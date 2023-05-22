Губернатор Белгородской области: В Грайворонский район проникла диверсионно-разведывательная группа ВСУ

На территорию Грайворонского района Белгородской области вторглись боевики диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.Как отметил руководитель областной администрации, Вооруженные силы Российской Федерации, Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и оперативные сотрудники Федеральной службы безопасности проводят операцию по ликвидации противника.Напомним, что ранее Вячеслав Гладков сообщал об обстреле Грайворонского района украинскими формированиями. Район был обстрелян из минометов, в результате обстрела ранения получили два мирных жителя – мужчина и женщина, сообщила администрация региона.В то же время, губернатор обратил внимание на распространение украинскими спецслужбами фейковой информации, призванной посеять панику среди мирного населения Белгородской области.Город Грайворон расположен в 5 км от государственной границы с Украиной. Поэтому Грайворонский район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских формирований. ВСУ периодически засылают диверсионно-разведывательные группы в приграничные районы Российской Федерации. Один из наиболее известных примеров – рейд украинских диверсантов в Брянской области. Поэтому силовые структуры в приграничных регионах находятся в режиме повышенной готовности, чтобы оперативно реагировать на подобные проникновения вражеских диверсантов.