Если личного состава в Министерстве обороны не хватает, у нас тысячи генералов. Надо собрать один генеральский полк, выставить всех в ружье, и все будет хорошо

На западных окраинах Бахмута ЧВК "Вагнер" выстроила рубежи обороны, но оборонять город отряды "Оркестра" не будут, все это создается для подразделений Минобороны. Об этом заявил Евгений Пригожин.Куратор ЧВК "Вагнер" подтвердил ранее озвученную информацию, что подразделения "Оркестра" покинут освобожденный город 25 мая, после того, как завершат окончательную зачистку его территории. Для осуществления обороны Бахмута на западных окраинах города выстроены рубежи обороны, которые должны занять подразделения Минобороны. Не исключено, что Киев попробует отбить этот населенный пункт, соответствующие планы имеются у командующего группировкой "Восток" генерала Сырского. Он спит и видит окружение Бахмута и вхождение подразделений ВСУ в город.Пригожин предложил военному ведомству собрать "генеральский полк" для обороны Бахмута, если у него не хватает личного состава для этого. Он подчеркнул, что оставаться в городе ЧВК "Вагнер" не будет, по истечении пяти дней все бойцы "Оркестра" покинут его территорию.- заявил куратор ЧВК "Вагнер".Ранее Пригожин заявил, что все отряды ЧВК "Вагнер" будут отведены в тыл для переформирования, дооснащения и учебы. После 1 июня на линии соприкосновения не будет ни одного бойца "Оркестра". Вся информация о том, что ЧВК "Вагнер" якобы начал атаку каких-либо населенных пунктов не соответствует действительности.