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Спикер Верховной Рады Украины Стефанчук призвал шведов передать Киеву истребители Gripen

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Спикер Верховной Рады Украины Стефанчук призвал шведов передать Киеву истребители Gripen

Пока Зеленский выпрашивает у Байдена истребители F-16, спикер Верховной Рады Стефанчук отправился в Швецию выпрашивать у шведов истребители Gripen, несмотря на то, что в Стокгольме уже отказывали Киеву. Представитель Украины уже провел встречу с госсекретарем шведского МИДа Яном Кнутссоном.


Стефанчук поблагодарил шведов за оказанную Украине помощь и призвал передать Киеву истребители Gripen, несмотря на то, что в Стокгольме уже отказывали Киеву в поставке самолетов. Видимо в Киеве не понимают этого и продолжают выпрашивать боевую авиацию. Или считают, что им все должны и поэтому не воспринимают отказ.

Во время встречи говорил о самолетах четвертого поколения и призвал Швецию рассмотреть возможность передачи Украине истребителей Gripen

заявил Стефанчук.

Украина пытается получить от шведов самолеты с декабря прошлого года, а в феврале этого Киев направил в Стокгольм официальный запрос на поставку истребителей JAS 39 Gripen. В правительстве Швеции прямо сказали, что запрос они рассмотрят, но самолеты давать не будут, потому что "самим нужны". В этом месяце уже министр обороны Швеции Пол Йонсон отказал представителям Украины заявив, что у Швеции нет лишних истребителей для передачи их кому-либо.

В настоящее время на вооружении шведских ВВС имеется 94 самолета Gripen: 71 одноместный JAS-39C и 23 двухместных JAS-39D. По планам Минобороны Швеции, в дальнейшем их планировалось заменить новыми многоцелевыми JAS-39E, но что-то там не срослось и теперь шведы собираются модернизировать старые самолеты.
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4 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:22
    0
    Шведы на мигрантов и беженцев потратились, теперь эконом-вариант модернизации будет.
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 18:27
      0
      Как у укросов легко все дайте то дайте это ..Западные истребители ,очень дорогие штуки и обслуживать их не так просто и специфично ..У вас укронац есть такая структура на аэродромах и вообще ?
      Или они надеются ,что взлетать на боевые они будут с аэродромов Польши ,прибалтов и т.д. ..Так запросто можно получить удары тактическими яо ..У России терпение на пределе . !
      С огнем играют ...
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:27
    0
    Думаю, шведы согласятся. Но с условием, что перегонять в нэньку их будет сам Стефанчук. Лично.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:27
    0
    Шведы - авотхрен! Как раз когда вы обхезаетесь с Ф-16, вот тогда начнем поставки - но не на Окраину)))