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«Курганмашзавод» начал работы по возрождению 152-мм САУ 2С18 «Пат-С» на модифицированном шасси БМП-3

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«Курганмашзавод» начал работы по возрождению 152-мм САУ 2С18 «Пат-С» на модифицированном шасси БМП-3

В России возрождается проект 152-мм самоходной гаубицы "Пат-С", работы по машине ведет "Курганмашзавод". Как сообщили в пресс-службе предприятия, самоходку создают на доработанном шасси БМП-3.


"Курганмашзавод" начал работы по модернизации самоходной гаубицы 2С18 "Пат-С", разработанной в 80-е годы прошлого века, но так и не пошедшей в серию. САУ была разработана Специальным конструкторским бюро Курганмашзавода (СКБМ) на базе шасси БМП-3, предполагалось, что самоходка поступит на вооружение артиллерийских полков Минобороны СССР. Но САУ на вооружение принята не была, был создан всего один опытный экземпляр, который с 2017 года находится во внутреннем дворе Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге.

Проводится модернизация самоходных артиллерийских установок на базе доработанного шасси БМП-3. Эти машины, оснащенные 120-мм орудием (опытно-конструкторская работа "Вена") и 152-мм орудием, способны значительно повысить эффективность мотострелковых подразделений

- приводит РИА Новости сообщение пресс-службы "Курганмашзавода".

Как пишет bmpd, данная САУ не была принята на вооружение советской армии ввиду очевидной недостаточности баллистики орудия, которое обеспечивало максимальную дальность стрельбы от 13,7 до 15,2 км. Такая дальность поражения явно не актуальна на данный момент, особенно на фоне западных артиллерийских систем, поставляемых Украине. Будет ли проведена замена орудия 2А63 на более мощное не известно. Пока никакой дополнительной информации нет.

Как утверждают в пресс-службе "Курганмашзавода", 2С18 "Пат-С" является единственной крупнокалиберной самоходной гаубицей, способной самостоятельно преодолевать водные преграды.
Использованы фотографии:
ru-artillery.livejournal.com
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23 комментария
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  1. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 15:38
    +1
    Я не пойму это 152мм с низким импульсом орудие-миномет? Или "обрезанная" МСТа?
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 15:41
      +3
      Цитата: Zaurbek
      Я не пойму это 152мм с низким импульсом орудие-миномет? Или "обрезанная" МСТа?

      Замена 2С1"Гвоздика и " Д-30... Вот ПАТ-Б
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 15:57
        0
        Цитата: svp67
        Замена Д-30... Вот ПАТ-Б

        По ТТХ заметная прибавка в огневой мощи, 122мм и 152мм. А вообще есть пушка Д-400, почему её не принять на вооружение? Зачем опять разносортица?
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:42
      -1
      Заурбек,если послушать что пишут об этом орудии военные,получается что это удешевленный вариант МСТЫ с тем же номиналом боеприпасов.
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 15:51
        +2
        т.е. Акация, только полегче? Уже бы и клепали МСТа...Зачем городить плавающую чудо-юду?
        1. Бережливый
          Бережливый Сегодня, 15:57
          +3
          Заурбек,проблема номер один это очень высокая цена МСТЫ 100 миллионов рублей. А эта будет по цене минимум втрое дешевле с теми же характеристиками орудия.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:52
        +1
        Так оно и есть.Артиллерии надо много,ибо война-потери.И надо что то не очень дорогое.Да и то,что преодолевает водные преграды-очень хорошо
        1. Див Дивыч
          Див Дивыч Сегодня, 16:08
          0
          Еще важно задействовать все производственные мощности заводов.
          Есть шасси, есть арт пушка под него. Артилерии нехватает - нашли выход.
          А на практике будет видно удачный эксперимент или проблемный.
          На первый взгляд это более шустрая версия мсты и гвоздики. По степи самое то гнать на полную.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:39
    +2
    Да уж, ну что ж посмотрим сколько по времени будут воскрешать+все приемные комиссии +опытные эксплуатации, а самое главное что за Т. Т. Х. получаться на выходе.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 15:50
      +1
      Цитата: Ропот 55
      самое главное что за Т. Т. Х. получаться на выходе.

