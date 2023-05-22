Занявший третье место в 1-м туре выборов кандидат призвал своих избирателей голосовать во 2-м туре за Эрдогана

Занявший третье место на выборах президента Турции политик Синан Оган, имеющий азербайджанские корни, обратился к тем гражданам страны, которые отдали за него свои голоса. Напомним, что по итогам первого тура президентских выборов Синан Оган набрал 5,17% голосов избирателей.В своём сегодняшнем обращении Синан Оган призвал своих сторонников во втором туре выборов отдать свои голоса действующему президенту.По словам политика, нельзя лишить Турцию права на самостоятельное развитие и нельзя допустить того, чтобы Турция «через отдельных политиков» попала под внешнее управление. Так Оган прозрачно намекнул на то, что высказанный кандидатом Кемалем Кылычдароглу прозападный курс способен нанести урон суверенитету Турции.Ранее, после поражения в первом туре выборов, Синан Оган проводил встречу с представителями штаба Реджепа Тайипа Эрдогана. Уже тогда стало понятно, что Оган, вероятно, решит поддержать именно его во втором туре выборов.Если большинство граждан Турции, голосовавших за Огана в первом туре выборов, отдадут свои голоса за Эрдогана, то во втором туре действующий президент одержит победу.Нужно напомнить, что по итогам первого тура Эрдогану не хватило всего 0,48% голосов для победы на выборах.Второй тур выборов в Турции состоится в ближайшее воскресенье.