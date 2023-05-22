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Губернатор Белгородской области сообщил о последствиях нападения ДРГ ВСУ на Грайворонский район: Есть раненые и разрушения

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Губернатор Белгородской области сообщил о последствиях нападения ДРГ ВСУ на Грайворонский район: Есть раненые и разрушения

В Грайворонском районе Белгородской области в результате нападения диверсионно-разведывательной группы ВСУ пострадали мирные жители. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как отметил руководитель Белгородской области, двое мужчин и одна женщина получили осколочные ранения в самом Грайвороне. Они госпитализированы в больницу с ранениями, находятся в состоянии средней степени тяжести.

В селе Замостье была ранена в руку местная жительница. Ей оказали помощь на месте происшествия. Российский Telegram-канал Baza сообщил, что среди раненых – заместитель главы Грайворонской районной администрации и двое сотрудников МЧС РФ.

Известно, что в результате нападения диверсантов были повреждены снарядами 3 жилых дома в частном секторе, а также здание администрации Грайворонского района. В селе Замостье украинский снаряд попал в детский сад, из-за чего там вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без жертв.

Напомним, что 22 мая в Белгородскую область вторглась диверсионно-разведывательная группа. По некоторым данным, она была укомплектована предателями из российских неонацистских группировок, которые давно сбежали на Украину и воевали там на стороне ВСУ. Если эта информация получит официальное подтверждение, то будет понятно, что фактически повторилась ситуация с диверсионным рейдом в Брянскую область в марте 2023 года.

Сейчас в регионе идет операция по уничтожению вражеской ДРГ. Она, по информации ряда источников, блокирована в населенном пункте Козинка.

Нападение диверсантов можно рассматривать, во-первых, как отвлекающий маневр ВСУ, а во-вторых – как инструмент информационной войны Украины и Запада против России. Тем самым, среди мирного населения создается паника, неуверенность в возможностях государства по обороне государственной границы, а также создается представление о некоей «вооруженной оппозиции», которая якобы борется с российской властью.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
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58 комментариев
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  1. parabyd
    parabyd Сегодня, 17:35
    +3
    Славно погуляли хлопцы. Надеюсь, их трупики развесят вдоль границы на березках.
    1. Советский Молдаван
      Советский Молдаван Сегодня, 17:38
      +6
      В Белгородской области сообщают о сбитом беспилотнике ВСУ и новых ударах по северным районам Харьковской области. Также продолжается стрельба в приграничных поселках. В Грайвороне трое гражданских ранено.

      Информация о якобы упавшем военном вертолете не подтвердилась - источником информации выступил ребенок, который принял за упавший вертолет отстреливаемые тепловые ловушки.

      пострадавшие в Грайвороне
      пояснили в больнице. По их словам, была объявлена эвакуация и все местные жители были направлены в здание администрации. Когда люди эвакуировались, на улице оставались замглавы Бляшенко и сотрудник МЧС Пащенко. Они утверждают, что боя как такового не было, они никого не видели. Над ними пролетел дрон и скинул снаряд, который взорвался рядом с ними и ранил обоих. 
      Двух пострадавших эвакуировала бригада медицины катастроф.
      1. Peter1First
        Peter1First Сегодня, 17:55
        +2
        Уже писал -ну ладно бы прозевали мелкую ДРГ на гражданских авто, а тут немалая бронегруппа с танками, хаммерами и т д, целая рота боевиков! Скорее всего уйдут они безнаказанно, прикрываясь местным населением, не удивлюсь даже, если уйдут на своей броне! При таком позоре руководство погран службы области уволить без пенсии! И ведь Пригожин прямым текстом предупреждал! Слов нет!
        1. frruc
          frruc Сегодня, 18:27
          0
          Peter1First ....При таком позоре руководство погран службы области уволить без пенсии!

          Уважаемый, вы будете увольнять, вы там были и все видели ?
      2. Storm1978
        Storm1978 Сегодня, 18:17
        +4
        Живу в Белгороде. Сегодня в небе над городом громко. Примерно с интервалом в час работает ПВО
      3. Теренин
        Теренин Сегодня, 18:33
        0
        Если эта информация получит официальное подтверждение, то будет понятно, что фактически
        вновь наступили на брянские мартовские грабли
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 17:38
      0
      Цитата: parabyd
      Славно погуляли хлопцы. Надеюсь, их трупики развесят вдоль границы на березках.

