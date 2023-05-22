Финляндия расторгла контракт на поставку в страну российского газа

Госкомпания Gasum (Финляндия) расторгла контракт с «Газпром экспортом» на поставку в страну трубопроводного российского газа. Этот процесс был запущен еще в апреле прошлого года.
Такое сообщение поступило от пресс-службы Gasum.
Весной 2022 года россияне потребовали от своих финских партнеров, чтобы те перешли на оплату поставляемого газа в рублях. Раньше расчеты между ними производились в евро.
Gasum не принял это требование
- говорится в сообщении компании.
Помимо валюты платежей, между партнерами возникли и другие разногласия. На их урегулирование арбитражным судом был отведен определенный срок, в который сторонам уложиться не удалось. В итоге финны расторгли контракт, изначально рассчитанный на длительный срок.
Так как у российского поставщика в результате появились некоторые излишки газа, вероятно, его могли бы направить отечественным потребителям. Тем более, что на территории нашей страны еще существует немало негазифицированных населенных пунктов.
А финны должны были изначально понимать, что стремление в Североатлантический альянс и другие недружественные по отношению к России шаги имеют свою цену. К сожалению, ее приходится оплачивать простым гражданам этой страны в своих коммунальных платежках, а не лицам, принимающим необдуманные решения.
В конце прошлого года торгпред России в Хельсинки Антон Логинов сообщил, что несмотря на проблемы с поступлением в Финляндию трубопроводного природного газа, сложностей с поставками российского СПГ не возникло. Финны продолжают его покупать, причем оплачивают сырье той же валютой, что и раньше.