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Российский посол в Берлине заявил о сокрытии ФРГ фактов о взрывах на «Северных потоках»

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Российский посол в Берлине заявил о сокрытии ФРГ фактов о взрывах на «Северных потоках»

Посол России в Германии Сергей Нечаев рассказал о сокрытии официальным Берлином фактов о взрывах на «Северных потоках». В то же время, отметил он, на все запросы Москвы по поводу ознакомления с ходом расследования данного инцидента власти ФРГ отвечают отказом, ссылаясь на то, что генеральная прокуратура ещё не завершила его.


Всё это наводит на мысль о том, что в Германии предпочли не разглашать неудобные для них факты

– заявил он в интервью «Известиям».

В то же время, считает российский дипломат, руководство ФРГ поступает в этом случае непрофессионально, поскольку, по его словам, именно эта страна должна проявлять наибольшую заинтересованность в данном вопросе с тем, чтобы установить причастность тех или иных лиц к случившемуся.

Отметим, что по информации, ранее предоставленной немецкой газетой Süddeutsche Zeitung за взрывами на нитках магистральных газопроводов «СП-1» и «СП-2» могут стоять 2 граждан Украины. В своих сообщениях издание ссылается на расследование, проведённое европейскими журналистами.

Для справки: диверсия на «Северных потоках» произошла в конце сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм в Балтийском море. Спустя несколько месяцев известный американский журналист и правозащитник Сеймур Херш после проведённого им собственного расследования пришёл к выводу о том, что именно Вашингтон причастен к подрыву газопроводов. Примечательно, что на все обращения России к руководству Германии, Швеции и Дании по линии МИД, МВД и Генеральной прокуратуры допустить её к расследованию, все 3 страны ответили отказом. Все стороны, в свою очередь, аргументировали это решение «соображениями безопасности».
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12 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:47
    0
    Даже имея информацию о подрывах газопроводов реально что кремль сделает?Протест в оон напишет?Жёсткая ответка где?
    1. Maluck
      Maluck Сегодня, 16:52
      +1
      Думаю, что ответка должна быть не жесткой, а болезненной....
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 17:18
        +2
        Думаю, что ответка должна быть не жесткой, а болезненной....

        Какая ответка ? Кому? После драки кулаками не машут. Ещё немного и вообще все забудут что были такие "СП-1 и СП-2". Тут думать в пору как доставать и сдавать в чермет трубы.
        1. Hagen
          Hagen Сегодня, 17:38
          0
          Цитата: частное лицо
          После драки кулаками не машут.

          Вы считаете, что драка уже кончилась? Ну-ну... Лично я думаю, что эта драка на долго, очень долго. Мы еще не вошли в активную фазу этой драки, но уверенно и быстро к ней приближаемся. Не думаю, что на сегодня надо стремиться ускорять события. Надо предварительно перевести работу в экономике страны в режим 24х7, нарастить мощности своего ВПК, в том числе производителей тактического ЯО, отмобилизоваться и обучить тех, кто будет в следующих волнах мобилизации. Много, что еще надо сделать, прежде чем "кулаками махнуть". Но надо понимать, что прежде всего надо убедить народ (вас и меня и всех остальных поименно), например, урезать свои потребности в "излишнем масле" в интересах наращивания производства пушек. Вы сегодня готовы ремешок затянуть?
    2. Luminman
      Luminman Сегодня, 17:32
      0
      Цитата: Бережливый
      реально что кремль сделает?Протест в оон напишет?

      А перерезать кабели, соединяющие Европу с США?
      А взорвать газо- и нефтепроводы из Норвегии в Европу?
      1. Luminman
        Luminman Сегодня, 17:34
        0
        Цитата: Luminman
        вообще все забудут были такие "СП-1 и СП-2"

        Если ничего не предпринимать, то забудут...
  2. Maluck
    Maluck Сегодня, 16:50
    +1
    Надеюсь, что Газпром получил таки страховку за взорванные трубы....?
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 17:20
      +1
      Ха-Ха-Ха !!! Ну посмешили. Держи карман шире , как бы платить неустойку за недополученный объём газа не заставили.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 16:51
    0
    Да мажутся как могут. .................
  4. Mimoxod
    Mimoxod Сегодня, 16:57
    +1
    Современные ,выращенные США, немецкие политики- это позор нации,надеямся что простые адекватные немцы ещё существуют,хоть и в меньшинстве...
  5. VLVL
    VLVL Сегодня, 17:04
    +2
    Германию при всём мире поимели. Очередной раз и это не просто прослушка Меркель. Это смачный пинок под зад и плевок в лицо и Германии и ЕС. Показали им место и всю их самостоятельность дутую. Ну так там их и место.
  6. aba
    aba Сегодня, 17:07
    0
    Наши послы наконец то получили повод работать 24/7 и писать требования с осуждениями, порицаниями и и признаниями. Надеюсь, что их труд не пропадет даром и в конце года получат заслуженные премии, доплаты и повышения.