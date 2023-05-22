Казахстан отказался принимать в качестве посла Украины бывшего главу Луганской ОВА Сергея Гайдая

Казахстан "твердо" дал понять, что на место украинского посла в стране хочет получить профессионального дипломата, а Сергей Гайдай им не является

Бывший глава подконтрольной Киеву военно-гражданской администрации Луганской области Сергей Гайдай попытался сменить род деятельности и стать дипломатом, но попытка успехом не увенчалась. Как сообщают украинские ресурсы, Казахстан не принял Гайдая в качестве посла.Казахстан не выдал Гайдаю агреман (согласие на назначение), в Астане заняли жесткую позицию по личности нового посла Украины и хотели видеть на этой должности профессионального дипломата, а не бывшего чиновника - главу Луганской ОВА. Теперь в Киеве будут подыскивать для Казахстана нового посла, ну и для Гайдая новую должность. Возможно, что он поедет послом в другую страну, где о нем ничего не знают.- пишет украинская пресса.Напомним, что Сергей Гайдай руководил подконтрольной Киеву частью Луганской области пока ее не освободили российские войска и не присоединили к России. В марте этого года Зеленский снял Гайдая с должности главы Луганской ОВА в связи с тем, что должность есть, а территории нет. Попытка пристроить чиновника на должность посла тоже провалилась.На данный момент у Украины в Казахстане посла нет, занимавший эту должность Петр Врублевский был отозван в Киев по настоянию казахстанского МИДа после того, как заявил о необходимости "убивать как можно больше русских". В Москве намекнули Астане на недопустимость нахождения на таком высоком посту представителя "террористического государства", после чего Врублевского попросили отправиться домой.