      Вот даже не знаю что вам поставить?
      + или все таки -?
      Вы так высказались, что непонятно про хлопцев!
      А там ведь пострадали не военные, а гражданские люди!
      1. Комментарий был удален.
      2. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 18:07
        -1
        А там ведь пострадали не военные, а гражданские люди!
        Гражданские через день в Донецке гибнут. По ситуации - не произошло ровным счетом ничего сверхъестественного. Там рота, к вечеру всех зачислят. Концентрации сил и средств противника для полноценного наступления там нет. Пустяк.
        1. Canecat
          Canecat Сегодня, 18:32
          0
          Цитата: Arzoo
          Там рота, к вечеру всех зачислят

          К вечеру нет, дня три по лесам гонять будут. И да... на такой войне пустяков не бывает.
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:51
      +3
      В Брянске,да и в других регионах которые пограничными являются нужны отряды самообороны из числа добровольцев,имеющих опыт ведения боевых действий,и допуск к оружию. Эти отряды должны патрулировать границы совместно с пагранцами,и в случае вот таких нападений вступить в бой до подхода подкрепления. На вооружении у н х должны быть и танки,минимум 1 рота,БМП и бтр по 2 полных роты,минометы и сау. Иначе пока подойдёт армия ,враг может глубоко вклиниться в нашу территорию, и нанести огромный ущерб мирному населению.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 18:05
        +1
        Бережливый hi, уже писал про местные отряды, сколько боеспособных мужчин проживает в населенном пункте? Хватит ли на оборону, находятся ли они в населенном пункте постоянно? Или работают на вахте или за 60-100 км от родного дома, где будет хранится оружие этого бойца, когда и кто будет учить, как быть с работой этих бойцов.Сколько среди мужчин вод-мехов, наводчиков, куда ставить технику, кто ее передаст на каких основаниях, кто будет коммандовать.
      2. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 18:22
        +1
        согласен, но для начала надо чтобы ФСБ признало таки что граница - не их профиль и глупость прежнего руководства...надо восстановить Погранвойска в их прежнем обличье, а ФСБшники как всегда - особистами у них, и нечего изобретать велосипед....заработали на строительстве погрангородков - хватит, безопасность страны важнее ведомственной принадлежности всяких распилов! Даёшь восстановление Героических Погранвойск!
    4. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 18:03
      +1
      Цитата: parabyd
      Надеюсь, их трупики развесят вдоль границы на березках.

      "Шурик" ! Это же не наш метод !

      А вообще...непонятно на какой части вашего коммента у вас приоритет симпатий... на "славно погуляли,хлопцы " или "надеюсь,их трупики..." ?
  2. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 17:37
    0
    Есть и другая информация, грайворон и автобусы очень много.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:42
      +3
      Надо дождатся подтверждения.Однако по МВД план "Эдельвейс"просто так не проводят
      1. Николай310
        Николай310 Сегодня, 17:46
        +2
        Ну да...милицейский план против диверсионной операции...а можно ещё юнармию построить...
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 18:01
          +1
          Цитата: Николай310
          милицейский план против диверсионной операции

          По уму и должны - менты и Росгвардия, у первых задача - выявление, у вторых - ликвидация, это собственно зачем они и нужны, не в курсе? Как раз мимо махры диверсант пройдет с цыганочкой, задача контроля и выявления таких загадочных - на ментах
      2. роман66
        роман66 Сегодня, 17:52
        +2
        Ещё раз - почему нельзя подвесить дежурную пару штурмовиков, чтобы при таком случае разнести эту ДРГ в пыль?
        1. evgenii67
          evgenii67 Сегодня, 18:07
          +2
          Цитата: роман66
          Ещё раз - почему нельзя подвесить дежурную пару штурмовиков, чтобы при таком случае разнести эту ДРГ в пыль?

