Военное обозрение
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Участник боевых действий в Карабахе: Пашинян изначально не собирался воевать с Азербайджаном за Карабах

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Участник боевых действий в Карабахе: Пашинян изначально не собирался воевать с Азербайджаном за Карабах

Сегодня, 22 мая, премьер Армении выступил с весьма неожиданным заявлением. Со слов Никола Пашиняна, Ереван готов признать Нагорный Карабах территорией Азербайджана при условии гарантии безопасности проживающих там армян.


Данную новость специально для «Военного обозрения» прокомментировал член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», полковник Левон Арзанов, принимавший непосредственное участие в боевых действиях в Карабахе и получивший ранение в ходе Второй Карабахской войны.

Со слов эксперта, Никол Пашинян изначально действовал не в интересах Армении. Он не собирался воевать с Азербайджаном за Нагорный Карабах, а, наоборот, планировал побыстрее сдать ему данную территорию. На это, как выразился Арзанов, у армянского премьера было две причины.

Во-первых, месть «карабахскому клану», в частности, Кочаряну и Саргсяну, которые в свое время посадили его в тюрьму. К слову, именно благодаря протестным настроениям на фоне обвинения вышеупомянутых политиков в коррупции Пашинян и пришел к власти.

Во-вторых, как отметил участник боевых действий в Карабахе, нынешний армянский премьер движется строго в «западном векторе». Со слов Левона Арзанова, только поэтому ему и разрешили устроить «цветную революцию».

Теперь, как выразился эксперт, Пашинян только делает вид, что лоялен к России. Для этого он и прибыл в Москву для участия в Параде Победы.

На деле же, по мнению военного, главная цель армянского премьера – как можно сильнее отдалить свою страну от России.

При этом Арзанов подчеркнул, что Пашинян весьма успешно выполняет свою работу. Эксперт уверен, что после сдачи Карабахаполитик обвинит в этом российских миротворцев, которые якобы не хотели обеспечивать там безопасность, и тем самым настроит народ свой страны против России.

Впрочем, военный отметил, что такой исход принесет серьезные проблемы и самому Еревану. Ведь в случае признания Нагорного Карабаха азербайджанской территорией, оттуда в Армению хлынут десятки тысяч беженцев.

Наконец, со слов эксперта, позднее Армения скорее всего выйдет из ОДКБ и еще сильнее устремится на запад.

В общем, на мой взгляд, Пашинян – это самое худшее, что могло случиться с Арменией

- подытожил Арзанов.

Стоит добавить, что о возможной «заморозке» членства своей страны в организации недавно заявил и сам армянский премьер.

Кроме того, выводы Арзанова косвенно подтверждает и сегодняшнее заявление представителей британских властей, которые выразили надежду на углубление стратегического сотрудничества с Арменией уже в текущем году.
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28 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:01
    +5
    Беженцы хлынут не в Армению(что им там делать?).А в Россию.Южный федеральный округ,в первую очередь.Ну,и соответственро обе столицы..
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 17:05
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      в Россию.Южный федеральный округ,в первую очередь.

      глубоко заблуждаетесь - Москва, Ленинград
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:16
        +1
        Почему заблуждаюсь?Я живу вместе с ними,на Кубани.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 17:17
          +2
          они живут везде, но большинство их поедет в столицы
          1. Aken
            Aken Сегодня, 18:09
            +1
            Тогда ждём третьей войны с азербайжданцами, но уже на нашей территории, ибо они занимают одну экологическую нишу.
            1. Василенко Владимир
              Василенко Владимир Сегодня, 18:24
              0
              не будет, они тихо ненавидят друг, друга, но при этом гадят исключительно на Россию
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:15
      +4
      Какие беженцы?Там в Карабахе почти никого уже не осталось.Даже до событий сентября 2020 года там жило менее 140 тыс.человек.Сейчас раза в 3 меньше.
      Территория Азербайджана площадью 86,6 тыс. квадратных километров включает в себя Нагорный Карабах. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, 22 мая, на пресс-конференции, отвечая на вопрос, что входит в территорию Азербайджана в указанных пределах.

