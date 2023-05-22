В Харькове прогремели взрывы после ракетных ударов ВС РФ

Сегодня, вслед за сообщениями о взрывах в Краматорске, стало известно и о происходящих взрывах в Харькове. Об этом сообщил ставленник киевского режима в Харьковской области Олег Синегубов.Ранее украинские паблики написали, что в Харькове слышны звуки взрывов. Затем Олег Синегубов сообщил о ракетных ударах ВС РФ по территории Харьковской области. Отметим, что ранее информация о взрывах поступала из Краматорска, а до этого ВС РФ нанесли серию ударов по военным объектам украинского режима в Днепропетровске и его окрестностях.В последнее время российская армия усилила массированные атаки украинских военных объектов. Это связано со стремлением ВС РФ уничтожить как можно большее количество складов с боеприпасами, военной техникой и вооружением украинских формирований перед анонсированным контрнаступлением ВСУ.Если мы посмотрим на карту наносимых ударов, то увидим, что они преимущественно наносятся по регионам, расположенным недалеко от линии фронта. Но в некоторых случаях бьют и по западным областям Украины. Так случилось, например, в Хмельницком, где был поражен склад с боеприпасами с обедненным ураном, переданными Украине Великобританией.Главная цель наносимых ударов – не позволить украинским формированиям сконцентрировать достаточное количество вооружений, техники и боеприпасов для их последующего использования против российских войск во время анонсированного контрнаступления.