          Так у них же до сих пор СВО. Они думают, что границу можно переходить только в одностороннем порядке.
      3. Аскет
        Аскет Сегодня, 17:58
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        план "Эдельвейс"

        Никого не коробит это название? Интересно какой сверхразум в МВД придумал ЭТО?
        Наверное по аналогии есть план Бранденбург
         или план Мертвая голова а чо..звучит твою ж дивизию ДБл
        1. Hellcos
          Hellcos Сегодня, 18:10
          +1
          план "Эдельвейс"

          Никого не коробит это название?


          Цветок то в чем виноват? Если был Бандера, значит на имя Степан табу вводить?
          1. Аскет
            Аскет Сегодня, 18:27
            0
            Цитата: Hellcos
            Цветок то в чем виноват?

            Других цветков больше нет? У нас целая линейка артвооружения "цветочная" замучаешься перечислять.
            Цитата: Hellcos
            Если был Бандера, значит на имя Степан табу вводить

            Не передергивайте...Это называется- не изнасиловали, а сам украл член и спрятал себе в задницу. Тема закрыта
      4. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 18:12
        +1
        dmi.pris 1 hi, на многих сайтах в комментариях уже ПАНИКА и всё пропало, своей цели эти организмы добились, подставили кого не жалко, информ удар получился.
  3. fax66
    fax66 Сегодня, 17:37
    +1
    "... неуверенность в возможностях государства по обороне государственной границы..." - это точно, это "представление" успешно создаётся.
  4. Легат
    Легат Сегодня, 17:38
    +1
    Представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в ведомстве «видят попытки диверсий и нанесения ударов войсками Украины по объектам на территории РФ». «Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась»,— предупредил господин Конашенков.
    1. Minus
      Minus Сегодня, 17:43
      +4
      Кто-то ещё верит заявлениям этих лжецов ???? Миноборы совместно с другими ведомствами делают все чтобы проиграть эту войну!!!!
    2. A2AD
      A2AD Сегодня, 17:46
      +7
      Вооруженными силами РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений,
      Кто то Конашенкову подсунул прошлогоднюю шпаргалку?
  5. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 17:38
    +1
    Прощупывают падлы ...Их задача по ходу прорваться в глубь территории России и захват небольшого поселка или городка ,заложники и требования к России под западный вой ..Схема знакомая западная .Нужно быть готовым ко всему !
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 17:56
      +4
      Цитата: Zemaan
      Прощупывают падлы ...

      Михан? Где пропадал Виталий?
      1. Zemaan
        Zemaan Сегодня, 18:16
        0
        Цитата: lis-ik
        Цитата: Zemaan
        Прощупывают падлы ...

        Михан? Где пропадал Виталий?

        Стреляли ...
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 18:15
      +1
      Цитата: Zemaan
      Их задача по ходу прорваться в глубь территории России и захват небольшого поселка или городка ,заложники и требования к России под западный вой ..Схема знакомая западная .Нужно быть готовым ко всему !

      Вы с головой дружите? Это называется Терроризм. Никто на западе это не поддержит.
      1. Zemaan
        Zemaan Сегодня, 18:19
        0
        Цитата: topol717
        Вы с головой дружите? Это называется Терроризм. Никто на западе это не поддержит.

        Ну захваты такие были уже и запад прям ликовал Или забыли ?
        Они скажут ,что это наступление всук успешное Резня будет и т.д.
        Это единственный шанс укронациков остановить русских или навредить по максимуму .
        Диверсии идут ,вот недавно поймали чмыря на ж\д терракт готовил Запад молчит типо так и надо ! angry
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 18:32
        0
        Цитата: topol717
        Цитата: Zemaan
        Их задача по ходу прорваться в глубь территории России и захват небольшого поселка или городка ,заложники и требования к России под западный вой ..Схема знакомая западная .Нужно быть готовым ко всему !

        Вы с головой дружите? Это называется Терроризм. Никто на западе это не поддержит.


        Поддержат ещё как.Не будьте вы так наивны.Поддерживают же террористические обстрелы Донецка ВСУшниками и тут поддержат.Для них главное результат,а как он будет достигнут плевать.
    3. donavi49
      donavi49 Сегодня, 18:19
      +2
      Ну смотрите, Козинка-Глотово - вроде окапываются. Плечо из-за ленточки маленькое. Условно говоря, арта будет поддерживать из тылов, а если что, то и локальные контры на дебклокаду-вывод организуют. План максимум зацепиться за город Грайворон и держаться, благо опять же плечо маленькое.

