Украинские паблики сообщили о мощном взрыве в районе машиностроительного завода в Краматорске

Мощные взрывы прогремели сегодня во второй половине дня в Краматорске, в районе машиностроительного завода. Об этом сообщают украинские паблики.
Напомним, что расположенный в Донецкой Народной Республике город Краматорск в настоящее время оккупирован украинскими формированиями. Учитывая его близость к фронту, здесь размещены внушительные силы украинских войск, военная техника и большое количество боеприпасов, в том числе предназначенных для бесперебойного снабжения частей ВСУ, воюющих на Артемовском направлении.
По утверждению местных пабликов, перед взрывами не фиксировались прилеты российских ракет. Поэтому пока остается лишь догадываться, что могло стать причиной взрыва. Известно, что помещения Старокраматорского машиностроительного завода были задействованы ВСУ в военных целях.
Ранее сообщалось о серии мощных ударов по объектам военного назначения ВСУ в Днепропетровской области. В том числе, были нанесены удары по местам базирования военной авиационной техники и хранения авиационных боеприпасов. Не исключено, что в Краматорске также имел место прилет российской ракеты, просто об этом предпочитают не сообщать украинские средства массовой информации, которые сейчас вынуждены очень сильно цензурировать любые публикации о российских ракетных и дроновых ударах по военным целям.
Одна из главных целей российских ударов – срыв подготовки к контрнаступлению ВСУ. Уничтожаются боеприпасы противника, военная техника, наносятся удары по местам размещения личного состава украинских формирований.