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Президент Молдавии заявила о том, что в поддержании стратегического партнёрства с РФ больше нет необходимости

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Президент Молдавии заявила о том, что в поддержании стратегического партнёрства с РФ больше нет необходимости

Президент Молдвии Майя Санду заявила о том, что её страна прекращает поддерживать стратегическое партнёрство с РФ, включая и сотрудничество в рамках СНГ.


Вот как она прокомментировала ситуацию в беседе с молдавским журналистом Иваном Святченко:

Ни о каком стратегическом партнёрстве не может идти и речи тогда, когда Российская Федерация проявляет неуважение к суверенитету нашего государства и его выбору

– рассказала глава молдавского государства.

В качестве примеров «неуважения» молдавский лидер назвала «незаконное» нахождение российского миротворческого контингента в Приднестровье, высокие цены на газ и введённый Москвой эмбарго на поставки молдавского вина и фруктов.

В то же время, добавила Санду, отныне Республика Молдова (РМ) больше не будет принимать в своей стране саммиты стран Содружества.

В последнее время вовсе не удивляет подобный цинизм и лицемерие официального Кишинёва по отношению к Москве, для которого критика в адрес российских властей уже стала нормой. Руководство страны вечно обвиняет Россию в попытке «дестабилизации ситуации» в республике. А потом ещё говорят о её «неуважении» к территориальной целостности РМ, в то время как само правящее большинство в стране, по сути находится под полным управлением коллективного Запада, послушно выполняя все его указания.

Для справки: Российские миротворцы были введены в зону приднестровского противостояния 29 июля 1992 года на основе действующего двустороннего соглашения, подписанного тогдашними президентами Молдовы и России Мирчей Снегуром и Борисом Ельциным. Несмотря на все планы Майи Санду нанести в Россию визит с целью т.н. «поддержки конструктивных отношений» с нашей страной, о чём она ещё заявляла в 2019 году, до сих пор это так и осталось только на словах. Ну а «светлого европейского будущего» в Молдове так и не произошло, ведь уровень благосостояния граждан лишь падает, с тех пор как у власти закрепилась «жёлтая чума», как неоднократно называл действующую власть экс-лидер республики Игорь Додон.
Автор:
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15 комментариев
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  1. Brain_
    Brain_ Сегодня, 15:13
    +6
    когда Российская Федерация проявляет неуважение к суверенитету нашего государства и его выбору


    Заявила дамочка, которая готовится слить независимость Молдавии в пользу румынов. Уж молчать бы ей.
    1. barclay
      barclay Сегодня, 15:19
      +4
      Так она для этого и поставлена к власти. Отрабатывает вложенные в неё бабки.
      Только, вроде, в Молдавии не все зависит от президента.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:27
        +1
        А чего вы все ожидали от этой румынки? Она планомерно сливает Молдавию Румынии. Уже слила. Непонятно чего молдаване молчат.... Или их всё устраивает?
    2. Венд
      Венд Сегодня, 15:26
      +3
      Цитата: Brain_
      когда Российская Федерация проявляет неуважение к суверенитету нашего государства и его выбору


      Заявила дамочка, которая готовится слить независимость Молдавии в пользу румынов. Уж молчать бы ей.

      Так если не оторваться от России, то Молдову Румынии не продать. Знает, что делает с....
      1. kromer
        kromer Сегодня, 15:37
        +2
        Цитата: Венд
        Так если не оторваться от России, то Молдову Румынии не продать.


        И оторвавшись продать не смогут. Есть Гагаузия в составе Молдовы, которые на этот счёт всё давно решили. А Румынии нафик не нужен Гагаузский военный конфликт.
  2. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 15:14
    +4
    Мелкие клопы самые вонючие.

    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:15
    -3
    Дорогие читатели ВО! Только не бросайтесь сразу ругать худосочную румыночку! Это суверенный выбор суверенного народа Молдавии! laughing
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 15:21
      0
      Цитата: Кот Александрович
      Дорогие читатели ВО! Только не бросайтесь сразу ругать худосочную румыночку! Это суверенный выбор суверенного народа Молдавии! laughing

      Суеверный молдавский народ ещё не то выберет...
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 15:24
        +5
        Цитата: isv000
        Суеверный молдавский народ ещё не то выберет...

        Можно подумать, что народ её выбрал. Назначенка вашингтонского обкома.
  4. isv000
    isv000 Сегодня, 15:20
    +2
    ...и последней улицы название прочли: Молдавская улица!...
  5. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 15:21
    +2
    А что еще можно ждать от ставленника США?
    Он сама принимает решения ровно на таком уровне как и Зеленский. Соответственно и движения ровно такие.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:40
    0
    Не учит историю Санду ,даже не смотрит на соседнюю страну . Уже идет война до последнего украинца и к ней бежит Санду ,к войне до последнего молдаванина
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:42
      0
      Да Санду то какая беда - она румынка. Побоку ей на молдаван.
  7. Аскет
    Аскет Сегодня, 15:41
    +1
    Справочно:
    • Российские миротворцы размещены в Приднестровье с 1992 года на основе двустороннего соглашения, подписанного президентами России и Молдавии.
    • С 2019 года Санду неоднократно анонсировала визит в Россию с целью «поддержки конструктивных отношений», но что-то так и не доехала.
    • В 2021 году в Кишинев прилетал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, где долго и упорно обсуждал с Санду вопросы Приднестровья, поставок газа и продовольствия. По словам Козака, «встречных предложений» со стороны Кишинева не последовало.
    Евроинтеграция Молдавии достигла таких уровней, что страна получает гуманитарную помощь в виде дров.
    21 мая в Молдавии прошли правительственный и оппозиционные митинги (https://t.me/rt_russian/158538): первые кричали националистические украинские лозунги, вторые анонсировали референдум для определения геополитического и экономического вектора страны
    Немецкий журналист Маркус Ланц совершил вояж в Молдавию, (https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz/markus-lanz--moldawien-ungeschminkt-vom-18-mai-2023-100.html) дабы проникнуться атмосферой и порасспрашивать местных о ценности демократии. Да только, вот неожиданность, молдавские пенсионеры в украинских бедах главным виновником видят — о ужас! — Зеленского и вспомнить плохого о временах под гнётом СССР не смогли.
    «Кто ответственен за войну на Украине? — Зеленский».
    «Путин — супер! Байден — старый хрыч. Майю Санду отправить в Америку».
    «Америка хочет завоевать Молдавию, Украину и Россию, чтобы получить нашу землю».
    Так люди отвечали на его вопросы
  8. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:46
    +1
    Ну а «светлого европейского будущего» в Молдове так и не произошло, ведь уровень благосостояния граждан лишь падает, с тех пор как у власти закрепилась «жёлтая чума»,

    Везде "чума" на Западе правит, В штатах "чумадед" , в Молдове "желтая чума", во Франции "детская чума", в ЕС "женская чума" и только в Британии "индийская оспа".