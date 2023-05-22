Военное обозрение
Войти Регистрация

Приказ на прорыв границы РФ в Белгородской области отдал Зеленский под нажимом Запада, требующего показать успех на фоне потери Бахмута

66
Приказ на прорыв границы РФ в Белгородской области отдал Зеленский под нажимом Запада, требующего показать успех на фоне потери Бахмута

Обращают на себя внимание публикации украинских военкоров, которые ещё пару недель назад писали, что «вещают из Бахмута». В тех же публикациях на постоянной основе следовали тирады о том, что «Бахмут под контролем украинских войск», «на флангах грандиозные прорывы» и всё в таком духе. Теперь эти же «военкоры» вдруг оказались «свидетелями прорыва границы Белгородской области».


Выдаёт всю информационно-психологическую операцию украинских спецслужб на фоне попытки сделать хоть что-то (например, на северном направлении) серия публикаций, в которых идёт постоянная отсылка к Бахмуту (Артёмовску).

Одна из таких публикаций от украинских «военкоров», которые, на самом деле вовсе не находятся в гуще событий, а отрабатывают материал, который в виде пропагандистских вбросов спускается из СБУ и ГУР:

Ну что там Артёмовск (уже даже не Бахмут – прим. «ВО»)? Быстро забыли? Не можете защитить даже Белгородскую область.

Стало известно о том, что именно Зеленский отдал приказ осуществить прорыв границы Белгородской области под нажимом Запада. Связано это в первую очередь с тем, что Зеленскому пришлось объясняться перед G7 на саммите в Хиросиме по поводу потери ВСУ Бахмута и отступления ВСУ западнее этого города. Это репутационная потеря не только для самого Зеленского, но и для того же Запада, который является основным спонсором вооружённого конфликта.

Западные «партнёры» Зеленского потребовали от него реализовать хоть какой-то контрнаступательный сценарий с претензией на успех. Сыграл свою роль и истерический характер самого главы киевского режима, требуюшего позитивных новостей на фоне того позора, который ему пришлось испытать, будучи в тот момент на переговорах с иностранными лидерами.

Украинская сторона пытается прикладывать все усилия на информационно-психологическом фронте, чтобы общественность не стала задумываться о реалиях в результате утраты ВСУ контроля над Бахмутом.

Тем временем, к западу от Артёмовска украинские войска понесли очередные ощутимые потери в результате ударов по пунктам дислокации и позициям. Удары наносятся по объектам ВСУ и так называемой «гвардии наступления» в Ивановском, Хромово, Часовом Яре, Краматорске. Продвинувшиеся на флангах в сторону Клещеевки отряды ВСУ перемалываются средствами авиации и артиллерии в посадках к западу от дороги Клещеевка-Ивановское.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
66 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Oberst_71
    Oberst_71 Сегодня, 16:33
    +20
    да пофиг кто дал. заминировать не пробовали границу если контроль нельзя наладить
    1. Советский Молдаван
      Советский Молдаван Сегодня, 16:37
      +1
      Новости очень плохие
      1 Вертолёт Ми-8 упал рядом с Прохоровкой в Белгородской область(не подтверждено)
      2 Появились кадры захвата гражданского транспорта
      3 Заместитель главы администрации города Грайворон ранен во время обстрела здания администрации. Также ранения получили два сотрудника МЧС.(не подтверждено)
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:42
        +5
        Пригожин ещё когда предупреждал про Белгородскую область?Чуть ли не месяц назад.И что за это время было сделано?Как то странно.Месяц обстреливают Белгородскую область и вдруг неожиданность то какая пошли на прорыв.Больше месяца об этом предупреждали те же телеграмм каналы.Плохие новости когда делают вид что никакой войны нет,а все последствия такого отношения нами ныне наблюдаемые это всего лишь их следствие.
        1. Советский Молдаван
          Советский Молдаван Сегодня, 16:46
          +7
          Александр Вы правы


          Евгений Пригожин еще в октябре 2022 года на базе тренировочного лагеря ЧВК "Вагнер" инициировал программы обучения ополчения Белгородской и Курской областей.

          Но главная проблема в том, что людям не дают защищать свою землю: не разрешают уезжать на обучение, не присваивают статус, а автоматы выдают учебные.