      Игнорировать это нельзя. Разбирать по кирпичикам - дело не быстрое. Да и местные силы не факт, что готовы к такому + мирняк в шоке + надо вывозить окрестные села.

      То есть смысл прост - стянуть на себя как можно больше внимания, личного контроля верховного, подтянуть на себя штурмовые подразделения. И держаться гнойником как можно дольше. Уверенно предположу, что это один из вспомогательных ударов. Будет еще несколько с целью раздергать пожарные команды и резервы.
      1. Gpn27
        Gpn27 Сегодня, 18:28
        0
        Я получил на сайте предупреждение, когда первая ДРГ зашла под Брянск и я выразил мнение, что если бы они окопались то, могли бы держаться. Меня обозвали троллем. Сейчас именно это и происходит. Если украинцы окопаются будем разрушать собственный город в попытке выбить их оттуда, сколько это займет не понятно. Неужели у нас нет мин, чтобы засыпать приграничье? У укров наше движение на Угледар так было остановлено.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:39
    -2
    В целом, показатель беззубости. Даже когда опустили ниже плинтуса с Артемовском, по поводу чего вся планета ржет, мол клоун сбежал от позора в Хиросиму, - и то ответить просто нечем... Просто новости открыть по всей планеты - весь мир в ахрене, от Ньюсуик ло Азия Таймс, а они только на нахрюк способны и какую-то локальную попытку теракта, к тому же и не удавшуюся
  7. zFAC23
    zFAC23 Сегодня, 17:40
    +3
    украинцы хотели отвлечь внимание от Бахмута и это у них получилось, а что министерства обороны как всегда "пук, пук".
    1. Minus
      Minus Сегодня, 17:45
      +3
      Да тут не пук пук.... Тут в очередной раз памперс менять надо.....
  8. Николай310
    Николай310 Сегодня, 17:40
    +12
    Нравится мне термин "выдавливают за границу"...

    Уничтожать надо,а не выдавливать...а раз не в состоянии,то иди фанерные рейхстаги вырезать и Муму Тургенева читать
    1. ugos
      ugos Сегодня, 18:22
      0
      Тоже про выдавливание: уничтожить сил не хватает что ли, или стесняются, можно было пленных взять, допросить потом,непонятно, может кто объяснит.
  9. МВГ
    МВГ Сегодня, 17:41
    +7
    Может быть уже пришло время объявлять руководство Украины террористической организацией?
  10. Zhan
    Zhan Сегодня, 17:42
    +1
    Напомним, что 22 мая в Белгородскую область вторглась диверсионно-разведывательная группа. По некоторым данным, она была укомплектована предателями из российских неонацистских группировок, которые давно сбежали на Украину и воевали там на стороне ВСУ. Если эта информация получит официальное подтверждение, то будет понятно, что фактически повторилась ситуация с диверсионным рейдом в Брянскую область в марте 2023 года.

    По мирняку сволочи бить начали. Ну я думаю, отрежут их не дадут уйти за кордон. Живыми бесов брать надо, могут многое поведать.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:46
      -1
      Цитата: Zhan
      отрежут их не дадут уйти за кордон. Живыми бесов брать надо, могут многое поведать.

      Та ты шо! Мы же не звери. Лучше проведём ещё одну красную линию.
    2. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 17:48
      0
      И что они такого поведают, что такой-то полковник ( а может майор) поставил задачу? А в плену баня, трёх разовое питание.... ну и обменяют на очередного медведчука. Зачем брать их в плен?
  11. Легат
    Легат Сегодня, 17:42
    -1
    Умные люди говорили, а что если ВСУ ударят в том числе и по Белгородской области? Как МО это купировать будет? С той стороны Д`Артаньянов нет. А тут уже поплыли
    1. ugos
      ugos Сегодня, 18:29
      0
      Возможно есть какие то договорённости, если наши так уверенны что крупными силами украинцы на нашу старую территорию не пойдут, возможно западные спонсоры предупредили их, что оружие которое они поставляют, применять на основной территории РФ нельзя.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 18:35
        0
        Цитата: ugos
        Возможно есть какие то договорённости, если наши так уверенны что крупными силами украинцы на нашу старую территорию не пойдут, возможно западные спонсоры предупредили их, что оружие которое они поставляют, применять на основной территории РФ нельзя.


