По городу Купянску сегодня были нанесены мощные ракетные удары ВС РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру» и ряд украинских пабликов.
ВС РФ нанесли удары по объектам военного назначения ВСУ, расположенным в Купянске. Известно, что город является важнейшим железнодорожным узлом и играет ключевую роль в логистике ВСУ на данном направлении.
Пока подробности о последствиях ударов не сообщаются. Но можно предположить, что их целями могли стать скопления военной техники и вооружений, предназначенные для отправки на фронт, а также склады с боеприпасами украинских формирований.
Российские Вооруженные силы наносят массированные удары по целям военного назначения для того, чтобы воспрепятствовать подготовке украинскими формированиями ранее анонсированного контрнаступления ВСУ. Отметим, что основная часть ударов приходится на склады с боеприпасами и вооружением, ремонтно-технические предприятия, где ремонтируется военная техника, а также по местам скопления военной техники и личного состава ВСУ.
На протяжении последних недель российские удары по военным объектам Украины участились. Судя по всему, последствия этих ударов столь масштабны, что даже на высшем уровне киевского режима заговорили о том, что контрнаступление придется провести позже по ряду причин. Но украинская пресса, разумеется, не сообщает о подлинных последствиях ракетных и дроновых ударов ВС РФ по военным объектам, так как любая информация на подобные темы крайне жестко цензурируется киевским режимом.
Отметим, что в ночь на 22 мая ВС РФ нанесли удары по Днепропетровску, где также поражались цели военного назначения, включая скопление авиационной техники на местном аэродроме.