          "Учебный автомат - это то же самое, что учебную бабу выдавать".
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 16:50
            +1
            Цитата: Советский Молдаван
            Александр Вы правы


            Евгений Пригожин еще в октябре 2022 года на базе тренировочного лагеря ЧВК "Вагнер" инициировал программы обучения ополчения Белгородской и Курской областей.

            Но главная проблема в том, что людям не дают защищать свою землю: не разрешают уезжать на обучение, не присваивают статус, а автоматы выдают учебные.

            "Учебный автомат - это то же самое, что учебную бабу выдавать".


            Ну так кто должен нести ответственность за очередные "гениальные" решения?Все телеграмм каналы орут более месяца Белгородская область, Белгородская область,есть информация.И какова реакция на эту информацию?
          2. isv000
            isv000 Сегодня, 17:24
            0
            Цитата: Советский Молдаван
            "Учебный автомат - это то же самое, что учебную бабу выдавать".

            Тут уточнить надо что баба - резиновая! Иначе "учебная баба" звучит заманчиво... feel
        2. 224ВП_МО_РФ
          224ВП_МО_РФ Сегодня, 16:52
          -5
          «ЧВК Вагнера» помогает строить оборонительные сооружения в Белгородской области. Евгений Пригожин рассказал журналистам об участии компании в обороне региона.

          Пригожин заявил, что бойцы активно занимаются строительством фортификационных сооружений на Белгородчине и в ЛДНР. Он подчеркнул, что ЧВК готова оказать помощь и другим регионам в случае необходимости. о как.......то есть тоже принял участие в освоении средств)))
          1. Piramidon
            Piramidon Сегодня, 17:03
            -5
            Не сейте панику. По приказу Зели активизировались ЦИПСОшники. Это в основном СМИ-атака. Со стороны ВСУк были очередные обстрелы погранперехода и сел Белгородчины.
            1. Orange-Bigg
              Orange-Bigg Сегодня, 17:10
              +5
              Цитата: Piramidon
              Не сейте панику. По приказу Зели активизировались ЦИПСОшники. Это в основном СМИ-атака. Со стороны ВСУк были очередные обстрелы погранперехода и сел Белгородчины.


              Очередные."Неплохо" так.Будни.Привыкли,свыклись.И что делается, чтобы этих обстрелов не было?
              1. stelltok
                stelltok Сегодня, 17:26
                0
                Возможно нужна Деривация ПВО.............

                Или 100-1000 бпла Орион в режиме 24*7
            2. Комментарий был удален.
      2. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 16:45
        +2
        Советский Молдованин-они там захватили Дом культуры,значит у них есть заложники. Почему это вообще допустили?Сколько раз гром гремел,а в кремле до сих пор не почесались...
        1. Советский Молдаван
          Советский Молдаван Сегодня, 16:49
          +8
          Судя по всему, боевые действия частично достигли Грайворона. По крайней мере, ранение главы администрации и появление ролика со стрельбой в частном секторе могут свидетельствовать о смещении боёв со стороны Козинки и Глотово к самому Грайворону.

          То, что опасность пока не ликвидирована, подтверждают вереницы автобусов, отправленные в Грайворонский район для эвакуации мирных жителей.

          Плохо в этой ситуации то, что российская сторона играет от действий противника. Вместо превращения приграничья с украинской стороны в выжженную пустошь, мы ждём часа Х, чтобы нанести удары по скоплениям, тыловым объектам, штабам и базам в рамках «акта возмездия».

          Происходящее говорит лишь о том, что у России, которая начала СВО, по мелочам, но перехватывают инициативу, заставляя играть по чужим правилам.

          К сожалению частично Вы правы, Кремль пишут с большой буквы как бы он Вам не нравился
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 16:56
            0
            Спецназ и Армия России продолжают уничтожение отряда врага в Белгородской области (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
            Спецназ и армия продолжают уничтожение отряда врага в Белгородской области.

            По новым данным, враг все же прошел на бронемашинах «Хаммер» и внедорожниках при поддержке нескольких танков в сторону Козинки, откуда попытался продвинуться в сторону Глотово.

            Пешие диверсионные группы дошли до н. п. Гора-Подол.

            По противнику активно работает артиллерия и боевые вертолеты — управляемыми ракетами.

