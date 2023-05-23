Появляются некоторые подробности развития событий с проникновением диверсионно-террористической группы с территории Харьковской области в Грайворонский городской округ.
В сети появились кадры с колонной военной техники украинских диверсантов, многие из которых были установлены как боевики террористических группировок «Кракен» и «Азов», запрещённых в России.
На кадрах, которые были сняты украинскими террористами до прорыва на территорию Белгородской области, можно видеть несколько бронемашин, среди которых американские International MaxxPro. Это бронетранспортёры (БТР), которые несколькими партиями США передали Украине.
Напомним, что при передаче Вашингтон заявлял о том, что «не рекомендует использовать передаваемую бронетехнику против территории России (в варианте до 2014 года)». Накануне один из американских чиновников, после появления информации об использовании украинской ДРГ американской техники в Белгородской области, вновь заявил, что «США не рекомендуют…», но тут же добавил, что в конечном счёте выбор за Украиной, так как «ей определять где и как использовать эту технику». Другими словами администрация Байдена прямо санкционировала применение американского оружия Украиной на каких угодно территориях РФ.
Теперь несколько американских бронемашин, использовавшихся ДРГ для прорыва в Грайворонский городской округ, стали трофеями российских подразделений. Среди них и тот самый International MaxxPro с тактическим знаком в виде белой вертикальной стрелки на двери.
Среди прочей техники на территорию Белгородской области заходили танк и несколько «Хаммеров», оснащённых крупнокалиберными пулемётами. Накануне сообщалось, что танк и как минимум 1 «Хаммер» уничтожены.