        Договорённости?С ними?Это просто смешно.
  12. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 17:43
    +3
    Нападение диверсантов можно рассматривать, во-первых, как отвлекающий маневр ВСУ, а во-вторых – как инструмент информационной войны Украины и Запада против России. Тем самым, среди мирного населения создается паника, неуверенность в возможностях государства по обороне государственной границы, а также создается представление о некоей «вооруженной оппозиции», которая якобы борется с российской властью.

    С какой стороны этот факт не рассматривай, выхода два : либо значительно усилить погранвойска в Белгородской и Брянской областях сформировав специальные мобильные антидиверсионные группы, либо армию двигать и занимать всё Левобережье до Днепра
    1. Легат
      Легат Сегодня, 17:50
      +3
      Цитата: Бывший солда
      либо армию двигать и занимать всё Левобережье до Днепра

      А потом уже будут обстреливать не тех русских, другого сорта. Так ведь? Я просто напомню, враг по нашей Конституции оккупировал территории в четырех наших областях. Чем они отличаются от Белгородской?
      1. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 18:13
        0
        А потом уже будут обстреливать не тех русских, другого сорта. Так ведь? Я просто напомню, враг по нашей Конституции оккупировал территории в четырех наших областях. Чем они отличаются от Белгородской?

        Резонное замечание. Но. 1. На Днепре ДРГ легче отслеживать и уничтожать чем в полях/лесах Белгородчины. 2. Выход на Днепр либо первый этап полного освобождения Украины , либо новая граница по официальному договору.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:51
      0
      Знакомые погранцы уже давно шипели про то, что мангруппы расформировывать было просто идиотизмом.
  13. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 17:47
    +2
    Ну и сколько можно? Сколько наша граница будет дырявой.
  14. Николай310
    Николай310 Сегодня, 17:55
    +1
    Вопрос охраноте: если бы страна А действительно бы воевала со всем НАТО,как вы любите бредить,то при таком дуршлаге на границе этой страны и реальной задачей совершить захват чего-то,войска НАТО уже были бы в условной Калуге? Или уже на Садовом кольце?

    Как вы там говорили,время работает на Россию,а с Сум вы ушли,чтобы мальчиков сберечь? Ну-ну...

    Теперь ваши охранотские телеги,которые днем верещали,что ничего нет,авиация размолачивает,пишут,что в селах Белгородчину окапываются укры. То есть по факту сданы не только русский по Конституции Херсон и ряд городов,в которых "Россия здесь навсегда",но и русская территория...как там с временем? По-моему ясный и четкий диагноз-полные полшестого...
  15. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 17:58
    +1
    неуверенность в возможностях государства по обороне государственной границы

    Скорее уж уверенность в невозможностях. Не надо было Погранвойска разгонять...
  16. Николай310
    Николай310 Сегодня, 18:11
    0
    Украина сама напрашивается на решении вопросов с Харьковщиной,Сумщиной и Черниговщиной. Эти области должны быть заняты. Но сделать это при фанере и его замах невозможно.

    Замов в отставку,фанеру под суд военного трибунала
  17. vfrcbv1965-2011
    vfrcbv1965-2011 Сегодня, 18:13
    0
    Ау силовики, что за ....... это как понимать? По Лаврову только можно говорить. А кто минусует первый комментарий, а понятно. Какие березки - есть такое интернациональное средство кол в анал.
  18. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 18:28
    0
    Почему срочников не развернуть на границе "старых" регионов ? Чем они, вообще, у нас занимаются ?
  19. Vetal
    Vetal Сегодня, 18:33
    0

    А чё по белгородской "засечной черте", на которой освоили 10 миллиардов рублей?
    А ничё - сообщается, что её ДРГ просто объехали!