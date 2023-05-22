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Казахстан отказался принимать в качестве посла Украины бывшего главу Луганской ОВА Сергея Гайдая

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Казахстан отказался принимать в качестве посла Украины бывшего главу Луганской ОВА Сергея Гайдая

Бывший глава подконтрольной Киеву военно-гражданской администрации Луганской области Сергей Гайдай попытался сменить род деятельности и стать дипломатом, но попытка успехом не увенчалась. Как сообщают украинские ресурсы, Казахстан не принял Гайдая в качестве посла.


Казахстан не выдал Гайдаю агреман (согласие на назначение), в Астане заняли жесткую позицию по личности нового посла Украины и хотели видеть на этой должности профессионального дипломата, а не бывшего чиновника - главу Луганской ОВА. Теперь в Киеве будут подыскивать для Казахстана нового посла, ну и для Гайдая новую должность. Возможно, что он поедет послом в другую страну, где о нем ничего не знают.

Казахстан "твердо" дал понять, что на место украинского посла в стране хочет получить профессионального дипломата, а Сергей Гайдай им не является

- пишет украинская пресса.

Напомним, что Сергей Гайдай руководил подконтрольной Киеву частью Луганской области пока ее не освободили российские войска и не присоединили к России. В марте этого года Зеленский снял Гайдая с должности главы Луганской ОВА в связи с тем, что должность есть, а территории нет. Попытка пристроить чиновника на должность посла тоже провалилась.

На данный момент у Украины в Казахстане посла нет, занимавший эту должность Петр Врублевский был отозван в Киев по настоянию казахстанского МИДа после того, как заявил о необходимости "убивать как можно больше русских". В Москве намекнули Астане на недопустимость нахождения на таком высоком посту представителя "террористического государства", после чего Врублевского попросили отправиться домой.
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19 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:00
    +6
    А что в ЕС все тёплые места уже застолблены ?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:05
      +5
      tralflot1832 hi, конечно да, причём не на один срок. А то что Астана этого не хочет видеть так это для России не знак что они не хотят портить отношения с Россией, там свои заморочки и Казахстан (мое личное мнение) ещё приподносет сюрприз.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 19:09
        +2
        Сюрприз будет однозначно,3/4 нефтяной отрасли Казахстана под англосаксами.
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 19:12
          0
          tralflot1832, думаю Запад задействовует весь спектр возможностей, не только финансовый.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 19:22
            +4
            КНР действует на опережение в этом вопросе,после встречи в Москве все Президенты и Премьеры государств Средней Азии были в полном составе у СиЦзинпина.Будем Посмотреть.
        2. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 19:51
          +1
          ну не совсем так, около казахи не контролируют процентов 70 своей нефтянки и туда входят не только наглы но и итальянцы французы китайцы и японцы
      2. Aken
        Aken Сегодня, 19:36
        +2
        Казахстан нам преподнёс уже много сюрпризов.
    2. Див Дивыч
      Див Дивыч Сегодня, 19:26
      0
      Борелля можно поменять на этого, оба непрофессиональны, но этот хоть помоложе.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:06
    0
    Теперь осталось назвать руководство МИДа Казахстана "земляным червями ", или ещё как нахомить...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:11
      -1
      Бережливый, думаю не пройдёт, украинцы знают где можно хамить а где язык прищемить.
  3. Normann
    Normann Сегодня, 19:08
    +2
    Недопосла надо отправить в недостраны.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 19:29
      +3
      Цитата: Normann
      Недопосла надо отправить в недостраны.

      Нельзя... Они там сразу начинают унитазы чистить, просто за компанию
  4. sent26
    sent26 Сегодня, 19:15
    +2
    А в недогосударстве Украина есть профессиональные дипломаты?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:19
      +1
      В 404 есть профи по ливерным колбасам и степеням обиженности. yes
      1. Николай310
        Николай310 Сегодня, 19:25
        -5
        Хахаха,какая остроумная шутка...особенно на фоне белгородского решета на границе...самое милое дело делать вид,что у прекрасных маркиз все хорошо...
    2. Николай310
      Николай310 Сегодня, 19:24
      -3
      Да уж куда им до вечногоозабоченного Калантаряна и его верной калинки-малинки...чтобы достичь таких высот нужно институт бубна на факультете дбблд закончить...

      А если серьезно,если в Украине все такие клоуны,то почему с ними делать "профессионалы" наностратеги ничего не могут? А теперь доигрались,что их танки по белгородскому прикордонью катаются...
    3. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 20:33
      0
      А в недогосударстве Украина есть профессиональные дипломаты?

      Да откуда? Там лишь профессиональные собиратели клубники в сезон и профессиональные чистильщики унитазов в межсезонье.
  5. Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко Сегодня, 19:22
    0
    Ну что же. Всё это аспекты влияния, и это хорошо, что влияние РФ на Казахстан представляет собой хоть какую то положительную величину. Но всегда нужно помнить, что США никогда не оставит попыток как можно более враждебно настроить Казахстан против России. Хорошо что тут хоть Китай по моему мнению выступает своеобразным буфером этих попыток. И будем надеяться на благоразумность Токаева, который всё таки как ни крути должник России.
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:45
    +1
    Может и ошибаюсь, но тут со стороны МИД Казахстана (как привык, так и пишу название государства) не желание показать лояльность России, или другой стране, а желание общаться с профессионалом. И не только по образованию, а и по предыдущему опыту.