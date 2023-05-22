В Козинке Белгородской области идёт зачистка, при этом сообщает о росте концентрации сил и средств противника в районе Волчанска

На территории Грайворонского районе Белгородской области продолжается контртеррористическая операция. Поступает информация о том, что несколько боевиков из состава украинской ДРГ могут оставаться в населённом пункте Козинка. Сейчас в селе работают группы спецназа ФСБ и Росгвардии: проверяются частные дома, где могут укрываться боевики, сегодня проникшие на территорию Российской Федерации.
На этом фоне поступает информация о росте концентрации сил и средств противника в районе города Волчанск на севере Харьковской области.
Волчанск находится менее чем в 10 км от границы с российской Белгородской областью. По последним сведениям, противник может в ночное время суток осуществить очередную попытку прорыва границы на Белгородском направлении, но уже на другом участке, используя террористическую тактику мелких, но болезненных уколов.
По понятным причинам, в состояние особой готовности приведены силовые подразделения в приграничных районах других российских регионов, граничащих с украинским государством.
Продолжая свою информационно-психологическую операцию, противник использует тактику подмены ТГ-каналов. Выявлены несколько таких каналов, которые изначально были зарегистрированы как освещающие события в городах Украины, а сегодня были переименованы в каналы якобы белгородской «прописки». Дополнительная работа ЦИПсО связана с потерей Артёмовска. В украинских медиа который день продолжают публиковать заявления от якобы украинских военных в стиле: «Надо подождать, на флангах под Бахмутом скоро будет жарко». Правда, ждать не надо, так как под Артёмовском жарко уже сейчас – в первую очередь для ВСУ, позиции которых обрабатываются российской артиллерией и авиацией на ряде направлений – в районе Хромово, Ивановского, а также на пунктах дислокации в Часовом Яре и близ Краматорска.
Тем временем в сети появился постер о сегодняшней вылазке боевиков в Белгородскую область. В переложении на литературный язык текст выглядит следующим образом:
Потерял Бахмут - захвати сельский ДК (дом культуры) и умри.