Но даже если предположить, что они правы, для России действия ЧВК «Вагнер» в этом населенном пункте и его последующее освобождение все равно сыграли важную роль. Ведь в это время наши войска на других направлениях получили передышку, так как там отмечалось относительное затишье.Окончательное освобождение Артемовска от украинской армии произошло 20 мая.Сначала эту новость сообщил глава «вагнеровцев» Евгений Пригожин, а затем официально подтвердили в Министерстве обороны.