      Главе кабмина задали уточняющий вопрос: признаëт ли правительство Армении Нагорный Карабах частью Азербайджана. В ответ Пашинян указал, что «все правительства Армении признавали территориальную целостность Азербайджана».

      https://eadaily.com/ru/news/2023/05/22/karabah-vklyuchitelno-pashinyan-podtverdil-territorialnuyu-celostnost-azerbaydzhana

      Дневной Степанакерт представлял собой постапокалиптическую картинку. Пустые улицы, закрытые магазины. Изредка попадаются военные. По официальным данным, за время конфликта тут осталось всего 1500 человек из 50 000 населения.

      https://www.kp.ru/daily/21712087.5/4321898/
      1. Трямс
        Трямс Сегодня, 17:26
        0
        «все правительства Армении признавали территориальную целостность Азербайджана»

        можно даже перефразировать - ни 1 из правительств Армении и ни 1 из депутатов, выбранных гражданами Армении, не признавали НКР территорией и населением Армении.
        А полумеры всегда имеют один конец
        И винить потом в этом РФ или кого еще гражданам Армении не стоит. Все в зеркале.

        Но в любом случае мудрый поступок сделал только этот Пашинян
    3. iran
      iran Сегодня, 17:34
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Беженцы хлынут не в Армению(что им там делать?).А в Россию


      Максимум %10 не больше. А вся основная их масса хлынет в Европу и США. Причём в первых рядах будут именно те армяне, которые вообще никогда не были в Карабахе
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:11
    +1
    Интересно леди танцуют,по 4 особи в шеренгу!Арминия Карабах сама до сих пор не признала,и не горела желанием решать де факто этот вопрос. Поведение сабаки на сене,это не выход из проблемы а только отдаление решения вопроса. А с Пашиняном армяне должны сами разбираться,кто он для них в их глазах.
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 17:12
    +5
    Ну - и слава Богу. Баба с возу - кобыле легче.. От таких типа союзничков - один геморрой. Нехай дальше сами живут. Поглядим, как выйдет. Что-то мне незримо подсказывает - ничего хорошего.. Главное - армян сюда не пускать, которые неизбежно оттуда ломанут. А ещё лучше - как только ентот Пашинян из ОДКБ выйдет, и тех кто приехал с момента краха Союза обратно на историческую родину отправить.. У вас своя страна есть, демократическая, свободная, прозападная, что вы забыли в нашей ужасной и тоталитарной?
    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 17:28
      +4
      Цитата: paul3390
      тех кто приехал с момента краха Союза обратно на историческую родину отправить

      Это надо было делать еще в 1991 году...
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 17:32
      +1
      А розы с тюльпанами им куда девать, в Голландию?
  4. alystan
    alystan Сегодня, 17:21
    +1
    Как-то легко пришел и сел во власть.
    А выковырнуть оттуда этого журналюгу никак не получается...
  5. Cats
    Cats Сегодня, 17:21
    +1
    Участник боевых действий в Карабахе: Пашинян изначально не собирался воевать с Азербайджаном за Карабах

    Это с самого начала было видно, учитывая чей он ставленник! winked
  6. iran
    iran Сегодня, 17:29
    +4
    Армяне - это копия россиян. Всё время сидели и хохотали над азербайджанцами, называя их "баранами", которых как не обучай , всё равно остаются баранами. Я читал русскоязычные армянские форумы, где кроме смеха над азербайджанцами-воинами больше ничего не было. Примерно как в советском анекдоте про чукчу и академию наук.

    А ещё армяне знали на все 100%, что они в Карабахе просто непобедимы, даже если вся турецкая армия пойдёт туда воевать. Когда я пытался на том форуме говорить, что Азербайджан стремительно прогрессирует и осваивает беспилотные системы, армяне просто катались от смеха.

    Всё то же самое у нас было до войны все 8 лет. Мы все заранее знали какие украинцы селюки, у которых невозможно ничему обучить кроме как крутить хвосты лошадям. Ещё мы все заранее знали на все 100%, что наша армия номер 2 в мире , если зайдёт на Украину , то через неделю от Украины уже ничего не останется. Когда я до войны пытался говорить, что украинцы стремительно прогрессируют и их профессионально обучают - мне в ответ только хохотали и отвечали фразами вроде "автор пешы исчо!"

    В общем, подытожу, что Армения что Россия стали заложниками комплекса собственного превосходства и провальной недооценки противника. Для армян это стало фатально - они бездарно просрали Карабах. Что в будущем ожидает нас - всё в тумане. Ну понятно только одно, что ничего хорошего нас не ждёт, несмотря на какие-то локальные победы.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 17:39
      +1
      Мы все заранее знали какие украинцы селюки, у которых невозможно ничему обучить кроме как крутить хвосты лошадям.