      Так понимаю, это будет основное орудие полкового звена в общевойсковые и танковые восстанавливаемые полки...
  3. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 15:41
    0
    А смысл в этом? Тогда проще Акацию или Гвоздику опять клепать начать.
    1. Hagen
      Hagen Сегодня, 15:57
      0
      Цитата: Евгений Иванов_5
      А смысл в этом? Тогда проще Акацию или Гвоздику опять клепать начать.

      Наверное, было бы целесообразней башню от ПАТ-С забронировать и ставить на имеющееся шассиТ-55,62. Получили бы штурмовые орудия более высокого класса защиты, чем БМП-3. Их можно было бы использовать прямо в боевых порядках "штурмовиков". Как вариант.
  4. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 15:41
    0
    в идеале еще нужно 203-мм САУ Малка и Пион переработать с механизма заряжания - на автомат заряжания
    увеличить БК вдвое с 8-ми до 16 снарядов в АЗ
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 15:53
      0
      Ничего им не надо. Нужен при модернизации новый ствол под более мощный заряд и бк с полностью корр снарядами. и дальность 50-70-100км. Как и в Гиацинте
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:50
    0
    Нужна ли эта САУ, с таким орудием, в нынешней ситуации? Вопрос довольно спорный.
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 15:54
      -1
      Мста, это дивизионная арта (дальность 40 км)
      нужна замена 2С3 Акации (20 км) желательно с АЗ
      быстро выехал, накидал 5-8 снарядов 152-мм по разным траекториям и так же быстро свалил
  6. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 15:51
    +1
    САУ не была принята на вооружение советской армии ввиду очевидной недостаточности баллистики орудия, которое обеспечивало максимальную дальность стрельбы от 13,7 до 15,2 км. Такая дальность поражения явно не актуальна на данный момент, особенно на фоне западных артиллерийских систем, поставляемых Украине. Будет ли проведена замена орудия 2А63 на более мощное не известно.

    Это какие то конвульсии конструкторской и военной мысли. Иначе не назовешь. Откопать еще хоть какую то разработку времен СССР и пытаться ее возродить. Несмотря на бессмысленность такой реанимации.
  7. Юрий77
    Юрий77 Сегодня, 15:51
    +1
    Не пойму - зачем множить этот зоопарк САУ? Нарастите производство последней модификации МСТы 2С19М2 - прекрасная машина! И Коалицию вводите постепенно...
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:01
      +1
      Юрий 77'-деньги считать научились. МСТАэто 100 миллионов рублей одна только САУ,Коалиция ещё дороже,а для войны нужны массовые САУ,этакие расходники войны,попроще и подешевле.
  8. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:55
    0
    Новые снаряды нужны с ручной системной наведения и новые система управления. Чтобы оператор дрона отмечал пеленги в реальном времени, и снаряды после залпа летели конкретно в указанные места. Больше эффективность поражения и экономия.
  9. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 16:00
    0
    Товарищи, коллеги по "ВО"!
    Ивините, может быть, не совсем по теме статьи...
    Но! Арта даже в текущем Противостоянии доказала свою актуальность, значимость. ( Есть аргументированно возражения? Неее, - не отказываюсь, но, ЕЩЁ РАЗ, - "колокольчик", - просто отсутствует! Мои извинения написавшим мне: - могу увидеть, а может быть иначе..
  10. mark1
    mark1 Сегодня, 16:03
    +1
    Это стандартизация калибра (152мм) в полковом звене, странно, что от полковушки некоторые хотят получить свойства "Коалиции" или "Мсты"
    1. бухач
      бухач Сегодня, 16:17
      0
      Ну так некоторые к батальону готовы "Мсту" пришпилить,а к полку "Искандер"-чего мелочиться,сразу видно щедрых и богатых.