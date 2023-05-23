Огнемет МРО-А «Бородач» на выставках и на международном рынке

МРО-А "Бородач" на одной из недавних выставок
Российская оборонная промышленность предлагает иностранным заказчикам широкий выбор пехотного вооружения разных классов. В частности, с недавнего времени на отечественных и зарубежных военно-технических выставках демонстрируется малогабаритный реактивный огнемет МРО-А «Бородач». Это изделие должно заинтересовать покупателей выгодным сочетанием габаритов, массы и огневых характеристик.
Огнемет на выставках
Изделие МРО-А «Бородач» было создано в ГНПП «Базальт» (ныне НПО «Базальт» в составе концерна «Техмаш» корпорации «Ростех»). Разработка велась на рубеже девяностых и двухтысячных годов. Тогда же готовое изделие прошло необходимые испытания и поступило на вооружение российской армии и, по некоторым данным, спецподразделений других структур.
В течение длительного времени огнемет «Бородач» присутствовал на вооружении и использовался в учебных мероприятиях и реальных операциях. При этом, по ряду причин, такое оружие не демонстрировалось на открытых мероприятиях, и его не продвигали на международном рынке.
Официальная премьера изделия МРО-А состоялась только в прошлом году на военно-техническом форуме «Армия-2022». Выставочный макет огнемета сопровождался табличкой «экспонируется впервые» и закономерно привлек внимание посетителей. Вероятно, возможность ознакомиться с этим оружием не упустили и зарубежные военные, которые вскоре могут выступить в качестве заказчиков.
В феврале 2023 г. «Бородач» впервые появился на зарубежной площадке. В Абу-Даби (ОАЭ) прошла выставка IDEX-2023, и российская оборонная промышленность вновь представила одну из крупнейших экспозиций. Демонстрировались различные образцы вооружений и техники, причем некоторые в первый раз попали на иностранную выставку. В числе последних был и огнемет МРО-А. Как и в прошлый раз, это изделие заинтересовало посетителей.
С 17 по 20 мая в Минске проходила выставка MILEX-2023 – еще одна традиционная площадка для демонстрации российских разработок. Малогабаритный огнемет МРО-А вновь присутствовал в российской экспозиции. «Ростех» отмечал, что это оружие впервые показано на белорусской выставке.
Показывая вооружение, разработчики указывают на его преимущества и положительные особенности. Кроме того, руководство концерна «Техмаш» напомнило, что МРО-А уже состоит на вооружении российской армии. Это означает, что огнемет прошел все испытания и подтвердил свои характеристики и потенциал. Поэтому иностранные заказчики могут не сомневаться в его эффективности.
Малогабаритная линейка
Малогабаритный реактивный огнемет МРО-А создавался в качестве облегченного и упрощенного дополнения для существующего изделия РПО-А «Шмель». Перед проектом ставилось несколько основных задач. Следовало уменьшить габариты и массу конструкции в сравнении с предшественником, повысить огневые характеристики и улучшить эксплуатационные особенности. Кроме того, планировалось сделать несколько модификаций изделия с разными вариантами боеприпаса.
С точки зрения конструкции изделие «Бородач» представляет собой одноразовую реактивную гранату с термобарическим боеприпасом. Огнемет предназначается для поражения живой силы или иных незащищенных целей на открытой местности или в укрытиях. Для решения иных задач и поражения других целей предназначаются модификации МРО-А с оснащением трех иных типов.
Основным элементом огнемета МРО-А является одноразовое пусковое устройство. Это облегченная труба калибром 72,5 мм и длиной 900 мм, на которой снаружи установлены рукоятка для удержания, прицел, а также механизм производства пуска. Внутрь трубы на этапе производства помещается реактивный боеприпас. Перезарядка изделия не предусматривается. Общая масса боеготового «Бородача» – 4,7 кг.
Наведение оружия осуществляется за счет складного диоптрического прицела, аналогичного использованному на «Шмеле». Мушка жестко закреплена в передней части пускового устройства. Спуск производится при помощи рычага на верхней части трубы. При необходимости огнемет можно перевести в походное положение при помощи предохранителя, блокирующего спуск.
Термобарический боеприпас для МРО-А имеет длину ок. 600 мм и массу 2,9 кг. Конструктивно он разделен на основной корпус с боезарядом, хвостовую часть с двигателем и стабилизатор. Реактивный двигатель обеспечивает выброс боеприпаса и полностью выгорает до выхода из пускового устройства. Стабилизация изделия во время полета обеспечивается разложенными плоскостями стабилизатора. Максимальная дальность стрельбы заявлена на уровне 450 м.
Для одноразовых огнеметов серии МРО разработано четыре варианта боевой части. Изделие МРО-А оснащается термобарическим зарядом в металлическом корпусе, дробящемся на осколки. Также разработан огнемет МРО-З с зажигательным оснащением. Существуют дымо-зажигательный боеприпас МРО-ДЗ и дымовой МРО-Д.
Характерной особенностью «Бородача» является сниженное воздействие на гранатометчика. За счет совершенствования реактивного двигателя удалось сократить давление и тепловое поле на выходе из сопла. Благодаря этому огнемет можно применять в закрытых помещениях объемом от 20 куб.м. Кроме того, допускается стрельба с углами возвышения до 45° и склонения до 90°. Огнеметчик может вести огонь из любых положений, в т.ч. лежа.
В поисках заказчиков
Малогабаритный реактивный огнемет МРО-А «Бородач» и ряд его модификаций были созданы еще два десятилетия назад и тогда же поступили на вооружение российских подразделений. До недавнего времени экспортные поставки таких изделий не осуществлялись и, по всей видимости, не планировались.
МРО-А в сборе (сверху) и термобарический боеприпас
Только в прошлом году «Бородача» впервые показали на выставке, где с ним могли ознакомиться простые посетители и представители иностранных армий. В этом году МРО-А вместе с другими отечественными разработками «посетил» еще две выставки, причем теперь его показывают за рубежом.
Все это говорит о том, что российская промышленность намерена найти иностранных покупателей на малогабаритный огнемет. Этот отечественный образец, несмотря на солидный возраст, привлекает внимание зарубежных военных. Вполне возможно, что среди посетителей экспозиции «Ростеха» на IDEX или MILEX были и будущие покупатели «Бородача».
Нетрудно понять, чем изделие МРО-А и его модификации могут заинтересовать потенциального заказчика. Так, покупателю предлагается легкое и компактное для своего класса оружие с достаточно высокими боевыми характеристиками. Применение термобарического боезаряда позволило увеличить могущество в сравнении с осколочно-фугасной БЧ той же массы. При этом имеются и модификации с другим оснащением и иными функциями.
«Бородач» отличается несложной конструкцией, а также прост в освоении и применении. Малые габариты и масса упрощают его транспортировку, в т.ч. силами бойцов. При этом МРО-А или иные модификации изделия дополняют прочее вооружение подразделения и существенно усиливают его огневую мощь, а также позволяют решать более сложные задачи.
Будущие контракты
Таким образом, российская оборонная промышленность не только вооружает нашу армию и другие структуры, но и ищет иностранных заказчиков на свою продукцию. Как новейшие, так и более старые образцы регулярно демонстрируются на различных выставках, в России и за рубежом.
Как видим, с недавнего времени госкорпорация «Ростех» начала продвигать на международном рынке малогабаритный реактивный огнемет МРО-А. Какие страны и как скоро пожелают приобрести такое изделие, пока не известно. Однако сообщения о получении заказа или даже о начале поставок могут поступить в любой момент. Кроме того, наша армия уже получила необходимые ей «Бородачи», что важнее любых продаж за рубеж.