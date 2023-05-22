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Леонида Брежнева хотят лишить звания почётного гражданина Киева

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Леонида Брежнева хотят лишить звания почётного гражданина Киева

В Киеве в своей антироссийской истерии добрались уже и до представителей и руководителей общей когда-то для Украины и России страны – Советского Союза. В частности, властям не нравится, что генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, возглавлявший СССР в 1964-1982 годах носит звание «Почётный гражданин города Киева».


По словам заместителя мэра Киева и по совместительству секретаря горсовета Владимира Бондаренко, Киевский городской совет хочет лишить Леонида Брежнева этого звания.

Представитель киевской мэрии отметил, что это решения хотели принять еще 18 мая, но из-за недоработки некоторых вопросов оно будет рассмотрено Киевским советом 25 мая.

Ежегодно в последнее воскресенье мая на Украине отмечается День Киева, под который, очевидно, и решили подвести лишение Брежнева звания почетного киевлянина. Кроме того, по мнению Бондаренко, этого звания лишат не только экс-генсека ЦК КПСС, но и других советских партийных руководителей, которым когда-то оно присваивалось.

Напомним, что в 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации, согласно которому идет планомерное уничтожение всего, что напоминает о советской эпохе – от сноса памятников до переименования улиц.

Леонид Ильич Брежнев был удостоен звания «Почётный гражданин города Киева» в апреле 1982 года за полгода до своей смерти.
Использованы фотографии:
YouTube
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34 комментария
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 14:34
    +6
    Да...Брежнев уже принадлежит Истории и от туда его уже не вымарать, а вот кто такой Бондаренко это милая, но своенравная дама, даже не вспомнит
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 14:40
      +4
      Чем уж Брежнев бандеровцам не угодил - загадка.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 14:43
        +6
        Цитата: Pharmacist
        Чем уж Брежнев бандеровцам не угодил - загадка.

        Тем, что он советский. И вообще, с мертвыми воевать так удобно, и сразу твоя деятельность видна.
  2. km-21
    km-21 Сегодня, 14:37
    +7
    Пускай уж тогда санкционируют заодно и Хрущева с Ельциным,
    которые им "подарили" и Крым и "незалежность"
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 14:53
      0
      Цитата: km-21
      Пускай уж тогда санкционируют заодно и Хрущева с Ельциным,
      которые им "подарили" и Крым и "незалежность"

      Ни про того, ни про другого не получится. Нет их - ни улицы, ни площади, ни почетного звания. Вообще, кто это такие? )))
    2. Alexandr2637
      Alexandr2637 Сегодня, 14:55
      0
      Пускай уж тогда санкционируют заодно и Хрущева с Ельциным,
      которые им "подарили" и Крым и "незалежность"

      С языка сняли.
  3. Invoce
    Invoce Сегодня, 14:37
    +5
    Дебилы б... , бараны... (относится к укрорейху). На протяжении почти всей истории Советского Союза партноменклатура в большинстве своем состояла из выходцев западных областей СССР. Военноначальники, руководители оборонных предприятий.... А вспомнить сколько всего строилось в УССР и у балтийских шакалов!!! Благодарные народы с вывихнутыми мозгами... Халява отравила все
  4. isv000
    isv000 Сегодня, 14:38
    0
    Это уже агония. Мозг отмирает. Дальше смерть. Сначала клиническая. Если удастся реанимировать то есть шанс очистить головку от скверны, если нет - и пёс с ним!
  5. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 14:42
    +3
    Леонид Ильич... Мы смеялись, и анекдоты делали. А мой батя слезу пустил, когда ты умер.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 16:16
      0
      Цитата: мордвин 3
      Леонид Ильич... Мы смеялись, и анекдоты делали. А мой батя слезу пустил, когда ты умер.

