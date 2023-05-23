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Использовавшийся украинской ДРГ в Белгородской области американский БТР MaxxPro стал российским трофеем

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Использовавшийся украинской ДРГ в Белгородской области американский БТР MaxxPro стал российским трофеем

Появляются некоторые подробности развития событий с проникновением диверсионно-террористической группы с территории Харьковской области в Грайворонский городской округ.


В сети появились кадры с колонной военной техники украинских диверсантов, многие из которых были установлены как боевики террористических группировок «Кракен» и «Азов», запрещённых в России.

На кадрах, которые были сняты украинскими террористами до прорыва на территорию Белгородской области, можно видеть несколько бронемашин, среди которых американские International MaxxPro. Это бронетранспортёры (БТР), которые несколькими партиями США передали Украине.

Напомним, что при передаче Вашингтон заявлял о том, что «не рекомендует использовать передаваемую бронетехнику против территории России (в варианте до 2014 года)». Накануне один из американских чиновников, после появления информации об использовании украинской ДРГ американской техники в Белгородской области, вновь заявил, что «США не рекомендуют…», но тут же добавил, что в конечном счёте выбор за Украиной, так как «ей определять где и как использовать эту технику». Другими словами администрация Байдена прямо санкционировала применение американского оружия Украиной на каких угодно территориях РФ.

Теперь несколько американских бронемашин, использовавшихся ДРГ для прорыва в Грайворонский городской округ, стали трофеями российских подразделений. Среди них и тот самый International MaxxPro с тактическим знаком в виде белой вертикальной стрелки на двери.



Среди прочей техники на территорию Белгородской области заходили танк и несколько «Хаммеров», оснащённых крупнокалиберными пулемётами. Накануне сообщалось, что танк и как минимум 1 «Хаммер» уничтожены.
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30 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:25
    +6
    танк и как минимум 1 «Хаммер» уничтожены
    Кроме этого по утренним сообщениям убито 39 украинских боевиков и несколько взято в плен. Результат конечно неплохой, но было бы лучше, чтобы таких "прорывов" границы не повторялось.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 06:29
      0
      Цитата: rotmistr60
      убито 39 украинских боевиков и несколько взято в плен

      Знали же, что их так встретят, но все равно полезли !
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:32
        +3
        Вероятно настолько велика ненависть к нам что полезли нарываясь на уничтожение.
        А может думали что возьмут их в плен и обменяют - наши же не расстреливают пленных как они.
        В любом случае если уничтожили - то и правильно, незачем их всех брать в плен.

        зы Надеюсь наших гражданских они не тронули.
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 06:39
        +1
        Цитата: Uncle Lee
        Цитата: rotmistr60
        убито 39 украинских боевиков и несколько взято в плен

        Знали же, что их так встретят, но все равно полезли !

        Обычный террористический коктейль - русофобия, деньги и боевые психотропы.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 07:03
          0
          администрация Байдена прямо САНКЦИОНИРОВАЛА применение американского оружия Украиной на каких угодно территориях РФ.

          Американский подполковник Дэниел Дэвис прямолинейно по-военному в статье для Responsible Statecraft выделил три основные цели США для реализации истинных интересов США на Украине. А именно.

          Во-первых, по его мнению, следует предотвратить любую эскалацию конфликта вне Украины. (Т.е. предотвратить любую эскалацию конфликта на территорию стран НАТО в Западной и Восточной Европе, кроме территории России, как таковой.)

          Во-вторых, необходимо переложить бремя поддержки Киева на Европу.

          В-третьих. Также предстоит ИСКЛЮЧИТЬ возможность каких-либо мирных соглашений, обязывающих США или НАТО предоставить Украине гарантии безопасности.
      3. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 06:43
        +3
        Знали же, что их так встретят, но все равно полезли !
        А это была информационно-психологическая операция ЦИПСО. Смысла в захвате пустого дома культуры никакого. Была задача нагонять панику в интернете, в том числе на ВО.
    2. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 06:31
      +3
      Цитата: rotmistr60
      Кроме этого по утренним сообщениям убито 39 украинских боевиков и несколько взято в плен.


      Ждём видео и фото подтверждении, т.к. информация как я понимаю не официальная (про убитых 39 боевиков). Видел ещё видео, где наш боец предлагает сдаться боевикам... так тоже какое то количество пленных должно быть.

