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Американский Институт изучения войны признал потерю Украиной контроля над Бахмутом

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Американский Институт изучения войны признал потерю Украиной контроля над Бахмутом

Американский "Институт изучения войны" (ISW) признал потерю Киевом контроля над Бахмутом, об этом говорится в утренней сводке аналитического центра. Так что все заявления замминистра обороны Украины Анны Маляр и командующего группировкой "Восток" больше не актуальны. Об этом пишут украинские ресурсы.


Запад признал потерю Бахмута, этот город больше не контролируется украинскими войсками, а заявления о том, что подразделения ВСУ якобы еще ведут бои на западных окраинах города, не соответствуют действительности. Как заявили аналитики ISW, объективные данные говорят о том, что подразделения ЧВК "Вагнер" взяли город. Так что все заявления украинских властей - это попытка выдать желаемое за действительное.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 21 мая, видно, как силы Вагнера поднимают флаги России и Вагнера над жилым домом в самой западной части Бахмута

- говорится в сводке.

Также эксперты отмечают, что заявления Сырского о "полуокружении Бахмута" очень далеки от действительности, подразделения ВСУ, пытавшиеся прорваться на флангах, значительных успехов не имели и продолжают топтаться на месте, не взяв ни один населенный пункт.

Между тем, как утверждают украинские источники, Сырский не намерен отступать от своего плана и снова убеждает Зеленского, что контрнаступление нужно продолжить. Он обещает, что ВСУ прорвутся по флангам, возьмут Бахмут в кольцо, а подразделения российского Минобороны сами оставят город. Тем более, что ЧВК "Вагнер" его покидает. Так что генерал планирует возобновить боевые действия на южном и северном направлениях, но только после того, как прекратятся дожди. Видимо, русские опять использовали климатическое оружие, не позволяя Сырскому одержать очередную победу.
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8 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 14:59
    0
    Нифига себе.... для этого целый Американский "Институт изучения войны" потребовался..... belay так очевидно не догоняют... wassat
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 15:00
    +1
    Сырский не намерен отступать от своего плана и снова убеждает Зеленского, что контрнаступление нужно продолжить.

    Так контрнаступление уже началось или только еще будет? )))
  3. monetam
    monetam Сегодня, 15:00
    +5
    Во, блин, авторитет из авторитетов - американский бл.., институт изучения войны, Важно всем русским гражданам знать, что он признал, а что нет.
    И тут ещё удивляются, откуда такая зависимость от Запада ?
    Да вот из таких вот заголовков и такой вот подачи информации.
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 15:23
      0
      Хех... почти тоже самое сказал. Ну значит действительно я не один такой :))
  4. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 15:18
    +1
    Только вот в отличие от Вагнера, части МО действительно могут оставить город... как это там называется - перегруппировка, да? Тактический отскок от противника!
    1. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 15:27
      0
      Не забуду, как Пригожин сказал, что:
      "Если вас не устраивают зэки на войне, то пусть воюют - ВАШИ дети"!
      Сильно... am
  5. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 15:22
    +1
    Я вот чего не понимаю: почему для убедительности и правдивости - надо подтаскивать в аргументацию какой-то американский частный институт?
    Лично мне вполне достаточно, что Пригожин сказал:"Артемовск взят!" Значит всё - он взят. И сомнений в этом никаких нет. И аргументация американских хренпоймикаких экспертных структур вааще не волнует. Думаю, что и многих точно так же.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:36
    0
    Мы знаем, эти признали, а те еще две не будут признавать. Ничего нового.