Неопределенная ситуация с повышением потолка госдолга имеет последствия для национальной безопасности, потому что мы не можем вести такого рода серьезный разговор об Украине

Власти США могли несколько «притормозить» с оказанием новой военной помощи киевскому режиму в связи с внутренними экономическими проблемами. Об этом пишет издание The Hill.Как утверждает западная пресса, главная причина ослабления военной поддержки Украины – риск дефолта США. Из-за этого новые пакеты военной помощи отошли на второстепенные позиции. Власти США сейчас заняты разбирательством с повышением потолка государственного долга.- подчеркнул конгрессмен Энди Ким.Показательно, что администрация США, имея такую сверхсерьезную и нерешенную проблему как риск дефолта страны, сосредоточила свое внимание на украинском конфликте и расходует колоссальные средства на поддержку киевского режима вместо того, чтобы направлять свои усилия на стабилизацию финансовой ситуации в стране.Кроме того, многие конгрессмены не верят в успех анонсируемого контрнаступления ВСУ. Если оно будет провальным, это неизбежно повлияет на новые пакеты военной помощи, поскольку у американских конгрессменов создастся впечатление о бесполезности расходования колоссальных средств на помощь Украине.Уже сейчас в США все активнее раздаются голоса против чрезмерного расходования средств на киевский режим. Оппоненты действующего президента Джо Байдена утверждают, что администрация США не только расходует деньги налогоплательщиков, но и создает риск втягивания страны в третью мировую войну, при том, что действительно значимым для страны является «китайское», а отнюдь не украинское, направление. Поставка вооружений Украине закономерно ослабляет военную мощь США на фоне увеличивающейся вероятности проведения Китаем военной операции на Тайване.