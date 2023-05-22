Военное обозрение
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Из Белгородской области приходят сообщения о ликвидации около 40 диверсантов и как минимум двух единиц техники

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Из Белгородской области приходят сообщения о ликвидации около 40 диверсантов и как минимум двух единиц техники

Из Белгородской области приходят некоторые подробности о продолжающейся противодиверсионной операции. Напомним, что сегодня с утра из региона стали поступать тревожные сводки о том, что ДРГ противника смогли пересечь границу и войти в посёлки Грайворонского района, среди которых Козинка и Глотово. Сообщалось о том, что противник использовал в том числе средства бронетехники, включая как минимум пару танков, а также несколько бронемашин американского производства. Как бронетехника противника смогла пересечь границу, не подорвавшись на минных заграждениях, вопрос, на который предстоит дать ответ.


К настоящему моменту известно о том, что в ходе спецоперации противодиверсионного характера ликвидировано около 4-х десятков боевиков, проникших на белгородскую территорию. В ликвидации непосредственное участие принимали бойцы специальных подразделений Росгвардии и Федеральной службы безопасности. Как минимум 7 украинских диверсантов были ликвидированы снайперским огнём.

Среди ликвидированных – боевики террористических формирований, запрещённых в РФ – «Азов» и «Кракен».

Также поступают сообщения о том, что несколько боевиков были взяты в плен. По последним сведениям, среди них как минимум один раненый. Он получил осколочное ранение при использовании нашими бойцами противотанкового ракетного комплекса.

Подбиты несколько единиц техники противника. Это бронеавтомобиль «Хаммер», один танк. Уничтожено несколько позиций, которые диверсанты оборудовали на перекрёстках дорог в районе Глотово. Там они пытались оборудовать огневые точки, где размещали ПТРК и пулемёты.

Есть данные о том, что в нападении на приграничный район Белгородской области принимали участие боевики, которые ранее прорывались в Климовский район Брянщины. Среди них агент Главного управления разведки Украины Алексей Левкин и бывший актёр ролей второго плана Кирилл Канахин (Денис Радонский). Оба ранее российскими правоохранителями были объявлены в розыск. Оба на фото к данному материалу.

Теперь важный вопрос состоит в том, какое ещё число диверсантов может оставаться на данный момент на российской территории.

Напомним, что проход ДРГ через границу сопровождался интенсивным артиллерийским огнём ВСУ. К настоящему моменту артиллерийские огневые точки противника на территории Харьковской области подавлены, в том числе с воздуха.
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74 комментария
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  1. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 19:36
    +3
    если получится реально ликвидировать хотя бы 80-90% личного состава ДРГ и 100% техники то будет полных провал для 404 страны.. важно не подаваться на панику..
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 19:41
      +16
      ДРГ это же не дивизия, чтобы её в процентах мерить.
      1. incoggnoto
        incoggnoto Сегодня, 19:44
        +5
        суть не в этом.. суть в том что важно уничтожить большинство, это ознаменует полный провал этой операции.. как не крути это очередная операция именно для психологической атаки..
        1. Ив762
          Ив762 Сегодня, 19:54
          +1
          Почему вдруг их гибель, пущай и в полном количестве, будет провалом? Можт "по плану" они уже списаны...
          1. incoggnoto
            incoggnoto Сегодня, 19:56
            +6
            потому что их задача была показать уязвимость. наших войск . а когда ДРГ умирает в полном составе или в подавляющем большинстве , то цель очевидно не выполнена..
            1. Ботановед
              Ботановед Сегодня, 20:04
              -3
              Цитата: incoggnoto
              потому что их задача была показать уязвимость. наших войск

              с этой задачей они справились блестяще.
            2. Ив762
              Ив762 Сегодня, 20:08
              +1
              Нифига. Условная ДРГ может быть смертниками изначально (в планах командования как минимум). А вот "наших" уязвимость они таки да, уже показали..
            3. Светлан
              Светлан Сегодня, 20:19
              0
              Нет. Из задача заставить украинцев забыть о провале в Артёмовске и проигрышей последнего времени. Это скажем Пиар-Компания / Акция. И не более того.

