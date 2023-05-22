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Евгений Пригожин сообщил о создании на западных окраинах Бахмута новых рубежей обороны для российской армии

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Евгений Пригожин сообщил о создании на западных окраинах Бахмута новых рубежей обороны для российской армии

На западных окраинах Бахмута ЧВК "Вагнер" выстроила рубежи обороны, но оборонять город отряды "Оркестра" не будут, все это создается для подразделений Минобороны. Об этом заявил Евгений Пригожин.


Куратор ЧВК "Вагнер" подтвердил ранее озвученную информацию, что подразделения "Оркестра" покинут освобожденный город 25 мая, после того, как завершат окончательную зачистку его территории. Для осуществления обороны Бахмута на западных окраинах города выстроены рубежи обороны, которые должны занять подразделения Минобороны. Не исключено, что Киев попробует отбить этот населенный пункт, соответствующие планы имеются у командующего группировкой "Восток" генерала Сырского. Он спит и видит окружение Бахмута и вхождение подразделений ВСУ в город.

Пригожин предложил военному ведомству собрать "генеральский полк" для обороны Бахмута, если у него не хватает личного состава для этого. Он подчеркнул, что оставаться в городе ЧВК "Вагнер" не будет, по истечении пяти дней все бойцы "Оркестра" покинут его территорию.

Если личного состава в Министерстве обороны не хватает, у нас тысячи генералов. Надо собрать один генеральский полк, выставить всех в ружье, и все будет хорошо

- заявил куратор ЧВК "Вагнер".

Ранее Пригожин заявил, что все отряды ЧВК "Вагнер" будут отведены в тыл для переформирования, дооснащения и учебы. После 1 июня на линии соприкосновения не будет ни одного бойца "Оркестра". Вся информация о том, что ЧВК "Вагнер" якобы начал атаку каких-либо населенных пунктов не соответствует действительности.
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12 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 14:10
    +5
    по истечении пяти дней все бойцы "Оркестра" покинут его территорию.

    Самые известные в Мире музыканты! Сыграли самый длинный концерт)
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 14:13
      +4
      Если личного состава в Министерстве обороны не хватает, у нас тысячи генералов. Надо собрать один генеральский полк, выставить всех в ружье, и все будет хорошо

      Поискал я первоисточник - не нашёл.
      Думается, деза это. Все ссылки на его Телеграм ведут к совершенно другим словам.
      Вряд ли он такое скажет
      1. ИЛ-27
        ИЛ-27 Сегодня, 15:18
        0
        ТГ-канал "Кепка Пригожина", так и сказал.)
  2. kromer
    kromer Сегодня, 14:14
    +4
    Если Пригожин оттянет свою группу на доукомплектование, то за месяц они тысяч 200 добровольцев наберут, не меньше. И это уже будет громадная сила.
  3. next322
    next322 Сегодня, 14:15
    +6
    Если личного состава в Министерстве обороны не хватает, у нас тысячи генералов. Надо собрать один генеральский полк, выставить всех в ружье, и все будет хорошо
    laughing молодец пригожин!верховному должны доложить эту идею.......полк толстых и пузатых ,с тремя академиями за плечами,покажет вагнерам ,как нужно воевать и защитит бахмут.........
    1. Kotofeich
      Kotofeich Сегодня, 14:59
      +2
      Пригожин поздравил Кужугетовича с днем рождения. Поищите в интернете. Троллинг 8 уровня.
      Ох , с огнем играет Евгений.
    2. мерцание
      мерцание Сегодня, 15:13
      -1
      у нас тысячи генералов. Надо собрать один генеральский полк, выставить всех в ружье, и все будет хорошо
      laughing молодец пригожин!

      Ну да, молодец. А еще можно из евреев набрать хотя бы батальон во главе с самим Пригожиным. Пусть обороняют Артемовск.
    3. sheridans
      sheridans Сегодня, 16:13
      0
      Главное чтобы такие грыжастые генералы как ты не попали ко мне в роту.
  4. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 14:31
    +2
    Цитата: next322
    полк толстых и пузатых ,с тремя академиями за плечами,покажет вагнерам ,как нужно воевать и защитит бахмут.........

    Уже показали как командуют
  5. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 14:44
    +3
    Надеюсь что проблему с боеприпасами решили

  6. Roust
    Roust Сегодня, 16:16
    0
    Всему своё время. "Война план покажет". Однако. Генералы на передовой с автоматом не нужны, толку мало, а вот отпрыски их, окончившие ВВУЗы по блату, однозначно не помешают успехам на передовой.
  7. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 16:17
    0
    Цитата: kromer
    за месяц они тысяч 200 добровольцев наберут

    Откуда такие цифры? Ведь:
    1) чтобы этому помешать МО РФ запретило им набор заключенных.
    2) контракт с последними (на 6 месяцев) - видимо уже закончился.
    3) МО РФ не разрешило переход (который просили солдаты частей и добровольцы) - из войск РФ в ЧВК Вагнер - по причине ПЛОХОГО обеспечения: как едой так и оружием. Источник - два видео "Сани во Флориде", с участием этих солдат.