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Боррель надеется на скорую поставку европейцами Украине истребителей F-16

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Боррель надеется на скорую поставку европейцами Украине истребителей F-16

Глава евродипломатии Жозеп Боррель надеется на скорую поставку европейцами Украине истребителей F-16 американского производства. Он приветствует решение «Большой семерки» о подготовке данных самолетов к отправке украинским военным.

Об этом главный дипломат Европы заявил вскоре после прибытия на встречу министров иностранных дел стран Евросоюза.

Подготовка пилотов уже началась

- сообщил еврочиновник.

Пока еще не решили, какое государство или группа государств поставят Киеву истребители. Но уже понятно, что после их передачи самолеты будут базироваться исключительно на территории Украины, а не на аэродромах других стран.

По крайней мере, об этом заявил министр ВВС Соединенных Штатов Фрэнк Кендалл журналистам российского агентства ТАСС. Он пояснил, что после передачи ВСУ самолеты НАТО становятся не натовскими, а украинскими.

Если они станут частью украинских ВВС, исхожу из того, что они будут находиться на Украине

- рассуждает представитель Пентагона.

Он считает, что вариант базирования принадлежащих ВСУ истребителей F-16 за пределами Украины полностью исключен.

Двумя днями ранее президент США Джо Байден заявлял, что он одобрительно относится к обучению инструкторами разных стран украинских пилотов управлению американскими истребителями. Далее Вашингтон проведет переговоры со своими союзниками о том, какие именно страны начнут поставлять F-16 для украинских Вооруженных сил.
Использованы фотографии:
Lockheed Martin
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10 комментариев
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  1. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 17:54
    -1
    Страшно то, что западные самолеты являются носителями боеприпасов с обеднённым ураном, походу НАТО руками украинцев хочет нанести непоправимый ущерб нашим людям и землям, особенно расположенными в пограничье.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 18:00
      +2
      На Ф-16 боеприпасы с обедненным ураном не применяются. Только на А-10.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 18:21
        0
        Боррель надеется на скорую поставку европейцами Украине истребителей F-16

        Испанский фашист Борркль никак не успокоится! Ему больше всех надо.
        Не иначе как этот фашист Боррель в чиновничьем аппарате ЕС именно столь КОРРУМПИРОВАН, что имеет себе повсеместные "откаты"от предприятий ВПК и поставок иностранного вооружения Укрорейху!
        Не может человек без собственной выгоды быть таким мерзкопакостным "главнюком" в свои 76 лет!
      2. Федор Соколов
        Федор Соколов Сегодня, 18:26
        0
        А Югославию в 1999-м они чем бомбили, неужто одними А-10? Смысл в том, что это первая ласточка, дальше пойдут любые самолёты имеющиеся на вооружении стран НАТО, ну и соответственно весь арсенал авиационных боеприпасов к ним.
  2. Легат
    Легат Сегодня, 17:56
    +1
    Он пояснил, что после передачи ВСУ самолеты НАТО становятся не натовскими, а украинскими.

    Кто бы с нашей стороны пояснил, что самолеты останутся НАТОвскими. Со всеми вытекающими отсюда последствиями
  3. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 18:03
    +2
    Вопрос что дальше самолётов начнут поставлять? А как всё начиналось мы поставлять атакмс с 300км не будем, а потом Англия поставила шторм шадоу с возможной дальностью 560 км.
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 18:10
      0
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Вопрос что дальше самолётов начнут поставлять?

      Допоставляются ,что Россия бахнет тактическим ЯО по Польше например или Англии ..У США проблемы большие в экономике да и во власти ..
  4. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 18:08
    0
    Поздно Боррель ..Украинцы уже заканчиваются и с вашими хваленными Пэтриотами и Химерсами мы бороться научились .
    И резервов у нас накопилось достаточно .Идет война на истощение .
    Лучше бы за сша волновались у них уже дефолт намечается и т.д.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:10
    0
    Ну так это естественно,посмеялась Европа с пресловутых "красных линий "и теперь поставит всю номенкларуту вооружений и боеприпасов которые запросит киев.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:14
    0
    Вообще, на это должны надеяться в СААБе и в... Кто там Еврофайтеры клепает?)))