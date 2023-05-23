Старая конструкция и новые решения: модернизация САУ 2С18 «Пат-С»

Опытная САУ 2С18 "Пат-С" во время испытаний
Стало известно о возобновлении разработки самоходной артиллерийской установки 2С18 «Пат-С». Исходный вариант этого проекта создавался еще в восьмидесятых годах, но тогда от него отказались. Теперь же решено заново запустить опытно-конструкторскую работу и провести модернизацию ранее созданной самоходки. Предполагается, что «Пат-С» в новом облике сможет найти место в нынешней структуре армии.
Новая модернизация
О новых планах российской оборонной промышленности в сфере сухопутной артиллерии 20 мая сообщило агентство РИА Новости. Источником информации стал неназванный представитель предприятия «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»), занимающегося строительством бронетехники и артиллерийских систем.
Источник сообщил, что предприятие сейчас занимается модернизацией ранее созданных САУ на базе доработанного шасси боевой машины пехоты БМП-3. Речь идет о самоходках двух типов с орудиями калибра 120 и 152 мм. По словам источника, техника такого рода сможет положительно повлиять на боевую эффективность мотострелковых подразделений.
РИА Новости раскрывает типы техники, проходящей модернизацию. 120-мм артиллерийской системой является самоходка 2С31 «Вена», а 152-мм орудие несет изделие 2С18 «Пат-С».
По сути, пока сообщается только о самом факте наличия двух проектов. Поставленные технические задачи и способы их решения не названы. Также не оглашаются сроки проведения работ и возможного поступления обновленных САУ на вооружение. По всей видимости, такие данные появятся позже – если проекты получат полноценное развитие и пройдут через все положенные стадии.
Старый образец
В новости о модернизации старых САУ особый интерес представляет упоминание изделия 2С18 «Пат-С». Дело в том, что эта самоходка разрабатывалась еще несколько десятилетий назад, и тогда не дошла до принятия на вооружение и серийного производства. Теперь же, похоже, к этому образцу решили вернуться, но на новом техническом уровне.
"Пат-С" в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, 2017 г.
Напомним, на рубеже семидесятых-восьмидесятых годов было принято решение о создании новых артиллерийских систем в калибре 152 мм для использования на уровне полка и бригады. С их помощью планировалось повысить огневую мощь сухопутных соединений, а также ответить на последние иностранные разработки.
Свердловскому ОКБ-9 была поручена разработка двух новых орудий – буксируемого 2А61 с шифром «Пат-Б» и унифицированной гаубицы 2А63 для применения на самоходной базе. Такая САУ проектировалась Курганским машиностроительным заводом; проект получил индекс ГРАУ 2С18 и название «Пат-С».
В течение нескольких следующих лет Курганмашзавод и ОКБ-9 выполнили новые проекты и изготовили опытные образцы. Так, по проекту «Пат-С» построили один прототип в полной комплектации. Эта машина прошла, как минимум, часть испытаний. Однако на этом этапе заказчик решил отказаться от продолжения разработки. Точные причины этого пока остаются неизвестными, хотя и существуют версии и предположения разной степени достоверности и правдоподобности.
Ненужный опытный образец 2С18 в течение длительного времени оставался на Ржевском полигоне. Несколько лет назад его передали Военно-историческому музею артиллерии, инженерных войск и войск связи (г. Санкт-Петербург).
Проект буксируемого орудия «Пат-Б» оказался чуть более успешным. В 1991 г. эту гаубицу официально приняли на вооружение, но было изготовлено всего 6 изделий. Полноценный запуск производства и перевооружение сухопутной артиллерии так и не состоялись.
Впрочем, наработки по теме «Пат» не пропали. Шасси для самоходки 2С18, построенное на базе БМП-3, использовали при создании новой САУ 2С31 «Вена» с орудием меньшего калибра. Эта боевая машина в середине девяностых дошла до производства малой серией и попала в войска.
Конструкция из прошлого
С точки зрения конструкции САУ 2С18 представляла собой гусеничную боевую бронированную машину с полноповоротной башней, несущей вооружение. Такое изделие имело длину (по корпусу) менее 6,9 м и боевую массу 18,7 т. Экипаж включал четырех человек.
«Пат-С» построили на доработанном шасси БМП-3. Готовый корпус незначительно укоротили; защита осталась прежней. Компоновка изменилась в соответствии с ролью машины. Объем боевого и десантного отделений использовали для размещения новой более крупной башни. При этом, по некоторым данным, доступных объемов не хватило для получения всех желаемых возможностей.
Силовой агрегат шасси при перестройке не изменился. Конструкция ходовой части в целом осталась прежней. Для правильного распределения нагрузок некоторые торсионы переместили, из-за чего изменилось расстояние между отдельными катками. Двигатель УТД-29 мощностью 450 л.с. по-прежнему позволял получить скорость до 70 км/ч на шоссе. Кроме того, сохранилась возможность плавания и соответствующий движитель.
