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Иранская пресса: 86-я флотилия ВМС Ирана продемонстрировала «122 тысячи тонн дипломатии»

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Иранская пресса: 86-я флотилия ВМС Ирана продемонстрировала «122 тысячи тонн дипломатии»

86-я флотилия ВМС Ирана продемонстрировала «122 тысячи тонн дипломатии» во время своего кругосветного плавания за последние восемь месяцев, как пишет иранская пресса.


Флотилия, состоящая из эсминца Dena иранского производства и базового корабля Makran, вышла из южного иранского порта Бендер-Аббас 20 сентября 2022 года в кругосветное путешествие. Суммарное водоизмещение Dena и Makran составляет более 122 000 тонн. Они перемещались по Мировому океану, проходя через важные порты. В конце концов они вернулись домой в минувшую субботу и были встречены властями Ирана.

Иранская флотилия побила рекорд по дистанции, пройденной предыдущей иранской флотилией в международных водах.

Поздравляю отважных бойцов 86-й флотилии ВМС Исламской Республики Иран с их великим и успешным походом. Уважаемый флот, добро пожаловать домой. Желаю вам успехов!

— говорится в поздравлении Лидера Исламской революции аятоллы Али Хаменеи.

Генерал Мохаммад Багери, начальник объединенного штаба вооруженных сил, сказал, что 86-я флотилия проделала «отличную работу».

Я приветствую этих воинов, которые проделали большую работу и выполнили свою миссию с образцовой решимостью и заставили гордиться иранский народ, флот и армию.

— сказал генерал Багери.

Он отметил, что у Ирана есть все необходимое для того, чтобы стать военно-морской державой.

Военно-морская мощь является одним из важнейших факторов мощи страны. Мы сформировались и как великая военно-морская держава, у нас длинная береговая линия, у нас есть развитая промышленность по производству оружия и оборудования, необходимого внутри страны.

— сказал генерал Мохаммад Багери.

Адмирал Шахрам Ирани, командующий ВМС Ирана, принимавший участие в церемонии, заявил, что ВМС расширили сферу своего влияния. Кругосветное плавание иранского флота уже укрепило иранскую дипломатию в то время, когда Запад пытается изобразить Иран как угрозу глобальной и региональной безопасности.
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12 комментариев
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  1. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 09:52
    -3
    Увы,эсминцы нам только снятся.
    Или вообще из снов их вычеркнуть
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:53
    0
    Специально сходили на север к Панамскому каналу , обогнув мыс Горн ,достойно.И что они там Венесуэле выгрузили? bully
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:53
    0
    122000 тонны? Интересно, какое водоизмещение этих кораблей, подскажите, кто в курсе? Судно снабжения такое внушительное?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:01
      +3
      База Макran,99,9 % водоизмещения иранской эскадры из двух кораблей,бывший нефтяной танкер.Иранский пафос,но прикольный.
      1. Вольноопределяющийся Марек
        Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:08
        +1
        О, как! Спасибо!
        Однако, текст моего сообщения...
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:55
    +1
    Не сломали иранцев санкции США и Европы...нам пример и наука.
    Более того по некоторым позициям изумление есть от их успехов.
    1. Rom8681
      Rom8681 Сегодня, 09:59
      -3
      Да Рогозин в поте лица трудится, на передовую ездит, даже ранение получил,скоро внедрит в войска все ноу-хау.
    2. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:17
      0
      Не сломали иранцев санкции США и Европы...нам пример и наука.
      Более того по некоторым позициям изумление есть от их успехов.

      С точки зрения формальной логики вы абсолютно правы, и всё бы ничего если бы не парочка досадных но... Вопрос в том, какими средствами достигнуто это экономико-политическое чудо? Кстати, обратите внимание - ни один серьёзный экономист не обсуждает всерьёз иранскую экономическую модель, так как несмотря на её текущую эффективность она скоро схлопнется со страшными последствиями. Имя этому чуду - военный коммунизм со всеми присущими ему вывертами - голодное нищее население, зомбированное до степени фанатизма, и запредельный выпуск дорогого и разнообразного оружия, что потихоньку начинает тревожить ВСЕХ соседей. Кстати, вспомнилось чем отличается адепт от фанатика - адепт готов умереть за свои убеждения, а фанатик готов убить за свои убеждения - Иран лучшая тому иллюстрация. Ну а в плане производства - таки да, в Иране на одного начальника сто и более работяг и начальник профессионал. У нас - с точностью до наоборот - на одного работягу сотня менеджеров и начальник чья-то креатура. И в Иране тех кто разворовывает экономику вешают (повешенный мусульманин никогда не попадёт в рай - такова концепция шариата). Было бы неплохо перенять этот полезный опыт, но в России этого не будет НИ-КОГ-ДА, так как все сто процентов россиян имеют криминальное сознание и возникает интересный вопрос кто и кого вешать будет. В общем, пока Иран глаза пучит и щёки дует, но скоро всё изменится. Вплоть до реставрации монархии.
      1. RipRap
        RipRap Сегодня, 10:29
        -1
        Американские фантазии. Режим довольно крепок, падёт только при пришествии предателя к власти, снизу такое не свергается.
      2. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 10:41
        0
        Цитата: Вождь_Бармалеев
        общем, пока Иран глаза пучит и щёки дует, но скоро всё изменится. Вплоть до реставрации монархии.

        Не согласен с вами...КНДР держится не одно десятилетие, Иран чем хуже него? Венесуэла, Куба... Никарагуа...что то они не лопаются и никак не сдуваются.
        1. Вождь_Бармалеев
          Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:49
          0
          .КНДР держится не одно десятилетие, Иран чем хуже него?

          Иран не хуже и не лучше - ситуация абсолютно разная. КНДР - государство выполняющее роль китайской дубины в достаточно спокойном и стабильном регионе. Китай не даст умереть с голоду Северной Корее пока она пугает Японию и злит США. Россия тоже слегка участвует в этой кормёжке. Венесуэла, Куба и вся Мезоамерика очень нужны Бразилии, Колумбии, Аргентине и Мексике для решения некоторых щекотливых проблем с теми же США. А Иран сейчас никому нахрен не нужен - он тупо всех злит и пугает, а большого папу - Саудовскую Аравию - просто бесит.
  5. Умник
    Умник Сегодня, 10:16
    0
    А я подумал у них 2 эсминца весят как Ямато на максималках))))