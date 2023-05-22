Участник боевых действий в Карабахе: Пашинян изначально не собирался воевать с Азербайджаном за Карабах

Сегодня, 22 мая, премьер Армении выступил с весьма неожиданным заявлением. Со слов Никола Пашиняна, Ереван готов признать Нагорный Карабах территорией Азербайджана при условии гарантии безопасности проживающих там армян.
Данную новость специально для «Военного обозрения» прокомментировал член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», полковник Левон Арзанов, принимавший непосредственное участие в боевых действиях в Карабахе и получивший ранение в ходе Второй Карабахской войны.
Со слов эксперта, Никол Пашинян изначально действовал не в интересах Армении. Он не собирался воевать с Азербайджаном за Нагорный Карабах, а, наоборот, планировал побыстрее сдать ему данную территорию. На это, как выразился Арзанов, у армянского премьера было две причины.
Во-первых, месть «карабахскому клану», в частности, Кочаряну и Саргсяну, которые в свое время посадили его в тюрьму. К слову, именно благодаря протестным настроениям на фоне обвинения вышеупомянутых политиков в коррупции Пашинян и пришел к власти.
Во-вторых, как отметил участник боевых действий в Карабахе, нынешний армянский премьер движется строго в «западном векторе». Со слов Левона Арзанова, только поэтому ему и разрешили устроить «цветную революцию».
Теперь, как выразился эксперт, Пашинян только делает вид, что лоялен к России. Для этого он и прибыл в Москву для участия в Параде Победы.
На деле же, по мнению военного, главная цель армянского премьера – как можно сильнее отдалить свою страну от России.
При этом Арзанов подчеркнул, что Пашинян весьма успешно выполняет свою работу. Эксперт уверен, что после сдачи Карабахаполитик обвинит в этом российских миротворцев, которые якобы не хотели обеспечивать там безопасность, и тем самым настроит народ свой страны против России.
Впрочем, военный отметил, что такой исход принесет серьезные проблемы и самому Еревану. Ведь в случае признания Нагорного Карабаха азербайджанской территорией, оттуда в Армению хлынут десятки тысяч беженцев.
Наконец, со слов эксперта, позднее Армения скорее всего выйдет из ОДКБ и еще сильнее устремится на запад.
В общем, на мой взгляд, Пашинян – это самое худшее, что могло случиться с Арменией
- подытожил Арзанов.
Стоит добавить, что о возможной «заморозке» членства своей страны в организации недавно заявил и сам армянский премьер.
Кроме того, выводы Арзанова косвенно подтверждает и сегодняшнее заявление представителей британских властей, которые выразили надежду на углубление стратегического сотрудничества с Арменией уже в текущем году.