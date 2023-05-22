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В Санкт-Петербурге спущен на воду девятый патрульный корабль проекта 22120 для Пограничной службы

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В Санкт-Петербурге спущен на воду девятый патрульный корабль проекта 22120 для Пограничной службы

Санкт-Петербургкая судостроительная фирма "Алмаз" продолжает строительство патрульных кораблей 2-го ранга проекта 22120 "Пурга" для Пограничной службы ФСБ России. Очередной корабль был спущен на воду, уже традиционно, без широкой огласки. Церемония прошла 20 мая, корабль поставили к достроечной стенке.


Новый корабль является девятым кораблем данного проекта, построенным на "Алмазе" для пограничников, и первым, на борту которого установлено вооружение - 30-мм шестиствольная артиллерийская установка АК-630. На предыдущих кораблях серии вооружение не устанавливалось, хотя место для него предусмотрено. Предыдущие восемь кораблей данного проекта, построенные на "Алмазе" для пограничников, отправились служить на Дальний Восток, по новому кораблю пока информации нет.

Стоит отметить, что о закладке этого корабля, получившего название "Подольск", никакой информации не публиковалось. Вообще же, судостроительная фирма "Алмаз" не афиширует свою работу, о постройке нового корабля становится известно после того, как он будет спущен на воду и выведен в Неву для достройки.

Данный проект патрульных кораблей был разработан ООО ПКБ "Петробалт" в качестве большого таможенного судна по заказу Федеральной таможенной службы РФ по заданию 2005 года. После отказа ФТС РФ в 2009 году от данного проекта, финансирование продолжилось со стороны Пограничной службы ФСБ России. Изначально проект 22120 классифицировался как пограничные патрульные суда (ППС), а с 2018 года классифицируются как пограничные патрульные корабли (ППК) 2-го ранга.

Патрульный корабль проекта 22120 шифр "Пурга" — скоростной многоцелевой корабль береговой охраны ледового класса, способный нести вахту во льдах. Корпус корабля оснащён ледовым подкреплением, позволяющим преодолевать льды толщиной более полуметра. Скорость максимального хода - 24 уз. экономического - 14 уз. Дальность плавания экономическим ходом достигает 6000 миль, автономность – 20 суток, а численность экипажа составляет 16-25 человек + до 14 человек в качестве пассажиров.
Использованы фотографии:
Curious / forums.airbase.ru
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8 комментариев
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  1. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 17:42
    0
    А системы радиолокационного наведения на этом корабле для АК-630 есть? Насколько я понимаю , без них эта пушка избыточна и не реализует свой потенциал ПВО , а для других целей можно что то попроще.
  2. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 17:46
    +1
    Очередной корабль был спущен на воду, уже традиционно, без широкой огласки

    Уже привыкаем к этому всему ..А лет 10-15 назад это было событие ..
    Ничего восстановим флот дайте время
    1. frruc
      frruc Сегодня, 17:59
      0
      Скорость максимального хода - 24 уз.

      Примерно 40 км/ч по чистой воде, маловато для пограничного корабля, но если учесть что он ледового класса, то больше он не разовьет.
  3. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:50
    +1
    Помпы нет, но дело-то сделано.
    Хорошее, полезное, доброе.
    Так держать!
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:54
    +1
    Да хоть миллион минусов ставьте,но нам кровь из носу нужны речные канонерки,для работы на Донце,и впоследствии на Днепре для огневого поражения укреплений врага с воды,для ликвидации переправ.
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 18:15
      0
      Цитата: Бережливый
      Да хоть миллион минусов ставьте,но нам кровь из носу нужны речные канонерки,для работы на Донце,и впоследствии на Днепре для огневого поражения укреплений врага с воды,для ликвидации переправ.

      Тоже верно ,а может уже идет строительство ..Или уже перебросили ,может закупили у третьих стран .Просто молчат hi
    2. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 18:30
      0
      ВСУ утопят такую канонерку, еще до того, как экипаж канонерки кого то увидит.
  5. Blue Fox
    Blue Fox Сегодня, 18:29
    0
    Интересно, сколько еще протянет сам «Алмаз». Для понимания коллег не из СПб, на фото с кораблем только желтый производственный корпус и высокий эллинг за ним относятся к судостроительному заводу-фирме. Новенькие нарядные корпуса непосредственно за кораблем это свежий элитный жилой комплекс, построенные на бывшей территории этого судостроительного завода. С другой стороны, за эллингом картина такая же, небольшой цех и снова-элитный ЖК.