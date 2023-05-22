Губернатор Белгородской области сообщил о последствиях нападения ДРГ ВСУ на Грайворонский район: Есть раненые и разрушения

В Грайворонском районе Белгородской области в результате нападения диверсионно-разведывательной группы ВСУ пострадали мирные жители. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.Как отметил руководитель Белгородской области, двое мужчин и одна женщина получили осколочные ранения в самом Грайвороне. Они госпитализированы в больницу с ранениями, находятся в состоянии средней степени тяжести.В селе Замостье была ранена в руку местная жительница. Ей оказали помощь на месте происшествия. Российский Telegram-канал Baza сообщил, что среди раненых – заместитель главы Грайворонской районной администрации и двое сотрудников МЧС РФ.Известно, что в результате нападения диверсантов были повреждены снарядами 3 жилых дома в частном секторе, а также здание администрации Грайворонского района. В селе Замостье украинский снаряд попал в детский сад, из-за чего там вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без жертв.Напомним, что 22 мая в Белгородскую область вторглась диверсионно-разведывательная группа. По некоторым данным, она была укомплектована предателями из российских неонацистских группировок, которые давно сбежали на Украину и воевали там на стороне ВСУ. Если эта информация получит официальное подтверждение, то будет понятно, что фактически повторилась ситуация с диверсионным рейдом в Брянскую область в марте 2023 года.Сейчас в регионе идет операция по уничтожению вражеской ДРГ. Она, по информации ряда источников, блокирована в населенном пункте Козинка.Нападение диверсантов можно рассматривать, во-первых, как отвлекающий маневр ВСУ, а во-вторых – как инструмент информационной войны Украины и Запада против России. Тем самым, среди мирного населения создается паника, неуверенность в возможностях государства по обороне государственной границы, а также создается представление о некоей «вооруженной оппозиции», которая якобы борется с российской властью.