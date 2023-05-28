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Они хотят знать правду: ЦРУ вербует россиян через «Телеграмм»

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Они хотят знать правду: ЦРУ вербует россиян через «Телеграмм»
Кадр из ролика «Почему я пошел на контакт с ЦРУ: мое решение».



Крайние меры


В середине мая в Youtube и Telegram появился почти двухминутный ролик «Почему я пошел на контакт с ЦРУ: мое решение». В мрачных тонах псевдороссийской действительности авторы пытаются убедить зрителя, что предательство поможет спасти Россию. При этом особый акцент делается на некие незаметные изменения, ни в коем случае не революционные – разведка явно играет на внутренних страхах россиян. Дескать, изменить ситуацию можно маленькими шажками. Если каждый из нас настучит американским дядям через Telegram или Top, то в России будут счастье и свобода.

Авторы четко выделили целевую аудиторию видео:

«Вы военный офицер? Вы работаете в сфере разведки, дипломатии, науки, высоких технологий или имеете дело с людьми, которые этим занимаются? У вас есть информация об экономике или высшем руководстве Российской Федерации? Свяжитесь с нами».

На первый взгляд, содержание ролика выглядит смехотворным, но это только на первый взгляд.

Особенно удивляет реакция некоторых комментаторов, заявляющих о безысходности ЦРУ. Дескать, американская разведка пошла на такие грубые шаги не от хорошей жизни. Разведывательные возможности стран серьезно сузились – за дипломатами теперь следят на каждом углу, да и сами посольства заметно поредели.

Даже за рубежом есть мыслители, скептически относящиеся к инициативе ЦРУ. Так, один из собеседников журнала Time считает, что разведка ничего не предлагает информаторам взамен. Денег или еще каких-то бонусов – только свободу в России. В ЦРУ собрались форменные недоумки, и главный из них Уильям Бёрнс, шеф разведки.

Такая успокоительная история опасна и вредна – американцы просто почувствовали полную безнаказанность и теперь бьют по России изо всех калибров.


Бесконечная полярная ночь и дорогие машины – так пытаются представить Россию пропагандисты ЦРУ

Акция американской разведки – это хорошо спланированная работа, имеющая целью подорвать российскую государственность и вызвать хаос, в лучшем случае управляемый хаос. Хотя представители ЦРУ заверяют в обратном – ситуация «совершенно точно не направлена на смену режима или усиление нестабильности в России».

Если сравнивать со временами холодной войны, то у ЦРУ не было эффективных каналов прямого воздействия на советских граждан. За исключением, конечно, вражеских радиостанций у границ СССР – «Голос Америки» и прочие. Учитывая строгую работу спецслужб того времени, вражеской пропаганде невозможно было просочиться в печатные издания и тем более на телевидение.

К слову, как только это получилось (речь об эпохе гласности Горбачева), страна моментально рассыпалась. Сейчас же Россия просто пронизана информационной сетью, к которой имеет доступ любой американец. Вот и у ЦРУ есть свой Youtube-канал Central Intelligence Agency, а с недавних пор еще и Telegram-канал.

На территории России они не заблокированы, да и есть ли от этого толк вообще? Пользователи сервисов экстремистской Meta чувствуют себя вполне вольготно, продолжают вести бизнес, а селебрити радовать подписчиков своими телесами и выходками. Стоит ли после этого удивляться, что ЦРУ швырнуло в россиян свою поделку через Интернет. Снабдив её пошаговой инструкцией для передачи информации по закрытым каналам.

Логика врага проста – если есть канал воздействия на население противника, то им непременно стоит пользоваться. Раньше листовки с самолетов сбрасывали, сейчас ролики в Youtube. Это не первая попытка американской разведки вступить в контакт с потенциальными предателями. Год назад издания в США писали о неких инструкциях, рассылаемых ЦРУ в соцсетях, в которых подробно излагалось, куда и как сливать ценную информацию. А 2 мая 2022 опубликовало сухой, но достаточной информативный ролик с текстовыми инструкциями на русском языке.

Но театральная постановка, сопровождаемая мощной рекламной кампанией, проведена впервые.

Кибероккупация


«ЦРУ хочет знать правду о России. Мы ищем надёжных людей, которые могут нам её поведать и с которыми мы можем безопасно взаимодействовать»,

– немного наивными лозунгами ЦРУ пытается достучаться до сердец неравнодушных к Америке россиян. Получится ли?

Для анализа ситуации следует оперировать сразу несколькими параметрами. Как отмечают многие российские комментаторы, в нашей стране традиционно настороженное отношение к американцам, особенно к местным силовикам. Но Youtube и Telegram бьют по площадям – это ресурсы с гигантскими охватами. «Почему я пошел на контакт с ЦРУ» за шесть дней набрал чуть более 130 тыс. просмотров. Цифры не впечатляющие, но это самый быстрорастущий ролик на канале Central Intelligence Agency. Он привлекает внимание, его репостят, а с учетом трансляции на параллельных площадках, в первую очередь в Telegram, зрителей в итоге наберется немало.