      А по БТР MaxxPro, в телеграмме есть фотография 1 или 2х таких машин ?, вечером-ночью с разных ракурсов (стрелка вверх на двери)... и утренняя (где крестик на двери), правда последняя не понятно, наша или нет. т.к. выложили фото ночью.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 06:38
        +3
        Цитата: Aleksandr21
        стрелка вверх на двери

        Руна Тейваз, "стрелка вверх"... Эсесовцев под ней вместо креста хоронили

        А фашистов там нет, что ты
        ПиСи: а укроп свою ципсошную молотилку на 360% врубил, там такая перемога, что того гляди до Урала сегодня дойдут)
      2. Летунъ
        Летунъ Сегодня, 06:46
        -10
        Цитата: Aleksandr21
        Ждём видео и фото подтверждении, т.к. информация как я понимаю не официальная

        Есть подозрения, что подбитые танки и погибших боевиков не покажут, так как их утопили в болоте...
    3. HaByxoDaBHocep
      HaByxoDaBHocep Сегодня, 06:31
      -10
      На заборе тоже много чего написано, вон МО уже на третий раз все самолеты и вертолеты у укров сбивает, так и тут, можно заявить что 390 человек уничтожено, только пока еще ни одного пруфа
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 06:43
        +4
        Цитата: HaByxoDaBHocep
        На заборе тоже много чего написано, вон МО уже на третий раз все самолеты и вертолеты у укров сбивает, так и тут, можно заявить что 390 человек уничтожено, только пока еще ни одного пруфа

        Чего расплакался, не получилось, как запланировали? И не получится.
        Таким как ты, хоть выставляй пруфы про ваши новые гектары укро-кладбищ, хоть нет, все одно будете за деньги твердить о перемоге.
    4. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 06:38
      +6
      Прорывы будут. Это война. Конечно, нам бы хотелось, чтобы линия фронта была на замке.
      Но даже в Великую Отечественную были диверсанты.

      И - никакой замок не повесить, пока сидит во властных структурах пятая колонна, тихая, кивающая, саботирующая! Нужно избавится от внутреннего врага!
    5. Pytnik
      Pytnik Сегодня, 06:39
      -3
      Пока видео об убитых 39 боевиков не покажут, всё это пропаганда и бла бла бла, с кем до ночи воевали? Это из разряда, были демоны мы не отрицаем...
    6. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 06:45
      +3
      С 39 убитыми всушниками я бы не спешил ,на просторах тырнета идёт расследование кто первый дал эту информацию ,кто первоисточник.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:28
    +1
    Что там с уничтожением этих утырков?Писали,что в церкви и доме культуры забарикадировались
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 06:46
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Что там с уничтожением этих утырков?Писали,что в церкви и доме культуры забарикадировались

      Нужно спокойно дать нашим закончить дело.
      Все задачи, по ликвидации укро-террористов, в рамках КТО, будут выполнены.
  3. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 06:31
    -1
    Это опять не повод для обьявления войны, или хотя бы АТО?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 06:48
      -1
      Цитата: sagitovich
      Это опять не повод для обьявления войны, или хотя бы АТО?

      По- моему даже наше посольство на Украине действует!?
      А, локально КТО вводилась и будет вводиться.
      1. Tenebrosi
        Tenebrosi Сегодня, 06:59
        0
        Посольства РФ на территории Украины нет.
    2. Astra wild2
      Astra wild2 Сегодня, 07:12
      0
      Вообще-то АТО их терминология .
      Мне, безразлично ,как называется . Главное результат
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 06:31
    +3
    В Кубинку его в музей отдать. А по поводу участия в нападении бывших/новоявленных "азовцев " нефиг было их из плена отпускать да обменивать. Хороший националист-дох-лый националист!В плен всех этих азовокракенов не брать,пуля им судья и приговор.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 06:51
      0
      Цитата: Бережливый
      нефиг было их из плена отпускать да обменивать.

      В войне такое, к сожалению происходит request
      Хотя, кто такое рекомендует Верховному должен взамен выдать какой-то результат (в виде Зеленского в клетке на Красной площади)
  5. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 06:32
    0
    Надеюсь, эта ситуация не была неожиданностью, и был план по уничтожению мобильных групп.
    Kuziming
    22 апреля 2023 08:08
    НОВЫЙ
    -1
    "Западное издание: В кулуарах Киева опасаются, что оружия у ВСУ мало и всё слишком поздно"

    Есть позитивные моменты. Но расслабляться нельзя.
    Сегодняшняя стабилизация достигнута за счёт того, что уменьшилось количество ударов высокоточным оружием и ослабло ПВО противника.
    Мы не знаем, что этому является причиной:
    1. Финансовые проблемы. (Это вопрос решаемый, и партнёры могут допечатать денег).
    2. Технологические проблемы. (Это уже лучше, ибо клан финансистов в США душит клан производственников, и ради Украины они власть инженерам не передадут).
    3. Это обман, ВСУ просто накапливают запас для массового применения. (Без детальной спутниковой разведки эту информацию не получить).

    Кроме того, даже и без дальнобойного высокоточного оружия, у ВСУ:
    - преимущество в связи и беспилотниках, комплексной разведке,
    - в наличии мотивированные бойцы,
    - получена бронетехника.

    Так что эти средства будут использованы, как только сложатся условия.
    Из ограничений сейчас только два:
    - влажность почвы,
    - удары ВКС России.

