Украинская реклама американского ВПК

Самый дорогостоящий фейерверк
В аккурат перед очередными посиделками, в том числе и группы давно нелегитимных (если брать реальную поддержку населения) европейских политиков, именуемыми G7, их украинский любимец Владимир Зеленский устроил всем поистине царский подарок – киевский фейерверк.
Этот фейерверк, по разным оценкам, стоил «союзникам» от 100 до 300 (если учитывать уничтоженные установки) миллионов «гуманитарных» долларов США, направляемых в виде (возмездной) помощи киевскому режиму.
Захватывающее зрелище
После очередной атаки российских ВС по объектам военной инфраструктуры Украины, в сети появились кадры работы американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в Киеве. На кадрах видно множество эффектных светящихся шаров, хаотично взлетающих в небо из одной небольшой окрестности. Впечатление такое, что кто-то в панике стал беспорядочно нажимать пусковые кнопки.
Если не знать, что это работа противоракетного комплекса, то создаётся впечатление, что это был большой фейерверк в чёрно-белом исполнении. Ему явно не хватало красочности в этих светящихся шарах, тогда зрелищный эффект, несомненно, был бы значительнее. Возможно, американцы учтут пожелание будущих европейских «поклонников» работы изделий их военно-промышленного комплекса (ВПК) и подумают, как это зрелище сделать более красочным.
Как следует из различных источников, повествующих о поставках Киеву ЗРК Patriot, в этот раз «гуляли» за счёт Польши. На очереди вроде бы ожидаются аналогичные шоу за счёт Германии, Нидерландов и, возможно, найдутся ещё спонсоры следующего светотехнического представления.
Крах американского ВПК
Как известно, самый главный модератор украинского конфликта – это США (следующей в списке идёт Англия). Примечательно, что именно деловой репутации своих основных партнёров их украинские марионетки нанесли столь сильный репутационный удар.
Известно, что широко разрекламированный США зенитно-ракетный комплекс Patriot продаётся «союзничкам» по НАТО за баснословные деньги. Как правило, американское оружие и защитные средства не имеют массового применения. Смысл в их приобретении совершенно иной: покупка американского оружия – это некий элемент вменяемых поборов в созданном и курируемом им блоке НАТО, за возможность состоять в этой «оборонной» коммерческой организации, якобы опирающейся на военную и технологическую мощь США.
Военную «мощь» Штаты недавно продемонстрировали своим позорным бегством из Афганистана. Техническое «превосходство» было показано на Украине – хвалёная американская противоракетная система не смогла защитить даже саму себя, не говоря уже о чём-то другом.
Русские показали всему миру, чего на самом деле стоит разрекламированная американская «защита» – бестолково, дорого и крайне неэффективно. При этом предъявленное русскими доказательство было настолько убедительным, что опровергнуть его невозможно.
Это, хотя и с оговорками, было признано самими американцами. Популярный американский сетевой комментатор War Monitor сообщает по этому поводу:
«Ненавижу быть гонцом с плохими вестями, но после внимательного просмотра этого видео у меня сложилось впечатление, что батарея ПВО (скорее всего, Patriot) попыталась защитить не город, а себя. Но ее все равно, по всей вероятности, поджарили...»
Безоружная Европа
Фиаско американского ВПК не осталось незамеченным и в Европе:
«есть все доказательства того, что американская система ПВО Patriot пыталась защитить себя, но была поражена Российскими ВКС»,
– пишет австрийская Exxpress.
Но, если Америка находится далеко от русских и украинских (да-да – именно украинских) ракет, то для Европы эта история выглядит особенно трагично.
Дело в том, что в пределах НАТО эта американская система считается самой эффективной и активно предлагается в рамках блока. Понятно, что «эффективность» этой системы – это не что иное, как результат агрессивного маркетинга американского лобби, помноженного на дискредитацию всех сомневающихся. Так называемые «стандарты НАТО», а по факту – принципы загрузки американского ВПК, предусматривают использование именно этой системы ПВО в странах альянса.
События, ныне происходящие на Украине, это в том числе и предлог заставить Восточную Европу избавиться от советских образцов оружия, даже тех, производство которых ранее было локализовано в странах бывшего Варшавского договора. С точки зрения американских экономических интересов, закупка изделий производства военно-промышленного комплекса США является приоритетной. Именно поэтому сегодня страны Восточной Европы (как наиболее близкорасположенные к конфликту) вынуждены пользоваться «дырявой» американской системой Patriot.