            В район операции подходит бронетехника и пехота российской армии, с колес вступая в операцию по уничтожению врага.

            В части населенных пунктов Грайворонского района проводится эвакуация населения в безопасные места и бомбоубежища.

            Очевидцы публикуют фото последствий боя с вражеской ДРГ в районе села Гора-Подол.
            1. Петр_Колдунов
              Петр_Колдунов Сегодня, 17:14
              +1
              Цитата: Orange-Bigg
              В район операции подходит бронетехника и пехота российской армии, с колес вступая в операцию по уничтожению врага.

              Надеюсь, что вступают в операцию не только встречей в лоб - но и обходит, отрезая чубакам путь назад и превращая диверсантов в гарантированный груз200.
              Не Квантунская армия, чай... десяток крузеров и полсотни укрозольдатенов окружить несложно, если идёт реально не полицейская, а армейская операция.
              1. Oberst_71
                Oberst_71 Сегодня, 17:27
                0
                А вообще то интересно. Почему они подходят. Т.е. в 50 км от границы нет бронетехники? Предположим что украинская армия не заходит на эту территорию, а наши на сторону сумской и черниговской обл. Тогда украинцы отмазалсь ( а уже медийные украинцы эту версию выдвигают) тем что это не украинцы а русские. и нам дела нет. Но все же. Существуют дистанционное системы минирования. Почему не закидали границу.
                1. Петр_Колдунов
                  Петр_Колдунов Сегодня, 18:17
                  0
                  Цитата: Oberst_71
                  А вообще то интересно. Почему они подходят. Т.е. в 50 км от границы нет бронетехники?

                  У меня такой же вопрос возник, когда я прочитал в соседней ветке новость о том, что "силовые структуры находятся в состоянии повышенной готовности", чтобы оперативно реагировать на провокации укровермахта... какое же это оперативное реагирование, если страдают гражданские? Оперативное реагирование - это когда этих гадюк ровняют с землей, когда они еще "речку" переходят! И чтобы при этом гражданские даже ни о чем не догадались! "А город подумал - ученья идут"
          2. lis-ik
            lis-ik Сегодня, 17:40
            0
            Цитата: Советский Молдаван
            Кремль пишут с большой буквы как бы он Вам не нравился

            Насчёт Кремля,как памятника архитектуры и символа Москвы я с вами согласен,а вот насчёт плесени разъедающей его стены изнутри.....
      3. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 16:48
        +4
        Новости очень плохие

        Сейчас появятся местные "борцы с паникерством" и начнут минусовать.
        1. Советский Молдаван
          Советский Молдаван Сегодня, 17:03
          +2
          Константин без этих никак

          Что имеем к данному часу на основе информации из сети?

          Свиньи, пытаясь перебить ситуацию инфополе после Бахмута, организовали рейд на Белгородскую область.
          КПП "Грайворон" был обстрелян из РСЗО и далее как минимум одна колонна в количестве 1-2 танков и 6-7 бронеавтомобилей и пикапов зашла на территорию России.
          Оценочно только в этой колонне может находиться около 50 человек пехоты.
          На данный момент со стороны России привлечена ствольная артиллерия, армейская авиация и рядом находящаяся пехота.
          Со стороны ВСУ был замечен СПГ-9, что довольно странно, как никак он менее мобилен, чем например ПТРК, которые у них также могут быть.
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 17:28
            0
            В телеге ВО.Обьявлен план "Эдельвейс"по Белгородской области-общий сбор всех сотрудников МВД
      4. Гуран33 Сергей
        Гуран33 Сергей Сегодня, 16:51
        -5
        пока ваши новости-действия диверсов.. Не более.
    2. russ71
      russ71 Сегодня, 16:38
      +5
      А лучше от одвинуть границу на 100км в глубь Окраины... но увы!!!
      1. Грица
        Грица Сегодня, 17:06
        0
        Цитата: russ71
        А лучше от одвинуть границу на 100км в глубь Окраины... но увы!!!

