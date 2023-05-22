Российский посол в Берлине заявил о сокрытии ФРГ фактов о взрывах на «Северных потоках»

Всё это наводит на мысль о том, что в Германии предпочли не разглашать неудобные для них факты

Посол России в Германии Сергей Нечаев рассказал о сокрытии официальным Берлином фактов о взрывах на «Северных потоках». В то же время, отметил он, на все запросы Москвы по поводу ознакомления с ходом расследования данного инцидента власти ФРГ отвечают отказом, ссылаясь на то, что генеральная прокуратура ещё не завершила его.– заявил он в интервью «Известиям» В то же время, считает российский дипломат, руководство ФРГ поступает в этом случае непрофессионально, поскольку, по его словам, именно эта страна должна проявлять наибольшую заинтересованность в данном вопросе с тем, чтобы установить причастность тех или иных лиц к случившемуся.Отметим, что по информации, ранее предоставленной немецкой газетой Süddeutsche Zeitung за взрывами на нитках магистральных газопроводов «СП-1» и «СП-2» могут стоять 2 граждан Украины. В своих сообщениях издание ссылается на расследование, проведённое европейскими журналистами.Для справки: диверсия на «Северных потоках» произошла в конце сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм в Балтийском море. Спустя несколько месяцев известный американский журналист и правозащитник Сеймур Херш после проведённого им собственного расследования пришёл к выводу о том, что именно Вашингтон причастен к подрыву газопроводов. Примечательно, что на все обращения России к руководству Германии, Швеции и Дании по линии МИД, МВД и Генеральной прокуратуры допустить её к расследованию, все 3 страны ответили отказом. Все стороны, в свою очередь, аргументировали это решение «соображениями безопасности».