              потому что их задача была показать уязвимость. наших войск .
        2. AVA77
          AVA77 Сегодня, 20:02
          +2
          Суть в том чтобы взять живыми как можно больше, вывернуть мехом внутрь, чтобы пели как соловьи. А потом, а что потом, потом всякое бывает. am
          1. частное лицо
            частное лицо Сегодня, 20:13
            0
            Суть в том чтобы взять живыми как можно больше, вывернуть мехом внутрь

            Ну возьмут а потом выпустят или поменяют в знак "доброй воли", а на счёт к верху мехом мы не такие.
            1. AVA77
              AVA77 Сегодня, 20:18
              0
              Вам виднее какие Вы. Так-то люди все сильно разные.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:42
      +5
      Если это реальные потери,то получили по шеЯм неплохо
    3. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 19:48
      +5
      Главное оружие информационной войны это факты. Дрг всу зашла и этому есть факты в виде фото и видео. Но убитых, ранненых и уничтоженной техники с их стороны в виде тех же фото и видео пока нет. И это факт.
    4. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 19:53
      +2
      важно не подаваться на панику
      По русски будет либо, "важно не паниковать", либо "важно не поддаваться на провокации.".
      Судя по вашему высказыванию. вы категорически против реальной оценки обстановки. Но укропы оценят сегодняшнее. И снова будут проводить подобное, будут гибнуть люди, а вы будете кричать всё хорошо...
    5. parabyd
      parabyd Сегодня, 19:55
      +5
      Да это и так их провал, это же очевидно всём здравомыслящим. Панику понятно кто разгоняет.

      Ну а как ещё можно назвать акцию, которая никакой выгоды им не принесла, при том, что проводилась очевидно от бессилия что-либо изменить в Артёмовске? Даже белому хозяину пришлось вчера за них оправдываться.

      Всем же очевидно, для чего это делалось и от этого эти потуги выглядят ещё более жалко, как и зубоскальство их начальства в Киеве. Они же понимают, что их всех убьют так же, как убивают и спустя 20 лет чеченских боевиков. Понимают и то, что живут взаймы, сами себе уже не принадлежат: их может убить хозяин, если что-то пойдёт не так, к ним может прилететь ракета, да их и свои могут грохнуть, если денег не поделят. Могут убить только их, а могут и семью, детей...

      Но несмотря на то, что, очевидно, есть какие-то подковерные договоренности со штатниками(иначе бы не заявляли сразу, что это граждане России) , границу надо усиливать. Хоть по взводу в каждый приграничный населённый пункт, но посадить.
    6. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 19:57
      -1
      Когда начнём работать на упреждение?Таких попыток будет много если не отодвигать границы вглубь вражеской территории.
    7. Ботановед
      Ботановед Сегодня, 20:01
      +10
      Цитата: incoggnoto
      если получится реально ликвидировать хотя бы 80-90% личного состава ДРГ

      На второй год войны Штирлиц обнаружил, что в сарае нет стены. Где, мать их, армия??? Где минные поля??? Как, объясните мне, тупому, 2 танка, БМП, 9 единиц ББМ и ХЗ сколько личного состава спокойно прошли через ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ !!! без всякого сопротивления? Через пропускной пункт воюющей страны, мать вашу???
    8. Маз
      Маз Сегодня, 20:31
      0
      Запрос от редакции издания «МК в Черноземье» и ответ:
      Добрый день!
      Уважаемый Евгений Викторович, с огромным волнением следим за событиями в приграничных населенных пунктах Белгородской области. Но возникает вопрос: «Для чего и как в приграничных районах Курской, Белгородской, Брянской областей строятся фортификационные сооружения, если они ни коем образом не защищают от врага?»
      К великому сожалению, по нашей информации, региональные власти, в частности, в Курской области, миллиардные контракты на строительство фортификационных сооружений отдали компаниям, далеким не только от военного дела, но и от темы строительства, зато близким первым лицам региона. Наше издание уже публиковало материалы на эту тему.
      Евгений Викторович, хотелось бы услышать Ваше авторитетное мнение: стоило ли отдавать вопрос строительства оборонительных сооружений на откуп местным властям?

