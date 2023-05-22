Военное обозрение
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Немецкий бизнесмен: В Бахмуте владелец ресторана и несколько тысяч заключённых разгромили армию, которую блок НАТО готовил 9 лет

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Немецкий бизнесмен: В Бахмуте владелец ресторана и несколько тысяч заключённых разгромили армию, которую блок НАТО готовил 9 лет

Сегодня на целом ряде крупных зарубежных каналов и на полосах СМИ появляются материалы о том, что украинская армия потерпела поражение в Бахмуте. Одни предпочитают использовать осторожную трактовку «Об этом заявляет Россия», другие прямо говорят о том, что ВСУ Артёмовск (Бахмут) потеряли, публикуя кадры с бойцами «Вагнера» на крыше одной их артёмовских многоэтажек с флагами России и ЧВК.


Свои комментарии по поводу утраты войсками киевского режима оставляют и различные западные эксперты. По мнению одних, в ходе боёв за Артёмовск (Бахмут) Украина «истощила силы российских войск», по мнению других, значительно больше истощились силы самой Украины, которая находится в тотальной зависимости от Запада и которая теперь получает ещё и психологический удар от очередной потери территорий.

Обращает на себя внимание комментарий поражения украинских войск в Артёмовске от немецкого политического активиста и бизнесмена Кима Доткома. Он известен своей критикой натовской повестки в целом и военной поддержки со стороны НАТО в частности.

По словам немецкого предпринимателя, в Бахмуте «владелец ресторана и несколько тысяч заключённых разгромили армию, которую блок НАТО готовил 9 лет». По словам Доткома, это ему напомнило другую историю:

...когда крестьяне в сандалиях изгнали из Афганистана армию, на которую власти США тратят под триллион долларов в год. Это пустые траты.

Говоря о владельце ресторана и бывших заключённых Дотком, конечно, утрирует. Ведь в составе ЧВК «Вагнер» воюют отнюдь не только заключённые. Но в целом немецкий предприниматель прав. Украинская армия - далеко не армия Украины, как таковой. Это таран, который получает военно-техническую, разведывательную, инструкторскую, экономическую, медицинскую поддержку со стороны НАТО. В составе армии Украины, которую НАТО действительно готовят как минимум с 2014 года, воюют тысячи иностранных наёмников, в том числе и офицеры натовского спецназа, называющие себя добровольцами. За полтора года ВСУ получили военной техники и оружия на сумму, которая превосходит военный бюджет России.
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22 комментария
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  1. d4.fokin
    d4.fokin Сегодня, 14:35
    +1
    Мы порвём любого на территории окраины, это русская земля. Шестёрки и,,исключительные,, дойдет и до вас очередь.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 14:51
      +8
      Кстати, очень неожиданная и емкая оценка со стороны европейца.

      Главное - нельзя вбивать клин, и как-то противопоставлять ЧВК "Вагнер" остальным подразделениям Российской Армии.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 15:00
        +6
        В ЧВК воюют и ветераны спецслужб и мин. обороны.
        1. Zorro21
          Zorro21 Сегодня, 15:38
          +1
          Цитата: frruc
          В ЧВК воюют и ветераны спецслужб и мин. обороны

          Главное преимущество ЧВК, то что ради звездочек и наград ни кто не будет рвать жилы и требовать от солдат выполнять дурные приказы. Все таки военно-политическое руководство слишком сильно сосредоточилось текущих оперативно-тактических задачах. В то время ка сдерживание в решении стратегических задач, заигрывание с зерновыми и тому подомными сделками, жесткая тактика неприкосновенности самого Зеленского и его окружения ни к чему хорошему не приведет.
          Особенно коробит когда в российских СМИ и официальные представители называют террористические атаки и террористические группы украинских нацистов диверсионными группами. Что не позволяет ВС РК перевести военную операцию в формат КТО и приводит к искусственному затягиванию войны. И здесь возникает логичный вопрос, что быстрее рухнет финансовая система США и НАТО или российская экономика.
  2. Николай310
    Николай310 Сегодня, 14:37
    0
    Извините,а владелец ресторана-это Уткин? Ведь именно Уткин руководит военными действиями...да и насчет тысяч заключённых...чтобы делали эти заключенные без военных профессионалов,которые и вынесли на себе бахмутскую мясорубку
    1. Bulrumeb
      Bulrumeb Сегодня, 14:39
      +25
      Ну потроллил немец чубатых, будьте уж снисходительны
      1. dzvero
        dzvero Сегодня, 14:42
        +8
        И не только чубатых, американцев и всю нату тоже фейсом по тейблу поводил winked
    2. KLM77
      KLM77 Сегодня, 14:50
      +9
      С вами можно отчасти согласиться, Уткин и бывшие военные руководят действиями ЧВК, но и заключённых не надо недооценивать! В массе своей люди решительные и отнюдь не ссыкуны, способны самоорганизоваться и действовать. И среди них много бывших военных и сотрудников силовых ведомств. Пару недель назад похоронили товарища, за спиной служба и две Чечни по контракту.
  3. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 14:40
    -7
    Обращает на себя внимание комментарий поражения украинских войск в Артёмовске от немецкого политического активиста и бизнесмена Кима Доткома.

