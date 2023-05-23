В России разработана линейка универсальных FPV-дронов «Джокер» для применения в зоне СВО

Мы (...) на базе спортивных дронов сделали универсальную линейку "Джокер". (...) Этого "универсала" теперь не надо перепаивать, переделывать, менять на стяжках подвесы или навешивать дополнительное оборудование

Специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработали для российских военных линейку FPV- дронов "Джокер", способных выполнять весь спектр боевых задач в зоне спецоперации. Об этом сообщил генеральный директор центра Дмитрий Кузякин.Новые дроны разработаны на базе спортивных, от обычных они отличаются своей универсальностью. Благодаря примененным решениям, беспилотники "Джокер" способны выполнять различные задачи без вмешательства в конструкцию. Т.е. один и тот же дрон может вести разведку, атаковать позиции противника с помощью сброса боеприпасов или выступить в роли камикадзе. Для крепления полезной нагрузки у дронов имеется многофункциональная площадка крепления полезной нагрузки.- приводит ТАСС слова Кузякина.По словам гендиректора, идея была взята у иностранных разработчиков, глубоко переработана и к ней добавлены собственные решения. На выходе получился универсальный "Джокер". Причем дроны идут в зону СВО уже со стандартными настройками, прошивкой и т.д., поэтому бойцам не нужно думать, как настроить его под себя.Ранее сообщалось, что ЦКРБ получил из зоны спецоперации FPV-дрон американского производства, доставшийся нашим военным в качестве трофея. Возможно, что ряд технологий именно этого беспилотника был применен для разработки линейки дронов "Джокер". В настоящее время FPV-дроны широко применяются на фронте, российская армия нуждается в большом количестве беспилотников различного назначения.