      комментарий Евгения Пригожина:
      «Могу сказать, что происходит, происходит отсутствие управления и распил государственных денег. Вместо того, чтобы заниматься обеспечением безопасности государства, одни пилят бабки, другие валяют дурака. Управления нет, желания нет и личностей, которые готовы защитить свою страну, нет. Я многократно об этом говорил и в Белгородской, и в Курской области. К сожалению, воз и ныне там».
  2. Томпсон
    Томпсон Сегодня, 19:37
    +2
    А в ностях слышал что ...выдавили.
    Жаль, что не подавили или раздавили
    1. БастаКарапузикИ
      БастаКарапузикИ Сегодня, 19:48
      0
      статья 19-32 написана, время указано в заголовке, совершенно актуальные данные.
      К настоящему моменту известно о том, что в ходе спецоперации противодиверсионного характера ликвидировано около 4-х десятков боевиков, проникших на белгородскую территорию.
  3. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 19:39
    +12
    Фото хоть одного убитого или пленного где?!

    Если не будет, значит просто врут, чтобы оправдаться за провал.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:49
      -3
      Из СМИ(в телеге ВО)39 убито,несколько взято в плен.
    2. Аскет
      Аскет Сегодня, 20:31
      0
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Фото хоть одного убитого или пленного где?!

      -«Трупы нашли?»
      -«Никак нет, но есть следы крови и волочения».
    3. AVA77
      AVA77 Сегодня, 20:34
      +1
      Съездий сфоткай заодно выложишь все посмотрим.
      Так то когда постреливают самый главный человек это фотограф. За него по шапке точно прилетит.
      Туристы блин.
  4. AVA77
    AVA77 Сегодня, 19:39
    +5
    Троих взяли живыми............................Уже есть видео.
    Смотрел по телику.
    Упс пятерых.
    1. alexandr 66
      alexandr 66 Сегодня, 19:42
      +5
      Это видос с запорожского направления, а пишут там больше чем 3.
      1. AVA77
        AVA77 Сегодня, 20:06
        +2
        Зелени то сколько понабежало, совпадение, не думаю. wassat
    2. Легат
      Легат Сегодня, 19:42
      +1
      Это под Бахмутом было
      Слишком коротко
    3. Николай310
      Николай310 Сегодня, 19:47
      +2
      А помните как казахи во время бунта уничтожили несколько тысяч исламистов,а трупы их якобы потом выкрали
    4. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 19:51
      -3
      А ну раз по телевизору сказали, это все меняет. А в телеге пока 0,0.
  5. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 19:39
    +6
    А толку с вопросами,что нам ответят правду. А теперь подумайте что чувствует простой житель приграничья обо всем. Укроп своего добился внёс панику, а кто то от днюхи не отошёл.
    1. kapitan92
      kapitan92 Сегодня, 19:55
      +1
      Цитата: alexandr 66
      А теперь подумайте что чувствует простой житель приграничья обо всем. Укроп своего добился внёс панику, а кто то от днюхи не отошёл.

      Есть ряд вопросов, на которые ответов нет. Точнее они есть, но очень неприятные. Поэтому их никто не дает.
      Что у нас с техническим оснащением границы, системами слежения, наблюдения, обнаружение движения?
      Что с минированием потенциально опасных участков? Что с противотанковыми средствами?
      Почему бронегруппа противника спокойно проникла вглубь нашей территории?
      Я понимаю, что современные технические средства стоят денег, но экономить на охране границы???
  6. Комментарий был удален.
  7. Легат
    Легат Сегодня, 19:40
    +10
    Сообщалось о том, что противник использовал в том числе средства бронетехники, включая как минимум пару танков, а также несколько бронемашин американского производства.

    Нехилое ДРГ такое. И СВО, а не война. Сказка просто какая-то

    а также несколько бронемашин американского производства.

