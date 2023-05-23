ВСУ в ночное время суток использовали дроны для сброса взрывных устройств на Грайворон, Борисовку и Белгород

В ночное время суток противник пытался поддерживать свою активность на белгородском направлении. Понимая, что медийная составляющая проникшей в Грайворонский городской округ диверсионной группы, сходит на нет, украинское командование отдало приказ об обстреле и атаке дронов на другие районы Белгородской области.
В ночное время суток стали приходить сообщения о том, что ВСУ использовали беспилотник для сброса взрывного устройства на одно из административных зданий. Служба информации Readovka пишет о том, что «вероятно, сброс произошёл на здание управления ФСБ в Белгороде».
Официального подтверждения заявления о том, что атаке подверглось именно здание управления ФСБ, пока нет.
Губернатор области Вячеслав Гладков написал в ТГ-канале о том, что дроны противник применил против административного объекта в населённом пункте Борисовка. Сброс гранаты был осуществлён с мультикоптера. Также в Борисовке повреждены частные дома. Сбрасывались взрывные устройства и на город Грайворон. И снова противник применял беспилотные летательные аппараты.
Напомним, что в Белгородской области накануне в связи с проникновением в регион диверсионно-террористической группы был введён режим КТО (контртеррористической операции). В течение нескольких часов основная часть ДРГ была блокирована в селе Козинка. Сообщалось о ликвидации до 40 боевиков, двух подбитых средствах бронетехники, включая танк. Трофеем российских силовиков стал БТР MaxxPro американского производства. Это было первое засвидетельствованное использование поставленной на Украину американской техники на территории РФ в границах до 2014 года.