Гаубица 2А63 представляла собой 152-мм нарезное орудие со стволом средней длины и полуавтоматическим затвором. Орудие получило крупный двухкамерный дульный тормоз активно-реактивного типа и гидропневматические противооткатные устройства. Подача боеприпасов осуществлялась вручную, но имелся механизм досылания.
Два орудия семейства «Пат» могли использовать широкую номенклатуру 152-мм выстрелов раздельно-гильзового заряжания советской разработки. Допускалось применение выстрелов для гаубиц МЛ-20, Д-1 и Д-20. Таким образом, САУ могла использовать осколочно-фугасные, бетонобойные, кассетные и т.п. снаряды. По некоторым данным, не исключалась возможность интеграции комплекса управляемого вооружения со снарядом «Краснополь».
2С18 могла вести огонь прямой наводкой и по навесным траекториям. В зависимости от типа снаряда и примененного заряда, а также других факторов, максимальная дальность стрельбы достигала 15-15,2 км. Боекомплект – 35 выстрелов.
Новая жизнь
Похоже, проект 2С18 «Пат-С» после перерыва в три десятилетия вновь заинтересовал промышленность и, возможно, армию. Причины такого интереса понять нетрудно. В проекте из середины восьмидесятых годов были реализованы перспективные идеи, недавно ставшие вновь актуальными. Несмотря на значительный возраст, предложенный облик САУ все еще может иметь будущее – естественно, при его правильной реализации.
САУ «Пат-С» создавалась для усиления полковой артиллерии. Фактически она должна была заменить более старое изделие 2С1 «Гвоздика» с 122-мм гаубицей. Имея близкие характеристики дальности и точности огня, самоходка 2С18 отличалась большим калибром и соответствующим ростом могущества. Кроме того, переход на «Пат-С» позволил бы унифицировать полковую артиллерию с техникой мотострелковых войск и получить известную выгоду.
Любопытно, что за прошедшие десятилетия ситуация принципиально не изменилась. Основу полковой артиллерии сухопутных войск по-прежнему составляют «Гвоздики», хотя и оснащенные новыми средствами связи и управления огнем. Орудия большего калибра применяются на других уровнях.
Текущая Спецоперация в очередной раз показала, что калибр имеет большое значение, и для эффективного решения боевой задачи к противнику следует отправлять наиболее тяжелые снаряды и в максимальном количестве. В таком контексте САУ по типу «Пат-С» могла бы стать выгодной заменой для нынешних 2С1. При этом речь идет не только о боевых качествах, но и о вопросах эксплуатации. «Гвоздики» имеют солидный возраст и постепенно расходуют оставшийся ресурс.
Буксируемая гаубица 2А61 "Пат-Б"
Впрочем, запуск производства изделия 2С18 в комплектации середины восьмидесятых не имеет смысла, и необходима его модернизация. Так, шасси может остаться прежним, но нужно использовать современную конфигурацию и комплектацию. В частности, требуются актуальные средства защиты.
Орудийная часть 2А63 в целом выглядит современной и удачной. В прошлом она показывала достаточные огневые характеристики и имела большое преимущество в виде совместимости с разными типами снарядов. Для улучшения общих показателей гаубицы и САУ в целом необходимы современные средства управления огнем. Также нужно обеспечить совместимость с войсковыми автоматизированными системами управления. Тогда самоходка сможет работать в сетецентрических контурах и более эффективно оказывать огневую поддержку на полковом уровне.
Следует отметить, что создание такой САУ вряд ли будет простой задачей. Необходимо с нуля наладить производство новой артиллерийской части и, возможно, обновить ее в соответствии с нынешними возможностями промышленности. В то же время, «Пат-С» использует серийное шасси с доработанным шасси. Новые системы управления, в свою очередь, могут заимствоваться у существующих образцов. Кроме того, ранее промышленность предлагала унифицированные комплексы средств управления сухопутной артиллерией.
Возможное продолжение
Таким образом, российская оборонная промышленность, в т.ч. «Курганмашзавод», прилагает усилия для дальнейшего развития артиллерии сухопутных войск. Разрабатываются совершенно новые образцы, а существующие проходят необходимую модернизацию. При этом активно используется опыт реальных боевых действий, накопленный в последнее время.
Последние новости о возобновлении проекта 2С18 «Пат-С» представляют особый интерес. Они показывают, что даже старые проекты, от которых давно отказались, могут сохранять значительный потенциал, и их стоит развивать с использованием современных технологий и наработок. Чем завершатся нынешние работы по модернизации старой самоходки и заинтересуется ли ей армия, покажет время. Нельзя исключать, что результат таких работ оправдает все ожидания.