      Леонид Ильич ... Время стабильности и роста благосостояния народа . А все орали застой ... И , да . Сколько Леонид Ильич сделал для Советской Украины ,ни кто из ныне ворующих на свидоукраВЫни барыг и клоунов и рядом не стоял .. Скоты .
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:42
    +5
    А почему не лишить Ивана Грозного титула царя Всея Руси ? Вот уж клоунада
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 14:55
      +2
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      А почему не лишить Ивана Грозного титула царя Всея Руси ? Вот уж клоунада

      Тогда уж Александра Невского, последнего официального Великого Киевского князя.
    2. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 14:56
      +1
      А почему не лишить Ивана Грозного титула царя Всея Руси ?
      "Чем бы дитя не тешилось, лишь бы оно не плакало" (про "нэньку"), а плакать то им все одно придется))
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:05
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      А почему не лишить Ивана Грозного титула царя Всея Руси ?

      Да если он Христа, звания Бога лишили, то Ивана Грозного царствия лишат.
  7. bambr731
    bambr731 Сегодня, 14:46
    +3
    Леонида Брежнева хотят лишить звания почётного гражданина Киева

    КЛИНИЧЕСКИЕ ДЕБИЛЫ !!!! Знаю что коротко зато по существу
  8. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:47
    +3
    Леонида Брежнева хотят лишить звания почётного гражданина Киева

    Вот он расстроится! wassat
    Когда мерзавец получает власть, он всегда стремится переписать историю, чтобы скрыть глубину своей мерзости.
  9. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 14:49
    +5
    Ну и ну. Так хорошо как при Брежневе украинцы не жили больше ни когда. Вот по этому и пытаются стереть все воспоминания при хорошую жизнь. Ведь запад уготовил им участь рабов.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:51
    0
    Киевский городской совет хочет лишить Леонида Брежнева этого звания.
    А Леонида Ильича оповестят об этом? С кем отправят решение? Тов. Л.И. Брежневу уже давно глубоко наплевать на мирские дела и суету. Вот только в Киеве не понимают, что с покойными лучше не воевать это касается и сноса памятников советским войнам - все зачтется и причем в минус.
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 14:56
      +3
      Цитата: rotmistr60
      А Леонида Ильича оповестят об этом? С кем отправят решение?

      Кличко пошлют. Они с поздним Ильичом на одном языке изъясняются.
      1. ВПК-65
        ВПК-65 Сегодня, 16:02
        0
        Кличко пошлют. Они с поздним Ильичом на одном языке изъясняются.
        Не достоин - Фиделя целовать не умеет. Пусть своего Бендеру в ж..у целует.
  11. Tagan
    Tagan Сегодня, 14:54
    +1
    Цитата: km-21
    Пускай уж тогда санкционируют заодно и Хрущева с Ельциным,
    которые им "подарили" и Крым и "незалежность"

    Хрущева низя! Он бандеровцев выпустил из мест заключения и снял с них судимости. Амнистировал. Вот как раз потомки всей этой сволочи и верховодят на Украине.
  12. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 14:54
    +1
    Господин, Бондаренко. Так держать . Обязательно, спляши на могилах погибших. Оценим, какой "отважный" человек: с мёртвыми воюет
    Если декомпозиция, надо: взорвать все предприятия, что построены при коммунистах .
    Взрывчатки, нет? Есть: лом и кувалда организовать не суббутник,это советское,а пятничник И раскромсать все предприятия
  13. HAM
    HAM Сегодня, 14:55
    0
    Очередной фарс превращают в клоунаду....профессию не пропьёшь.."квартал 95" рулит.
  14. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:57
    0
    Как то комично получается. Они Леонида Ильича обидеть хотят? Дык его уже не обидешь. России что то доказать, так нашей стране давно всё, с окраиной, понятно. Одно логичное объяснение это когда коту делать нечего... ну и дальше по тексту.
  15. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 14:57
    0
    A co Bandera?? ..toho "doufám" ponechají..
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 14:58
      0
      А бандеровцы?? ..оставят "надеюсь"..
  16. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 14:59
    0
    Днепродзержинск (гор. рожд. Леонида Ильича) они в Каменское уже несколько лет как переименовали. Стало быть с этой стороны уже не подъехать, а на мозги населению капать надо дальше. Ну что же, можно теперь и звания почётного гражданина лишить и книги Брежнева считать запрещённой вражеской литературой, написанной на запрещённом языке. Ждём очередных факельных шествий и погребальных книжных костров.

