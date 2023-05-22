Леонида Брежнева хотят лишить звания почётного гражданина Киева

В Киеве в своей антироссийской истерии добрались уже и до представителей и руководителей общей когда-то для Украины и России страны – Советского Союза. В частности, властям не нравится, что генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, возглавлявший СССР в 1964-1982 годах носит звание «Почётный гражданин города Киева».По словам заместителя мэра Киева и по совместительству секретаря горсовета Владимира Бондаренко, Киевский городской совет хочет лишить Леонида Брежнева этого звания.Представитель киевской мэрии отметил, что это решения хотели принять еще 18 мая, но из-за недоработки некоторых вопросов оно будет рассмотрено Киевским советом 25 мая.Ежегодно в последнее воскресенье мая на Украине отмечается День Киева, под который, очевидно, и решили подвести лишение Брежнева звания почетного киевлянина. Кроме того, по мнению Бондаренко, этого звания лишат не только экс-генсека ЦК КПСС, но и других советских партийных руководителей, которым когда-то оно присваивалось.Напомним, что в 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации, согласно которому идет планомерное уничтожение всего, что напоминает о советской эпохе – от сноса памятников до переименования улиц.Леонид Ильич Брежнев был удостоен звания «Почётный гражданин города Киева» в апреле 1982 года за полгода до своей смерти.