Риторический вопрос – кто из них воспримет содержание видео как руководство к действию? Сейчас в России 19-летний недоумок, науськанный украинской разведкой, публично сжигает Коран за 10 тыс. рублей. Если у киевского режима удалось раскрутить нашу молодежь, то почему бы не попробовать работать тяжелой артиллерии.

Конечно, среди секретоносителей из категории «офицеров, ученых и дипломатов» подобных личностей кратно меньше, но и в этой среде ничего исключать нельзя. Если даже один из тысячи мужей на государственной службе соблазнится – у ЦРУ уже будет хороший профит. Особенно с учетом минимальных затрат на производство видео.


Больные дети без будущего – еще один посыл ЦРУ

Вторая причина, почему акты войны со стороны ЦРУ можно считать успешной провокацией, являются посеянные смута и сомнения. Любые враждебные действия разведки в той или иной мере могут перегрузить правоохранительные и специальные службы. В конце концов, в России появился официально одобренный Telegram-канал, и он явно требует внимания. А это силы, средства и ресурсы. Немало людей будет сливать информацию ЦРУ просто ради забавы. Уверовав в собственную безнаказанность. Вместо работы с реальным диверсантами и предателями спецслужбам придется отвлекаться и на подобный сброд.

Есть еще один большой вопрос – американские разведчики реально надеются получить что-то полезное после таких видео или сотворили его только в целях провокации и распространения смуты?

Несмотря на написанную густыми и темными красками картину, есть и определенные надежды. Разведка США своими руками создала информационный канал, через который уже российская СВР может лить оппонентам что угодно и под каким угодно соусом. Не воспользоваться таким случаем преступлению подобно и, если в США к telegram-шпионам относятся всерьез, то игра явно будет стоить свеч. Грубый натиск по всем фронтам приходится сдерживать ассиметрично – таковы новые реалии.

В симметричных ответах, к сожалению, у нас не все так хорошо. Российская сторона оперативно ответила американской провокации вполне достойным роликом зеркального содержания. На патриотическую публику внутри страны он сработал правильно – даже на тех, кто в английском не силен.

Только вот много ли зрителей найдет ответное видео в Соединенных Штатах?
Автор:
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9 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 04:30
    -1
    По периметру США надо создать сеть очаговых конфликтов,под любым предлогом.
    То что враг будет против нас использовать любые методы борьбы это очевидно.
    Недавно американский конгресмен заявил что смерть русских это удачное вложение денег США... каково.
    Следом читаю что наш МИД готов к миру и переговорам с нашим заклятым врагом...вот это номер!!!
    После этого мне хочется плеваться в эту структуру за такое мерзкое поведение...в моих глазах уровень доверия к мидовцам падает ниже плинтуса.
    1. ProkletyiPirat
      ProkletyiPirat Сегодня, 06:51
      0
      а меня вот удивляют люди подобные вам, с 2014 и особенно с началом СВО кучу народу появилось на топваре и других похожих ресурсах, и чего-то поголовно все "все-пропальщики и хейтеры текущего правительства РФ", вот прям как под копирку речи, фразы и мотивы, и ладно бы если бы писали что-то толковое, так нет же. При чём прибывшие разбираться в теме даже в базовой форме не желают. Сам я подозреваю что большинство являются ботами при поддержке интернет войск рассчитывающие на работу таргетированной рекламы и BIG-data против правительства РФ.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 05:47
    0
    Ну тащемто пригожинский ролик о найме американцев в ЧВК, пропагандистский и англоязычный - был из такого же ключа. Причем сделан куда как качественней и бьет по куда более уязвимым точкам в американском мире, потому как разные БЛМ с эдорасами реально задолбали тех, кто в основном в армию и шел.
    Обычная работа спецслужб, конечно, эффект будет не нулевым, но небольшим, именно потому, что в ЦРУ сидят де Биллы, которые сами начали верить собственной же пропаганде, потому именно целевой ролик - снять пока не в состоянии. Мозгов не хватает отделить реальность от собственной же пропаганды, в которой все россияне ждут-не дождутся возможности Путина скинуть, не хватает только разрешения от ЦРУ
    1. parma
      parma Сегодня, 06:42
      0
      Цитата: Bingo
      Ну тащемто пригожинский ролик о найме американцев в ЧВК, пропагандистский и англоязычный - был из такого же ключа. Причем сделан куда как качественней и бьет по куда более уязвимым точкам в американском мире, потому как разные БЛМ с эдорасами реально задолбали тех, кто в основном в армию и шел.
      Обычная работа спецслужб, конечно, эффект будет не нулевым, но небольшим, именно потому, что в ЦРУ сидят де Биллы, которые сами начали верить собственной же пропаганде, потому именно целевой ролик - снять пока не в состоянии. Мозгов не хватает отделить реальность от собственной же пропаганды, в которой все россияне ждут-не дождутся возможности Путина скинуть, не хватает только разрешения от ЦРУ

