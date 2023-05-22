Президент Молдавии заявила о том, что в поддержании стратегического партнёрства с РФ больше нет необходимости

Ни о каком стратегическом партнёрстве не может идти и речи тогда, когда Российская Федерация проявляет неуважение к суверенитету нашего государства и его выбору

Президент Молдвии Майя Санду заявила о том, что её страна прекращает поддерживать стратегическое партнёрство с РФ, включая и сотрудничество в рамках СНГ.Вот как она прокомментировала ситуацию в беседе с молдавским журналистом Иваном Святченко:– рассказала глава молдавского государства.В качестве примеров «неуважения» молдавский лидер назвала «незаконное» нахождение российского миротворческого контингента в Приднестровье, высокие цены на газ и введённый Москвой эмбарго на поставки молдавского вина и фруктов.В то же время, добавила Санду, отныне Республика Молдова (РМ) больше не будет принимать в своей стране саммиты стран Содружества.В последнее время вовсе не удивляет подобный цинизм и лицемерие официального Кишинёва по отношению к Москве, для которого критика в адрес российских властей уже стала нормой. Руководство страны вечно обвиняет Россию в попытке «дестабилизации ситуации» в республике. А потом ещё говорят о её «неуважении» к территориальной целостности РМ, в то время как само правящее большинство в стране, по сути находится под полным управлением коллективного Запада, послушно выполняя все его указания.Для справки: Российские миротворцы были введены в зону приднестровского противостояния 29 июля 1992 года на основе действующего двустороннего соглашения, подписанного тогдашними президентами Молдовы и России Мирчей Снегуром и Борисом Ельциным. Несмотря на все планы Майи Санду нанести в Россию визит с целью т.н. «поддержки конструктивных отношений» с нашей страной, о чём она ещё заявляла в 2019 году, до сих пор это так и осталось только на словах. Ну а «светлого европейского будущего» в Молдове так и не произошло, ведь уровень благосостояния граждан лишь падает, с тех пор как у власти закрепилась «жёлтая чума», как неоднократно называл действующую власть экс-лидер республики Игорь Додон.