Ну что там Артёмовск (уже даже не Бахмут – прим. «ВО»)? Быстро забыли? Не можете защитить даже Белгородскую область.

Обращают на себя внимание публикации украинских военкоров, которые ещё пару недель назад писали, что «вещают из Бахмута». В тех же публикациях на постоянной основе следовали тирады о том, что «Бахмут под контролем украинских войск», «на флангах грандиозные прорывы» и всё в таком духе. Теперь эти же «военкоры» вдруг оказались «свидетелями прорыва границы Белгородской области».Выдаёт всю информационно-психологическую операцию украинских спецслужб на фоне попытки сделать хоть что-то (например, на северном направлении) серия публикаций, в которых идёт постоянная отсылка к Бахмуту (Артёмовску).Одна из таких публикаций от украинских «военкоров», которые, на самом деле вовсе не находятся в гуще событий, а отрабатывают материал, который в виде пропагандистских вбросов спускается из СБУ и ГУР:Стало известно о том, что именно Зеленский отдал приказ осуществить прорыв границы Белгородской области под нажимом Запада. Связано это в первую очередь с тем, что Зеленскому пришлось объясняться перед G7 на саммите в Хиросиме по поводу потери ВСУ Бахмута и отступления ВСУ западнее этого города. Это репутационная потеря не только для самого Зеленского, но и для того же Запада, который является основным спонсором вооружённого конфликта.Западные «партнёры» Зеленского потребовали от него реализовать хоть какой-то контрнаступательный сценарий с претензией на успех. Сыграл свою роль и истерический характер самого главы киевского режима, требуюшего позитивных новостей на фоне того позора, который ему пришлось испытать, будучи в тот момент на переговорах с иностранными лидерами.Украинская сторона пытается прикладывать все усилия на информационно-психологическом фронте, чтобы общественность не стала задумываться о реалиях в результате утраты ВСУ контроля над Бахмутом.Тем временем, к западу от Артёмовска украинские войска понесли очередные ощутимые потери в результате ударов по пунктам дислокации и позициям. Удары наносятся по объектам ВСУ и так называемой «гвардии наступления» в Ивановском, Хромово, Часовом Яре, Краматорске. Продвинувшиеся на флангах в сторону Клещеевки отряды ВСУ перемалываются средствами авиации и артиллерии в посадках к западу от дороги Клещеевка-Ивановское.