Сегодня с утра обсуждается тема активизации украинских диверсионно-разведывательных групп на границе с Белгородской областью.
Киевский режим, пытаясь как-то сглазить информационный фон от поражения в Артёмовске, пытается реализовать один из сценариев, который сам ранее и анонсировал – попытка пробиться на те территории РФ, которые входили в состав России и до 2014 года. Украинские СМИ и паблики с утра муссируют тему о том, что украинская армия «дошла» чуть ли не до Белгорода. Вперемешку с «победными реляциями» следуют вбросы центра информационно-психологических операций противника о «якобы панике и массовой эвакуации населения из приграничных районов Белгородчины», а также о якобы действиях «русской армии под бело-сине-белым флагом».
Что известно на данный момент?
Известно, что на севере Харьковской области активизировались украинские подразделения. Несколько малых отрядов на бронетехнике, включая бронемашины MaxxPro американского производства, осуществили попытку прорваться через границу Российской Федерации. В бой с ними вступили подразделения как Вооружённых сил России, так и силовиков из состава Погранслужбы ФСБ, Росгвардии, других специальных подразделений. По бронетехнике противника отрабатывает армейская и штурмовая авиация.
Напомним, что в позапрошлый четверг появлялись сведения о том, что ВСУ нарастили число сил и средств на севере Харьковщины. Тогда же было зафиксировано и передвижение бронетехники, включая танки. Судя по всему, теперь эти подразделения и были брошены на то, чтобы нарушить границу и создать информационный фон «перемоги».
Также ранее сами украинские чиновники (в том числе отставные) делали заявления о том, что «контрнаступление» может состоять «и в захвате населённых пунктов на территории России (территория до 2022 года)».
В Кремле прокомментировали обстановку в приграничных районах Белгородской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о том, что глава государства получает информацию о происходящем в режиме реального времени. По словам Дмитрия Пескова, украинская провокация преследует цель отвлечь российские войска от Бахмутского направления и «добиться снижения политического эффекта от потери Артёмовска».
К настоящему моменту пробившиеся на территорию Белгородской области диверсионные группы, по сообщениям военкоров с места событий, блокированы в Козинке, Глотово и н.п.Гора-Подол. Учитывая предыдущий опыт (к сожалению, неудачный) – когда диверсантам удалось скрыться (с территории Брянской области после террористической вылазки), теперь предприняты меры по перерезанию путей отхода. Основная интрига на этот час – удастся ли взять кого-либо из состава украинских диверсионных групп живыми.