Военное обозрение
Войти Регистрация

Губернатор Белгородской области: В Грайворонский район проникла диверсионно-разведывательная группа ВСУ

25
Губернатор Белгородской области: В Грайворонский район проникла диверсионно-разведывательная группа ВСУ

На территорию Грайворонского района Белгородской области вторглись боевики диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.


Как отметил руководитель областной администрации, Вооруженные силы Российской Федерации, Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и оперативные сотрудники Федеральной службы безопасности проводят операцию по ликвидации противника.

Напомним, что ранее Вячеслав Гладков сообщал об обстреле Грайворонского района украинскими формированиями. Район был обстрелян из минометов, в результате обстрела ранения получили два мирных жителя – мужчина и женщина, сообщила администрация региона.

В то же время, губернатор обратил внимание на распространение украинскими спецслужбами фейковой информации, призванной посеять панику среди мирного населения Белгородской области.

Город Грайворон расположен в 5 км от государственной границы с Украиной. Поэтому Грайворонский район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских формирований. ВСУ периодически засылают диверсионно-разведывательные группы в приграничные районы Российской Федерации. Один из наиболее известных примеров – рейд украинских диверсантов в Брянской области. Поэтому силовые структуры в приграничных регионах находятся в режиме повышенной готовности, чтобы оперативно реагировать на подобные проникновения вражеских диверсантов.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
25 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. monetam
    monetam Сегодня, 15:03
    +5
    Хм... Хорошо бы, если бы главу погрансужбы кто то разбудил, и сообщил, что на границе с Украиной идёт война, и глаза продирать надо не когда уже разоряют погранпосты, а пораньше.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 15:03
    -4
    Поэтому силовые структуры в приграничных регионах находятся в режиме повышенной готовности, чтобы оперативно реагировать на подобные проникновения вражеских диверсантов.

    Это все хорошо, но и гражданам внимательнее надо быть, если не хотят чтобы их взрывали. Бдительность никто не отменял.
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 15:29
      -5
      пора открывать 2-й Украинский фронт от Курска до Белгорода - на Сумы и Харьков
      потом 3-й Украинский фронт от Брянска до Курска - на Чернигов и Конотоп
      а потом дойдет дело до Одесской десантной операции - коридор в ПМР
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:40
        +3
        Пора.Надо не менее двух миллионов бойцов,обученных и вооруженных.Нынешней очень странной операцией это не предусмотрено.По теме статьи,проходит сообщения что прорвавшихся окружили в доме культуры.Но это опять же на уровне ОБС
        1. Romario_Argo
          Romario_Argo Сегодня, 15:49
          -4
          Пора.Надо не менее двух миллионов бойцов

          давай посчитаем, сейчас фронт под 900 км - задействовано 150 тыс. + резервы 450 тыс.
          - фронт от Курска до Валуйки - это 400 км - вполне хватит 75 тыс. + резерв 150 тыс.
          - фронт от Гомеля до Курска - 400 км - тоже самое 75 + 150
          всего плюсом 450 тыс. - откуда взяли 2 млн. (?)
  3. Vyacheslav P
    Vyacheslav P Сегодня, 15:05
    +5
    украинцы уже полдня об этом пишут, а наши только сейчас подтвердили... Наши сми очень сильно проигрывают, пора бы уже учиться на ошибках
    1. Cap
      Cap Сегодня, 15:29
      -4
      А какая необходимость играть наперегонки с СМИ Украины? Тем более, они ,наверняка, знали о провокации заранее...ну написали мы об этом на следующий день,например, что это меняет? Жителям попавшим под очередной обстрел, уже по фигу, в обед жители Тюмени и Подольска узнают, что по ним опять навернули, или вечером??? В чем суть скорости данной информации?
  4. Николай310
    Николай310 Сегодня, 15:05
    +13
    На 4й час очнулся...кстати,вы там уж разберитесь...а то одни телеги пишут,что ничего особого нет...и тут же эти самые выдают,что артиллерия и авиация работают...и тогда вопрос,по кому работают,если ничего нет???

    Пока будет столь бездарно работать российская медийка,наши граждане будут искать инфу у укров...неужели спустя почти 1,5 года СВОйны так и не поняли,что кроме ко-ко-ко одного нашенкова нужны ещё и объективные и своевременные данные. Как у того же Пригожина...
    1. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 15:15
      +8
      В предыдущей новости о том, что губернатор сказал, что пострадавших нет, все в порядке, без паники, местные урякалки в унисон с охранителями рассказывали, что все вокруг из ЦИПСО, если не верят губернатору.
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 15:35
        +2
        В ТГ пишут, что погиб 1 мирный житель. И думаю, увы, что это не последняя цифра.
  5. БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 15:05
    +10
    "Минобороны РФ: В случае продолжения обстрелов российской территории будут нанесены удары по центрам принятия решений
    13 апреля 2022"

