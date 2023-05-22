Министр ВВС США Фрэнк Кендалл сомневается, что переданные Украине истребители F-16 могут кардинальным образом изменить ситуацию на поле боя

Это не изменит фундаментальным образом данное уравнение

Передача Киеву американских истребителей F-16 не сможет переломить ситуацию на поле боя в пользу Украины, а сама потенциальная поставка может занять "несколько месяцев". С таким заявлением выступил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.По мнению министра Военно-воздушных сил США, американские боевые самолеты, переданные Украине, не способны кардинальным образом изменить ситуацию и как-то помочь ВСУ победить российскую армию. Сама передача самолетов займет несколько месяцев, после чего истребители будут размещены на украинской территории.- заявил Кендалл.В Киеве наоборот, делают на американские истребители ставку заявляя, что после их передачи все должно измениться. В общем, на Украине ждут очередную вундерваффе, которая всех спасет. Получить самолеты в Киеве планируют уже этой осенью, скорей всего Украина получит старые истребители от одной из европейских стран после одобрения сделки США.Кроме того, в Киеве рассматривают Польшу для размещения полученных самолетов, опасаясь, что переброска их на Украину приведет к уничтожению. К тому же у Украины нет подходящих для размещения F-16 аэродромов, начавшаяся модернизация нескольких из них так и не была закончена по причине начала российской спецоперации. А американцы хотели сделать на Украине несколько "аэродромов подскока" на случай конфликта с Россией.Между тем Кендалл подчеркнул, что переданные Украине истребители будут размещаться только на украинской территории, базирование их в той же Польше или еще где, категорически исключено.