      А они такие и есть. Основная-то проблема - в том, что мы сражаемся с русскими.. Которым попустительством наших набольших - изрядно сумели промыть мозги.. Фактически - это гражданская война. А вот кто и как это допустил - вопрос отдельный.. И почему получилось так, что сражаться за Цэгабонию - им кажется более правильным, чем за Россию. Несмотря на все милые укровыходки в их адрес.
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 18:22
        0
        Цитата: paul3390
        Мы все заранее знали какие украинцы селюки, у которых невозможно ничему обучить кроме как крутить хвосты лошадям.

        А они такие и есть. Основная-то проблема - в том, что мы сражаемся с русскими.. Которым попустительством наших набольших - изрядно сумели промыть мозги.. Фактически - это гражданская война. А вот кто и как это допустил - вопрос отдельный.. И почему получилось так, что сражаться за Цэгабонию - им кажется более правильным, чем за Россию. Несмотря на все милые укровыходки в их адрес.

        Это действительно загадка. Русские воюют заиккронацистоа, хотя это государство звериной русофобии, которое русских всячески притесняет и унижает.
        Лозунг -режь русню. Понятно что кому-то промыли мозги, кого-то запугали и всё же.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:39
      +1
      А что нас ждёт на ваш взгляд?Вангуйте смело.А то вон Зеленский не успевает одну за другой новую армию создавать из призывников - быстро заканчиваются.
    3. Монтажник
      Монтажник Сегодня, 17:40
      +1
      Согласен с вами практически в всем. Но хуже если и будет, то не намного. Почти все ,что запад мог он уже сделал. А нам заднюю включать уже нельзя! Сожрут.
    4. Kapany3
      Kapany3 Сегодня, 17:54
      0
      Бестолковый анализ.
      Я армянин, происхождением из Карабаха . Армяне в самой Армении ещё в шестидесятые годы называли нас "Шур твац" (перевернутый) считали армянами второго сорта. Не понимали нашего диалекта (язык сильно отличается). Так , что Карабах для Армении изначально чемодан без ручки.
  7. Аскет
    Аскет Сегодня, 17:32
    +1
    Накануне выступления пашиняна , в американском посольстве в Ереване объявили (https://twitter.com/usembarmenia/status/1660569985796669440?s=19) о прибытии двух высокопоставленных представителей минобороны США.
    Слева на фото генерал-майор Кит Филлипс, который с декабря 2022 года занимает должность директора по оперативным вопросам разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США.

    А справа некий мистер Патрик Прайор также сотрудник РУМО
    Интересно о каком сотрудничестве могут говорить профессиональные военные разведчики с правительством пашиняна?
    Учитывая заявление Пашиняна, которое направлено на сдачу Карабаха и выдавливание России из Закавказья, довольно интересно, к чему приведет этот визит.
    Походу нас опять ждет осетинский сценарий, наступают все более тревожные времена.
  8. Seal
    Seal Сегодня, 17:44
    +1
    Пашинян все делал в соответствии с генеральной линий партии.... то бишь России. Которая с 1992 года неизменно и последовательно признавала Азербайджан в его международно признанных границах. Но мы хотели, чтобы восстановление суверенитета Азербайджана над всей его территорией произошло мирным путем.
    Пашинян же видимо лучше знал "своих" и понял, что без войны эту задачу выполнить не удастся.

    Выйдет из ОДКБ ? Вообще замечательно !!! Ибо без этой страны-раздражителя ОДКБ только укрепится.
    Если Пашинян настроит "его народ" против нас - ничего страшного не произойдет. А может даже станет лучше. Может быть Армения перестанет просить у нас "технические кредиты" и может быть (надеюсь) какое-то количество армян все же покинет Россию. Включая и этого эксперта.
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 18:17
      +1
      Цитата: Seal
      Пашинян все делал в соответствии с генеральной линий партии.... то бишь России. Которая с 1992 года неизменно и последовательно признавала Азербайджан в его международно признанных границах. Но мы хотели, чтобы восстановление суверенитета Азербайджана над всей его территорией произошло мирным путем.
      Пашинян же видимо лучше знал "своих" и понял, что без войны эту задачу выполнить не удастся.