      Мда… судите о американском обществе по нашим новостям? Американцы как раз ооооочень умны, они бьют в самое слабое место… реальная поддержка спец операции проявилась в прошлом году, когда набирали добровольцев в 3-й армейский корпус… за полгода набрали менее 15000 человек… ну не ринулся народ в армию как в 41, даже за огромные для рядового гражданина 200тыс в месяц + разовые выплаты до 600… а рекламный ролик «музыкантов» был рассчитан на отщепенцев(а больше вообще на российского зрителя), тех кто не особо нашёл себе место в жизни после армии ну или идейный противник государства, хотя армия в штатах обожаема и государством и народом, после армии нужно практически хотеть жизнь не устроить….
  3. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:57
    0
    После 90 годов,нам надо ушат холодной воды.Чтобы взрослые отошли от шоковой терапии.А детей извлечь от разного рода иллюзий.Только реальное видение мира поможет нам. Мы не должны подстраиваться под свои настроения.У нас такой народ,что на него в немалой степени действует кино,музыка,песни.На это тоже надо обратить внимание.Весь мир нахватался западных блох. И продолжает идти в хвосте западной пропаганды.Лишь потому,что не может выстроить собственную аналитическую доктрину. Лишь одни эмоции.Вместо того,как переиграть предложенную нам политическую игру.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:31
    0
    двухминутный ролик «Почему я пошел на контакт с ЦРУ
    Видел этот ролик потому, что и на центральном ТВ в аналитических программах ему уделили внимание. А вот у создателей ролика не возникла мысль о том, что какая ассоциация может возникнуть у российского гражданина от кадров показывающих с верху одинокую фигуру идущую по заснеженному двору в неизвестном направлении? У меня возникла мысль, что если гражданин идет в сторону Сибири, то значит в правильном направлении. Наши сняли намного интереснее ролик про сотрудничество с КГБ.
  5. север 2
    север 2 Сегодня, 06:35
    0
    не было бы таких роликов на Youtube , от этого ненавидящих Россию и готовых её предать не уменьшилось бы . А вот инструкции для них от ЦРУ на Youtube , это от того , что Россия или не может , или не умеет , или не хочет обуздать всё дозволенность и всё антирусское на Youtube. В этом сегменте интернет услуг Россия выглядит очень жалко , потому что собственный аналог , место Youtube Rutube, это жалкая комедия-породия .
    А этим кто ненавидят Россию ,им и без ЦРУ комфортно тут бурьяном расти и цвести. Их сейчас время . Россия ,её элиты и власть , боятся Царского , Имперского , Сталинского пути для России . Какую страну строим , об этом тридцать лет власть и элита молчит . А вот ЦРУ , от боязни что бы Россия не пошла бы царским , имперским или сталинским путём развития, свои инструкции через Youtube врагам России и посылает . Но ведь если этих путей России ЦРУ боится , значит только эти пути и есть верные для России
  6. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 06:35
    0
    «ЦРУ хочет знать правду о России. Мы ищем надёжных людей, которые могут нам её поведать и с которыми мы можем безопасно взаимодействовать»,
    Я готов рассказать правду, причем не в закрытых каналах, а публично.
    1. Задорнов был прав: если американцы так ничего о России и не поняли, за столько лет, то его диагноз точен. "Ну, тупые..."©
    2. Сила - в правде. А не в деньгах. У нас, господа американцы, большинство живет именно с этим принципом.
    3. У нас есть инфляция. Но гораздо меньше, чем в европе. Бензин стоит дешевле, чем у вас, газа достаточно, нефть тоже в наличии. ВПК работает. Конечно, есть некоторые недоработки, сложности, но у кого их нет? Посмотрите на ваши F-35, с ними случается больше летных происшествий, чем с нашими истребителями, даже с теми, которые разработаны гораздо раньше.
    4. Наша армия приобретает опыт, во время проведения СВО. Против ваших "бывших" военнослужащих. И счет - далеко не в вашу пользу.
    5. Поскольку вы поддерживаете террористический режим Зеленского, многие наши граждане считают, что пора уже ваши США объявить страной - пособницей террористов. И страной, поддерживающей нацизм, тоже. Некоторые вообще предлагают провести уже обещанный еще в апреле 2023-го удар по центрам принятия решений. То есть - по Пентагону, Лэнгли, и что там у вас еще есть? Где у вас штаб-квартира АНБ, дайте точные координаты.
    Вот вам небольшой кусочек правды. Переваривайте. Обращайтесь, если что.
  7. ximkim
    ximkim Сегодня, 06:41
    0
    Нии. Им надо сценариста и режиссёра поменять, так будет толк от этих роликов.