    Где?! Уже давно не просто обстрелы, скоро тряпки свои будут в Грайвороне вывешивать...
    1. Deon59
      Deon59 Сегодня, 15:11
      +3
      Это не Крым , если бы туда может и ответили бы . Слова посла в США Антонова
      1. Николай310
        Николай310 Сегодня, 15:17
        +6
        Ключевое слово МОЖЕТ я так понимаю...
    2. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 15:55
      +2
      А если они пошлют не ДРГ а несколько бригад!!! Их кто остановит? Если одну группу не могут поймать.
      1. RED_ICE
        RED_ICE Сегодня, 16:04
        +1
        Так ведь давно писали военкоры что готовятся вторжения на Белгородском направлении
    3. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 16:02
      0
      Ну коли Путину доложили ВСУ держись. Всё бы хорошо - изловили и ликвидировали. Да вот заведут наши власти старую песню о том, что не надо поддаваться на провокации, и что противник только и ждёт, что мы ответим. Слово позор нашим властям кажется несущественным - больно они прагматичны. Подумаешь зажег враг крышу над головой у Путина, делов--то, на следующее утро починили. Проник враг на нашу территорию на 7 км, занял дом культуры. Напугал население, но ведь приняли "необходимые" меры. Но позор материален. Уверен, ответили бы на обстрел Кремля подрывом мостов в Киеве, так и Зеленский опять залез бы в норку, и самолетов бы не дали, потому что самолеты дают дерзким и успешным. А рассуждающих, что не нужно поддаваться на провокации, и что враг только и ждет чтобы мы ответили - презирают и делают эскалацию. Замминистра МИД заявил, что передача самолетов Украине влечет колоссальные риски, но не уточнил какие риски, и главное, риски для кого. Вот даже старик Байден над ним посмеялся.
  6. Николай310
    Николай310 Сегодня, 15:16
    +5
    Спасибо великому фанерному маршалу субедею багаДУРу за великолепные перегруппировки с Сумщины и Харьковщины.. в нормальные времена этот персонаж давно бы в сточной канаве догнивал вместе со столяриком "жирной котлетой"
  7. 27091965i
    27091965i Сегодня, 15:23
    +5
    Поэтому силовые структуры в приграничных регионах находятся в режиме повышенной готовности, чтобы оперативно реагировать на подобные проникновения вражеских диверсантов.

    Как понять "эту повышенную готовность", если они свободно "проникают" и спокойно уходят на украину.
    1. Cap
      Cap Сегодня, 15:31
      -1
      Последний раз в лесу когда были? Подготовленной группе 10 - 15 человек пройти лесом не замеченными не составляет ни какого труда, или у каждого дерева пограничника поставить?)))
  8. дрозд68
    дрозд68 Сегодня, 15:24
    +1
    Резчик по дереву что нибудь скажет по этому поводу?вместе с главным пограничником.граница на замке
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 15:40
      +1
      Я думаю, что если бы у них было что сказать они давно бы, как совестливые люди, это сделали. А так - берут пример с ВГ.
  9. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 16:02
    +1
    ДРГ прощупывают приграничные районы. Там глядишь и регулярные части укровермахта вторгнуться. 100% они такой вариант рассматривали
  10. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:10
    +2
    Поэтому силовые структуры в приграничных регионах находятся в режиме повышенной готовности, чтобы оперативно реагировать на подобные проникновения вражеских диверсантов.
    Тююююю...С головорезами из ДРГ ВСУ должны бороться сами жители областей. :recourse
    :https://yandex.ru/search/?text=глава+комитета+госдумы+по+обороне+андрей+картаполов+предложил+россиянам+самим+охранять+границы&lr=235&clid=9403&src=suggest_T
    Такое предложение от
    Андрей Валериевич Картаполов — российский военачальник и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва с 2021 года. Председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва по обороне с 12 октября 2021 года.
    Заместитель Министра обороны Российской Федерации — начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил Российской Федерации (30 июля 2018 — 5 октября 2021), генерал-полковник (2015).
    А заодно предприятия должны сами заниматься своим ПВО fool fool Вот такие генералы выросли в РФ.
  11. lambert
    lambert Сегодня, 16:12
    0
    Цитата: Romario_Argo
    Пора.Надо не менее двух миллионов бойцов

    давай посчитаем, сейчас фронт под 900 км - задействовано 150 тыс. + резервы 450 тыс.
    - фронт от Курска до Валуйки - это 400 км - вполне хватит 75 тыс. + резерв 150 тыс.
    - фронт от Гомеля до Курска - 400 км - тоже самое 75 + 150
    всего плюсом 450 тыс. - откуда взяли 2 млн. (?)


    Это еще мало - по классике на одного обороняющегося - три наступающих. То есть желательно 3 миллиона. Да не забудьте режим на освобожденной территории соблюдать - тут вообще как считать население - по переписи 43 млн до последних 18 млн. В общем эта тягомотина надолго.
  12. lambert
    lambert Сегодня, 16:18
    0
    Цитата: Николай310
    Спасибо великому фанерному маршалу субедею багаДУРу за великолепные перегруппировки с Сумщины и Харьковщины.. в нормальные времена этот персонаж давно бы в сточной канаве догнивал вместе со столяриком "жирной котлетой"


    Слезьте с дивана, бегом в военкомат, потом на обучение и в войска. А там выбирайте - или положить кучу народа или отойти и потерь иметь поменьше. И за свое решение потом написать родителям погиших письма о решении, положить народ. А потом еще и каждого привезти родителям. Думаю вам понравиться прием по месту жительства. Посмотрели бы на вас в сточной канаве .