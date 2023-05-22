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Президент Украины Владимир Зеленский намерен отметить 500 дней российской спецоперации в формате международного саммита. Дата этого «юбилея» приходится на июль.О своих планах глава киевского режима сообщил лидерам стран, присутствующих на встрече «Большой семерки» в Хиросиме.Он предложил им и другим гостям собраться этим летом на мероприятие, которое он с пафосом назвал «саммитом формулы мира», или «саммитом мирового большинства». Зеленский заявил, что пригласит туда всех, «уважающих честность» и желающих прекращения конфликта на Украине.- произнес украинский президент свой очередной призыв к международному сообществу.По сути, Зеленский предлагает лидерам стран мира приехать на саммит, чтобы поддержать его план урегулирования ситуации на Украине. Он не предусматривает мирные переговоры с Россией – ей в нем предусмотрена лишь роль исполнительницы воли Киева и западных стран. Согласно плану, Москва должна отвести армию к границам Украины 1991 года, которые с того времени существенно изменились. Разумеется, Зеленский не может не понимать, что подобный вариант для российской стороны совершенно неприемлем.Незадолго до этого глава Офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев хотел бы видеть Китай в числе сторонников своей «формулы мира». Впервые эти десять пунктов киевского «мирного» плана Зеленский представил в ноябре прошлого года на саммите «Большой двадцатки».