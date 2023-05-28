Они хотят знать правду: ЦРУ вербует россиян через «Телеграмм»

Кадр из ролика «Почему я пошел на контакт с ЦРУ: мое решение».
Крайние меры
В середине мая в Youtube и Telegram появился почти двухминутный ролик «Почему я пошел на контакт с ЦРУ: мое решение». В мрачных тонах псевдороссийской действительности авторы пытаются убедить зрителя, что предательство поможет спасти Россию. При этом особый акцент делается на некие незаметные изменения, ни в коем случае не революционные – разведка явно играет на внутренних страхах россиян. Дескать, изменить ситуацию можно маленькими шажками. Если каждый из нас настучит американским дядям через Telegram или Top, то в России будут счастье и свобода.
Авторы четко выделили целевую аудиторию видео:
«Вы военный офицер? Вы работаете в сфере разведки, дипломатии, науки, высоких технологий или имеете дело с людьми, которые этим занимаются? У вас есть информация об экономике или высшем руководстве Российской Федерации? Свяжитесь с нами».
На первый взгляд, содержание ролика выглядит смехотворным, но это только на первый взгляд.
Особенно удивляет реакция некоторых комментаторов, заявляющих о безысходности ЦРУ. Дескать, американская разведка пошла на такие грубые шаги не от хорошей жизни. Разведывательные возможности стран серьезно сузились – за дипломатами теперь следят на каждом углу, да и сами посольства заметно поредели.
Даже за рубежом есть мыслители, скептически относящиеся к инициативе ЦРУ. Так, один из собеседников журнала Time считает, что разведка ничего не предлагает информаторам взамен. Денег или еще каких-то бонусов – только свободу в России. В ЦРУ собрались форменные недоумки, и главный из них Уильям Бёрнс, шеф разведки.
Такая успокоительная история опасна и вредна – американцы просто почувствовали полную безнаказанность и теперь бьют по России изо всех калибров.
Бесконечная полярная ночь и дорогие машины – так пытаются представить Россию пропагандисты ЦРУ
Акция американской разведки – это хорошо спланированная работа, имеющая целью подорвать российскую государственность и вызвать хаос, в лучшем случае управляемый хаос. Хотя представители ЦРУ заверяют в обратном – ситуация «совершенно точно не направлена на смену режима или усиление нестабильности в России».
Если сравнивать со временами холодной войны, то у ЦРУ не было эффективных каналов прямого воздействия на советских граждан. За исключением, конечно, вражеских радиостанций у границ СССР – «Голос Америки» и прочие. Учитывая строгую работу спецслужб того времени, вражеской пропаганде невозможно было просочиться в печатные издания и тем более на телевидение.
К слову, как только это получилось (речь об эпохе гласности Горбачева), страна моментально рассыпалась. Сейчас же Россия просто пронизана информационной сетью, к которой имеет доступ любой американец. Вот и у ЦРУ есть свой Youtube-канал Central Intelligence Agency, а с недавних пор еще и Telegram-канал.
На территории России они не заблокированы, да и есть ли от этого толк вообще? Пользователи сервисов экстремистской Meta чувствуют себя вполне вольготно, продолжают вести бизнес, а селебрити радовать подписчиков своими телесами и выходками. Стоит ли после этого удивляться, что ЦРУ швырнуло в россиян свою поделку через Интернет. Снабдив её пошаговой инструкцией для передачи информации по закрытым каналам.
Логика врага проста – если есть канал воздействия на население противника, то им непременно стоит пользоваться. Раньше листовки с самолетов сбрасывали, сейчас ролики в Youtube. Это не первая попытка американской разведки вступить в контакт с потенциальными предателями. Год назад издания в США писали о неких инструкциях, рассылаемых ЦРУ в соцсетях, в которых подробно излагалось, куда и как сливать ценную информацию. А 2 мая 2022 опубликовало сухой, но достаточной информативный ролик с текстовыми инструкциями на русском языке.
Но театральная постановка, сопровождаемая мощной рекламной кампанией, проведена впервые.
Кибероккупация
«ЦРУ хочет знать правду о России. Мы ищем надёжных людей, которые могут нам её поведать и с которыми мы можем безопасно взаимодействовать»,
– немного наивными лозунгами ЦРУ пытается достучаться до сердец неравнодушных к Америке россиян. Получится ли?
Для анализа ситуации следует оперировать сразу несколькими параметрами. Как отмечают многие российские комментаторы, в нашей стране традиционно настороженное отношение к американцам, особенно к местным силовикам. Но Youtube и Telegram бьют по площадям – это ресурсы с гигантскими охватами. «Почему я пошел на контакт с ЦРУ» за шесть дней набрал чуть более 130 тыс. просмотров. Цифры не впечатляющие, но это самый быстрорастущий ролик на канале Central Intelligence Agency. Он привлекает внимание, его репостят, а с учетом трансляции на параллельных площадках, в первую очередь в Telegram, зрителей в итоге наберется немало.
Риторический вопрос – кто из них воспримет содержание видео как руководство к действию? Сейчас в России 19-летний недоумок, науськанный украинской разведкой, публично сжигает Коран за 10 тыс. рублей. Если у киевского режима удалось раскрутить нашу молодежь, то почему бы не попробовать работать тяжелой артиллерии.
Конечно, среди секретоносителей из категории «офицеров, ученых и дипломатов» подобных личностей кратно меньше, но и в этой среде ничего исключать нельзя. Если даже один из тысячи мужей на государственной службе соблазнится – у ЦРУ уже будет хороший профит. Особенно с учетом минимальных затрат на производство видео.
Больные дети без будущего – еще один посыл ЦРУ
Вторая причина, почему акты войны со стороны ЦРУ можно считать успешной провокацией, являются посеянные смута и сомнения. Любые враждебные действия разведки в той или иной мере могут перегрузить правоохранительные и специальные службы. В конце концов, в России появился официально одобренный Telegram-канал, и он явно требует внимания. А это силы, средства и ресурсы. Немало людей будет сливать информацию ЦРУ просто ради забавы. Уверовав в собственную безнаказанность. Вместо работы с реальным диверсантами и предателями спецслужбам придется отвлекаться и на подобный сброд.
Есть еще один большой вопрос – американские разведчики реально надеются получить что-то полезное после таких видео или сотворили его только в целях провокации и распространения смуты?
Несмотря на написанную густыми и темными красками картину, есть и определенные надежды. Разведка США своими руками создала информационный канал, через который уже российская СВР может лить оппонентам что угодно и под каким угодно соусом. Не воспользоваться таким случаем преступлению подобно и, если в США к telegram-шпионам относятся всерьез, то игра явно будет стоить свеч. Грубый натиск по всем фронтам приходится сдерживать ассиметрично – таковы новые реалии.
В симметричных ответах, к сожалению, у нас не все так хорошо. Российская сторона оперативно ответила американской провокации вполне достойным роликом зеркального содержания. На патриотическую публику внутри страны он сработал правильно – даже на тех, кто в английском не силен.
Только вот много ли зрителей найдет ответное видео в Соединенных Штатах?