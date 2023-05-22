Gasum не принял это требование

Госкомпания Gasum (Финляндия) расторгла контракт с «Газпром экспортом» на поставку в страну трубопроводного российского газа. Этот процесс был запущен еще в апреле прошлого года.Такое сообщение поступило от пресс-службы Gasum.Весной 2022 года россияне потребовали от своих финских партнеров, чтобы те перешли на оплату поставляемого газа в рублях. Раньше расчеты между ними производились в евро.- говорится в сообщении компании.Помимо валюты платежей, между партнерами возникли и другие разногласия. На их урегулирование арбитражным судом был отведен определенный срок, в который сторонам уложиться не удалось. В итоге финны расторгли контракт, изначально рассчитанный на длительный срок.Так как у российского поставщика в результате появились некоторые излишки газа, вероятно, его могли бы направить отечественным потребителям. Тем более, что на территории нашей страны еще существует немало негазифицированных населенных пунктов.А финны должны были изначально понимать, что стремление в Североатлантический альянс и другие недружественные по отношению к России шаги имеют свою цену. К сожалению, ее приходится оплачивать простым гражданам этой страны в своих коммунальных платежках, а не лицам, принимающим необдуманные решения.В конце прошлого года торгпред России в Хельсинки Антон Логинов сообщил, что несмотря на проблемы с поступлением в Финляндию трубопроводного природного газа, сложностей с поставками российского СПГ не возникло. Финны продолжают его покупать, причем оплачивают сырье той же валютой, что и раньше.