        Пробовали... Но силенки не рассчитали.
    3. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 16:45
      0
      заминировать не пробовали границу
      Есть специалисты которые мины ставят, а есть которые снимают.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:48
        +2
        Мины,Пригожин предупреждал...А элементарная агентурная сеть на той стороне-не,а?Подобное скрыть очень сложно.Вообще,задавать вопросы в этой "странной операции"дело тухлое
      2. termos
        termos Сегодня, 17:00
        0
        Так для этого вроде как со времен палеолита изобрели КСП (контрольно-следовая полоса). Это если в мирное время, а в военное просто вырубить всю растительность вдоль границы на расстоянии метров 200. В таком случае вражеские саперы быстро превратятся в мертвых вражеских саперов.
        1. YanniKounnar
          YanniKounnar Сегодня, 17:09
          0
          Lors de la guerre du Vietnam la rivière qui même à Saigon depuis la mer était un désert pelé jusqu'à la terre et des fortins ici et la le long du fleuve...Et pas sur 200m mais bien plus loin !

          Во время войны во Вьетнаме река, которая даже в Сайгоне от моря представляла собой очищенную пустыню до суши, и форты здесь и вдоль реки... И не на 200м, а гораздо дальше!
      3. Шмель_3
        Шмель_3 Сегодня, 17:29
        0
        Цитата: Trapp1st
        заминировать не пробовали границу
        Есть специалисты которые мины ставят, а есть которые снимают.

        Ну я так понимаю, что мины ставят совсем не маскируя. Идешь так по дороге, вон мина противотанковая лежит, рядом "лепесток". Специалисты, конечно же есть, но скорость передвижения дрг резко падает, когда идут по минному полю. Даже сигнальная мина сообщит о тревоге (сколько раз сам бегал, когда местные пацаны привязывали камень к бечевке и тащили этот камень. Сигналка срабатывала, ну а у нас Тревога!)
    4. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 17:16
      0
      Вот вот! Никогда такого не было, и вот опять! Ну ладно бы, проворонить мелкую ДРГ на гражданских авто, а тут целая бронегруппа, с артой, танками и больше роты боевиков -как такое могли допустить? Там погранцы что, пиво пьют и в карты играют? Ни камер ни дронов? Инженерных заграждений и мин тоже нет?
      1. Шмель_3
        Шмель_3 Сегодня, 17:32
        0
        Цитата: Peter1First
        Ни камер ни дронов? Инженерных заграждений и мин тоже нет?

        Вполне возможно, что нет.
    5. Комментарий был удален.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:36
    +6
    Нужно не просто их выбить а идти вперёд самим,чтобы максимально обезопасить границы,минимум километров на 50 вперёд, вглубь по всей протяжённости туда перенести новую границу и создать укрепления по всей протяжённости новой границы.
    1. megavolt823
      megavolt823 Сегодня, 17:22
      0
      Так этого и хотят !!!! Ещё один фронт . Со стороны харьковской и сумской областей . Да чтоб в города полезли . Да на танках . Как в Грозном . Вот для этого и самолёты сбили . И диверсанты бегают (без трусов) . Открытая война , это техника , оружие дорогое . А нам будут навязывать диверсионную . Афганистан , Чечня , Сирия . Советские панельные дома . Улочки . Гранатомёты , фугасы . Деньги кончаются . Результат хреновый . Это запад навязывает .
  3. Комментарий был удален.
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:43
    0
    так когда РФ будет уничтожать киевский режим ?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:51
      +6
      belay Это Вы кого спрашиваете?На подобное Сам будет отвечать часа два.Вы и сами забудете ,какой вопрос задали
    2. megavolt823
      megavolt823 Сегодня, 17:29
      0
      Так его уничтожают не стой стороны . В Донецких областях киевский режим не убить . Нужен десант 200 000 как минимум . На границу с приднестровьем . И от туда развивать наступление .
  5. aba
    aba Сегодня, 16:45
    0
    Да какая разница что привело к тому что ДРГ на территории России!?
    Наше МО РФ вновь показало свою "компетентность и профессионализм" и это при десятках миллиардов рублей потраченных на укрепление границ.
    1. Гуран33 Сергей
      Гуран33 Сергей Сегодня, 16:53
      0
      За диверса отвечает не МО РФ а конкретный капитан в районе прорыва.Давайте не будем лозунгами бросаться!Тем более судя по кликухе у вас только латиницей пользуются
      1. dnestr74
        dnestr74 Сегодня, 17:01
        +4
        До батальона пехоты со взводом танков-ни хрена себе ДРГ!!!! Сережа, ты не прав.
    2. Игорь_Сергеевич
      Игорь_Сергеевич Сегодня, 17:00
      0
      Здесь спрашивать надо с генерал-армии от границы, а уж потом с МО
    3. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 17:07
      -10
      Сколько же вас представителей ЦИПСО и паникеров из пятой колонны набежало. Зеля приказал активизироваться? Переписываете тут сообщения из укроСМИ.
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 17:49
        +1
        Цитата: Piramidon
        Сколько же вас представителей ЦИПСО и паникеров из пятой колонны набежало. Зеля приказал активизироваться? Переписываете тут сообщения из укроСМИ.

