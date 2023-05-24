Украинская реклама американского ВПК

Самый дорогостоящий фейерверк

Захватывающее зрелище

Крах американского ВПК

«Ненавижу быть гонцом с плохими вестями, но после внимательного просмотра этого видео у меня сложилось впечатление, что батарея ПВО (скорее всего, Patriot) попыталась защитить не город, а себя. Но ее все равно, по всей вероятности, поджарили...»

Безоружная Европа

«есть все доказательства того, что американская система ПВО Patriot пыталась защитить себя, но была поражена Российскими ВКС»,

Проклятый остров