Пиррова победа в Бахмуте. Что дальше

Локальная победа
Освободили Бахмут-Артёмовск. Казённые патриоты, которые за деньги или по глупости, кричат, что большая победа. Успех, но локальный. Город полностью разрушен. Бои за него шли 224 дня!
На других участках фронта, например, в Авдеевке и Марьинке, продвижения нет. То есть даже минимальная задача – освобождение Донбасса, будет такими темпами решаться не один год. При этом Русский Донбасс и прилегающие области превращаются в Руину. Зону социальной катастрофы. Истощаются людские и материальные ресурсы. Морально устаёт армия, так как бойцы на фронте стоят без ротации. Позиционная бойня ведёт к сценарию Первой мировой войны, когда народ вскоре устал от большой крови и тягот войны, и от ура-патриотических настроений перешёл к вере в «предательство императрицы» и «дурака-царя». Этим воспользовались заговорщики-февралисты, тогдашняя элита, которая думала, что сможет лучше царя, и понеслась жесточайшая Смута, ещё более кровавая, чем большая война.
То есть победа под Бахмутом пиррова. Но она могла быть более плодотворной, если бы пока штурмовики «Вагнера» дрались на развалинах города, выигрывая время, военно-политическое руководство РФ реально бы усиленно готовилось к стратегическому наступлению с целью освобождения Харькова, Херсона и Запорожья. На первом этапе. Затем освобождения всего Левобережья Днепра. И в будущем – всей Малой Руси.
А для этого нужна реальная мобилизация тыла и общества. Массовая закупка станков, оборудования в Китае. Новая индустриализация. Формирование полноценных танковых и мотострелковых дивизий, которые прорвут оборону врага и выйдут на оперативный простор и пойдут вперёд, окружая (не штурмуя, а только блокируя) города и опорные пункты врага. А за ними пойдут войска второго и третьего эшелона – части внутренних войск, МВД, ФСБ, зачищая территорию от укронацистов.
Таким образом, Бахмут стал пирровой победой, так как Кремль не хочет настоящую войну. У нас «спецоперация» по принуждению к миру. А вот враг воюет по-настоящему.
Что дальше?
Обе стороны играют на затягивание конфликта. Но с разными целями. Москва фактически перешла к активной обороне. Бахмут нужен был для картинки на ТВ. Кремль после неожиданного для него провала весеннего блицкрига 2022 года решил выжидать. Уступки, сделки, перегруппировки, закрытые глаза на все прежние красные линии, включая Крымский мост, «Северные потоки», удары по стратегической авиации, взрывы над Кремлём. Всё ради большой сделки. Мол, измотаем, обескровим Киев, и сделка будет.
Москва отдаёт инициативу противнику. В Киеве и на Западе всё это прекрасно видят и понимают. Отсюда всё большая наглость неприятеля. Ракеты большой дальности. Удары по «старой» территории РФ. Теперь и истребители Ф-16. Так, глядишь, и до тактического ЯО дело дойдёт.
Киев, Лондон и Вашингтон не пойдут на сделку. Ведь идёт Большая игра. Кризис капитализма и всего западного проекта (ставшего практически глобальным) нужно разрешить. С помощью операции «пандемия» планету перезагрузить не удалось. Построив глобальный цифровой концлагерь. Поэтому классика – мировая война. Война до последнего жителя Украины, превращения Малой Руси в Руину. Затем в бой пойдут младоевропейцы, поляков уже усиленно вооружают, информационно накачивают. А есть ещё румыны, прибалты, финны (их не зря загнали в НАТО). За ними и немцев погонят, если надо будет.
Одновременно усиленно готовят фронт мировой бойни на Азиатско-Тихоокеанском регионе. Там в роли пушечного мяса против КНР выступит другой Китай – Тайвань. Также подписывают Японию, у которой свой внутренний цивилизационный кризис, который Токио также надо разрешать. И Южная Корея. США в качестве заградотряда.
Поэтому соглашения Москвы и Киева не будет. Как вариант – кратковременное, чтобы дать Кремлю надежду и усилить, довооружить киевский режим. В реальности война будет продолжаться и дальше, и до 2025, и далее, пока всю Новую и Малую Русь не утопят в крови, не обескровят РФ. Пока не вынудят «элиты» РФ, которые практически целиком и изначально прозападные (воспитание, культура, образ мышления, мировоззрение, семья и капиталы), стать на путь сценария 1917 или 1991 года. Воспользоваться усталостью общества, которое привыкло потреблять и получать удовольствие от жизни. В результате хозяева Запада будут и дальше постепенно давить РФ, традиционная англосаксонская стратегия «анаконды». В расчёте на внутреннюю смуту, раскол и победу новых «младореформаторов».
Какой выход? Не играть в чужие игры. «Родина-мать зовёт!» Чёткая постановка цели и задач: освобождение всей Русской земли от западной и нацистской нечисти. Воссоединение единого русского суперэтноса (русских-великороссов и русских-малороссов). Наращивание вооруженных сил. Новые волны мобилизации с целью смены и ротации уставших, обескровленных соединений и частей. Решение кадрового вопроса в ВС – замена кадров, проваливших кампанию 2022 – зимы-весны 2023 гг. Милитаризация экономики и общества. Новая индустриализация. Пересмотр итогов приватизации, национализация стратегических отраслей и предприятий.
Народу рано или поздно придётся сказать, что это всё надолго. Одессу, Киев и Львов придётся освобождать, и принуждать к миру весь коллективный Запад. Всё только начинается. Иначе – читаем «Очерки русской смуты» А. Деникина, и другие исторические материалы на эту тему.
Как отмечал русский историк В. Ключевский:
«История – не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но только наказывает за незнание уроков».