        В зеркало смотреть не боитесь? Вдруг за спиною представитель ЦИПСО стоит? Вам батенька к психиатру уже надо. Это мания преследования.
  6. Mimoxod
    Mimoxod Сегодня, 16:49
    -3
    Зеля - вонючее и кровавое дерьмо, американского, политическо-военного шоу- бизнеса negative
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:06
      +3
      Ну вот,полегчало...Обозвали Того,Тем которым он есть...Можно напиться пива и написать на картонку с мордой зелибобика
  7. Быков.
    Быков. Сегодня, 16:52
    -2
    Прорыв? ого! У кого-то прорвало, но уж точно не границу РФ
    1. aba
      aba Сегодня, 17:03
      +1
      То есть это были местные!? Из тех кто за незалежность... А техника тогда откуда!? Тоже в России стояла и дожидалась своего часа!?
  8. Mouse
    Mouse Сегодня, 16:57
    +2
    постоянная отсылка к Бахмуту (Артёмовску).

    Пора уже называть всё своими именами- Артемовск!!!
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 17:43
      0
      Так, товарищ Артём, нам уже не товарищ, мы в буржуинстве
    2. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 17:50
      0
      Цитата: Mouse
      постоянная отсылка к Бахмуту (Артёмовску).

      Пора уже называть всё своими именами- Артемовск!!!

      А Бахмут историческое название,ещё с времён РИ.
  9. Аскет
    Аскет Сегодня, 16:59
    +3
    Единственная возможность предотвратить атаки на Белогородского области, это вернуться в Харьков, других вариантов нет. Хоть сотни мин поставь, все равно лазейку найдут.
    Кстати,Там год назад Конашенков что-то говорил про удары по центрам принятия решений при атаке наших территорий.

    Так вот, ГУР Минобороны Украины явно участвовал в подготовке операции, предатели из "Русского добровольческого корпуса" их детище.
    Не пора ли после интервью Буданова и сегодняшнего захода ДРГ на территорию РФ разнести на молекулы здание этого ведомства? Или Искандеры с Кинжалами закончились?
    Впрочем вопрос риторический как глас вопиющего в пустыне.
    1. aba
      aba Сегодня, 17:59
      -1
      А как договорняки!? А как же обещание не ликвидировать верхушку Рейха!? А вдруг нечайно кто то погибнет и тут уже кто то не только своего счета лишится, но виллу в забугорье потеряет.
  10. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 16:59
    +1
    PR притом голимый. Сейчас информ спесь сойдет и будет понятно, что ущерб по меркам СВО ничтожный, а Бахмут это вернуть не поможет. Надо помнить, что хинзиры это в первую очередь про PR, а уже потом все остальное.
    И еще вот личная большая просьба ко всем – хватит уже эмоционально отделять «старые» регионы от «новых»! Между ними если и есть разница, то только в том, что «новые» потом и кровью отстаивают свое право быть Россией, а «старые» зачастую просто наблюдая «за событиями на Украине». Это неприемлемо абсолютно! Часть нашей страны сейчас оккупирована западной прокси-армией и вот это проблема. Чем события в Грайвороне отличаются от любых других действий свиней в таких регионах РФ как Херсонская, Запорожская области и ДНР и ЛНР? Они и так оккупируют наши территории и ответ на подобные действия может быть , только один – воевать до победного. Все остальное, лишь издержки и подыгрывать хинзирам тем, что «ах, как так мы пропустили заход ДРГ?!» явно не нужно, т.к. подобным отношением мы ставим на ступень ниже новые регионы, относительно старых, а это неприемлемо. А эти как зашли, так и уйдут.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:21
      0
      Что значит-"как зашли,так и уйдут"?Выпускать нельзя-это война,и врага надо уничтожать,раз пропустили.
    2. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 17:27
      0
      Они могут прикрыться местным населением и отойти без потерь, запад на всё закроет глаза. По пути взорвут все доступные мосты, газопроводы и подстанции. -"Беспроигрышный" вариант. И как потом Шойгу будет людям в глаза смотреть?
  11. Alex20042004
    Alex20042004 Сегодня, 17:07
    0
    На этой фотографии Зелибобик или Шарий - ???!
  12. У.Ченый
    У.Ченый Сегодня, 17:14
    +6
    Мне интересно другое. Как пишут, что до прорыва больше часа велся обстрел нашей территории. Что, за час нельзя было ничего предпринять? Если не артиллерией, то авиацией. Час безнаказанно обстреливать территорию. Где беспилотники для мониторинга обстановки? Почему колонна бронетехники спокойно доходит до границы? МО собирается в конце концов воевать или нет?
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 17:46
      -1
      А где МО воюет? Там Пригожин, тут добровольцы, МО хорошо научились из-за спины сирийцев стрелять. А если стрелять не из-за кого, то сразу начинаются перегруппировки
    2. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 17:51
      -1
      Цитата: У.Ченый
      Мне интересно другое. Как пишут, что до прорыва больше часа велся обстрел нашей территории. Что, за час нельзя было ничего предпринять? Если не артиллерией, то авиацией.

