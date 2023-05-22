Премьер Армении: Ереван готов признать часть Нагорного Карабаха территорией Азербайджана

Это произойдет в том случае, когда Армения зафиксирует, что ОДКБ вышла из Армении

Судя по всему, армянские власти не оставляют попыток «шантажа» союзников по ОДКБ, в первую очередь России, которые, по мнению официального Еревана, должны оказать военную помощь в противостоянии с Азербайджаном. В то же время, Москва и другие члены блока настаивают на выполнении сторонами договоренностей, которые были достигнуты по Нагорному Карабаху в 2020 году.В связи с этим, армянский премьер Никол Пашинян не единожды «намекал», что его страна может попросить помощи у других государств и обратиться в международные организации. Более того, в ходе своей недавней пресс-конференции политик и вовсе заявил, что вопрос выхода страны из ОДКБ не снят с повестки дня.Пашинян пояснил, что подобный сценарий может быть реализован в случае невыполнения союзниками взятых на себя обязательств. Очевидно, армянский премьер говорит о ситуации в Карабахе.- отметил политик.В то же время, позднее Пашинян сделал весьма неожиданное заявление. Так, с его слов, Ереван готов признать Нагорный Карабах (ту его часть, которая указана в договоренностях 2020 года) территорией Азербайджана, но только в том случае, если вопрос безопасности и прав армян будет решен в формате переговоров Баку-Ереван.Армянский лидер выразил надежду, что уже в ближайшее время будет достигнут консенсус по тексту мирного договора и стороны смогут его подписать.