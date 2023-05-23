Глава разведки ФРГ: Говорить о военном ослаблении России непрофессионально и ошибочно

Россия имеет все возможности для ведения боевых действий в долгосрочной перспективе, пополняя войска военнослужащими, оружием , боеприпасами.

Начальник федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль в интервью изданию Welt прокомментировал заявления о том, что российская армия «потеряла свой потенциал и не готова к длительному ведению боевых действий». Напомним, что такие заявления участились на Западе после потери ВСУ Бахмута (Артёмовска). Пытаясь найти повод для позитива, на Западе стали заявлять, что утрата Украиной контроля над городом «является успехом ВСУ», так как «российские силы понесли в длительных боях на Бахмутском направлении большие потери». А что же у украинской стороны – потерь нет?..Бруно Каль назвал заявления о якобы значительном снижении военного потенциала России непрофессиональными.По словам главы немецкой разведывательной службы, Россия не демонстрирует каких-либо признаков ослабления в военном плане.Каль:По заявлению главы BND, о военном ослаблении России «не идёт речи», как и о том, что «Россия может свернуть боевые действия против Украины».В BND считают, что после определённого успеха ВСУ осенью прошлого года у ряда экспертов возникло ошибочное мнение о «военном ослаблении России». Каль, давая интервью, немецким журналистам, призвал мыслить рационально и исходить из возможностей, которые есть у РФ.