      Выйдет из ОДКБ ? Вообще замечательно !!! Ибо без этой страны-раздражителя ОДКБ только укрепится.
      Если Пашинян настроит "его народ" против нас - ничего страшного не произойдет. А может даже станет лучше. Может быть Армения перестанет просить у нас "технические кредиты" и может быть (надеюсь) какое-то количество армян все же покинет Россию. Включая и этого эксперта.

      Вообще-то там и без Пашиняна сильны антироссийские настроения. Именно на их волне Пашинян пришёл к власти.
      Напомню, что в Армении закрыли все русские школы.
      А Азербайджане они есть.
  9. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 17:51
    +1
    В общем, на мой взгляд, Пашинян – это самое худшее, что могло случиться с Арменией

    Все к этому и шло ...Он еще Россия подставит и этим заявлением ,как бы опять бойня не началась За Карабах много крови армян было пролито и чтобы так просто отдать ..Ох не спроста все это чую
  10. DeadPahom
    DeadPahom Сегодня, 18:12
    0
    Можно подумать, Пашинян что-то решает в данной ситуации. Ясно, что прогнулся под давлением Москвы. Минус один территориальный конфликт у наших границ. Можно только радоваться.
  11. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:14
    0
    А Пашинян мог воевать за Карабах с Азербайджаном?
    Как это кто- то себе представляет? Что он мог сделать.
    Армения должна напасть на Азербайджан, а Россия должна влезть, чтобы присоединить Карабах к Армении? Преподнести на блюдечке с голубой каёмочкой?
    Ведь понятно что самостоятельно Армения это сделать не сможет.
    А потом на каком основании Армения должна воевать за Карабах?
    Армяне там живут? Они по всему миру живут. Вроде как во Франции их больше чем в Карабахе.
    Армения даже не признала!!! референдум о независимости Карабаха.
    Причём и до Пашиняна не признавали. А Россия сначала признала и независимость Крыма, ДНР и ЛНР и только потом начала действовать.
    Ждали что Россия это первой сделает и признаёт независимость Карабаха.
    Россия не будет за свой счёт решать проблемы Армении.
    В последней войне ни один азербайджанский солдат не вступил на территорию Армении, так что у ОДКБ не было повода вмешиваться.
    Так что при всём моём негативе к Пашиняну, этому ставленнику Запада, он поступил правильно и прагматично. Признал реальность и статус-кво, что изменить невозможно.
    На мой взгляд для России это хорошо. Постоянно тлеющий конфликт у границ России угаснет и будет урегулирован.
    Нельзя будет для США его постоянно там разжигать.
    Хотя для армян Пашинян конечно будет предателем.
    Теперь задача обеспечить безопасность армянского населения, проживающего в Карабахе. А это уже работает российских миротворцев.
    Хотя к гадалке не ходи, американцы и здесь постараются нагадить и провокации обязательно будут.
    И ещё, конечно на мой взгляд лучше было бы чтобы Карабах получил независимость.
    Но это не реально. Скорее инопланетяне прилетят.
  12. Seal
    Seal Сегодня, 18:26
    0
    Цитата: Ulan.1812
    В последней войне ни один азербайджанский солдат не вступил на территорию Армении, так что у ОДКБ не было повода вмешиваться.
    Не было последней войны. До сих пор идет первая и единственная война, которую развязала Армения в 1992 году. Поймите простую истину : войну легко начать, но трудно закончить. Начать очень просто. Достаточно направить свои вооруженные силы на территорию соседней суверенной страны. Что и сделала Армения, как только распался СССР. А вот закончить войну можно лишь либо полной капитуляцией одной из сторон , либо обоюдоприемлемым Мирным Договором. Как всем известно, с 1992 года не было ни капитуляции одной из сторон, как не было и заключения Мирного Договора.
    Значит де-юре и ныне между Арменией и Азербайджаном имеет место состояние войны.
    А это значит, что даже если азербайджанские войска пойдут брать Ереван, то и тогда у ОДКБ все равно не будет повода вмешиваться. Так как ОДКБ помогает лишь в случае агрессии против страны-члена ОДКБ.
    А не в случае, если страна-член ОДКБ, сама являющаяся агрессором, начинает терпеть неудачи от окрепшей и нашедшей союзников жертвы своей агрессии.
    Вот если бы на Армению напала к примеру Грузия - то тогда другое дело. В этом случае ОДКБ незамедлительно пришло бы на помощь Армении. hi