Мастерство меча: манускрипты Средневековья



Судебный поединок на мечах в Аугсбурге (1409). Иллюстрация Йёрга Броя Младшего из фехтовального трактата «Из атлетического искусства» Пауля Гектора Майра (1517–1579 гг.). Баварская государственная библиотека. Мюнхен. Этот уникальный труд сохранился в трёх списках. На немецком языке в Саксонской государственной библиотеке в Дрездене. Не ранее 1542, два тома, объем 244 и 328 листов. На латинском языке в Баварской государственной библиотеке в Мюнхене. Не ранее 1542, два тома, объем 309 и 303 листов. Двуязычная версия на немецком и латинском в Австрийской национальной библиотеке в Вене. Не ранее 1542, два тома, объем 270 и 343 листов. В городском архиве Аугсбурга есть укороченный вариант манускрипта (110 листов). В одном из следующих материалов мы обязательно познакомимся с этим интереснейшим документом… А пока обратите внимание, с какими мечами и щитами сражаются участники поединка. А ещё какая это красивая во всех отношениях иллюстрация!

«…Лейф не мог оторвать взгляда от лежащего рядом

на скамье обоюдоострого меча викинга.

Длиною он был более трех футов от острия до рукоятки

и блестел на солнце, как золотой луч. Средняя часть меча

была шириной с ладонь, в обе стороны он равномерно сужался,

отливая голубым блеском. На рукояти из полированного дерева,

инкрустированного костью, были изображены охотничий рог

и голова орла. Сейчас этот большой меч, который нужно держать

обеими руками, встретится с мечом Торстейна,

высекая снопы искр.

Любой удар мог оказаться смертельным,

а кожаный нагрудник с железными полосками и шлем

из тюленьей шкуры, подбитый роговыми пластинками,

не давали надежной защиты. Способность щитоносца

предусмотреть вражеский выпад, его умение отразить

неожиданные удары, быстрота, с какой он мог подставить щит,

– все это более обеспечивало безопасность,

чем плохо сшитая и не всегда хорошо пригнанная броня.

Вот почему эта роль предоставлялась юношам,

более гибким и ловким, чем зрелые мужи».

Жан Оливье «Поход викингов»



Обложка книги «Поход викингов» Ж. Оливье, Детгиз, 1963 г.



А вот иллюстрации из «I.33» рассматривать совсем неинтересно. Может быть, они и были познавательными для своего времени, но для нас сегодня достаточно посмотреть 1, 2, 3 иллюстрации, чтобы получить об этом манускрипте полное представление. Хотя, возможно, это лишь личное впечатление автора, а какие-то мастера исторического фехтования будут над ними просто… млеть!



На последних двух страницах искусству фехтования обучается женщина…



Фреска в гробнице № 15 в Бени-Хасане



Зато сегодня у нас имеется уникальная возможность посмотреть на… фехтующих мечами «солдатиков» – фигурки средневековых воинов, выполненных в 54-масштабе из «белого металла», которые выпускает художественная студия исторической миниатюры «Георгиевский крест». Фигурки, которые они выпускают, представляют наборы деталей для самостоятельной сборки и окраски, но при желании от них можно получить и уже собранные и окрашенные фигурки. Среди фигурок, относящихся XV веку, внимание автора привлекли как раз фигурки с баклерами и мечами, которые куда как интереснее миниатюр из манускрипта «I.33». Ну а начнем мы просмотр их изделий вот с этого пехотинца-латника в шлеме шапель-де-фер, в очень интересном доспехе и с мечом и баклером в руках! Фото: st-georgecross.com



Интересно, что создатели этой серии фигурок из «Георгиевского креста» приняли во внимание, что в XV веке многие воины сражались одетыми в кафтаны мипарти, да ещё и с вышитыми на них гербами и эмблемами! Шлем – салад 1450 г. Точно такой же есть в книге Л. и Ф. Функенов! Фото: st-georgecross.com

«Все, что обещало успех, применялось без всякого исключения. [...] С этой точки зрения, искусство фехтования было без правил – жестоким и примитивным».



А вот этот воин с пером на шлеме явно итальянец… Фото: st-georgecross.com

«Если наказанием за проигрыш была смерть или тяжелое увечье, само собой разумеется, надо было выигрывать любой ценой».



У этой фигурки мы видим очень интересный шлем. Но это отнюдь не фантазия скульпторов «Георгиевского креста». Такие действительно были! Баклера у него нет, а меч – в полторы руки! Фото: st-georgecross.com

«Если сильный снова должен быть сильным, то сильнейший победит в любом случае, поэтому… сражаться по правилам настоящего искусства, чтобы более слабый своим искусством и хитростью победил скорее, чем более сильный своей силой – разве не в этом состоит искусство?»



Двойная кираса, шлем салад, пышные рукава и кольчужное оплечье – все как и положено для латника 1450 г. Фото: st-georgecross.com



Обтягивать шлемы тканью также было в моде у итальянцев. До нашего времени дошли такие шлемы с чеканными позолоченными лилиями. Фото: st-georgecross.com



Шлем с наносником и забралом как раз из книги Функенов… Фото: st-georgecross.com



Ну, а это капитан швейцарских наемников в итальянских войнах XVI в. Живописный щит-фонарь, что у него в руках, автор собственными глазами видел в Императорском арсенале в Вене. Фото: st-georgecross.com



Невозможно представить себе время XV–XVI вв. без воинов с двуручным мечом в руках. И, конечно, фламберг с волнистым клинком украсит фигурку любого «солдатика». Фото: st-georgecross.com

Итальянец с двуручным мечом. А итальянец потому, что на поясе у него висит меч чинкведея! Фото: st-georgecross.com

P. S.

P. S. S.