Американский "Институт изучения войны" (ISW) признал потерю Киевом контроля над Бахмутом, об этом говорится в утренней сводке аналитического центра. Так что все заявления замминистра обороны Украины Анны Маляр и командующего группировкой "Восток" больше не актуальны. Об этом пишут украинские ресурсы.
Запад признал потерю Бахмута, этот город больше не контролируется украинскими войсками, а заявления о том, что подразделения ВСУ якобы еще ведут бои на западных окраинах города, не соответствуют действительности. Как заявили аналитики ISW, объективные данные говорят о том, что подразделения ЧВК "Вагнер" взяли город. Так что все заявления украинских властей - это попытка выдать желаемое за действительное.
На кадрах с геолокацией, опубликованных 21 мая, видно, как силы Вагнера поднимают флаги России и Вагнера над жилым домом в самой западной части Бахмута
- говорится в сводке.
Также эксперты отмечают, что заявления Сырского о "полуокружении Бахмута" очень далеки от действительности, подразделения ВСУ, пытавшиеся прорваться на флангах, значительных успехов не имели и продолжают топтаться на месте, не взяв ни один населенный пункт.
Между тем, как утверждают украинские источники, Сырский не намерен отступать от своего плана и снова убеждает Зеленского, что контрнаступление нужно продолжить. Он обещает, что ВСУ прорвутся по флангам, возьмут Бахмут в кольцо, а подразделения российского Минобороны сами оставят город. Тем более, что ЧВК "Вагнер" его покидает. Так что генерал планирует возобновить боевые действия на южном и северном направлениях, но только после того, как прекратятся дожди. Видимо, русские опять использовали климатическое оружие, не позволяя Сырскому одержать очередную победу.