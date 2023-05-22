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Финляндия расторгла контракт на поставку в страну российского газа

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Финляндия расторгла контракт на поставку в страну российского газа

Госкомпания Gasum (Финляндия) расторгла контракт с «Газпром экспортом» на поставку в страну трубопроводного российского газа. Этот процесс был запущен еще в апреле прошлого года.


Такое сообщение поступило от пресс-службы Gasum.

Весной 2022 года россияне потребовали от своих финских партнеров, чтобы те перешли на оплату поставляемого газа в рублях. Раньше расчеты между ними производились в евро.

Gasum не принял это требование

- говорится в сообщении компании.

Помимо валюты платежей, между партнерами возникли и другие разногласия. На их урегулирование арбитражным судом был отведен определенный срок, в который сторонам уложиться не удалось. В итоге финны расторгли контракт, изначально рассчитанный на длительный срок.

Так как у российского поставщика в результате появились некоторые излишки газа, вероятно, его могли бы направить отечественным потребителям. Тем более, что на территории нашей страны еще существует немало негазифицированных населенных пунктов.

А финны должны были изначально понимать, что стремление в Североатлантический альянс и другие недружественные по отношению к России шаги имеют свою цену. К сожалению, ее приходится оплачивать простым гражданам этой страны в своих коммунальных платежках, а не лицам, принимающим необдуманные решения.

В конце прошлого года торгпред России в Хельсинки Антон Логинов сообщил, что несмотря на проблемы с поступлением в Финляндию трубопроводного природного газа, сложностей с поставками российского СПГ не возникло. Финны продолжают его покупать, причем оплачивают сырье той же валютой, что и раньше.
Использованы фотографии:
Gasum
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41 комментарий
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 15:21
    +8
    Ну вот .... не испугались финны что замерзнут
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:24
      +2
      А чего финнам бояться? Водка у них своя есть, лесов тоже хватает. Согреются водкой и дровами. laughing
      Ну да, дорого будет теперь. Но ведь сами отказались в рублях то платить...
      1. frruc
        frruc Сегодня, 15:48
        0
        Gasum не принял это требование

        Финны могут себе позволить, соседняя Норвегия продаст им свой газ. У них денег много.
    2. kromer
      kromer Сегодня, 15:28
      +4
      Цитата: kaufman
      Ну вот .... не испугались финны что замерзнут


      У них газификация частных домов менее 3 процентов. Для них важнее лес и уголь, но их поставки тоже перекрыли.
    3. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:29
      +9
      kaufman hi, это зима показала что никто не испугался.
      1. kromer
        kromer Сегодня, 15:31
        +2
        Цитата: Ропот 55
        это зима показала что никто не испугался.


        Эта зима была на удивление теплой в Европе.
        1. alexmach
          alexmach Сегодня, 16:09
          0
          Эта зима была на удивление теплой в Европе.

          Что-то мне кажется я слышу эту фразу про каждую зиму.
      2. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 15:35
        -1
        ага, даже конвейер мерседеса встал - не взирая на заоблачный спрос в России
        GLE купе взлетел с 11 до 16 млн руб. - а машин не хватает - санкции laughing
        1. frruc
          frruc Сегодня, 15:52
          +2
          Romario_Argo .....GLE купе взлетел с 11 до 16 млн руб. - а машин не хватает

          Такие машины за эти цены покупают на ворованные деньги. Предлагаю возродить Москвич- 408.
          1. Romario_Argo
            Romario_Argo Сегодня, 16:05
            0
            ну ну... - это просто по незнанию
            когда у меня НДС к вычету 30 млн - если я это отражу
            т.е. государство должно мне - это выездная проверка с ФНС
            поэтому я через не хочу плачу небольшой НДС - вот это точно то что вы сказали (!)
            все тачки от 5 до 45 млн идут в лизинг на кампании - для уменьшения НДС
            как правило первоначалка не большая 5-10% платёж для ЮЛ 100-250 тыс. в месяц
            ни кто эти брендовые тачки не выкупает сразу т.к. они рухнут в цене через 3 года минимум вполовину
            а через 3 года просто идет переуступка с возвратом всех платежей в т.ч. % и первоначалки
          2. nepunamemuk
            nepunamemuk Сегодня, 16:15
            0
            Предлагаю возродить Москвич- 408.

            тогда уж лучше 404 laughing
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:50
      0
      Цитата: kaufman
      Ну вот .... не испугались финны что замерзнут

      Ну это не Европа, финна к холодам привычны, если что в чум и пару поленьев дров в камелек, выживут.
  2. isv000
    isv000 Сегодня, 15:24
    +2
    Почему по Сайменскому каналу перевозятся грузы страны НАТО?! am
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 15:46
      -1
      Почему по Сайменскому каналу перевозятся грузы страны НАТО?!
      Неправда, ничего не перевозится с весны 2022 года, когда сошел лед на канале. Чистить канал от льда д.б. сами финны по договору аренды, своими ледоколами, но они не стали этого делать и пошли на прекращение пользования каналом. Хотя договор аренды действует до 2062 года, а стоимость годовой аренды на редкость низкая, всего 10 млн.долл. Канал потерял для них интерес, после нашего запрета на вывоз леса кругляка из России. Для других грузов канал давно не имеет стратегического значения для финнов. request
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 15:55
        0
        Цитата: Сабуров_Александр53
        Хотя договор аренды действует до 2062 года, а стоимость годовой аренды на редкость низкая, всего 10 млн.долл.