В связи с этим очень показателен пример Словакии, которая с подачи уже бывшего министра обороны этой страны рассталась со своим комплексом С-300, ранее составлявшим основу противоракетной обороны собственной территории. Передача Украине словацкой системы ПВО состоялась в ответ на обещание прикрыть страну именно американской системой Patriot. Возможно, после киевского шоу у словаков возникнут вопросы к деятельности своего оборонного министра Ярослава Надя (Jaroslav Naď), избавившего Словакию от российского комплекса С-300. А ведь в связи с недавней передачей Украине дальнобойных английских ракет, вопросы противовоздушной обороны в приграничных с этой территорией европейских странах, становятся более чем актуальными.
Проклятый остров
Исторически сложилось так, что Англия всегда являлась оппонентом материковой Европы. Это и понятно, стремление маленького острова жить лучше других, сопровождалось интригами и войнами островитян по всему миру и, в частности, на европейском континенте. Принцип «разделяй и властвуй» Англия применяла всегда, в том числе в период Первой и Второй мировых войн, основное действие которых разворачивалось в материковой Европе.
Можно, конечно, ради примеров, более подробно покопаться в истории, но едва ли стоит тратить время – достаточно вспомнить недавний демарш англичан, явно направленный на возможный развал Евросоюза. А ведь ранее легендарный президент Франции Шарль де Голль считал, что британская экономическая система несовместима с европейской сразу по целому ряду аспектов, а также опасался того, что Британия станет агентом влияния США внутри ЕЭС. Поэтому он не позволил принять Соединенное Королевство, наложив вето на вступление новых членов.
Но позднее, в 1973 году Британию всё же приняли в ЕЭС… Для того, чтобы впоследствии устроить Brexit, который, несомненно, был направлен на разбалансировку экономических связей внутри ЕС. Ведь от ослабления ЕС (то есть то, чем сейчас активно занимаются США и Британия), по логике островитян, они должны были только выиграть.
Сейчас нетрудно заметить, что общими усилиями США и Англии, при поддержке общеевропейской надстройки, сплошь состоящей из лояльных англо-американскому союзу бюрократов, Украина превращена в тоталитарное террористическое государство. И случилось это не 24 февраля 2022 года, а значительно раньше. Просто раньше, в процессе построения украинского террористического механизма мировое сообщество старалось не замечать тот террор, который устроила украинская проамериканская верхушка по отношению к своим собственным территориям.
Зато позднее Польша в полной мере ощутила на себе террористические наклонности соседа – запустившего ракету на территорию сопредельного государства. Тогда там квалифицировали инцидент как вынужденную случайность, якобы Украина оборонялась, и поэтому ракета от системы С-300 улетела в Польшу. Но едва ли всё было так на самом деле.
Ведь если посмотреть на данное событие с другой стороны, то становится очевидным, что Украине в нынешней ситуации очень выгодно втянуть в конфликт НАТО. Ведь это явилось бы гарантией безопасности, в понимании украинских террористов. И сейчас, спустя год конфликта, в котором даже американские эксперты не предсказывают Украине ничего хорошего, втягивание в конфликт НАТО было бы для Украины выходом из ситуации и попыткой переломить ход событий.
И именно в этот момент Англия передаёт Украине крылатые ракеты Storm Shadow с радиусом поражения 250 км, которые в качестве провокации вполне могут прилететь в ту же Польшу или Словакию.
Сможет ли противовоздушная оборона этих стран, использующая (как сегодня уже понятно) совершенно неэффективный американский комплекс Patriot, поймать такие ракеты?
Стопроцентную гарантию в этом вопросе дать сложно, не говоря уже о российских ракетах «Кинжал».
Своеобразная украинская рекламная кампания американского комплекса Patriot должна показать бесправным гражданам восточно-европейских стран, что в действительности НАТО – это фикция, ровно такая же, какой фикцией является и нынешний американский ВПК, производящий подобные системы исключительно в коммерческих целях. Пора хорошо задуматься об этом, а также и о том, зачем руководство «проклятого острова» неспроста инициативно передало украинским террористам ракеты большого радиуса действия.
Ведь буквально недавно руководство Украины в лице советника главы офиса президента Михаила Подоляка заявило, что если Евросоюз прекратит поставлять Киеву оружие, то в странах Европы начнется масштабная война. Странно, что европейские политики не обращают внимания, на подобные заявления украинских террористов.
Возможно, уже настала пора населению европейских стран обратить свои взоры на тех европолитиков, что прилагают неимоверные усилия для того, чтобы российско-украинский конфликт как можно быстрее перекинулся именно на саму Европу.