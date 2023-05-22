...когда крестьяне в сандалиях изгнали из Афганистана армию, на которую власти США тратят под триллион долларов в год. Это пустые траты.

Сегодня на целом ряде крупных зарубежных каналов и на полосах СМИ появляются материалы о том, что украинская армия потерпела поражение в Бахмуте. Одни предпочитают использовать осторожную трактовку «Об этом заявляет Россия», другие прямо говорят о том, что ВСУ Артёмовск (Бахмут) потеряли, публикуя кадры с бойцами «Вагнера» на крыше одной их артёмовских многоэтажек с флагами России и ЧВК.Свои комментарии по поводу утраты войсками киевского режима оставляют и различные западные эксперты. По мнению одних, в ходе боёв за Артёмовск (Бахмут) Украина «истощила силы российских войск», по мнению других, значительно больше истощились силы самой Украины, которая находится в тотальной зависимости от Запада и которая теперь получает ещё и психологический удар от очередной потери территорий.Обращает на себя внимание комментарий поражения украинских войск в Артёмовске от немецкого политического активиста и бизнесмена Кима Доткома. Он известен своей критикой натовской повестки в целом и военной поддержки со стороны НАТО в частности.По словам немецкого предпринимателя, в Бахмуте «владелец ресторана и несколько тысяч заключённых разгромили армию, которую блок НАТО готовил 9 лет». По словам Доткома, это ему напомнило другую историю Говоря о владельце ресторана и бывших заключённых Дотком, конечно, утрирует. Ведь в составе ЧВК «Вагнер» воюют отнюдь не только заключённые. Но в целом немецкий предприниматель прав. Украинская армия - далеко не армия Украины, как таковой. Это таран, который получает военно-техническую, разведывательную, инструкторскую, экономическую, медицинскую поддержку со стороны НАТО. В составе армии Украины, которую НАТО действительно готовят как минимум с 2014 года, воюют тысячи иностранных наёмников, в том числе и офицеры натовского спецназа, называющие себя добровольцами. За полтора года ВСУ получили военной техники и оружия на сумму, которая превосходит военный бюджет России.