        В 2013-м аренду продлили на очередные полвека с возможностью пересмотра каждые десять лет — как договора в целом, так и суммы ежегодной арендной платы, составляющей сейчас €1,22 млн.
  3. alystan
    alystan Сегодня, 15:27
    +8
    Для начала следует прекратить поставки СПГ в Испанию, пусть поищут новый источник поставок газа.
    Правда неясно, согласятся ли всякие Миллеры, Алекперовы и остальные газо и нефтесосы лишиться своих доходов...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:08
      0
      на территории нашей страны еще существует немало негазифицированных населенных пунктов.

      С языка сняли.
      Нужно развивать отечественное газопотребоение.
  4. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 15:27
    +5
    Я не понял, СПГ за евро покупают, а трубопроводный за рубли нет? Наверное, СПГ продают через всякие фирмы - прокладки, которые скрывают его российское происхождение каким-либо образом. В общем, дурдом. wassat Тут главное в накладе не остаться winked
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 15:41
      -1
      А вот Силуанов доложил Путину, что проблема с нефтегазовыми доходами. И что план по расходам уже выполнен на 39%, а по доходам на 30%. Динамический дефицит бюджета будет продолжать перевыполняться.

      Расходы за 4 месяца 2023 г. выросли на 26%, до 11,206 трлн руб., доходы - снизились на 22,4%, до 7,782 трлн руб.По нефтегазовым доходам бюджета, за 4 месяца 2023 г. снижение составило 52,3%, до 2,282 трлн руб., что Минфин РФ объяснил эффектом высокой базы, снижением котировок цен на нефть Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:14
        0
        Цитата: donavi49
        Силуанов доложил Путину, что проблема с нефтегазовыми доходами.

        Правильно, нужно Минфину следить за исполнением бюджета с начало года, а не бить тревогу в конце.
  5. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 15:29
    +3
    К сожалению, ее приходится оплачивать простым гражданам этой страны в своих коммунальных платежках, а не лицам, принимающим необдуманные решения.
    Почему это к сожалению. Сожалеть можно было бы, если бы против всего этого полстраны вышло на протест и их разогнали бы водометами, газом, а то и пулеметами. А так... Никакого сожаления.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:36
      +4
      abrakadabre hi, тоже самое "пели" по осени про многие страны Е. С. типа замерзнут, счета не подъемные, народ сметет эту власть, аж два раза, перезимовали и без революции и бунтов и экономики не развалились, так что и финны адоптируются и переживут.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:19
        0
        Цитата: Ропот 55
        abrakadabre hi, тоже самое "пели" по осени про многие страны Е. С. типа замерзнут, счета не подъемные, народ сметет эту власть, аж два раза, перезимовали и без революции и бунтов и экономики не развалились, так что и финны адоптируются и переживут.

        Так и есть. И счёта не подъёмные и мёрзнут (даже летальные исходы увеличились) и стараются протестовать..., но все протесты подавляются жесточайшим образом. Вот и всё.
  6. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 15:29
    +3
    Ну нет, так нет....Вот странно, страна имеющая положительный опыт бизнеса и соседства с СССР, не оценила такого подарка и влилась во вражескую для РФ систему и, добровольно, при этом отрезала свой бизнес от сырья и доходов. А , как только РФ начнет переориентировать сырье и месторождения в Азию поднимут вопль, что мы колония Азии и за бесценок отдаем все это в Азию. Лавров был прав
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 15:57
      +1
      не оценила такого подарка и влилась во вражескую для РФ систему
      Да, когда-то Финляндия после войны отказалась от финансовой помощи США по плану Маршалла., наравне с остальными странами советского блока, хотя никогда не входила в Варшавский договор. Просто условием получения такой помощи от США, было изгнание из правительств стран всех коммунистов, а СССР заставил финнов уважать победителей, но взамен предоставлял всяческие поблажки в экономическом взаимодействии. feel
  7. Антоха
    Антоха Сегодня, 15:33
    +4
    К сожалению, ее приходится оплачивать простым гражданам этой страны в своих коммунальных платежках, а не лицам, принимающим необдуманные решения.

    Нет никакого сожаления - они сами такую власть выбирают.
    1. HAM
      HAM Сегодня, 15:48
      +4
      Вот эти "сожаления" об "простых гражданах" мира и приводят к тому,что собственные граждане не имеют того что должны бы иметь в первую очередь: газ,бензин подешевле,электричество и т.д.
      Так бы "сожалели" бы о собственных гражданах,как пекутся о заграничных...
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 15:37
    -2
    ...на территории нашей страны еще существует немало негазифицированных населенных пунктов.
    ...причем СПГ финны оплачивают той же валютой, что и раньше.

