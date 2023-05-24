Мастерство меча: манускрипты Средневековья

Судебный поединок на мечах в Аугсбурге (1409). Иллюстрация Йёрга Броя Младшего из фехтовального трактата «Из атлетического искусства» Пауля Гектора Майра (1517–1579 гг.). Баварская государственная библиотека. Мюнхен. Этот уникальный труд сохранился в трёх списках. На немецком языке в Саксонской государственной библиотеке в Дрездене. Не ранее 1542, два тома, объем 244 и 328 листов. На латинском языке в Баварской государственной библиотеке в Мюнхене. Не ранее 1542, два тома, объем 309 и 303 листов. Двуязычная версия на немецком и латинском в Австрийской национальной библиотеке в Вене. Не ранее 1542, два тома, объем 270 и 343 листов. В городском архиве Аугсбурга есть укороченный вариант манускрипта (110 листов). В одном из следующих материалов мы обязательно познакомимся с этим интереснейшим документом… А пока обратите внимание, с какими мечами и щитами сражаются участники поединка. А ещё какая это красивая во всех отношениях иллюстрация!
«…Лейф не мог оторвать взгляда от лежащего рядом
на скамье обоюдоострого меча викинга.
Длиною он был более трех футов от острия до рукоятки
и блестел на солнце, как золотой луч. Средняя часть меча
была шириной с ладонь, в обе стороны он равномерно сужался,
отливая голубым блеском. На рукояти из полированного дерева,
инкрустированного костью, были изображены охотничий рог
и голова орла. Сейчас этот большой меч, который нужно держать
обеими руками, встретится с мечом Торстейна,
высекая снопы искр.
Любой удар мог оказаться смертельным,
а кожаный нагрудник с железными полосками и шлем
из тюленьей шкуры, подбитый роговыми пластинками,
не давали надежной защиты. Способность щитоносца
предусмотреть вражеский выпад, его умение отразить
неожиданные удары, быстрота, с какой он мог подставить щит,
– все это более обеспечивало безопасность,
чем плохо сшитая и не всегда хорошо пригнанная броня.
Вот почему эта роль предоставлялась юношам,
более гибким и ловким, чем зрелые мужи».
Жан Оливье «Поход викингов»
на скамье обоюдоострого меча викинга.
Длиною он был более трех футов от острия до рукоятки
и блестел на солнце, как золотой луч. Средняя часть меча
была шириной с ладонь, в обе стороны он равномерно сужался,
отливая голубым блеском. На рукояти из полированного дерева,
инкрустированного костью, были изображены охотничий рог
и голова орла. Сейчас этот большой меч, который нужно держать
обеими руками, встретится с мечом Торстейна,
высекая снопы искр.
Любой удар мог оказаться смертельным,
а кожаный нагрудник с железными полосками и шлем
из тюленьей шкуры, подбитый роговыми пластинками,
не давали надежной защиты. Способность щитоносца
предусмотреть вражеский выпад, его умение отразить
неожиданные удары, быстрота, с какой он мог подставить щит,
– все это более обеспечивало безопасность,
чем плохо сшитая и не всегда хорошо пригнанная броня.
Вот почему эта роль предоставлялась юношам,
более гибким и ловким, чем зрелые мужи».
Жан Оливье «Поход викингов»
История и культура. А было так, что на первое сентября 1963 года мама подарила мне книгу Жана Оливье «Поход викингов», и поскольку читать я тогда не умел (да и не хотел, откровенно говоря, учиться этой премудрости), сама же мне её и прочитала. И было это совершенно захватывающее повествование, в котором меня особенно поразило описание поединка Эрика Рыжего с Торстейном Турлуссоном. Это был судебный поединок, в котором участвовали почему-то четыре человека – двое с мечами и двое… со щитами, прикрывавшие поединщиков. Но ведь это же было неудобно: стоять слева от мечника и прикрывать его от ударов щитом, надетым на левую руку.
Откуда это взял автор я не знаю до сих пор. Но вряд ли придумал, потому что все остальное из того, что он описал в этой книге, в общем-то, верно. В любом случае налицо целая «культура» боя на мечах, искусство знакомое и тем, кто дрался мечом, и тем, кто должен был прикрывать щитами сражающихся.
А как вообще развивалось искусство боя на мечах?
В предыдущих материалах о фехтовании среди их комментаторов возникло много вопросов и даже споров, относительно главенствования фехтовальных школ. Ну так давайте познакомимся с этой темой поближе. А для этого мы обратимся и к книге того же Томаса Лайбле «Меч», и также к средневековым манускриптам, посвященным искусству фехтования.
Обложка книги «Поход викингов» Ж. Оливье, Детгиз, 1963 г.
Начнем с того, что в Европе самой ранней книгой, посвященной приемам борьбы с оружием, является манускрипт «Ms. I.33» («I.33»), написанный во Франконии около 1300 года. Он оставался во франконском монастыре (предположительно в Вюрцбургском епископстве) до середины XVI века.
С XVII века и до 1945 года манускрипт хранился в Готской научной библиотеке – одном из старейших книгохранилищ Германии, основанном в 1647 году герцогом Эрнстом I в старинном городе Гота.
