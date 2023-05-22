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Сообщается о блокировании украинских диверсантов в приграничном районе Белгородской области, перерезаются пути отхода

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Сообщается о блокировании украинских диверсантов в приграничном районе Белгородской области, перерезаются пути отхода

Сегодня с утра обсуждается тема активизации украинских диверсионно-разведывательных групп на границе с Белгородской областью.


Киевский режим, пытаясь как-то сглазить информационный фон от поражения в Артёмовске, пытается реализовать один из сценариев, который сам ранее и анонсировал – попытка пробиться на те территории РФ, которые входили в состав России и до 2014 года. Украинские СМИ и паблики с утра муссируют тему о том, что украинская армия «дошла» чуть ли не до Белгорода. Вперемешку с «победными реляциями» следуют вбросы центра информационно-психологических операций противника о «якобы панике и массовой эвакуации населения из приграничных районов Белгородчины», а также о якобы действиях «русской армии под бело-сине-белым флагом».

Что известно на данный момент?

Известно, что на севере Харьковской области активизировались украинские подразделения. Несколько малых отрядов на бронетехнике, включая бронемашины MaxxPro американского производства, осуществили попытку прорваться через границу Российской Федерации. В бой с ними вступили подразделения как Вооружённых сил России, так и силовиков из состава Погранслужбы ФСБ, Росгвардии, других специальных подразделений. По бронетехнике противника отрабатывает армейская и штурмовая авиация.

Напомним, что в позапрошлый четверг появлялись сведения о том, что ВСУ нарастили число сил и средств на севере Харьковщины. Тогда же было зафиксировано и передвижение бронетехники, включая танки. Судя по всему, теперь эти подразделения и были брошены на то, чтобы нарушить границу и создать информационный фон «перемоги».

Также ранее сами украинские чиновники (в том числе отставные) делали заявления о том, что «контрнаступление» может состоять «и в захвате населённых пунктов на территории России (территория до 2022 года)».

В Кремле прокомментировали обстановку в приграничных районах Белгородской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о том, что глава государства получает информацию о происходящем в режиме реального времени. По словам Дмитрия Пескова, украинская провокация преследует цель отвлечь российские войска от Бахмутского направления и «добиться снижения политического эффекта от потери Артёмовска».

К настоящему моменту пробившиеся на территорию Белгородской области диверсионные группы, по сообщениям военкоров с места событий, блокированы в Козинке, Глотово и н.п.Гора-Подол. Учитывая предыдущий опыт (к сожалению, неудачный) – когда диверсантам удалось скрыться (с территории Брянской области после террористической вылазки), теперь предприняты меры по перерезанию путей отхода. Основная интрига на этот час – удастся ли взять кого-либо из состава украинских диверсионных групп живыми.
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18 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:03
    +6
    Сжечь живьем,упростить работу чертей в аду
    1. Советский Молдаван
      Советский Молдаван Сегодня, 16:05
      +6
      Кстати, Буданов кинул на прорыв в Белгородскую область русских предателей ( вырусь). Этот скот, как и заукраинский скот из числа граждан РФ - разменная монета, жизнь которого дешевле даже жизни украинского тербатовца.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 16:10
      +2
      .........перерезаются пути отхода

      Посмотрим на результат. Пусть покажут либо трупы диверсантов, либо со свернутыми челюстями и в наручниках.
    3. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 16:12
      +1
      возьмём Харьков - обезопасим Белгород
    4. Советский Молдаван
      Советский Молдаван Сегодня, 16:14
      +5
      И ещё информация к размышлению Дмитрий , "паркетные генералы " с новыми инициативами , пацаны связисты с этим первые столкнулись.
      Путевые заметки

      Много поездок и перемещений, попутно, в процессе глядения в окно, лезут мысли о "высоком"..

      О "знатоках" (часть 1)

      Довелось снова столкнуться со "знатоками",.. разных категорий.. первая из них - это представители различных военных ВУЗов, отправленные в войска "помогать и делиться опытом".. каким опытом могут поделиться люди, сидящие по 10-15 лет (а то и с лейтенантских звезд) на кафедрах и, иногда имеющие в запасе неделю на Хмеймиме, с войсками, получившими бесценный опыт, оплаченный кровью, за прошедшие месяцы - непонятно, но кто-то наверху так решил и группы поехали творить..

      В чем же выражается помощь:

      - в решении, что весь бардак из-за того, что бумаги-журналы ведутся не единообразно;

      - в попытках требовать бумажные карты (с нарушениями требований выдачи и хранения секретных документов, коими рабочие карты и являются) с комбатов/дивизионов, рот/батарей.. это, на минуточку, там, где полным ходом идёт внедрение современных СППР и систем цифрового поля боя..;

      - в оскорблениях офицеров на местах..царьки с присущим барством и уничижительством.. из разряда "мне пох.. как нужно, делай как я сказал";

      - в попытках отморозиться от просьб и вопросов по реальной помощи: о снарядах и БК, о логистике, о денежном довольствии, об обеспечении мобилизованных, об обучении сформированных подразделений азам по их профилю.. п***еть ведь, как известно, не мешки ворочать..

      - в непонимании современных методов ведения войны.. проще ведь кинуть презрительное "аааа, в игрушки играетесь" на работу расчета с СППР, чем учиться и передать знания курсантам.. это при том, что эти "игрушки" уже дали охрененный результат.. ну да куда нам, смертным, спорить с небожителями из ВУЗа, где современные средства присутствуют только в кипе книжек, написанных "по опыту СВО", а курсантам практики не дают.. 

