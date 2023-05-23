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Глава разведки ФРГ: Говорить о военном ослаблении России непрофессионально и ошибочно

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Глава разведки ФРГ: Говорить о военном ослаблении России непрофессионально и ошибочно

Начальник федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль в интервью изданию Welt прокомментировал заявления о том, что российская армия «потеряла свой потенциал и не готова к длительному ведению боевых действий». Напомним, что такие заявления участились на Западе после потери ВСУ Бахмута (Артёмовска). Пытаясь найти повод для позитива, на Западе стали заявлять, что утрата Украиной контроля над городом «является успехом ВСУ», так как «российские силы понесли в длительных боях на Бахмутском направлении большие потери». А что же у украинской стороны – потерь нет?..


Бруно Каль назвал заявления о якобы значительном снижении военного потенциала России непрофессиональными.

По словам главы немецкой разведывательной службы, Россия не демонстрирует каких-либо признаков ослабления в военном плане.

Каль:

Россия имеет все возможности для ведения боевых действий в долгосрочной перспективе, пополняя войска военнослужащими, оружием, боеприпасами.

По заявлению главы BND, о военном ослаблении России «не идёт речи», как и о том, что «Россия может свернуть боевые действия против Украины».

В BND считают, что после определённого успеха ВСУ осенью прошлого года у ряда экспертов возникло ошибочное мнение о «военном ослаблении России». Каль, давая интервью, немецким журналистам, призвал мыслить рационально и исходить из возможностей, которые есть у РФ.
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7 комментариев
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  1. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 06:53
    -3
    В свете последних событий интересно знать собирается ли РФ возвращать хотя бы четыре новые региона ? 8 месяцев бахмутской мясобруки силами чвк навевают на размышления. А где вся остальная наша несокрушимая и легендарная? Смотрю за Николаев Одессу и Сумы с Черниговом даже и не заикаются. Про Запорожье и Херсон тоже молчок. За Крамоторск/Славянск даже подумать страшно , тоже в лоб будем штурмовать ? А ведь там далеко даже не Бахмут ..
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:07
      0
      Цитата: FoBoss_VM
      Смотрю за Николаев Одессу и Сумы с Черниговом даже и не заикаются. Про Запорожье и Херсон тоже молчок. За Крамоторск/Славянск даже подумать страшно , тоже в лоб будем штурмовать ? А ведь там далеко даже не Бахмут ..

      Не волнуйся и не сомневайся, уничтожать укро-нацистов и НАТОвцев будем и дальше.
      Кстати, ещё можете громко повторить прописью winked
      "Мариуполь мы не сдадим!", "Бахмут мы никогда не сдадим!"
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 06:54
    +1
    Не, нам надо точно Рейхстаг еще раз сжечь, чтоб они хоть начали подозревать, что мы не до конца разбиты и ракеты еще не кончились... Но это только начнут подозревать
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:59
    0
    Вообще-то немец прав, англицкая разведка за речкой ,а американская вообще за лужей,у них мозх по другому работает .Те больше слушают светочей российской демократии сбежавший на запад ,лизать профессионально эти умеют не впервой ,начали у нас заработав на безбедную жизнь и продолжили дальше этим заниматься ,уже там ,для сохранения этой жизни.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:12
      0
      Цитата: tralflot1832
      Вообще-то немец прав,

      Конечно, да! Но, это не вписывается в инфовойну против России.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:59
    +1
    О том, что российская армия якобы "потеряла свой потенциал и не готова к длительному ведению боевых действий" слышится давно, а потеря ВСУ Артемовска дала к этому новый толчок. Информационную войну ни кто не отменял. А вот начальник BND нашел в себе силы признать, что
    Россия имеет все возможности для ведения боевых действий в долгосрочной перспективе
    И про ошибочные мнения некоторых "экспертов" правильно сказал. Вот только в этом случае списывать необходимо не на ошибки этих "экспертов", а на выполнение ими определенного заказа по дискредитации ВС РФ.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:11
      0
      Цитата: rotmistr60
      И про ошибочные мнения некоторых "экспертов" правильно сказал. Вот только в этом случае списывать необходимо не на ошибки этих "экспертов", а на выполнение ими определенного заказа по дискредитации ВС РФ.

      Это всегда было.
      Непонятно, почему служба Пескова не создаёт единый центр по координированному информационному противодействию ципсо?
      Или, потому, что эту службу возглавляет именно Песков what