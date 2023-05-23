Британский премьер Риши Сунак выступил против любых мирных переговоров по Украине

Верный и единственный ответ на произошедшее на Украине — это вывод Россией всех ее войск с украинской территории

Британия выступает за продолжение военного конфликта на Украине, мирные инициативы сейчас не приемлемы. Об этом заявил премьер-министр Соединенного королевства Риши Сунак.Великобритания выступает против мирных переговоров, в данной ситуации это приведет только к заморозке конфликта, но никак не к его остановке. По мнению британского премьера, необходимо продолжить поставлять Украине военную помощь с тем, чтобы она окончательно "освободила" свои территории. Об этом Сунак заявил в Палате общин британского парламента.- заявил он.По словам премьера, Великобритания и дальше будет поддерживать Украину, поставляя ей все необходимое для борьбы с Россией. Сунак подтвердил, что именно Лондон стал инициатором поставок истребителей F-16 Украине, сумев продавить это решение. В то же время предложение мирных переговоров не входит в планы Великобритании, поскольку это не будет означать окончание конфликта, а только его заморозку. Задачи Запада - сделать так, чтобы Украина за столом переговоров диктовала свои условия, а не Россия.Ранее с мирной инициативой выступил ряд стран Африки, они предлагают начать мирные переговоры без вывода войск, т.е. просто остановить боевые действия. Однако против этого уже выступили в Киеве, там заявляют, что будут воевать "до полной победы". Против переговоров и в России, в Москве считают, что время для них еще не пришло, задачи спецоперации не выполнены, а достичь их можно только военным путем.