    Почва может просохнуть к маю, удары ВКС России не прекратятся.
    Так что, начало мая оптимально по срокам.

    Направления тоже не поменяются.

    Основное на Крым, отвлекающее на север.

    На Крым будет, скорее всего, мощный удар с поддержкой высокоточного дальнобойного оружия, больших масс пехоты и артиллерии.

    В броске на север задействуют наиболее мобильные бронемашины, лучшие по скорости и надёжности хода.


    Соответственно, на Мелитопольском направлении придется держать широкий фронт, защищать узловые точки и бить по площадям наступающих войск.

    А на Белгородско - Курском направлении нужны мобильные группы обнаружения и уничтожения бронетехники. Хоть РСЗО, хоть ПТУР, хоть авиация.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 06:53
      0
      Цитата: Kuziming
      Надеюсь, эта ситуация не была неожиданностью, и был план по уничтожению мобильных групп.
      Kuziming
      22 апреля 2023 08:08
      НОВЫЙ
      -1
      "Западное издание: В кулуарах Киева опасаются, что оружия у ВСУ мало и всё слишком поздно"

      Есть позитивные моменты. Но расслабляться нельзя.
      Сегодняшняя стабилизация достигнута за счёт того, что уменьшилось количество ударов высокоточным оружием и ослабло ПВО противника.
      Мы не знаем, что этому является причиной:
      1. Финансовые проблемы. (Это вопрос решаемый, и партнёры могут допечатать денег).
      2. Технологические проблемы. (Это уже лучше, ибо клан финансистов в США душит клан производственников, и ради Украины они власть инженерам не передадут).
      3. Это обман, ВСУ просто накапливают запас для массового применения. (Без детальной спутниковой разведки эту информацию не получить).

      Кроме того, даже и без дальнобойного высокоточного оружия, у ВСУ:
      - преимущество в связи и беспилотниках, комплексной разведке,
      - в наличии мотивированные бойцы,
      - получена бронетехника.

      Так что эти средства будут использованы, как только сложатся условия.
      Из ограничений сейчас только два:
      - влажность почвы,
      - удары ВКС России.

      Почва может просохнуть к маю, удары ВКС России не прекратятся.
      Так что, начало мая оптимально по срокам.

      Направления тоже не поменяются.

      Основное на Крым, отвлекающее на север.

      На Крым будет, скорее всего, мощный удар с поддержкой высокоточного дальнобойного оружия, больших масс пехоты и артиллерии.

      В броске на север задействуют наиболее мобильные бронемашины, лучшие по скорости и надёжности хода.


      Соответственно, на Мелитопольском направлении придется держать широкий фронт, защищать узловые точки и бить по площадям наступающих войск.

      А на Белгородско - Курском направлении нужны мобильные группы обнаружения и уничтожения бронетехники. Хоть РСЗО, хоть ПТУР, хоть авиация.

      Ну, и кто расслабился-то?
  6. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 06:35
    +2
    Почему в современном мире никто не называет вещи своими именами? Шиза какая то подкосила. Началось со штатов, потом перекинулось на Европу, теперь вот мы заразились. (На востоке это в порядке вещей, но там менталитет другой laughing )

    Как можно назвать подразделение до роты рыл с поддержкой танков, бтр и поддержкой артиллерии на участке прохода - диверсионно-разведывательной группой? С пулеметами, с ПТРК, с установкой постов на перекрестках. Какая это "украинская провокация"? они что на границе стволами помахали, в воздух постреляли и ушли?

    А население слушает и расслабляется. "ой ну подумаешь, всего то дрг", "всего лишь провокация".
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 06:44
      +1
      Так и СВО перестало быть как таковой на третий день операции. Но нужно быть политкорректным в терминологиях и не раздувать панику.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 06:56
      -1
      Цитата: DMFalke
      А население слушает и расслабляется. "ой ну подумаешь, всего то дрг", "всего лишь провокация".

      Громче кричите, оплачно-же.
      Так оно и есть, это вооружённая терр-группа спланированная и поддержана разведкой НАТО.
  7. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 06:41
    +3
    до прорыва на территорию Белгородской области,


    Какой прорыв?! Если судить о том, как охраняется граница с Казахстаном ( в 50-км от места где живу я) то можно сделать однозначный вывод. НИКАК!!!
    Не надо никаких прорывов. Просто колонной военизированной заезжай и все! Прямо через погранпереход! Те погранцы которые там есть разбегутся сами и сразу!
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:49
    -1
    Мах Рro ,разве не повод вызвать послицу в МИД на беседу.США по меньшим поводам нашего посла дёргают.Тем более США дали добро на F16.Или ещё запад не до конца разогнался ,чтобы потом выкинуть его с " ринга"?
  9. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 07:04
    0
    Первое,о чем бы спросила,где проникли? Чтоб закрыть ту"калитку"