    P.S. Почему то вспомнился фрагмент из фильма "Pink Floyd The Wall" в том месте где пролетающие самолёты превращаются в летящие кресты. Наверное это и есть поступь нацизма - кресты, гробы, костры. Стирание собственной истории из памяти людей и превращение их в без словесное стадо. Потом пойдут - зиги зеленскому, гестапо...
  17. Комментарий был удален.
  18. Аскет
    Аскет Сегодня, 15:02
    0
    В родном городе Брежнева Каменском/ Днепродзержинск/ хотели снести памятник генсеку но не нашли денег
    Мэр Каменского Александр Чернышев заявил, что администрация населенного пункта в обязательном порядке рассмотрит вопрос сноса бюста Брежневу, но не в ближайшее время.
    Прижизненный бюст в родном городе (тогда он назывался Днепродзержинск) был установлен, согласно действовавшему в те годы законодательству, после получения Брежневым второй звезды Героя Советского Союза.
    Брежнев возглавил КПСС в 1964 году, до этого был председателем Президиума Верховного Совета СССР, а ранее занимал пост первого секретаря Днепропетровского обкома КПСС. Там он добился серьезных успехов: быстрыми темпами шло восстановление областного центра, Днепропетровск стал столицей советского ракетостроения, а в родном городе будущего генсека строились крупные инфраструктурные объекты. Уже заняв главный государственный пост, Брежнев также не забывал о родной области. В частности, в 1982 году в обход всесоюзной очереди городов в Днепропетровске было начато строительство метрополитена. Считается, что при Брежневе возвысились и заняли важные должности в государственном и партийном аппарате многие выходцы с Украины.
    Вот тогда в высшем партийном и государственном аппарате были посеяны семена измены и предательства пышным цветом расцветшие после его смерти.
  19. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:13
    0
    А Леонид Ильич им что прищемил?!!!!
  20. alystan
    alystan Сегодня, 15:21
    0
    Не наигрались еще в свою незалежность.

    Чего мелочиться то, сам Макрон теперича у них в друзьях, чай подсобит если что - оформляйте задним числом развод дочери Ярослава Мудрого Анны и отменяйте исторически зафиксированный факт того, как она стала французской королевой.

    С памятниками видать намучились, теперь взялись за исторических личностей.
  21. Романенко
    Романенко Сегодня, 15:42
    0
    Леонида Брежнева хотят лишить звания почётного гражданина Киева

    Да был бы Леонид Ильич сейчас жив, он и сам бы отказался быть почетным гражданином столицы фашистского государства.
    Если уж клоуну и хотелось бы нагадить России, он бы лучше оставил бы его в этом звании.
  22. север 2
    север 2 Сегодня, 15:43
    0
    конечно лишить ! И Щербицкого тоже декоммунизировать ! Щербицкого за то, что он повалявшись у Брежнева в ногах умолил того не афишировать советским людям ,что это украинские бандеровцы сожгли Хатынь и ещё сотни деревень с живыми людьми , и упросил Брежнева не публиковать про те гигантские масштабы ,служивших немцу бандеровцев .
    А Брежнев за то ,что он согласился ! Так прятать "заслуги" бандеровцев есть преступление перед идеологией нацизма , а тем более это "больно" сегодняшним почитателям и наследникам Бандеры.Так прятать их "заслуги "...!!! За это лишить и декоммунизировать !
  23. billybones
    billybones Сегодня, 15:52
    0
    Служил срочку в СА с несколькими парнями из Днепродзержинска уже после смерти Генсека. Они очень гордились своим земляком Брежневым. Ни одного плохого слова о нем от них не слышал.
  24. AlexFly
    AlexFly Сегодня, 16:11
    0
    Когда мы подсмеивались над речами Леонида Ильича в детстве, бабушка наша, всего насмотревшаяся в своей жизни, говорила: " Вы ещё наплачитесь, вспоминать жалеюче будете об этом времени". Как в воду смотрела, первый раз начали вспоминать в 90-е, макнувшись в кровавое гуно эпохи...