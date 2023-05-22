Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинские паблики сообщили о мощном взрыве в районе машиностроительного завода в Краматорске

5
Украинские паблики сообщили о мощном взрыве в районе машиностроительного завода в Краматорске

Мощные взрывы прогремели сегодня во второй половине дня в Краматорске, в районе машиностроительного завода. Об этом сообщают украинские паблики.


Напомним, что расположенный в Донецкой Народной Республике город Краматорск в настоящее время оккупирован украинскими формированиями. Учитывая его близость к фронту, здесь размещены внушительные силы украинских войск, военная техника и большое количество боеприпасов, в том числе предназначенных для бесперебойного снабжения частей ВСУ, воюющих на Артемовском направлении.

По утверждению местных пабликов, перед взрывами не фиксировались прилеты российских ракет. Поэтому пока остается лишь догадываться, что могло стать причиной взрыва. Известно, что помещения Старокраматорского машиностроительного завода были задействованы ВСУ в военных целях.


Ранее сообщалось о серии мощных ударов по объектам военного назначения ВСУ в Днепропетровской области. В том числе, были нанесены удары по местам базирования военной авиационной техники и хранения авиационных боеприпасов. Не исключено, что в Краматорске также имел место прилет российской ракеты, просто об этом предпочитают не сообщать украинские средства массовой информации, которые сейчас вынуждены очень сильно цензурировать любые публикации о российских ракетных и дроновых ударах по военным целям.

Одна из главных целей российских ударов – срыв подготовки к контрнаступлению ВСУ. Уничтожаются боеприпасы противника, военная техника, наносятся удары по местам размещения личного состава украинских формирований.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:54
    +3
    Жара еще не началась,а кондеи уже рвутся..К чему бы это? belay
  2. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 15:55
    0
    Про бои в Белгородской области что-нибудь будет? А что уже часа полтора как...
    1. Советский Молдаван
      Советский Молдаван Сегодня, 15:57
      +3
      Вот так примерно сейчас выглядит обстановка в Белгородской области.

      Судя по количеству вошедшей бронетехники, которая сумела продвинуться до перекрёстка Козинка — Глотово, — два танка, один БТР и девять бронированных машин — суммарно в «пиар-акции», призванной поднять моральный дух ВСУ после утери Бахмута, может участвовать до роты противника.

      В приграничье замечены Ми-28, Ми-8 и Ка-52, которые ведут охоту на зашедшие ДРГ.

      Естественно, всё это легендируется под «борьбу за независимость», поэтому вперёд идут как раз-таки РДК и «Свобода России». Но руководят этим, как недавно уже признали (https://t.me/mayday_7700/3038) в западной прессе, британские спецы. О том, что вылазки ДРГ и диверсионных операции в приграничной с Россией зоне возложены на офицеров Специальной авиадесантной службы Великобритании (SAS) мы писали ещё в мае (https://t.me/rybar/32019) 2022 года.

      Собственно, «Русский добровольческий корпус» и «Легион Свобода России» — это созданные британскими советниками симулякры, которые призваны, в первую очередь, внести раскол и смуту на территории Российской Федерации.
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 16:04
        0
        Советский Молдованин-там с обеих сторон несколько часов работает артилерия,в интернете куча видео,да и техники с их строн побольше,я там танков минимум 4 видел...
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:08
    0
    Цитата: invisible_man
    Про бои в Белгородской области что-нибудь будет? А что уже часа полтора как...

    Зачем повторяться, если вы уже осведомлены? Вот и время даже зафиксировали.