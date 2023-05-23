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Британский премьер Риши Сунак выступил против любых мирных переговоров по Украине

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Британский премьер Риши Сунак выступил против любых мирных переговоров по Украине

Британия выступает за продолжение военного конфликта на Украине, мирные инициативы сейчас не приемлемы. Об этом заявил премьер-министр Соединенного королевства Риши Сунак.


Великобритания выступает против мирных переговоров, в данной ситуации это приведет только к заморозке конфликта, но никак не к его остановке. По мнению британского премьера, необходимо продолжить поставлять Украине военную помощь с тем, чтобы она окончательно "освободила" свои территории. Об этом Сунак заявил в Палате общин британского парламента.

Верный и единственный ответ на произошедшее на Украине — это вывод Россией всех ее войск с украинской территории

- заявил он.

По словам премьера, Великобритания и дальше будет поддерживать Украину, поставляя ей все необходимое для борьбы с Россией. Сунак подтвердил, что именно Лондон стал инициатором поставок истребителей F-16 Украине, сумев продавить это решение. В то же время предложение мирных переговоров не входит в планы Великобритании, поскольку это не будет означать окончание конфликта, а только его заморозку. Задачи Запада - сделать так, чтобы Украина за столом переговоров диктовала свои условия, а не Россия.

Ранее с мирной инициативой выступил ряд стран Африки, они предлагают начать мирные переговоры без вывода войск, т.е. просто остановить боевые действия. Однако против этого уже выступили в Киеве, там заявляют, что будут воевать "до полной победы". Против переговоров и в России, в Москве считают, что время для них еще не пришло, задачи спецоперации не выполнены, а достичь их можно только военным путем.
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6 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 06:58
    +2
    По словам премьера, Великобритания и дальше будет поддерживать Украину, поставляя ей все необходимое для борьбы с Россией.

    Ну, кто-бы мог подумать. Раньше-то бритты поставляли печенья ...
  2. Томпсон
    Томпсон Сегодня, 07:06
    0
    Хотим или не хотим, могём или не могём, а придётся всю украину референдумить!!
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:14
      0
      Томпсон hi, думаете?! Ох и не знаю, не был бы я настолько категоричен, думаю в нашем руководстве не ВСЕ так настроенны, ох и не все.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:06
    0
    Британия выступает за продолжение военного конфликта на Украине, мирные инициативы сейчас не приемлемы
    Это надо же, как их торкнуло в феврале прошлого года и не отпускает до сих пор. Сунак со своим министром обороны рвется воевать до последнего украинца, Боррель с Урсулой исходят на фекалии до хрипоты призывая вооружать Киев и требуют "победы на поле боя". Им вторят Шольц с Бербок, Макрон, итальянская премьерша, а что уж говорить о поляках с прибалтами. Все готовы продолжать войну, но... чужими руками.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:11
      0
      rotmistr60 hi, а чего бы и не по воевать в таком формате? ВПК загружают, загружают, Россию ослабляют, ослабляют, оружие испытывают, испытавают, новые члены в НАТО идут, идут. Опять же экономики свои на стрессо устойчивость проверяют.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:10
    0
    Индус, правящей англичанами( и не говорите что он англичанин ,его жена во много раз его богаче, платит налоги в индии)будет призывать к миру Украину?Да не в жесть,хотя вчера был прикол.Минфин Англии дал послабуху англичанам попавшим под наши и белорусские санкции,в выплате кредитов.А тут многие доказывали что наши санкции это сотрясение воздуха.А если поискать то и англицкая недвижимость в России найдётся.
  5. Комментарий был удален.