    А почему мнение этого человека должно обращать на себя внимание?
    Весьма спорный гражданин.
  4. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 14:41
    +2
    Объемы помощи ВСУ и наличие там "тысяч иностранных наемников" как-то при планировании СВО учитывалось? И если эта накачка шла с 2014 года, то зачем надо было подписывать никчемные соглашения " Минск-1-2", давая противнику возможность вооружиться? Или для этого соглашения и подписывались?
    1. БИАБИА
      БИАБИА Сегодня, 14:53
      0
      Так западники уже давно, открытым текстом сказали, что именно для этого и подписывались. Как там наш главный бывший кгбешник сказал: "Нас надули". И при планировании СВО надули. Но самое интересное, что до сих пор надувают, одна, прости господи, зерновая сделка чего стоит...
      Ну, или, это просто лютое предательство...
      1. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 15:55
        +1
        Цитата: БИАБИА
        лютое предательство

        Скорее расчет и точно не в интересах России. Не трудно догадаться кто и с какой целью вел эту политику в России и до сих пор занимается половинчатыми решениями в МО РФ сдерживая наши войска в формате СВО упорно не желает переводить в войска в режим КТО.
        Думаю засада здесь кроется в деталях планирования самой операции. К примеру наверняка сценаристы в Вашингтоне предусмотрели вариант полного истощения украинских ресурсов и тогда бандеровские формирования как и ранее афганские могут легко развернуть свое оружие против хозяев и напасть на Польшу и Румынию под надуманным предлогом. Тогда страны НАТО смогут уже полностью оправдать ввод своих войск на Украину якобы для наведения порядка и прекращения агрессии в отношении России. Типа благодетели и миротворцы. И мне кажется сценариев отобрать в последний момент победу у России и добиться своих целей у США достаточно много. В отличии от самой России где политики и военные привыкли действовать прямолинейно и предсказуемо.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:43
    +9
    разгромили армию, которую блок НАТО готовил 9 лет
    А сколько за эти 9 лет было вложено в подготовку, вооружение, финансовую подпитку... Немецкий бизнесмен напомнил об афганской армии, которую также пытались обучить американцы с союзниками, а мы вспомним еще грузинскую армию, которую тоже готовили и вооружали НАТОвцы, так ее и на неделю боев не хватило. А это уже не случайность, а закономерность, которая постоянно дает сбои. А троллинг у немца вышел неплохой.
  6. 224ВП_МО_РФ
    224ВП_МО_РФ Сегодня, 14:43
    -2
    70 тысяч.....................................................
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:44
    +2
    владелец ресторана и несколько тысяч заключённых разгромили армию, которую блок НАТО готовил 9 лет

    Это конечно круто... но немец сказать забыл сколько к Пригожину ушло талантливых офицеров армии России...их качества в полной мере раскрылись в Вагнере.
    Такие люди я уверен смогут воевать с кем угодно...и побеждать.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 14:57
      +3
      Цитата: Леха с Андроида.
      Это конечно круто... но немец сказать забыл сколько к Пригожину ушло талантливых офицеров армии России...их качества в полной мере раскрылись в Вагнере.
      Такие люди я уверен смогут воевать с кем угодно...и побеждать.

      Потому что с такими генералами как Соболев хрен раскроешься. Сам дуб дубом и офицерам талантливым расти не даёт, дабы разумением своим не подсвечивали его скудоумие...
  8. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 14:47
    -2
    За полтора года ВСУ получили военной техники и оружия на сумму, которая превосходит военный бюджет России.
    Справедливости ради, давайте честно скажем, что у нас за эти 9 лет тоже мастерски осваивали бюджеты, и картина которая вскрылась после начала СВО, мягко говоря очень далека от радужной, а то просто шокирует.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 15:07
      -1
      Trapp1st
      ..... у нас за эти 9 лет тоже мастерски осваивали бюджеты

      Это то, что у нас научились делать с большим успехом не 9 лет, а как минимум лет 50, особенно с наступлением новейшей истории страны!
  9. isv000
    isv000 Сегодня, 14:52
    0
    За полтора года ВСУ получили военной техники и оружия на сумму, которая превосходит военный бюджет России.

    Не в коня корм...
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:56
    0
    Немецкий бизнесмен: В Бахмуте владелец ресторана и несколько тысяч заключённых разгромили армию, которую блок НАТО готовил 9 лет
    . Взяли на содержание и готовили...
    До конца ещё далеко... глядя на промежуточные итоги, что можно сказать, предположить???
  11. termos
    termos Сегодня, 15:12
    0
    Не, ну медийно такая подача звучит весьма себе)
  12. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 15:27
    +2
    Правильно. Бывшие заключенные во главе с поваром вывернули чубак мехом наружу.
    Не, Пригожин - настоящий повар-профессионал! Кейси Райбэк - просто ребенок по сравнению с ним!