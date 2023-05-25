Передышка нужна всем. Наступать будем позже

Ну вот и отзвучали фанфары по поводу освобождения Артемовска. Самые радикально настроенные диванные патриоты отпраздновали победу в СВО. Менее радикальные – победу в битве, которую сравнили со Сталинградской.
Бойцы заняты привычной работой по зачистке города и разминированию территории. «Похоронщики» вытаскивают из завалов трупы бойцов... Идет обычная в таких случаях работа по наведению элементарного порядка на освобожденных территориях.
Противник, тоже привычно, врет о том, что Бахмут уже практически в окружении и, опять же, по уже традиционной схеме укропропаганды, что русские якобы скоро убегут из этого города, как когда-то из Херсона.
Даже то предсказуемое «наступление» украинцев на приграничные области России уже состоялось. Опять же, никакой изюминки украинцы не придумали. Использовали способ, который уже опробован ранее. Даже исполнители те же.
В смертники были назначены предатели Родины, из числа бывших наших граждан, которым просто некуда деваться. С самого начала этой авантюры было понятно, что никого из этой ДРГ не выпустят. Что, в принципе, и произошло. На момент написания материала прошли неофициальные сообщения об уничтожении 39 и пленении 4 диверсантов.
Не состоялось только одно событие, которое анонсировал Евгений Пригожин, контрнаступление ВСУ. Я тоже придерживался такой точки зрения. Освобождение Артемовска высвобождает значительные силы ВСУ. Да и те 6 бригад, что были предназначены для наступления, пока существуют.
Выскажу крамольную мысль о причине бездействия ВСУ. Увы, та самая проблема роли личности в истории. Очень хохлам не хватает решимости и быстрых решений генерала Залужного. Я все более и более склоняюсь к версии, что Залужный действительно тяжело ранен. По крайней мере, хотелось бы в это верить.
Бахмут исчез, вернулся Артемовск, что дальше?
Действительно, что дальше. Кто и куда будет наступать? И будет ли вообще?
Эти вопросы сегодня интересуют многих. И опять же, наиболее радикальные уже «наступают на Харьков». Менее радикальные – «освобождают территорию ДНР и ЛНР». А пессимисты считают остатки российских подразделений, которые вообще смогут наступать. Точно такая же ситуация и с другой стороны.
Но начну я с другого. С того, почему битва за Бахмут стала такой эпичной. Почему мы так долго возились с этим городом.
Да, Бахмут является ключом к достаточно мощному укрепрайону, в который входят Краматорск, Славянск и Авдеевка. Взять его было необходимо. Но почему так долго?
Вчера я увидел памятную медаль ЧВК «Вагнер» с интересным названием «Бахмутская мясорубка». Думаю, эта скромно оформленная, в стиле наград за взятие городов в Великой Отечественной войне, медаль станет очередной наградой, которой будут гордиться. На обратной стороне этой медали содержится ответ на все вопросы. Прямым текстом.
Взять Бахмут другим способом, кроме как штурмом, было невозможно. Поэтому и было принято решение руководством ЧВК и генералом Суровикиным использовать штурмовые подразделения. Начать ту самую «мясорубку». Потому срок, сколько проводилась операция, следует считать не в днях и месяцах, а… в потерях врага.
А потери эти исчисляются достаточно серьезными цифрами. Общие потери ВСУ, по разным источникам, составляют от 130 до 150 тысяч человек. Из них безвозвратные от 45 до 57 тысяч человек. Потери техники и вооружения тоже впечатляют. Одних только танков уничтожено более 100…
Понятно, что в боях за город потери несли и музыканты. Музыканты измотаны физически и психологически. И мы, и противник прекрасно об этом знаем. Подразделения надо выводить во второй эшелон на отдых и пополнение личным составом, техникой и вооружением. Отсюда и заявление Пригожина.
Но вывести всех разом и заменить их подразделениями Российской армии довольно проблематично. Мы неоднократно видели, как ВСУ продавливает оборону вновь прибывших частей и подразделений на флангах ЧВК. И как эффективна помощь этим частям штурмовиков «Вагнера».
Отсюда первоначальная задача по Артемовску. Постепенная замена подразделений и создание эффективных оборонительных рубежей на случай контрнаступления хохлов. Кстати, именно на то, что «стальные парни из оркестра» скоро уйдут, напирают украинские пропагандисты сегодня. Вначале якобы уйдут музыканты, а затем побегут войска под ударами ВСУ.
Таким образом, идея развития наступления с этого направления «на плечах противника» утопична изначально. При этом локальные наступления на отдельных участках вполне возможны и, думаю, будут проводиться. К примеру, почему бы не забрать у хохлов Константиновку и Дружковку? Тогда мы выходим напрямую на Краматорск и Славянск.
Как мне кажется, активных действий серьезного масштаба с нашей стороны в ближайшее время ожидать не стоит. Освободить город сложно, но ещё сложнее удержать. Вполне вероятны наступления на неподготовленные позиции свежих бригад. Даже не тех пяти, о которых я упоминал выше.
В распоряжении командования ВСУ есть еще свеженькие бригады теробороны. А это не менее пяти бригад. Использовать их можно не только под Бахмутом. Наверное, более перспективен в этом отношении район Кременной и Попасной.
Если Киев не отказался от идеи терроризировать приграничные районы России, а таких данных пока нет, тогда это идеальное место для активизации боевых действий. Граница рядом, хочешь наступай туда, хочешь ДРГ засылай. Да и зеленка позволяет хорошо маскировать технику и вооружение.
Так будет наступление или нет?
Этот вопрос так и остается без ответа. Со стороны Киева «машина наступления» запущена. Я об этом неоднократно писал. Но грамотная работа ВКС артиллерии значительно уменьшила наступательный потенциал и возможности логистики ВСУ. Сегодня рассчитывать на быстрое пополнение соединений, участвующих в наступлении, глупо.
Парадокс. Остановить подготовку наступления нельзя и наступать нельзя. В то же время не наступать нельзя. Запад требует побед и, если их не будет, помощь сократится до минимума. Вот такая сложная задача стоит перед Украиной.
Глобального стратегического наступления, которое бы в корне изменило характер войны в пользу Украины, ожидать не стоит. Будут операции на небольших участках ЛБС тактического характера. Ситуацию может изменить быстрая поставка самолетов для ВСУ. Пока Российская авиация господствует в воздухе, любое наступление будет превращаться в «мясорубку».
Увы, такое решение, исходя из текущих заявлений и событий, будет скоро принято. Не берусь предсказать, насколько натовские самолеты снизят эффективность работы нашей авиации, а это обязательно произойдет в начальный период использования, но существенного влияния на общую картину они не окажут. Есть же ещё и ракеты…
В целом же говорить о наступлении той или иной стороны сегодня не стоит. Тех сил и средств, что есть у обеих сторон, просто не хватит на более или менее длительное наступление. Того, что достаточно для обороны, отнюдь не достаточно для наступления.
Если будет поставлена задача в кратчайшие сроки принудить Украину к мирным переговорам, мы должны будем задействовать свежие соединения. А это значит – на данный момент с учетом многих составляющих те, кто будет наступать на Левобережную Украину, пока находятся на территории России. В Белгородской, Курской и Брянской областях...