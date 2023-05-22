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Западная пресса назвала риск дефолта в США причиной некоторого ослабления военной помощи Украине

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Западная пресса назвала риск дефолта в США причиной некоторого ослабления военной помощи Украине

Власти США могли несколько «притормозить» с оказанием новой военной помощи киевскому режиму в связи с внутренними экономическими проблемами. Об этом пишет издание The Hill.


Как утверждает западная пресса, главная причина ослабления военной поддержки Украины – риск дефолта США. Из-за этого новые пакеты военной помощи отошли на второстепенные позиции. Власти США сейчас заняты разбирательством с повышением потолка государственного долга.

Неопределенная ситуация с повышением потолка госдолга имеет последствия для национальной безопасности, потому что мы не можем вести такого рода серьезный разговор об Украине

- подчеркнул конгрессмен Энди Ким.

Показательно, что администрация США, имея такую сверхсерьезную и нерешенную проблему как риск дефолта страны, сосредоточила свое внимание на украинском конфликте и расходует колоссальные средства на поддержку киевского режима вместо того, чтобы направлять свои усилия на стабилизацию финансовой ситуации в стране.

Кроме того, многие конгрессмены не верят в успех анонсируемого контрнаступления ВСУ. Если оно будет провальным, это неизбежно повлияет на новые пакеты военной помощи, поскольку у американских конгрессменов создастся впечатление о бесполезности расходования колоссальных средств на помощь Украине.

Уже сейчас в США все активнее раздаются голоса против чрезмерного расходования средств на киевский режим. Оппоненты действующего президента Джо Байдена утверждают, что администрация США не только расходует деньги налогоплательщиков, но и создает риск втягивания страны в третью мировую войну, при том, что действительно значимым для страны является «китайское», а отнюдь не украинское, направление. Поставка вооружений Украине закономерно ослабляет военную мощь США на фоне увеличивающейся вероятности проведения Китаем военной операции на Тайване.
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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7 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:58
    0
    Там и так оружия и боеприпасов хватает для передачи со складов натовских.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:10
      0
      Так,ключевое слово,в начале статьи-МОГЛИ.Этим все сказано
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:00
    +2
    Если потратить час на ознакомление финансовой системы США станет понятно ,что просто так дефолт в США не устроить.Это пирамида с элементами защиты на каждом уровне.Не путать с МММ.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 20:13
      0
      Нельзя недооценивать силу человеческой глупости(с)
      А с этим в США сейчас как раз полный порядок
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 20:01
    0
    Мне кажется, что они поэтому и не наступают. Ясно, что потолок поднимут, но ведь могут и продавить ограничения на гос.расходы... И где потом им харчеваться?

    А так хоть ещё какое-то время протянут и что-нибудь да выцыганят.

    А если и технику уже сожгут и денег станет сильно меньше, то это конец и придётся за всё ответить
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:12
    0
    А санкции-то работают... Уже так фклочья, что до дефолта... Есть только ньюанс, что планировалось вроде как не в США?
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:13
    0
    Статью надо воспринимать как элемент давления на республиканцев ,принимайте план Байдена ,без торгов.