Они хотят знать правду: ЦРУ вербует россиян через «Телеграмм»



Кадр из ролика «Почему я пошел на контакт с ЦРУ: мое решение».

Крайние меры

«Вы военный офицер? Вы работаете в сфере разведки, дипломатии, науки, высоких технологий или имеете дело с людьми, которые этим занимаются? У вас есть информация об экономике или высшем руководстве Российской Федерации? Свяжитесь с нами».



Бесконечная полярная ночь и дорогие машины – так пытаются представить Россию пропагандисты ЦРУ

Кибероккупация

«ЦРУ хочет знать правду о России. Мы ищем надёжных людей, которые могут нам её поведать и с которыми мы можем безопасно взаимодействовать»,



Больные дети без будущего – еще один посыл ЦРУ