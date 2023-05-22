Минобороны: ВС РФ уничтожили склады боеприпасов ВСУ на оккупированных украинскими формированиями частях ЛНР и Запорожской области

Сегодня Вооруженные силы Российской Федерации продолжили боевые действия против украинских формирований на целом ряде направлений. Об их ходе рассказывается в традиционной сводке Министерства обороны Российской Федерации.
По утверждению представителя Минобороны, в ночь на 22 мая ВС РФ нанесли мощный удар высокоточным оружием по скоплению авиационной техники ВСУ на аэродроме «Днепр». Удар наносился с воздуха, в результате были уничтожены вражеская авиатехника и позиции подготовки ракет.
Помимо этого, в районе Стельмаховки в Луганской Народной Республике (ЛНР), на той ее части, которая оккупирована ВСУ, был уничтожен склад боеприпасов 103-й отдельной бригады территориальной обороны украинской армии.
ВС РФ нанесли ряд ударов по позициям ВСУ на Купянском направлении – в районах населенных пунктов Двуречная, Масютовка, Синьковка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области. Здесь были уничтожены до 50 боевиков, 2 автомобиля и гаубица Д-30 ВСУ.
Российским войскам удалось пресечь деятельность нескольких диверсионно-разведывательных групп противника в Харьковской области, а также в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики.
Продолжаются бои и на Красно-Лиманском направлении, где разгромлены украинские формирования в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва и Григоровка. Враг потерял здесь до 55 боевиков, 2 бронемашины, 3 автомобиля и гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
Наиболее ожесточенные бои на Донецком направлении происходят в районах Авдеевки, Марьинки и освобожденного ВС РФ Артемовска. Здесь уничтожены до 270 украинских боевиков, 4 бронемашины, 3 автомобиля, 1 гаубица Д-20 и 2 гаубицы Д-30.
Кроме того, ВС РФ нанесли серьезные поражения формированиям противника на Южно-Донецком направлении, в том числе ударив по скоплениям боевиков ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко Марфополь, Малая Токмачка и Нестерянка. Здесь потери ВСУ составили более 150 боевиков, 2 пикапа и 2 гаубицы Д-30.
В Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ в районе города Орехов. Сильные удары были нанесены и по позициям ВСУ в Херсонской области, где были уничтожены 4 автомобиля, 1 артиллерийское орудие «Гиацинт-Б» и гаубица «Мста-Б». Кроме того, под Станиславом был уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны. Силами ПВО ВС РФ были сбиты 17 украинских БПЛА в различных местах.