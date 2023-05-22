В Санкт-Петербурге спущен на воду девятый патрульный корабль проекта 22120 для Пограничной службы

Санкт-Петербургкая судостроительная фирма "Алмаз" продолжает строительство патрульных кораблей 2-го ранга проекта 22120 "Пурга" для Пограничной службы ФСБ России. Очередной корабль был спущен на воду, уже традиционно, без широкой огласки. Церемония прошла 20 мая, корабль поставили к достроечной стенке.Новый корабль является девятым кораблем данного проекта, построенным на "Алмазе" для пограничников, и первым, на борту которого установлено вооружение - 30-мм шестиствольная артиллерийская установка АК-630. На предыдущих кораблях серии вооружение не устанавливалось, хотя место для него предусмотрено. Предыдущие восемь кораблей данного проекта, построенные на "Алмазе" для пограничников, отправились служить на Дальний Восток, по новому кораблю пока информации нет.Стоит отметить, что о закладке этого корабля, получившего название "Подольск", никакой информации не публиковалось. Вообще же, судостроительная фирма "Алмаз" не афиширует свою работу, о постройке нового корабля становится известно после того, как он будет спущен на воду и выведен в Неву для достройки.Данный проект патрульных кораблей был разработан ООО ПКБ "Петробалт" в качестве большого таможенного судна по заказу Федеральной таможенной службы РФ по заданию 2005 года. После отказа ФТС РФ в 2009 году от данного проекта, финансирование продолжилось со стороны Пограничной службы ФСБ России. Изначально проект 22120 классифицировался как пограничные патрульные суда (ППС), а с 2018 года классифицируются как пограничные патрульные корабли (ППК) 2-го ранга.Патрульный корабль проекта 22120 шифр "Пурга" — скоростной многоцелевой корабль береговой охраны ледового класса, способный нести вахту во льдах. Корпус корабля оснащён ледовым подкреплением, позволяющим преодолевать льды толщиной более полуметра. Скорость максимального хода - 24 уз. экономического - 14 уз. Дальность плавания экономическим ходом достигает 6000 миль, автономность – 20 суток, а численность экипажа составляет 16-25 человек + до 14 человек в качестве пассажиров.