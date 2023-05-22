Из Белгородской области приходят сообщения о ликвидации около 40 диверсантов и как минимум двух единиц техники

Из Белгородской области приходят некоторые подробности о продолжающейся противодиверсионной операции. Напомним, что сегодня с утра из региона стали поступать тревожные сводки о том, что ДРГ противника смогли пересечь границу и войти в посёлки Грайворонского района, среди которых Козинка и Глотово. Сообщалось о том, что противник использовал в том числе средства бронетехники, включая как минимум пару танков, а также несколько бронемашин американского производства. Как бронетехника противника смогла пересечь границу, не подорвавшись на минных заграждениях, вопрос, на который предстоит дать ответ.
К настоящему моменту известно о том, что в ходе спецоперации противодиверсионного характера ликвидировано около 4-х десятков боевиков, проникших на белгородскую территорию. В ликвидации непосредственное участие принимали бойцы специальных подразделений Росгвардии и Федеральной службы безопасности. Как минимум 7 украинских диверсантов были ликвидированы снайперским огнём.
Среди ликвидированных – боевики террористических формирований, запрещённых в РФ – «Азов» и «Кракен».
Также поступают сообщения о том, что несколько боевиков были взяты в плен. По последним сведениям, среди них как минимум один раненый. Он получил осколочное ранение при использовании нашими бойцами противотанкового ракетного комплекса.
Подбиты несколько единиц техники противника. Это бронеавтомобиль «Хаммер», один танк. Уничтожено несколько позиций, которые диверсанты оборудовали на перекрёстках дорог в районе Глотово. Там они пытались оборудовать огневые точки, где размещали ПТРК и пулемёты.
Есть данные о том, что в нападении на приграничный район Белгородской области принимали участие боевики, которые ранее прорывались в Климовский район Брянщины. Среди них агент Главного управления разведки Украины Алексей Левкин и бывший актёр ролей второго плана Кирилл Канахин (Денис Радонский). Оба ранее российскими правоохранителями были объявлены в розыск. Оба на фото к данному материалу.
Теперь важный вопрос состоит в том, какое ещё число диверсантов может оставаться на данный момент на российской территории.
Напомним, что проход ДРГ через границу сопровождался интенсивным артиллерийским огнём ВСУ. К настоящему моменту артиллерийские огневые точки противника на территории Харьковской области подавлены, в том числе с воздуха.