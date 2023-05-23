Иранская пресса: 86-я флотилия ВМС Ирана продемонстрировала «122 тысячи тонн дипломатии»

Поздравляю отважных бойцов 86-й флотилии ВМС Исламской Республики Иран с их великим и успешным походом. Уважаемый флот, добро пожаловать домой. Желаю вам успехов!

Я приветствую этих воинов, которые проделали большую работу и выполнили свою миссию с образцовой решимостью и заставили гордиться иранский народ, флот и армию.

Военно-морская мощь является одним из важнейших факторов мощи страны. Мы сформировались и как великая военно-морская держава, у нас длинная береговая линия, у нас есть развитая промышленность по производству оружия и оборудования, необходимого внутри страны.