    Это уже применение на территории России или еще нет?
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:41
    +10
    Надо снять ограничение на показ трупов ВСУ шников в центральных российских СМИ,народ быстрее успокоится.Их надо не выдавливать а уничтожить.
  9. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 19:41
    +2
    Бородатый Левкин объявился (на фото).
    Может домой на Родину вернут его.... Фашня...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:46
      0
      Домой?В деревянном макинтоше?Бороду можно не брить..Раньше на Диком Западе подобных в деревянной одежде выставляли на обозрение
    2. alexandr 66
      alexandr 66 Сегодня, 19:48
      +4
      Самое хреновое что эти гниды не стесняются свои рожи выставлять на показ. Типа достанете.
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 20:15
        -2
        Вовсе не потому что не достанут, а потому что это такой тип неудачников. Они предельно тупы и ограничены, ни на что не способны, кроме как бегать с автоматом. Поэтому они и неонацисты и даже не понимают, что на их мяске умные дяди в костюмах делают деньги.

        И вот их звёздный час настал, про них будут писать в телеграмме! Они же жили ради этого, ещё бы лица прятали.
  10. Mikelanjelo
    Mikelanjelo Сегодня, 19:47
    0
    Есть видео взятия в плен троих. По автомату у нашего видно, что либо ССО перебросили туда, либо спецподразделение какое-нибудь
  11. Luminman
    Luminman Сегодня, 19:47
    +5
    Среди ликвидированных – боевики террористических формирований, запрещённых в РФ – «Азов»

    Это которых из Мариуроля выпустили?
  12. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 19:47
    +9
    Подбитую технику, трупы диверсантов, пленных покажут?
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 19:50
      +1
      Были демоны,мы этого не отрицаем...но они самоликвидировались... wink
  13. NaBerlin
    NaBerlin Сегодня, 19:49
    -2
    Кашеварова пишет, что у наших в окопах ПТУРами и не пахнет, против танков калашами и лимонками парни воюют. Это вообще за гранью...
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 20:10
      +1
      Цитата: NaBerlin
      Кашеварова пишет, что у наших в окопах ПТУРами и не пахнет, против танков калашами и лимонками парни воюют. Это вообще за гранью...

      Да уж пишите сразу -"черенками для лопат", че мелочится то.......
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 20:15
        +2
        Был эпизод, когда под Бахмутом украинский танк расстреливал нашу траншею, а оттуда было нечем ответить - противотанковых средств "не завезли". Да и бойцов собрали "с бору по сосенке", лишь бы формально закрыть фланг Пригожина.
  14. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:50
    -2
    Ну я так понимаю. моцные и зацные воены бобра и цвета провели успешный контрнахрюк, в разы затмивший долго сравниваемый укропом со Сталинградом Артемовск...
    Перемога-то какая... Опять в Киеве всю ночь феерверки по домам зенитчики будут запускать
    Как бронетехника противника смогла пересечь границу, не подорвавшись на минных заграждениях, вопрос, на который предстоит дать ответ.

    А вот это я скорей всего скажу - по самой дороге на таможенном пункте. Саму дорогу и вокруг пропускного пункта не минировали - есть такая особенность, тащемто
  15. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 19:52
    +2
    мне кажется, что пора объявлять Белгородскую область территорией проведения СВО, с вытекающими...
    1. котик-русич
      котик-русич Сегодня, 20:09
      -3
      Цитата: DIM(a)
      мне кажется, что пора объявлять Белгородскую область территорией проведения СВО, с вытекающими...

      Танки ВСУ на земле России = нападение на Россию - когда объявят ВОЙНУ украине ??...
      Ждём когда танки ВСУ к Кремлю подъезжать будут ?
      С началом СВО в пограничных областях России с украиной обязаны были ввести военное положение...
      Но боятся признать очевидное - идёт война, фронт по всей границе с украиной
      sad
      1. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 20:27
        0
        когда объявят ВОЙНУ украине ??...

