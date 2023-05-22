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Премьер Армении: Ереван готов признать часть Нагорного Карабаха территорией Азербайджана

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Премьер Армении: Ереван готов признать часть Нагорного Карабаха территорией Азербайджана

Судя по всему, армянские власти не оставляют попыток «шантажа» союзников по ОДКБ, в первую очередь России, которые, по мнению официального Еревана, должны оказать военную помощь в противостоянии с Азербайджаном. В то же время, Москва и другие члены блока настаивают на выполнении сторонами договоренностей, которые были достигнуты по Нагорному Карабаху в 2020 году.


В связи с этим, армянский премьер Никол Пашинян не единожды «намекал», что его страна может попросить помощи у других государств и обратиться в международные организации. Более того, в ходе своей недавней пресс-конференции политик и вовсе заявил, что вопрос выхода страны из ОДКБ не снят с повестки дня.

Пашинян пояснил, что подобный сценарий может быть реализован в случае невыполнения союзниками взятых на себя обязательств. Очевидно, армянский премьер говорит о ситуации в Карабахе.

Это произойдет в том случае, когда Армения зафиксирует, что ОДКБ вышла из Армении

- отметил политик.

В то же время, позднее Пашинян сделал весьма неожиданное заявление. Так, с его слов, Ереван готов признать Нагорный Карабах (ту его часть, которая указана в договоренностях 2020 года) территорией Азербайджана, но только в том случае, если вопрос безопасности и прав армян будет решен в формате переговоров Баку-Ереван.

Армянский лидер выразил надежду, что уже в ближайшее время будет достигнут консенсус по тексту мирного договора и стороны смогут его подписать.
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11 комментариев
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  1. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ Сегодня, 14:57
    +11
    Как будто до этого Армения признавала Карабах территорией Арменией или незалежным)
    1. Венд
      Венд Сегодня, 15:09
      0
      Пашиняну не дуют покоя лавры Лукашенко laughing Ничего не получится, умом не вышел laughing
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 15:20
        +2
        Армения никогда не признавала независимость Карабаха.
        Тем более, Карабах никогда не входил в состав Армении.
        Так что Пашинян готов признать то, чего никогда и не отрицал.
        Действительно, нежелательно иметь с ним дело.
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:10
        0
        Пашинян сдаёт Карабах.
        ЕРЕВАН, 22 мая — РИА Новости. Территория Азербайджана, которую готов признать Ереван, включает и Нагорный Карабах, заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.
        "Те 86,6 тысячи квадратных километров включают также Нагорный Карабах. Но нужно также констатировать, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку — Степанакерт", — сказал он.

        https://ria.ru/20230522/karabakh-1873394563.html
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 14:57
    0
    Вот ведь гнилой фрукт! При первой же возможности надо бы его гнать (не поддерживать)
    1. Ганкутсу_
      Ганкутсу_ Сегодня, 15:00
      0
      Решение то, на самом деле,здравое. За Армению или за Карабах никто вписываться не будет.
      Для Армении это чемодан без ручки.
      А начинать войну, которая обречена на поражение? Смысл.
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 15:14
        +1
        Цитата: Ганкутсу_
        Решение то, на самом деле,здравое. За Армению или за Карабах никто вписываться не будет.
        Для Армении это чемодан без ручки.
        А начинать войну, которая обречена на поражение? Смысл.

        Кто воевать-то будет? Снова добровольцы и местные жители Карабаха?!
  3. Seal
    Seal Сегодня, 15:05
    +1
    Пашинян пояснил, что подобный сценарий может быть реализован в случае невыполнения союзниками взятых на себя обязательств.
    Вот те раз !!! О каких это якобы невыполненных обязательствах (нами ? вообще странами ОДКБ ?) говорит Пашинян ?
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:10
    +1
    ..."Пашинян не единожды «намекал», что его страна может попросить помощи у других государств"...
    Ладно, пусть так. Тольно вот не понимаю, а кто такой умный и смелый будет воевать за армян? Нашлись уже такие?
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:14
    +5
    да кто бы сомневался, еще с спитака стойкая неприязнь к населению армении
    они сидели и горевали, а наши 18 летние пацаны завалы разгребали
  6. Piligrim85
    Piligrim85 Сегодня, 16:22
    0
    Самый лучший из армян это Никол Пашинян. Горбачев Армении. Пусть выходят из ОДКБ - бесполезные союзники.