Сегодня библиотека размещается в замке Фриденштайн. В конце Второй мировой войны замок подвергся разграблению, книга из него исчезла и была куплена Королевской оружейной палатой на аукционе в 1950 году. Этот 64-страничный трактат показывает различные приемы, которые мастер sacerdos (священник) показывает ученику scolaris (студенту). Каждый вооружен мечом и баклером. Все рисунки выполнены тушью и акварелью и сопровождаются латинским текстом с вкраплениями немецких фехтовальных терминов.
На последних двух страницах ученицу заменяет женщина по имени Вальпургиева. Оригинальная подпись к факсимильному изображению: «Рукописная иллюстрация двух мужчин, фехтующих мечом и баклером. Из «Tower Fechtbuch». Немецкий язык, конец XIII века».
А вот иллюстрации из «I.33» рассматривать совсем неинтересно. Может быть, они и были познавательными для своего времени, но для нас сегодня достаточно посмотреть 1, 2, 3 иллюстрации, чтобы получить об этом манускрипте полное представление. Хотя, возможно, это лишь личное впечатление автора, а какие-то мастера исторического фехтования будут над ними просто… млеть!
Интересно, что мастер фехтования из этого манускрипта однозначным образом идентифицируется как особа духовного сана, поскольку он изображен одетым в рясу с выбритой тонзурой. И это при том, что «тем, кто молится» в Средние века запрещалось проливать кровь своего ближнего…
На последних двух страницах искусству фехтования обучается женщина…
Подчеркнем, что это самая ранняя книга такого содержания в Европе. Но это отнюдь не означает, что подобные «руководства» отсутствовали в других местах.
Считается, что самым ранним примером является фреска в гробнице № 15 в Бени-Хасане, где изображены борцовские приемы, относящиеся к XX веку до нашей эры.
Сцены борьбы постоянно изображались на черно- и краснофигурных вазах в классической Греции. Известен и так называемый «Папирус Оксиринх» 466 II века н. э., в котором описываются приемы греческого единоборства.
Фреска в гробнице № 15 в Бени-Хасане
В Китае имеются «Записи великого историка» Сыма Цяня (ок. 100 г. до н. э.), в которых рассказывается о борцовских приемах, со ссылками на более ранние книги, которые до нас, однако, не дошли. Есть и китайский текст о борьбе – «Шесть глав рукопашного боя», из «Книги Хань» I века н. э. Есть и посвященная приемам борьбы «Боевая стела» из монастыря Шаолинь, датируемая 728 годом нашей эры.
Самый ранний индийский текст, описывающий приемы рукопашной схватки – «Агни Пурана» (ок. VIII века). В ней есть несколько глав, в которых описывается, как убивать врагов, независимо от того, отправились ли они на войну пешком, на колесницах, лошадях или слонах. При этом вооруженный бой и рукопашный бой различались. Первый включал использование лука и стрел, меча, копья, железного дротика, дубины, боевого топора, метательного диска чакрам и трезубца. Рукопашный бой включал удары коленями, удары руками и ногами.
То есть поучения в области искусства отправлять своих противников на тот свет встречались практически у всех народов Евразии, но вот европейский рукописный манускрипт из глубины Средневековья до нас дошел всего лишь один – это «I.33».
Зато сегодня у нас имеется уникальная возможность посмотреть на… фехтующих мечами «солдатиков» – фигурки средневековых воинов, выполненных в 54-масштабе из «белого металла», которые выпускает художественная студия исторической миниатюры «Георгиевский крест». Фигурки, которые они выпускают, представляют наборы деталей для самостоятельной сборки и окраски, но при желании от них можно получить и уже собранные и окрашенные фигурки. Среди фигурок, относящихся XV веку, внимание автора привлекли как раз фигурки с баклерами и мечами, которые куда как интереснее миниатюр из манускрипта «I.33». Ну а начнем мы просмотр их изделий вот с этого пехотинца-латника в шлеме шапель-де-фер, в очень интересном доспехе и с мечом и баклером в руках! Фото: st-georgecross.com
Интересно, что далее Томас Лайбле обращает внимание на предрассудки, связанные с искусством фехтования, и прежде всего на мнением о том, что «вот японское искусство фехтования на мечах – кендзютсу – наиболее совершенное в мире». А вот в европейском Средневековье на мечах дрались, лишь надеясь на грубую силу, и никакого искусства в этой области не знали.
По его мнению, это не что иное, как заблуждение, вроде того, что в Средневековье люди не мылись, а будучи одетыми в доспехи и вовсе облегчались под себя. Нет, средневековое искусство фехтования на мечах было куда более развитым, чем это принято считать, и японскому кендзютсу совсем не уступало.
Интересно, что создатели этой серии фигурок из «Георгиевского креста» приняли во внимание, что в XV веке многие воины сражались одетыми в кафтаны мипарти, да ещё и с вышитыми на них гербами и эмблемами! Шлем – салад 1450 г. Точно такой же есть в книге Л. и Ф. Функенов! Фото: st-georgecross.com
Мы все-таки не до конца понимаем, что человек, обнаживший тогда меч, делал это с целью убийства и одновременно мог и сам сделаться жертвой меча противника. Вот почему, например, Хериберт Зейтц в своей книге «Холодное оружие» о средневековом фехтовании на мечах писал:
«Все, что обещало успех, применялось без всякого исключения. [...] С этой точки зрения, искусство фехтования было без правил – жестоким и примитивным».