        Какая в этом необходимость?
        Всё равно действуем насколько считаем нужным.
  16. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 19:53
    -1
    Важно представить доказательства захваченных или убитых террористов.
  17. Касатик
    Касатик Сегодня, 19:53
    +2
    Информационную войну мы проигрываем всухую. Это факт. Но не видно, чтобы делались выводы и изменения. Сейчас все ТВ на Западе раздули такую шумиху, как будто украинцы на марс полетели со своим флагом. Про Артемовск никто не упоминает даже. У нас даже по событиям в приграничных районах на территории РФ официальной инфы никакой. А та, что есть, требует жестких мер воздействия, ибо над ней потешаются.
    1. сергей_вакк
      сергей_вакк Сегодня, 20:14
      +3
      Вот если трупы в очередной раз не покажут,а выяснится что их просто вытеснили,то о какой информационной войне вообще идёт речь?Власть сама себя загоняет в угол
  18. Николай310
    Николай310 Сегодня, 19:55
    +2
    России давно понять,что против нас объявлена война. Как внешним врагом,так и внутренним. И внутренний это не Навальный или вот эти клоуны РДК...о внутренних врагах сегодня сказал Пригожин наглядно объяснив,что творится в долгом государстве Путина...пора трезветь...у нас на повестке дня гораздо более важные вопросы,чем бредни Санду или выборы Эрдогана...или мы сплотимся как народ,или погибнем. Другого пути нет. Плпнета розовых пони с чудным дедушкой на букву м ведет страну к краху
  19. Баберметис
    Баберметис Сегодня, 20:00
    +3
    Настоящая разведка боем. Наверняка были выявлены радио частоты, позывные, виды войск первого реагирования и система управления Российских служб безопасности.
    Затем ИИ обработает данные и начнется следующая фаза операции под руководством НАТО
  20. tank_killer156
    tank_killer156 Сегодня, 20:05
    -2
    Как бронетехника противника смогла пересечь границу, не подорвавшись на минных заграждениях, вопрос, на который предстоит дать ответ.??????????????? и еще раз ???????????? Я за СМЕРШ,и за то что бы ставить к стенке ПРЕДАТЕЛЕЙ РОДИНЫ,или кто то до сих пор думает что обошлось без предательства,раздолбайства чиновников,военных звездоносчиков ответственных за границу,поэтому и возникают ?????? - А ОТВЕТ ТО БУДЕТ,ПОНЕСЕТ КТО ТО НАКАЗАНИЕ, вангую ВРЯД ЛИ.
    1. Елена Акинфиева
      Елена Акинфиева Сегодня, 20:18
      -1
      Так и смогла. Надо восстанавливать Погранвойска, со всеми как полагается ММГ и тяжёлым вооружением. Со всеми видами нарядов. А не как сейчас обрубок ПВ. К ребятам претензий нет. Несут службу, не их вина, что так происходит.
  21. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:08
    +3
    важный вопрос состоит в том, какое ещё число диверсантов может оставаться на данный момент на российской территории

    Важный вопрос звучит немного не так!
    - Как они вообще смогли пройти?
    - И где ожидать их в следующий раз?
    Даже если просто несколько человек проскочили - это уже ЧП. А тут, как говорится, пулемёты, собаки, танки... я представляю психологическое состояние всех жителей приграничной полосы - кого и в каком количестве ждать завтра?!

    проход ДРГ через границу сопровождался интенсивным артиллерийским огнём

    То есть противник подтянул к границе артиллерию, и разведка их и не видела?!
  22. Слон
    Слон Сегодня, 20:10
    0
    Режим КТО в приграничье надо вводить на постоянной основе с обязательной выдачей оружия ополчению, дружинникам, казачеству. Правда в таком случае наши бюрократы потребуют платные справки с дурки, наркодиспансера и пр.
  23. сергей_вакк
    сергей_вакк Сегодня, 20:11
    +1
    Надеюсь трупы нам покажут,а не скажут что это военная или боевики при отступлении их всех унесли с собой?
  24. cmax
    cmax Сегодня, 20:13
    +1
    Такое ощущение , что в стране нет власти, нет армии. Бронетехника врага спокойно въезжает на территорию России, летают беспилотник, снимая картинку. Война идёт скоро полтора года, людей защитить в Белгородчине не могут, " руководители" .
  25. Мекей Иптышев
    Мекей Иптышев Сегодня, 20:13
    +2
    Во власти сидят люди, которые не понимают современную подачу информации. Видео и фото нужно выкладывать, чуть ли не в прямом эфире. Иначе все заявления считаются фейком.
    Вот Запад понимает. Поэтому мы "проигрываем". И украинцы, большинство верят этому и сражаются яростно, веря, что перемога близка.
  26. PVV66
    PVV66 Сегодня, 20:14
    +3
    Позорище. Второй раз дали этим бандеровцам захватить российские населенные пункты. Мало того что ежедневные обстрелы приграничья, так теперь еще и захват. Я думаю у нас в белгородчине люди сделали свои выводы. И пусть Скабеева не звездит что рейтинг Путина превысил 81%. Такие вещи не прощаются, болтуны кремлевские.
  27. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:19
    +1
    Цитата: PVV66
    пусть Скабеева не звездит что рейтинг Путина превысил 81%. Такие вещи не прощаются

