Военное обозрение
Войти Регистрация

Минобороны: ВС РФ уничтожили склады боеприпасов ВСУ на оккупированных украинскими формированиями частях ЛНР и Запорожской области

1
Минобороны: ВС РФ уничтожили склады боеприпасов ВСУ на оккупированных украинскими формированиями частях ЛНР и Запорожской области

Сегодня Вооруженные силы Российской Федерации продолжили боевые действия против украинских формирований на целом ряде направлений. Об их ходе рассказывается в традиционной сводке Министерства обороны Российской Федерации.


По утверждению представителя Минобороны, в ночь на 22 мая ВС РФ нанесли мощный удар высокоточным оружием по скоплению авиационной техники ВСУ на аэродроме «Днепр». Удар наносился с воздуха, в результате были уничтожены вражеская авиатехника и позиции подготовки ракет.

Помимо этого, в районе Стельмаховки в Луганской Народной Республике (ЛНР), на той ее части, которая оккупирована ВСУ, был уничтожен склад боеприпасов 103-й отдельной бригады территориальной обороны украинской армии.

ВС РФ нанесли ряд ударов по позициям ВСУ на Купянском направлении – в районах населенных пунктов Двуречная, Масютовка, Синьковка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области. Здесь были уничтожены до 50 боевиков, 2 автомобиля и гаубица Д-30 ВСУ.

Российским войскам удалось пресечь деятельность нескольких диверсионно-разведывательных групп противника в Харьковской области, а также в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики.

Продолжаются бои и на Красно-Лиманском направлении, где разгромлены украинские формирования в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва и Григоровка. Враг потерял здесь до 55 боевиков, 2 бронемашины, 3 автомобиля и гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Наиболее ожесточенные бои на Донецком направлении происходят в районах Авдеевки, Марьинки и освобожденного ВС РФ Артемовска. Здесь уничтожены до 270 украинских боевиков, 4 бронемашины, 3 автомобиля, 1 гаубица Д-20 и 2 гаубицы Д-30.

Кроме того, ВС РФ нанесли серьезные поражения формированиям противника на Южно-Донецком направлении, в том числе ударив по скоплениям боевиков ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко Марфополь, Малая Токмачка и Нестерянка. Здесь потери ВСУ составили более 150 боевиков, 2 пикапа и 2 гаубицы Д-30.

В Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ в районе города Орехов. Сильные удары были нанесены и по позициям ВСУ в Херсонской области, где были уничтожены 4 автомобиля, 1 артиллерийское орудие «Гиацинт-Б» и гаубица «Мста-Б». Кроме того, под Станиславом был уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны. Силами ПВО ВС РФ были сбиты 17 украинских БПЛА в различных местах.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
1 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 16:19
    0
    По утверждению представителя Минобороны


    Уже не оглашают генерал-лейтенанта, а
    ..... по утверждению представителя...
    Интересно, кто этот представитель? laughing