      Так власти привыкли уже,что территорию РФ обстреливают ежедневно. Чего отвечать что ли каждый раз?
  13. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 17:20
    +1
    А если вспомнить, чуть более года назад, Стрелков предупреждал о необходимости формировать в приграничных областях самооборону из местных добровольцев и предлагал возглавить одно из направлений. Вот в предотвращение таких случаев, но помниться тогда, на него чуть ли ярлык пораженца не вешали. Ан вот, как оно выходит.
    Раньше, к стати были мотомоневренные группы ПВ, а сейчас куда все подевалось?
  14. Eug
    Eug Сегодня, 17:24
    0
    Все это в очередной раз закончится тем, что рейдовиков вытеснят на территорию Украины и "уничтожат" артиллерией и авиацией.
  15. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:27
    0
    А, по существу боев на нашей земле, без кавычек? Не важно, кто отдал приказ, важно, что он исполнен. Может уже пришла пора начать НАШУ ВОЙНУ?
  16. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:29
    -2
    Попытались сыграть с Путиным в его любимую игру с ассиметричными и неожиданными ответами. Вышло откровенно позорно
  17. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 17:34
    0
    Это позор!

    Два танка и два БТРа зашли на территорию России и мы их не можем уничтожить.

    Что вялое звучит про выдавливание. Скорее всего ждут когда укропы сами уйдут.

    Такими темпами укропы скоро Белгород возьмут.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:51
      -1
      Представьте если туда зайдёт несколько бригад ВСУшных?А ведь сегодняшние события вполне возможно всего лишь прощупывание почвы. Какое ещё "выдавливание"?Мочить их всех.
  18. A2AD
    A2AD Сегодня, 17:38
    -1
    По моему, Белгородской области пора заключать договор о взаимопомощи с КНДР. Ну или нанять корейцев в качестве ЧВК. И пусть те используют все доступное им оружие. МО РФ, по видимому может только бить по хвостам, для галочки. А защищать нормально ничего кроме москвы не собираются. Да и там то-же вовсе не все.
  19. SAPSAP
    SAPSAP Сегодня, 17:40
    0
    А погранцов НЕТ!?
    Нет, чтобы Вы знали, и погранвойск (застав, комендатур, Пограничных отрядов, ММГ (Мотоманевренных групп, и т.д.)! Нет солдат погранцов - нет туда призыва лс. срочной службы. Есть аморфная пограничная служба, которая оперативных задач не решает. А выполняет только контрольные функции.
    ВЫВОД: тыл действующей армии не прикрыт от ДРГ и тем паче не закрыт от диверсантов всех мастей
  20. МВГ
    МВГ Сегодня, 17:45
    0
    Пора заявить о том, что правительство Украины это террористическая организация.