Глава евродипломатии Жозеп Боррель надеется на скорую поставку европейцами Украине истребителей F-16 американского производства. Он приветствует решение «Большой семерки» о подготовке данных самолетов к отправке украинским военным.
Об этом главный дипломат Европы заявил вскоре после прибытия на встречу министров иностранных дел стран Евросоюза.
Подготовка пилотов уже началась
- сообщил еврочиновник.
Пока еще не решили, какое государство или группа государств поставят Киеву истребители. Но уже понятно, что после их передачи самолеты будут базироваться исключительно на территории Украины, а не на аэродромах других стран.
По крайней мере, об этом заявил министр ВВС Соединенных Штатов Фрэнк Кендалл журналистам российского агентства ТАСС. Он пояснил, что после передачи ВСУ самолеты НАТО становятся не натовскими, а украинскими.
Если они станут частью украинских ВВС, исхожу из того, что они будут находиться на Украине
- рассуждает представитель Пентагона.
Он считает, что вариант базирования принадлежащих ВСУ истребителей F-16 за пределами Украины полностью исключен.
Двумя днями ранее президент США Джо Байден заявлял, что он одобрительно относится к обучению инструкторами разных стран украинских пилотов управлению американскими истребителями. Далее Вашингтон проведет переговоры со своими союзниками о том, какие именно страны начнут поставлять F-16 для украинских Вооруженных сил.