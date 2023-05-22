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Занявший третье место в 1-м туре выборов кандидат призвал своих избирателей голосовать во 2-м туре за Эрдогана

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Занявший третье место в 1-м туре выборов кандидат призвал своих избирателей голосовать во 2-м туре за Эрдогана

Занявший третье место на выборах президента Турции политик Синан Оган, имеющий азербайджанские корни, обратился к тем гражданам страны, которые отдали за него свои голоса. Напомним, что по итогам первого тура президентских выборов Синан Оган набрал 5,17% голосов избирателей.


В своём сегодняшнем обращении Синан Оган призвал своих сторонников во втором туре выборов отдать свои голоса действующему президенту.

По словам политика, нельзя лишить Турцию права на самостоятельное развитие и нельзя допустить того, чтобы Турция «через отдельных политиков» попала под внешнее управление. Так Оган прозрачно намекнул на то, что высказанный кандидатом Кемалем Кылычдароглу прозападный курс способен нанести урон суверенитету Турции.

Ранее, после поражения в первом туре выборов, Синан Оган проводил встречу с представителями штаба Реджепа Тайипа Эрдогана. Уже тогда стало понятно, что Оган, вероятно, решит поддержать именно его во втором туре выборов.

Если большинство граждан Турции, голосовавших за Огана в первом туре выборов, отдадут свои голоса за Эрдогана, то во втором туре действующий президент одержит победу.

Нужно напомнить, что по итогам первого тура Эрдогану не хватило всего 0,48% голосов для победы на выборах.

Второй тур выборов в Турции состоится в ближайшее воскресенье.
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11 комментариев
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  1. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 17:58
    +1
    Вот и всё. Интриги больше нет. Эрдоган снова президент.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 18:15
      0
      Я поддерживаю Эрдогана.

      Но дождемся итогов выборов. И, надеюсь, в Турции майданить не будут.
  2. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 17:59
    -1
    Я за Эрдогана ! Хотя тот еще лис ,но зато предсказуем Он многим обязан России и своей жизнью в том числе ..Как бы его англосаксы не ликвидировали бы .
    1. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 18:08
      0
      Эрдоган - турецкий Жирик! crying
      Тоже - "сын юриста"? lol
      1. Элизиум
        Элизиум Сегодня, 18:11
        -1
        Жириновский - наш, единственный и неповторимый.
    2. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 18:09
      +1
      Цитата: Zemaan
      Я за Эрдогана ! Хотя тот еще лис ,но зато предсказуем Он многим обязан России и своей жизнью в том числе ..Как бы его англосаксы не ликвидировали бы .

      Скорее выгоден для организованной группы лиц из РФ (имеющих и другие гражданства).
    3. Николай310
      Николай310 Сегодня, 18:15
      0
      Да-да,а еще он не отделался даже помидорами за летчика Пешкова и посла Карлова...не говоря уже о зерновой сделке...помнится,один ... уже пил за Трампа...
  3. Николай310
    Николай310 Сегодня, 18:17
    0
    Самая важная новость сейчас на военном обозрении...что там решето на границе,что там какой-то Грайворон...грайворонов много,а вот Эрдоган такой один
  4. Трямс
    Трямс Сегодня, 18:20
    0
    Эрдоган хотя бы понятно, насколько двуличен
    а тот второй жесть для нашего государства капитальная - чем-то Зе напоминает по к-ву популизма и переобуваний, возраст тела чуть больше, возраст мозга тот же - лет 25
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:22
    0
    Оган очень интересная личность если посмотреть его биографию и преподовательскую деятельность.То что он проазербайджанский политик это 100 %,но у него ещё запрещали МГИМО.Какую плюшку Эрдоган ему пообещал ,от которой он не смог отказаться?Его голоса нужны обоим.
  6. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:27
    0
    Хороший знак.

    Да, кратко, знаю.
    Ещё знаю, что словоблудие не украшает.