      Так и живем.. упорству, с которым такие деятели защищают уже отжившие своё методики, позавидовали бы украинцы в Бахмуте.. Бахмут пал, надеюсь и эта "оборона" падёт.. пора бы уже

      (продолжение следует..)
  2. бухач
    бухач Сегодня, 16:08
    +4
    Живыми,оно конечно можно,дак и 200 хорошо,всё меньше кормить бандерлогов-дармоедов,тем паче не в коня корм,как были бандеровцами так ими и останутся.
    1. Советский Молдаван
      Советский Молдаван Сегодня, 16:23
      0
      Комментарий Пригожина из оф.канала, тут скулить и визг подняли что я пишу бред , не читайте питайтесь инфопомоями дальше я для адекватных скидываю

      Уважаемый Евгений Викторович, сейчас вся страна с напряжением следит за событиями под Белгородом, где ДРГ ВСУ зашла на территорию Грайворонского округа и, по информации некоторых СМИ, в защите которой были задействованы пограничники и при обстреле погиб человек.
      Военное ведомство сообщило, что они «принимают необходимые меры по ликвидации противника».
      Можете ли вы рассказать свои соображения по данной ситуации?

      Публикуем комментарий Евгения Пригожина:
      «Когда в стране фактически идет война, а сегодня у нас спецоперация перешла в фазу войны. И уже не в первый раз в Белгородской, Курской, Брянской областях гремят взрывы и погибают люди, то на границах, смею вас заверить, находятся военные. И пограничники все, что делают, это просто документы проверяют. Поэтому отпор этому ДРГ, я думаю, что отважно, со всей ответственностью, давали именно пограничники. А вот где были военные тогда, когда прорвалась ДРГ – это большой вопрос, который нужно задать руководству военного ведомства. Насколько мне известно, военное ведомство не чешется по поводу укрепления наших границ, откуда может пойти украинская армия. Оно обязано этим заниматься, это его прямая обязанность. Если они наступать не могут, то это не Министерство наступления, а Министерство обороны, поэтому оборонять свою страну они обязаны. А то, что сейчас, они рассказывают, как они пришли на помощь, это не что иное, как очередная пиар-акция от неумелых пиарщиков».
  3. Комментарий был удален.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:11
    +1
    Основная интрига на этот час – удастся ли взять кого-либо из состава украинских диверсионных групп живыми.

    Думаю стремиться брать живыми вырусей ни кто не будет. С предателями не церемонятся.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:13
    +3
    С учётом того что они захватили здесь заложников,нужно положить конец этим рейдам,и отодвинуть границы километров минимум на 50 вглубь территории врага. Сколько кремль будет терпеть это?Почему наши земли всё также безнаказанно обстреливают а мы только отвечаем а не работаем привентивно?
  6. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 16:14
    +4
    Хорошо что только несколько мелких групп, а не крупнове подразделение с БМП и танками. Тогда бы была большая беда. Могли бы и до Белгорода дойти. Не пора ли на этом направлении отправить нашу группировку тысяч 30. и держать их в напряжении, а может и атаковать.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 16:18
      +1
      Цитата: леонидыч
      Хорошо что только несколько мелких групп, а не крупнове подразделение с БМП и танкам

      Так, там как минимум два танка у них есть... Во всяком случае на фото их видно
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 16:15
    0
    Известно, что на севере Харьковской области активизировались украинские подразделения. Несколько малых отрядов на бронетехнике, включая бронемашины MaxxPro американского производства, осуществили попытку прорваться через границу Российской Федерации. В бой с ними вступили подразделения как Вооружённых сил России, так и силовиков из состава Погранслужбы ФСБ, Росгвардии, других специальных подразделений. По бронетехнике противника отрабатывает армейская и штурмовая авиация.

    Как это читается...
    Несколько (3-5) малых (по 10-15 человек) отрядов осуществили попытку прорваться. С ними (30-75 человек) вступили в бой подразделения МО, Погранслужбы, Росгвардии и других спецподразделений. Используется армейская авиация.
    Что о тут не складывается. Или укров больше и их техники, или с нашей стороны перестарались перечисляя подразделения и добавив авиацию.
    Что то тут не складывается.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 16:19
      0
      Цитата: Fangaro
      . Или укров больше и их техники,

      Ну в одной из колон видно шесть бронеавтомобилей и два танка...И это самая большая из показанных колонн. Сказано, что они разделились
  8. termos
    termos Сегодня, 16:16
    +2
    Блин, эту кодлу надо отловить, поотрезать конечности, вспороть животы, затем заехать на украинский погранпункт и развесить трупы там. Затем заснять всё это и отправить по всем укропским ТГ каналам. Если не дойдет - повторить сие мероприятие. Пусть размышляют.
  9. Комментарий был удален.
  10. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:19
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Основная интрига на этот час – удастся ли взять кого-либо из состава украинских диверсионных групп живыми.

    Обязательно надо взять хоть одного живым .
  11. Flyter
    Flyter Сегодня, 16:19
    +1
    Вместо проведения Чемпионата мира 2018, лучше бы эти деньги потратили на обеспечение безопасности границ РФ.
  12. senima56
    senima56 Сегодня, 16:22
    0
    Надо чтобы никто из них не вернулся назад! negative Тогда другие, в следующий раз, подумают: А стоит ли туда идти?! fool
  13. certero
    certero Сегодня, 16:23
    0
    Есть впечатление что наши думают что они в домике если граница проходит по "старой" территории России. Абсолютно понятно что никакими оборонительными мерами, если конечно не выстроить там сплошную линию мы жено, препятствовать проникновению диверсионных групп невозможно.