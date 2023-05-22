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Министр ВВС США Фрэнк Кендалл сомневается, что переданные Украине истребители F-16 могут кардинальным образом изменить ситуацию на поле боя

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Министр ВВС США Фрэнк Кендалл сомневается, что переданные Украине истребители F-16 могут кардинальным образом изменить ситуацию на поле боя

Передача Киеву американских истребителей F-16 не сможет переломить ситуацию на поле боя в пользу Украины, а сама потенциальная поставка может занять "несколько месяцев". С таким заявлением выступил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.


По мнению министра Военно-воздушных сил США, американские боевые самолеты, переданные Украине, не способны кардинальным образом изменить ситуацию и как-то помочь ВСУ победить российскую армию. Сама передача самолетов займет несколько месяцев, после чего истребители будут размещены на украинской территории.

Это не изменит фундаментальным образом данное уравнение

- заявил Кендалл.

В Киеве наоборот, делают на американские истребители ставку заявляя, что после их передачи все должно измениться. В общем, на Украине ждут очередную вундерваффе, которая всех спасет. Получить самолеты в Киеве планируют уже этой осенью, скорей всего Украина получит старые истребители от одной из европейских стран после одобрения сделки США.

Кроме того, в Киеве рассматривают Польшу для размещения полученных самолетов, опасаясь, что переброска их на Украину приведет к уничтожению. К тому же у Украины нет подходящих для размещения F-16 аэродромов, начавшаяся модернизация нескольких из них так и не была закончена по причине начала российской спецоперации. А американцы хотели сделать на Украине несколько "аэродромов подскока" на случай конфликта с Россией.

Между тем Кендалл подчеркнул, что переданные Украине истребители будут размещаться только на украинской территории, базирование их в той же Польше или еще где, категорически исключено.
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5 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:18
    0
    А че так? Всегда же срабатывало - вот вам очередная вундервафля, и дикие русские уже разбиты!!!
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 20:26
      0
      Цитата: Bingo
      А че так? Всегда же срабатывало - вот вам очередная вундервафля, и дикие русские уже разбиты!!!

      Они рассчитывают взять количеством, потенциально им F-16 могут поставить в разы больше чем у нас есть истребителей и сколько мы можем их в год производить(это 2 эскадрильи не считая Су-34 всё таки это в большей мере бомбардировщик). Ну а лётчиков уже тренируют и наверное в большом количестве. Расчёт принести нашим ВКС невосполнимые потери, а потом когда у нас кончатся истребители или их будет мало, возьмутся за наши ЗРК.
  2. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 20:20
    0
    Они могут с них запускать шторм шадоу, и сами по себе истребители более боеспособные по сравнению с МиГ-29, радар на большую дистанцию работает, километров 140-200 точно. Ракеты современные возможны потери наших самолётов в воздушных боях, а у нас Су-35С в год наверное штук 12 производят и столько же Су-30СМ.
    Давно надо было заменить одну из производственных линий Су-35 или Су-30СМ на производство Су-57. 5 поколения им не поставят, а у нас было бы преимущество, хотябы 50 Су-57 уже было бы хорошо.
  3. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 20:31
    0
    Это не изменит фундаментальным образом данное уравнение

    Ну как сказать ,если начнут взлетать с территории Польши все разукрашенные в желто-блакитный цвет ,то это будет называться нападение на Россию и ракеты полетят на эти аэродромы с яо пока тактическим ..
    У всук нет аэродромов готовых обслуживать такие истребители западные ..Там одних инженеров и прочих техников куча нужна и оборудование особое ..
    Нужно мочить по Польше ,однозначно ! Или для начала массированно по Львову и прочих границ ..Это уже война и вопрос существование России ,как государства ! Работайте мужики ,мы к всеобщей мобилизации морально и вообще готовы ..Надоело это все унижение уже
    Дан приказ ему на запад ,не в другую сторону .. soldier
  4. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:35
    0
    Всё зависит от количества машин
    В том количестве, что на сегодня согласовано, перелом, конечно, они не создадут, но крови попортят...