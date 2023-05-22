Литва получила третью партию лёгких тактических транспортных средств Oshkosh L-ATV 4x4 (JLTV)

Литва получила третью партию американских легких тактических транспортных средств Oshkosh L-ATV 4x4 (JLTV). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Литвы.В эту партию, как и в предыдущие две, вошло пятьдесят бронеавтомобилей. Если первая партия прибыла без вооружения, во второй были броневики с установленным на турели 12,7-мм пулеметом M2 QCB, то новая партия оборудована дистанционно управляемым модулем M153 Common Remote Weapon Stations (CROWS) с 12,7-мм пулеметами M2 QCB и круглосуточными прицельными системами M230 TAC-FLIR.Техника поступила на прошлой неделе, с учетом этой партии теперь на вооружении литовской армии стоит 150 американских броневиков. Еще 50 машин Литва должна получить до конца года, таким образом доведя их количество до двухсот, именно столько броневиков Вильнюс заказал в рамках первого контракта в 2019 году.В конце октября прошлого года Литва заключила второй контракт на поставку еще 300 американских бронированных внедорожников JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) с колесной формулой 4х4 в модификации M1278A1 Heavy Guns Carrier. В 2020 году Литва заключила контракт на поставку дистанционно управляемых боевых модулей Protector Common Remote Weapon Stations (CROWS) для установки на приобретаемые внедорожники. Однако первые 50 машин, поступивших в Литву, пришли без модулей, а с установленной на крыше "будкой" для стрелка. Ручная турель оснащена 12,7-мм пулеметом M2 QCB.Как ранее сообщали в Министерстве национальной обороны Литвы, закупаемые американские внедорожники поступят на вооружение Сухопутных войск и Сил специального назначения республики.