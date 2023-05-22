Спикер Верховной Рады Украины Стефанчук призвал шведов передать Киеву истребители Gripen

Пока Зеленский выпрашивает у Байдена истребители F-16, спикер Верховной Рады Стефанчук отправился в Швецию выпрашивать у шведов истребители Gripen, несмотря на то, что в Стокгольме уже отказывали Киеву. Представитель Украины уже провел встречу с госсекретарем шведского МИДа Яном Кнутссоном.
Стефанчук поблагодарил шведов за оказанную Украине помощь и призвал передать Киеву истребители Gripen, несмотря на то, что в Стокгольме уже отказывали Киеву в поставке самолетов. Видимо в Киеве не понимают этого и продолжают выпрашивать боевую авиацию. Или считают, что им все должны и поэтому не воспринимают отказ.
Во время встречи говорил о самолетах четвертого поколения и призвал Швецию рассмотреть возможность передачи Украине истребителей Gripen
заявил Стефанчук.
Украина пытается получить от шведов самолеты с декабря прошлого года, а в феврале этого Киев направил в Стокгольм официальный запрос на поставку истребителей JAS 39 Gripen. В правительстве Швеции прямо сказали, что запрос они рассмотрят, но самолеты давать не будут, потому что "самим нужны". В этом месяце уже министр обороны Швеции Пол Йонсон отказал представителям Украины заявив, что у Швеции нет лишних истребителей для передачи их кому-либо.
В настоящее время на вооружении шведских ВВС имеется 94 самолета Gripen: 71 одноместный JAS-39C и 23 двухместных JAS-39D. По планам Минобороны Швеции, в дальнейшем их планировалось заменить новыми многоцелевыми JAS-39E, но что-то там не срослось и теперь шведы собираются модернизировать старые самолеты.