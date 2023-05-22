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Зеленский намерен отметить 500 дней российской спецоперации в формате международного саммита

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Зеленский намерен отметить 500 дней российской спецоперации в формате международного саммита

Президент Украины Владимир Зеленский намерен отметить 500 дней российской спецоперации в формате международного саммита. Дата этого «юбилея» приходится на июль.


О своих планах глава киевского режима сообщил лидерам стран, присутствующих на встрече «Большой семерки» в Хиросиме.

Он предложил им и другим гостям собраться этим летом на мероприятие, которое он с пафосом назвал «саммитом формулы мира», или «саммитом мирового большинства». Зеленский заявил, что пригласит туда всех, «уважающих честность» и желающих прекращения конфликта на Украине.

Я приглашаю вас присоединиться к совместным усилиям

- произнес украинский президент свой очередной призыв к международному сообществу.

По сути, Зеленский предлагает лидерам стран мира приехать на саммит, чтобы поддержать его план урегулирования ситуации на Украине. Он не предусматривает мирные переговоры с Россией – ей в нем предусмотрена лишь роль исполнительницы воли Киева и западных стран. Согласно плану, Москва должна отвести армию к границам Украины 1991 года, которые с того времени существенно изменились. Разумеется, Зеленский не может не понимать, что подобный вариант для российской стороны совершенно неприемлем.

Незадолго до этого глава Офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев хотел бы видеть Китай в числе сторонников своей «формулы мира». Впервые эти десять пунктов киевского «мирного» плана Зеленский представил в ноябре прошлого года на саммите «Большой двадцатки».
Автор:
Использованы фотографии:
Президент Украины
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9 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:36
    +1
    На самом деле «10 условий формулы мира» Зеленский впервые озвучил в своем выступлении перед саммитом G20 в ноябре этого года. Вот они:

    «Радиационная и ядерная безопасность.

    Продовольственная безопасность.

    Энергетическая безопасность.

    Освобождение всех пленных и депортированных.

    Выполнение устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

    Вывод российских войск и прекращение боевых действий.

    Возвращение справедливости.

    Противодействие экоциду.

    Недопущение эскалации.

    Фиксация окончания боевых действий».

    В общем, в переводе с «мовы» на русский язык: даже не просто сдавайтесь, а капитулируйте, отдавайте не только ЛНР и ДНР, но и Крым и т.д.

    Российский МИД еще тогда очень дипломатично назвал эти требования «нереалистичными».
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 17:54
      0
      Зеленский намерен отметить 500 дней российской спецоперации в формате международного саммита

      При этом обрашает на себя внимание по-геббельски абсолютно циничное само фото Зеленского - а именно на фоне ПРАВОСЛАВНОГО храма!
      Фото явно не подлинное, а именно подделка - фотомонтаж.

      Даже создаётся такое впечатление, что фотографами-укроПРОПАГАНДИСТАМИ использовалась именно рекламная КАРТОНКА (как в магазинах кого-нибудь в полный рост) с изображением самого Зеленского! (Сарказм.)

      Уж слишком при этом лицо и фигура Зеленского, именно как вырезанные из другого фото. Да и теней нет.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 18:12
        0
        Зеленский намерен отметить 500 дней российской спецоперации в формате международного саммита

        Интересно, а что сам Зеленский к этому международному саммиту опять именно при своём ПРЕБЫВАНИИ (нахождении) за границей, а не в Киеве, будет опять целый месяц готовиться?
  2. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 16:38
    0
    Надо ему на саммит Явлинского пригласить. Тоже любитель круглых чисел.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:38
    +2
    По хорошему он до этой даты должен покинуть сей бренный мир,и оказаться в аду,где ему давно место готово.
  4. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 16:59
    +2
    Думаю - не "накрыть" но хоть напугать эту "Шайку-Лейку" во время шоу Шута - зелёного - стоило бы! recourse
    Жахнуть - по военным объектам Кива - пусть посидят в бомбоубежище как крысы
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:00
    +2
    Его надо превратить в пыль на Банковой до того.
  6. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:27
    0
    А в каком мисте планируется собрать этот кагал? В Куеве? В Харькиве? В Бахмуте? laughing
  7. bandabas
    bandabas Сегодня, 17:38
    0
    Яка гарна вышиванка. Жидом он родился, жидом и сдохнет.