А вот этот воин с пером на шлеме явно итальянец… Фото: st-georgecross.com
Победы добивались любыми способами. Так, Ганс Сакс (1494–1576) сообщал, например, о «перерубании ноги, уколе в пах и перерубании руки, смертельном ударе, отрубании пальцев, уколе в лицо». Однако при всей грубости этих приемов, они были чистой необходимостью, чтобы защитить себя от противника.
Кстати, известно, что самым часто встречающимся названием меча у тех же викингов было… «Ногокус». То есть они стремились ударять мечом под щит противника так, чтобы ранить его в ноги. А вот что думает об этом Ги Виндзор – современный мастер фехтования, мнение которого по этому поводу также приводит Томас Лайбле:
«Если наказанием за проигрыш была смерть или тяжелое увечье, само собой разумеется, надо было выигрывать любой ценой».
У этой фигурки мы видим очень интересный шлем. Но это отнюдь не фантазия скульпторов «Георгиевского креста». Такие действительно были! Баклера у него нет, а меч – в полторы руки! Фото: st-georgecross.com
Таким образом, средневековое искусство фехтования на мечах, хотя и «не имело правил», но «грубым и примитивным» оно не было. Сильнейший побеждал в схватке далеко не всегда, а вот ловкий и умелый – очень часто, о чем так прямо и писал «мастер меча» Дёбрингер в 1389 году:
«Если сильный снова должен быть сильным, то сильнейший победит в любом случае, поэтому… сражаться по правилам настоящего искусства, чтобы более слабый своим искусством и хитростью победил скорее, чем более сильный своей силой – разве не в этом состоит искусство?»
Учебники по фехтованию, написанные старыми мастерами, показывают нам отточенное, богатое трюками, подчиненное определенной стратегии искусство фехтования на мечах и с применением щита, выходящее за рамки опоры на чистую силу.
Двойная кираса, шлем салад, пышные рукава и кольчужное оплечье – все как и положено для латника 1450 г. Фото: st-georgecross.com
Обтягивать шлемы тканью также было в моде у итальянцев. До нашего времени дошли такие шлемы с чеканными позолоченными лилиями. Фото: st-georgecross.com
Со временем (и по мере накопления опыта в области фехтовального искусства!) количество пособий по нему стало увеличиваться, а сами приемы – совершенствоваться. История сохранила для нас имя Йоханнеса Лихтенауэра, который был известным мастером фехтования, жившим в XIV веке. К сожалению, другие биографические сведения о нем неизвестны.
Шлем с наносником и забралом как раз из книги Функенов… Фото: st-georgecross.com
Первое упоминание о нем можно найти в рукописи № 3227а Германского национального музея в Нюрнберге, относящейся к 1389 году. Влияние Лихтенауэра было настолько велико, что ещё в 1570 году Иоахим Мейер упомянул его в своем «Подробном описании искусства фехтования». Тем не менее лишь несколько книг по фехтованию, передающих опыт Лихтенауэра, пережили века.
Наиболее известны рукописи Зигмунда Рингека, Ганса фон Шпейера и «Кодекс 44 A 8», который ранее приписывался Петеру фон Данцигу. Они датируются периодом между 1440 и 1492 годом, то есть относятся к закату эпохи Средневековья. Более поздние немецкие мастера фехтования, такие как Андре Лигнитцер, Паулюс Каль и Ганс Тальхоффер, также занимались боем на мечах с применением баклера, то есть продолжили традицию, относящуюся к манускрипту «I.33».
Ну, а это капитан швейцарских наемников в итальянских войнах XVI в. Живописный щит-фонарь, что у него в руках, автор собственными глазами видел в Императорском арсенале в Вене. Фото: st-georgecross.com
Очень важное пособие по фехтованию на мечах было создано в 1482 году пастором Йоханнесом Лекюхнером. Это иллюстрированное и более чем 420-страничное пособие по фехтованию – «манускрипт Cgm 582». Он является одним из самых обширных средневековых книг по фехтованию, и речь идет исключительно о поединках на длинных мечах.
Невозможно представить себе время XV–XVI вв. без воинов с двуручным мечом в руках. И, конечно, фламберг с волнистым клинком украсит фигурку любого «солдатика». Фото: st-georgecross.com
Итальянец с двуручным мечом. А итальянец потому, что на поясе у него висит меч чинкведея! Фото: st-georgecross.com
P. S.
Подкупает в этих фигурках не только их историчность, но и очень умелое масштабирование, то есть некоторые детали увеличены, но ровно настолько, чтобы красиво смотреться на фигурке. А это говорит о том, что у их создателей есть и хорошее знание истории, и… очень хороший вкус!
P. S. S.
Администрация сайта и автор материала благодарят руководство студии «Георгиевский крест» за предоставленные фотографии
Продолжение следует…