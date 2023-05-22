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В Харькове прогремели взрывы после ракетных ударов ВС РФ

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В Харькове прогремели взрывы после ракетных ударов ВС РФ

Сегодня, вслед за сообщениями о взрывах в Краматорске, стало известно и о происходящих взрывах в Харькове. Об этом сообщил ставленник киевского режима в Харьковской области Олег Синегубов.


Ранее украинские паблики написали, что в Харькове слышны звуки взрывов. Затем Олег Синегубов сообщил о ракетных ударах ВС РФ по территории Харьковской области. Отметим, что ранее информация о взрывах поступала из Краматорска, а до этого ВС РФ нанесли серию ударов по военным объектам украинского режима в Днепропетровске и его окрестностях.

В последнее время российская армия усилила массированные атаки украинских военных объектов. Это связано со стремлением ВС РФ уничтожить как можно большее количество складов с боеприпасами, военной техникой и вооружением украинских формирований перед анонсированным контрнаступлением ВСУ.

Если мы посмотрим на карту наносимых ударов, то увидим, что они преимущественно наносятся по регионам, расположенным недалеко от линии фронта. Но в некоторых случаях бьют и по западным областям Украины. Так случилось, например, в Хмельницком, где был поражен склад с боеприпасами с обедненным ураном, переданными Украине Великобританией.

Главная цель наносимых ударов – не позволить украинским формированиям сконцентрировать достаточное количество вооружений, техники и боеприпасов для их последующего использования против российских войск во время анонсированного контрнаступления.
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5 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:17
    +3
    Хорошее дело должно длиться долго. negative Побольше бы таких ударов по всей территории недостраны. И,пора бы вынести в киеве в пыль здания их министерства обороны,военной прокуратуры,сбушников,рады,дворец президента...
    1. Советский Молдаван
      Советский Молдаван Сегодня, 17:21
      0
      Вычислен один из напавших на Белгородскую область. Разумеется, он украинец. Это командир батальона «Сонечко» (солышко) ВСУ Руслан Каганец. Так что патчи с всякими легионами - это часто обман. Кстати, это то самое «Сонечко», которых размотал «крадущийся» танк
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:34
      +1
      Цитата: Бережливый
      пора бы вынести в киеве в пыль здания

      Во-первых древний русский Город "Киев" с заглавной буквы, енерал Вы безграмотный. Во-вторых все эти здания наверняка пустуют, но для пиар-эффекта, чтобы укрофашисты от горя и ужаса массово кончали самоубийством нужно выбрать, в первую очередь, другие здания. Вы Город не знаете, а насчёт "дворца президента" вообще глупость спороли. Имели в виду Мариинский или дом Городецкого с химерами?)))
      Можете минусовать от злобы на меня за правду. Разрешаю.
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 18:19
        0
        Румата,минусовать вас не вижу смысла,но вот сколько терпеть обстрелы наших земель?И,киев я напишу с Большой буквы только тогда когда он снова станет Российским городом.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:20
    +1
    Засветило солнышко,на Украину
    пришло тепло. Пришло время включать не прошедшие гарантийного обслуживания кондиционеры,а русские почему-то пишут про какие-то
    ракеты ,которые у них должны кончится вчера,по всем украинским метеопргнозам. ВСУшник помни ,когда ты включаешь кондиционер ,ты нарушаешь инструкцию по эксплуатации.Там коротко и ясно написано ,на территории Украины МО РФ не рекомендует эксплуатацию климатических установок.