    Когда человек сам хочет быть обманутым - помешать ему очень сложно
    Вон, на Дзене уже десятки постов, в стиле "вывсёврёте, это ципсо и фейк, граница на замке"
  28. DeadPahom
    DeadPahom Сегодня, 20:20
    +1
    Не будет никаких картинок до окончания КТО. Неужели кто-то думает, что там фотографы бегают вместе со спецами?
  29. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 20:21
    0
    телеграмм Kotsnews !!!!! Сегодняшняя же атака была малочисленнее, поэтому ее подготовка стала для всех причастных «сюрпризом». Много сегодня сказали и про то, что это скорее информационный удар, нежели военно-стратегический. И про то, что украинцам подсластили пилюлю потери Бахмута. И про то, что Киев старается раздергать наши ресурсы, готовя удар совсем в другом месте.

    Но есть ряд вопросов, на которые ответов нет. Точнее, они есть, но очень неприятные. Поэтому их никто не дает. Что у нас с техническим оснащением границы, системами наблюдения, слежения, обнаружения движения? Что с минированием потенциально опасных участков? Что с противотанковыми средствами? Почему броненруппа противника спокойно проникла вглубь нашей территории. Нам на пограничников ПТУРов с РПГ что ли жалко? ! вопросов много а ответов 0
  30. Kotisha
    Kotisha Сегодня, 20:24
    0
    В телеге пишут что они через кпп погранцов на танках ворвались это попахивает ппцом((( учитывая что потратили 10 лярдов на все их хваленые заграждения(((
  31. barbos
    barbos Сегодня, 20:24
    -1
    Да не. Тут какая-то путаница, или неразбериха. Там же такие оборонительные сооружения сделаны были, оборонительные рвы всякие вырыты, блоков бетонных выложили на каждый метр приграничной территории. По телеку показывали неоднократно и в интернетах торжественно писали. И про переоборудованные заставы тоже по федеральным каналам было. Не могло быть такого, здесь какое-то заблуждение. Чтобы на двух танках и почти рота на БТР и пикапах легко как по маслу через границу прошла. Ну не может быть такого.
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 20:27
      0
      может не может прошла и тут уже не чего не поделаешь ! много вопросов ноль ответов !
  32. Lako
    Lako Сегодня, 20:24
    +2
    И сколько ещё эти ДРГ будут шляться по территории этой Белгородской области?Может в Кремле и МО, пора уже сделать выводы и принять меры.
  33. Мирагор В
    Мирагор В Сегодня, 20:26
    0
    Цитата: incoggnoto
    если получится реально ликвидировать хотя бы 80-90% личного состава ДРГ и 100% техники то будет полных провал для 404 страны.. важно не подаваться на панику..

    Что во все это плохо верится. Не виден смысл. Из статьи получается, что ДРГ
    по сути смертники?
  34. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 20:27
    +1
    Пока их трупы не покажут не о чем говорить.
  35. NaBerlin
    NaBerlin Сегодня, 20:31
    0
    Пока у нас леонковы-шурыгины-коротченко будут безнаказанно всякую хню в телике нести, ни разу при этом не побывав хотя бы рядом с ЛБС, инфовойну мы будем так и проигрывать с треском. В МО до сих пор планшеты и цифровую связь считают созданиями дьявола, только бумажные карты, только олдскул, ...
  36. Алт22
    Алт22 Сегодня, 20:31
    -1
    А можно посмотреть на фото трупов и пленных?
  37. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 20:31
    0
    После падения Бахмута такой сценарий был очевиден, и теперь главный вопрос, кто ответит за прорыв границы ротой террористов на броне?
    До этого погранцы четко работали по всем группам, которые пытались зайти.
    И еще один момент - написано в материале, отработали сотрудники ФСБ, я так понимаю, что снесли этих петухов мои коллеги из Альфы?