    До негазифицированных российских населённых пунктов "некоторые возникшие излишки" как доставлять? В баллонах? Или государство заставит Газпром газификацию всей России провести?

    За СПГ значит финны по-прежнему в евро платят? И Правительство РФ это устраивает? А вот за трубопроводный газ надо было лбом в рубль упереться?
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 15:46
      +1
      Евро большей степени - токсичны для РФ . Зачем нам Евро, если мы не можем купить товар на эту валюту?! Есть Газ, есть цена в рублях....есть биржа. Покупай за Евро рубли и плати за ГАЗ. Или продай товар за рубли и купи на эти рубли ГАЗ. Это абсолютно нормальная система......Далее само ценообразование в рубле и торги фьючерами газовыми на бирже.
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:38
    +2
    Будут как литовцы покупать газ у русских ,через американскую прокладку ,но с наценкой
  10. Артем савин
    Артем савин Сегодня, 15:38
    0
    Цитата: isv000
    Почему по Сайменскому каналу перевозятся грузы страны НАТО?! am

    Ничего по нему не перевозится, уже много месяцев. Аренду платят, пока, судоходство открыто, пока, но товары не идут - фактически его уже заменили ж/д и автоперевозки.
  11. iran
    iran Сегодня, 15:39
    +2
    Экспорт российского газа в Европу доживает свои последние дни. Остаётся только Венгрия и Сербия, которых уже дожмут концу года. В связи с этим хочется спросить: а зачем тогда нужен нынешний Газпром в таком состоянии? Не пора ли Газпром сделать полностью государственной компанией без участия иностранцев? Кроме этого в газпроме должны понимать, что европейцы в любом случае отыграются на нём в стокгольмском арбитраже, который ,даже не сомневайтесь, присудит своим европейцам огромной компенсацией с с Газпрома.

    Так какой смысл Газпром вообще держать?
    1. Russian_Ninja
      Russian_Ninja Сегодня, 16:06
      0
      Что-то я не совсем понял вашу идею? Предлагаете перестать торговать акциями Газпрома на бирже? Или в чём заключается «участие иностранцев»?
  12. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:41
    0
    Антон Логинов сообщил, что несмотря на проблемы с поступлением в Финляндию трубопроводного природного газа, сложностей с поставками российского СПГ не возникло. Финны продолжают его покупать, причем оплачивают сырье той же валютой, что и раньше.

    Вопрос почему оплачивают сырье той же валютой, что и раньше? Уж если решили брать оплату в рублях то на любой газ. Как говорится - померла так померла.
    1. arnulla
      arnulla Сегодня, 15:50
      0
      Потому-что наш гарант в очередной раз оказался понторезом на публику
      1. marswell
        marswell Сегодня, 16:18
        0
        Ну дак доложить про все тонкости по вопросам поставок и оплаты газа несутся, вылупив зенки, в первую очередь кому ??? Ну конечно таким вот публикам!!! А то вдруг им на вентилятор набросить нечего)))
  13. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 15:48
    0
    Запад переоценил влияние своих санкций на нашу экономику, а мы переоценили значимость наших сырьевых поставок на запад. Это нормально. Газ из недр никуда не пропадет и будет востребован еще долгое время. Так что ничего страшного в отказе фиников от нашего газа. А вот государству пора ужать грудную жабу некоторых топ-менеджеров государственных монополий и сырьевых олигархов.
  14. arnulla
    arnulla Сегодня, 15:49
    -3
    За финнов не переживайте-они и работать умеют,и работать качественно.Так-что они точно не пропадут
  15. bandabas
    bandabas Сегодня, 15:52
    +1
    Вперед в поход "За спичками". -" Третий день в доме не топлено. Третий день! "
  16. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:13
    0
    Так как у российского поставщика в результате появились некоторые излишки газа, вероятно, его могли бы направить отечественным потребителям.

    Ну к чему этот популизм сюда? Подведение газа может оказаться золотым для потребителей, так что излишки газа просто никто не будет добывать.
    К сожалению, ее приходится оплачивать простым гражданам этой страны в своих коммунальных платежках

    Вот совсем по-барабану, почему меня должны заботить их проблемы?
    Антон Логинов сообщил, что несмотря на проблемы с поступлением в Финляндию трубопроводного природного газа, сложностей с поставками российского СПГ не возникло.

    Странно да? А на самом деле всё куда проще. Видимо посредником там сидит американский крыс, который делает моржу на продаже "демократизированного" газа, поэтому никто и не вякнет.
  17. Berg Berg
    Berg Berg Сегодня, 16:17
    0
    Ну и хорошо , осталось закрыть Сайменский канал и поставки леса с электричеством и будет полный порядок .