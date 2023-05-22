Военное обозрение
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В Козинке Белгородской области идёт зачистка, при этом сообщает о росте концентрации сил и средств противника в районе Волчанска

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В Козинке Белгородской области идёт зачистка, при этом сообщает о росте концентрации сил и средств противника в районе Волчанска

На территории Грайворонского районе Белгородской области продолжается контртеррористическая операция. Поступает информация о том, что несколько боевиков из состава украинской ДРГ могут оставаться в населённом пункте Козинка. Сейчас в селе работают группы спецназа ФСБ и Росгвардии: проверяются частные дома, где могут укрываться боевики, сегодня проникшие на территорию Российской Федерации.


На этом фоне поступает информация о росте концентрации сил и средств противника в районе города Волчанск на севере Харьковской области.

Волчанск находится менее чем в 10 км от границы с российской Белгородской областью. По последним сведениям, противник может в ночное время суток осуществить очередную попытку прорыва границы на Белгородском направлении, но уже на другом участке, используя террористическую тактику мелких, но болезненных уколов.

По понятным причинам, в состояние особой готовности приведены силовые подразделения в приграничных районах других российских регионов, граничащих с украинским государством.

Продолжая свою информационно-психологическую операцию, противник использует тактику подмены ТГ-каналов. Выявлены несколько таких каналов, которые изначально были зарегистрированы как освещающие события в городах Украины, а сегодня были переименованы в каналы якобы белгородской «прописки». Дополнительная работа ЦИПсО связана с потерей Артёмовска. В украинских медиа который день продолжают публиковать заявления от якобы украинских военных в стиле: «Надо подождать, на флангах под Бахмутом скоро будет жарко». Правда, ждать не надо, так как под Артёмовском жарко уже сейчас – в первую очередь для ВСУ, позиции которых обрабатываются российской артиллерией и авиацией на ряде направлений – в районе Хромово, Ивановского, а также на пунктах дислокации в Часовом Яре и близ Краматорска.

Тем временем в сети появился постер о сегодняшней вылазке боевиков в Белгородскую область. В переложении на литературный язык текст выглядит следующим образом:

Потерял Бахмут - захвати сельский ДК (дом культуры) и умри.
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7 комментариев
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  1. PASus
    PASus Сегодня, 22:25
    0
    Российских пограничников убили, бтр 82 захватили, броневичок промакс потеряли. Аккупировали церковь.
    Перемогу клеппют любой ценой. Хохлики 100% террористы и те страны кто их поддерживают - спонсоры терроризма.
  2. azkolt
    azkolt Сегодня, 22:25
    +3
    Де-лы!!! Сколько было говорено военкорами, что не надо было оставлять Волчанск!!!
    А теперь о новости от Военнного Осведомителя и это еще 17: 00

    Итак, поговорим о произошедшем с холодной головой.

    Сегодня утром противник нанес артиллерийский удар по КПП "Грайворон" на границе Белгородской области, после чего колонной в составе танков и бронеавтомобилей выдвинулся со стороны пгт Великая Писаревка в направлении государственной границы РФ и пересек её.

    Танк проделал пролом в одном из зданий на территории КПП, после чего высадившаяся из бронемашин пехота противника стала занимать территорию погранпункта, а все это со стороны активно фиксировалось дронами противника. Затем противник, не встречая сопротивлению, продвинулся вглубь России на расстояние до 8 км, дойдя до города Грайворон.

    В сухом остатке было успешно проо: 1) сосредоточение бронегруппы противника в приграничье, 2) его выдвижение колонной по дороге посреди белого дня, 3) прорыв через пограничный пункт, 4) дальнейший прорыв в глубину.

    Несмотря на уже более год войны оперативность взаимодействия с авиацией и артиллерией на некоторых участках исчисляется часами, а пограничники по-прежнему имеют средства не для отражения подобных рейдов, а только для проверок документов на КПП. Армия ковырялась в носу.

    Несомненно, цель рейда было сугубо информационная, дабы попытаться медийно сгладить потерю Бахмута, но только это все никак не отменяет вышеобозначенных фактов. Если ранее противник предпринимал исключительно попытки пешего проникновения, то сейчас не ощущая никакой ответственности за это, начал заходить уже верхом на танках.


    От себя!
    Один плевок за другим, власть уже даже не вытирается!))) Все хорошо, прекрасная маркиза! У нас во главе великий стратег , правда окружение у него ( которое как известно и делает короля), такое ощущение, что от пивнух набирали!
  3. RVA
    RVA Сегодня, 22:26
    +2
    Сколько уже было сказано, сколько сделано... А результат равен нулю.
  4. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 22:26
    0
    "На этом фоне поступает информация о росте концентрации сил и средств противника в районе города Волчанск на севере Харьковской области."
    А мы только факт констатировать можем и всё? Все "пушки" в Артемовске, и других у нас нет?
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 22:27
    -2
    Ну значит по старой схеме - диверсионно-террористические действия на границе РФ, которые будут выдаваться за ожидаемый всем Западом "контрнахрюк"
    ПиСи: как раз в школе каникулы начнутся, так что на ВО ожидаются веселые времена))) Сюда надо будет почаще заглядывать - светлоликие эльфы, которых мамка в Верхний Ларс не отпустила, уж этот сайт точно вниманием не обойдут и много великих тайн, как надо Родину защищать, нам тут всем поведают
  6. Тополь
    Тополь Сегодня, 22:29
    0
    Если появились сведения о концентрации сил противника, значит надо их срочно прореживать.
  7. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 22:29
    0
    Новая тактика ВСУ в действии.
    Знаю, знаю текст моего комментария.